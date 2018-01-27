 Украина и Молдова будут расширять практику совместной охраны госграницы

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В ходе встречи участники обсудили обстановку на общем участке государственной границы, основные тенденции ее развития и положительно оценили уровень взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности на украинском-молдавской государственной границе", - говорится в сообщении.

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Стороны акцентировали внимание на реализации Плана мероприятий по интенсификации сотрудничества на украинско-молдавской государственной границе в 2017-2018 годах, в частности, о перспективах расширения практики совместной охраны государственной границы в пунктах пропуска и на его "зеленых" участках.

В этом контексте, глава пограничного ведомства Украины Петр Цигикал обратил внимание на вопросы обеспечения надлежащего контроля за транзитной участком украинской дороги "Одесса-Рени", проходящего по территории Молдовы вблизи пункта пропуска "Паланка", где с 19 декабря прошлого года введен общий погранично-таможенный контроль.