 Террористы на Донбассе проводят параллельные боевые тренировки с ВС России, - Праута. ВИДЕО

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре, информирует Цензор.НЕТ.
По словам пресс-секретаря Минобороны, действия боевиков "планируются и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, соответственно, на территории России, в частности, Южного военного округа".
"24-25 января одновременно на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области и в военных частях и соединениях Южного военного округа Российской Федерации в рамках так называемого "Единого дня огня" проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерии с привлечением танковых и разведывательных подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов для практической отработки взаимодействия в организации комплексного огневого поражения", - уведомил Праута.
Бажано із використанням "Градів", гармат, танків та мінометів один проти одного.
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(Дональд Трамп)
США ввели санкции против польской компании Doncoaltrade, которая занималась поставками угля с оккупированного Донбасса.
Она находится в санкционном списке, опубликованном на сайте Министерства финансов США.
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Луганск