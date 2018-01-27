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Все про:Госпогранслужба (2600) МВД (7424) Молдова (883) Цигикал (31)

 Украина и Молдова будут расширять практику совместной охраны госграницы

26 января в Кишиневе состоялась рабочая встреча главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала с министром внутренних дел Александром Жизданом и начальником Генерального инспектората пограничной полиции МВД Республики Молдова Фредолином Лекарем.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В ходе встречи участники обсудили обстановку на общем участке государственной границы, основные тенденции ее развития и положительно оценили уровень взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности на украинском-молдавской государственной границе", - говорится в сообщении.

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Стороны акцентировали внимание на реализации Плана мероприятий по интенсификации сотрудничества на украинско-молдавской государственной границе в 2017-2018 годах, в частности, о перспективах расширения практики совместной охраны государственной границы в пунктах пропуска и на его "зеленых" участках.

В этом контексте, глава пограничного ведомства Украины Петр Цигикал обратил внимание на вопросы обеспечения надлежащего контроля за транзитной участком украинской дороги "Одесса-Рени", проходящего по территории Молдовы вблизи пункта пропуска "Паланка", где с 19 декабря прошлого года введен общий погранично-таможенный контроль.

Источник: https://censor.net.ua/n3047002
 
 
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У амерів теж одна голова, але прикладують.
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Стоит между ними чёрная дыра, а они практику развивать будут - смех.
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Так никто тебе в открытую не скажет, что они договорились что делать с этой дырой.
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да там разберутся так руснявых свиней в приднестровье фильтровать.
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в этой теме про лолиту не писано. к чему ваш пост?
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угу, совместное украинско - молдавское логистическое предприятие по перемещению табака и алкоголя, погранцы в роли ведущих менеджеров по продажам.
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Ни одного метра на украинском участке с ПМР границы не должно оставаться без контроля молдаван.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина и Молдова будут расширять практику совместной охраны госграницы
 
 
 
 
 
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