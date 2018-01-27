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 Политика Украины
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 Террористы на Донбассе проводят параллельные боевые тренировки с ВС России, - Праута. ВИДЕО

Как сообщили в главном управлении разведки Минобороны, оккупационные силы проводят мероприятия боевой подготовки на территории востока Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре, информирует Цензор.НЕТ.

По словам пресс-секретаря Минобороны, действия боевиков "планируются и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, соответственно, на территории России, в частности, Южного военного округа".

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"24-25 января одновременно на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области и в военных частях и соединениях Южного военного округа Российской Федерации в рамках так называемого "Единого дня огня" проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерии с привлечением танковых и разведывательных подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов для практической отработки взаимодействия в организации комплексного огневого поражения", - уведомил Праута.

Источник: https://censor.net.ua/n3047001
 
 
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Террористы на Донбассе проводят параллельные боевые тренировки с ВС России, - Праута.

Бажано із використанням "Градів", гармат, танків та мінометів один проти одного.
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Что ты человеку помечтать не даешь?
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собі в дупу маскаль . ти ж на бутилці тренувався....
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Террористы на Донбассе проводят параллельные боевые тренировки с ВС России, - вони і є росія.
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"Новороссия" - это
когда мимо голодных и нищих жителей проезжает Панцирь-С1 стоимостью 14 млн $, а
они думают, что путин заботится о них.
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"Прошу пана до гиляки!"
(Дональд Трамп)
США ввели санкции против польской компании Doncoaltrade, которая занималась поставками угля с оккупированного Донбасса.
Она находится в санкционном списке, опубликованном на сайте Министерства финансов США.
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А чей это флаг с символом профашизденной газонокосилки? Кадырки?
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У зрадокацапов лозунги один в один с кремлёвскими !
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це як жити по новому? чи я помилився?
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тебе лучше знать о кремлевских лозунгах,русское
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мені не потрібно лайків. реально. просто подивіться.....це крик душі.
https://www.facebook.com/100005267040123/videos/748546331997595/
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Все действия рашки говорят о том что они сматываться с лугандона не собираются, а боевое слаживание это возможна активизация.
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Це давно вже було очевидно що хуйло не для того туди зайшло. Поки там триває війна за Крим ніхто і не згадує, що йому і потрібно.
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Прямо паралельная реальность какая-то. Гора родила мышь. Это все новости на субботу или надо ещё одну сенсацию?
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А что там у вас скотты, шотландцы в смысле, сепарировать от ГБ в случае окончательного брэкзита ГБ от ЕС собираются? Шотландцы в основной массе были против выхода Британии из ЕС. Осветишь такую новость? Или просто Юнайтед Джек типа напялил?
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Готуються загострити ситуацію на фронті... Здохнути не готуються, але здохнуть все одно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы на Донбассе проводят параллельные боевые тренировки с ВС России, - Праута. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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