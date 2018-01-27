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Все про:Великобритания (1635) война (2834) Россия (67822) Картер Ник (1)

 Война с Россией может стать неотвратимой, - начальник генштаба ВС Великобритании

Несмотря на усилия цивилизованного мира, направленные на мирное разрешение споров, конфликт с РФ может оказаться неотвратимым.

Такое мнение во время выступления в Лондоне выразил начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойн на Укринформ.

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"Для нашего поколения со времени окончания холодной войны привычными стали войны по выбору - но у нас может не быть выбора относительно конфликта с Россией. Нам следует помнить выражение Троцкого: "Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами", - сказал Картер.

Учитывая это мировому сообществу следует действовать несколько иначе, прежде всего признав, что Россия "уважает силу и людей, которые противостоят ей".

"Первоначальный план относительно Украины предусматривал захват значительно большей территории. Тем не менее, Россия была удивлена украинским сопротивлением и вынуждена была согласиться на меньшее", - отметил генерал.

Он также призвал определить слабые стороны России и "асимметрично маневрировать против них".

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"Главное, нам следует принимать участие в развитии институциональной способности соседних государств, чтобы они имели силу и уверенность противостоять России, и международную выносливость, чтобы выдержать давление, направленное на развал их изнутри", - отметил Картер.

По мнению начальника генштаба Великобритании, важное значение имеет и уменьшение энергетической зависимости от РФ.

"Нам стоит рассказывать населению России, что действительно происходит. Мы должны защищать наши критические возможности, особенно учитывая важность кибернетической составляющей. Мы также должны выискивать наши собственные уязвимые для вредного российского влияния и дезинформации стороны, уменьшая их уязвимость", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3047000
 
 
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Точно. Зрозумів коли вже написав. Ну то таке.
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"Русскіє - ето кочєвой народ в загонє. В обоіх смислах етого слова" (Дм. Прігов)
А шо надо шо-то дєлать с загнаннимі крисамі, оні в НАТО уже догадалісь.
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Бриты сначала пох*ерили Буд. меморандум, а потом морализируют. Бойтесь, ибо вы не остановили зверя вовремя.
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а история Московии - ода белым и пушистым медвежатам
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Сравни теперь как живут эти страны и чего они добились с бывшими колониями Рашки.
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кому напасть? Бритам? Предложите Картеру - он Ох*еет.
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ну китайцы для кацапов это ещё цивилизованно будет...
а если представить что северокореццы попрут на паРашу...?\не завидую кацапам...\
кто бы Пельменьчику подсказал что под боком огромные запасы всего...?
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У них фобия, уничтожит Америку. А Путлер и сам может отдать им в аренду земельки, враг то общий.
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вот если бы не эта фобия - писец бы в паРашу пришёл бы монументальный...
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Британці знають, що коли кричать усілякі захарченки-жиріновські про те, що треба дійти до Лондону, то треба готувати зброю. Бо що у шизоїдних варіятів на язиці, те у маніяка пуйла в голові.
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та ніколи ніякої війни у кацапсинів з Заходом не буде.Чи вони дурні своїх дітей убивати, свої вілли бомбить, чи банки в яких їхні гроші лежать зруйнувати.
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Гитлер,Достоевский,Наполеон(Бонопарт)
наверно были правы.
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Троцкий однако плохо кончил...
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...троцкій какда узнал чьто єво фамілія бранштейн то сам папрасіл...
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нада в англіі русскій язик сдєлать втарим гасударствєнним! і штоб с льохкім парам паказивалі і цоя і висоцкава! а то зациклілісь на свайом ленгвидже! аб еканомікє нада думать а нє а ленгвидже!
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зациклілся ти на Цоє. В'ятрович - консерва.
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федырыч, ты хоть и овощ, но иногда толковые вещи изрекаешь
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"Для нашего поколения со времени окончания холодной войны привычными стали войны по выбору"

В смысле агрессия, а не оборона.
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В этой войне не будет победителей, разнесут тогда ядерным оружием всю планету.
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агрессия ядерной страны ничем другим не закончится, и я думаю это понимают. то что Х#йло говорит что это для него не война не меняет ровным счетом ничего. Гитлер к примеру не применял химоружие, хотя оно у него было. Сирия с подачи руководящей опг бывшей территории рф - применила, и не раз, имхо, следующим этапом была бы северная Корея, если бы штаты не показали свое фе - и то поздновато. теперь все тупо ждут придут ли вовремя адекватные люди к власти прибив Х#йла, и попытаются ли вернуться на исходные, или нет.
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Какой-такой конфликт? Не для того царь Вова своё бабло на западе зарыл, чтобы в один момент его лишиться.. Все его воинственные ужимки - это брачный танец куропатки..
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А ты с чего вдруг так расслабился? Как будто все свое богатство путлер у тебя под матрасом спрятал. Не надо большого ума, чтобы понимать, что кое-что оно еще имеет на подкуп всяких Шредеров, Додонов, Земанов, Орбанов и других Минаевых-Рабиновичей. Последние события в ПАСЕ это доказали.
А бриты знают, что говорят. Они,в отличии от других евроимпотентов, свою чемберленовскую историю не забыли.
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не те уже бриты, совсем не те, что были. до 2-й мировой четверть земного шара было под Британской Империей, а сейчас только поговорить могут.
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Вообще странно что в последнее время на Западе стали часто говорить об РФ с опаской, особенно в Британии, видимо таки не верят Тымчуку что наша доблесная армия в Донецком аэропорту уже всю российскую армию перемолола (с)
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Чокнутый царёк путлер закончит как Сталин - в луже мочи .
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нє ну давайте притримуватися для вас мінських домовленостей.
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если без политеса, то он хотел сказать: война с РФ неотвратима
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У Британии есть убийственный украинский символ на вооружении - тризуб (trident II) добро должно быть с кулаками. А Украине нужно возвращать свой ядерный тризуб.
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По стратегам информации нет, а с остальным флотом у острова бяда...
"The Sun: У Британии не осталось ударных подлодок

Большинство подлодок ВМС Британии неисправны. Речь идет о многоцелевых (ударных) подводных лодках. Причем их состояние тщательно скрывают от нового премьер-министра Терезы Мэй.

Как сообщает The Sun, в настоящее время на боевом дежурстве не состоит ни одна из семи многоцелевых субмарин, вооруженных крылатыми ракетами класса "Томагавк". Три новые субмарины класса Astute столкнулись с техническими неисправностями, а четыре подлодки класса Trafalgar практически выработали свой ресурс"
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Даже Тереза Мей незнает про состояние своих подлодок! А ты знаеш! 👏😀
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Не я, а пронырливые британские журналюги
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ВОТ! Начали прозревать, наконец-то! Подлая и агрессивная выгребная яма-педерация, прикинувшись мирной бензоколонкой, угрожает существованию всего цивилизованного мира. В лучшем случае попытавшись затащить другие народа в свое гавно и свою нищету. Упреждающие удары сил света давно пора нанести по мордору, уничтожив это гнусное раковое образование с отвратным стойбищем масквабад. Мимоходом пришлепнув и корейского жировика-упорыша
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Рептилоиды наступают!(это не шутка)
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"Первоначальный план относительно Украины предусматривал захват значительно большей территории. Тем не менее, Россия была удивлена украинским сопротивлением и вынуждена была согласиться на меньшее", - отметил генерал.

чорти де тот туманный Альбион а знают, а придурки по соседству, я имею ввиду обывателей российских что поверили всему и ни разу не усомнились, хотя у них есть и интернет и некоторые из них что-нибудь читали в своей жизни кроме этикеток
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рашка- ублюдочное азиопское государство, которое должно быть разукруплено в интересах всего мира. Говняшка должна распасться, дав свободу многим порабощенным народам, пока они окончательно не превратились в фейк,так называемых рюзьге.
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там з того гнійника потім стільки глистів вилізе...
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не, всего на три части. часть нам, часть Китаю и что останется то кацапам.
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забыл главное сказать... да так бывает в жизни, что мы за мелкими и несущественными и за частую ложными условностями упускаем саму суть. в данном случае главное не в самом развале, а в том, что он нам всем принесет? так вот там на западе не ставят развал как само цель. развал этот лишь инструмент для того, что отобрать у сумасшедших кацапов ЯО. цель и есть разоружить и отобрать у рашки возможность шантажировать всю Цивилизацию ради двух карликов в кремле.
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Читаємо між рядків. Картер культурно послав козломордих найух
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Просыпаемся, поднимаемся, сдаём постельное бельё! Скоро конечная станция!

Просыпайтесь уже, блин, в натуре. Хитлера проспали в своё время - чем это для вас обернулось, напомнить? И я даже не про Дюнкерк.
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Англия Вы-же Великобритания,когда-то самая сильная и Великая Империя в Мире?
А в 1933-1938 году Вы не только ПРОСРАЛИ Гитлера с его 2-й Мировой с сотнями миллионов жертв, как сейчас ЕС-Западная Европа ПРОСИРАЕТЕ кацапсского мизер-гитлера Ленинградского.
Англичане, ЕС, Япония, Южная Корея и США, Вам легче поставить ленинградского кацапа из 90-х в его стойло мини-гитлера ленинградского, чем он со своими друганами из 90-х развяжет Третью Мировую Войну с сотнями миллионами погибших людей по всему Миру из за 300 ленинградских жлобов из лихих 90-х, которые возомнили себя пупами Земли при цене когда-то нефти с газом по 120 долларов и выше.

Великобритания, США, Франция, Вас просит весь Мир не повторите 1933-1945 года. Украина сейчас на самом начале всеевропейского коллапса и только Украина держит весь этот кацапо-фашизм в каких-то рамках.
История Мировых войн повторяется в каждые первые 2 десятилетия каждого Века но это можно остановить !
Все Мировые войны в Европе в каждом начале каждого Века начинала Россия, вспомните только российско-японскую войну 1905 года, когда кацапы в Москве на лобной площади кричали, что мы 2шапками япошек закидаем, а вышло, что японцы раком поставили рассейскую ямперию от моря до акеяна Війна з Росією може стати невідворотною, - начальник генштабу ЗС Великої Британії - Цензор.НЕТ 1463
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В Дубаи состоялась четвертая встреча специального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курта Волкера с личным помощником президента России Владиславом Сурковым, который контролирует вопрос оккупации Россией Крыма и Донбасса.

Данные встречи никогда не заканчиваются пышными выходами к прессе и носят закрытый характер, причём настолько закрытый, что журналисты периодически гоняются за дипломатическими машинами России и Америки, чтобы понять, где же состоится встреча: всё верно - серьёзные дела любят тишину, а не PR.
Обычно анализировать данные встречи можно начинать не ранее чем через неделю после того, как они состоялись, потому что всё, что происходит на них - это глубоко закрытые темы, не для общественности.
Результат этой встречи не исключение, но по тому, как Соединенные Штаты повысили ставки, введя новые санкции, на которых я остановлюсь подробнее чуть ниже, стоит сделать вывод, что это или провальная встреча, либо же это демонстрация решительности а исполнении Администрации Трампа.
Российские информационные агентства заявили, что стороны не пришли к единому мнению касательно нового закона о реинтеграции Донбасса. Воспринимаю это заявление, как ширму для российского потребителя, потому что, в первую очередь, на этих встречах обсуждается не взаимоотношения Украины и России и внутренние украинские дела, а механизм того, как Россия будет выходить с Донбасса.
Сурков же по возвращении в Москву заявил, что "новое предложение США по дополнениям к российской идее миротворческой миссии на Донбассе - выглядит конструктивным и реализуемым на первый взгляд".
Моё мнение остаётся неизменным: Путин не хочет уходить с Донбасса и хочет дотянуть до президентских выборов в России без эксцессов с экономикой, которые ему могут устроить Соединённые Штаты, но покинуть Восток Украины ему придётся всё равно достаточно быстро под давлением, которое на него будут оказывать не только санкции, но и окружение, и начинающие голодать и меньше пить русские, последнее - особенно опасно: их можно лишить чего угодно, но только не ограничивать в водке.
⇒ Санкции. Министерство Финансов Соединенных Штатов Америки расширило список лиц и организаций, которые подпадают под санкции, всего в списке 21 физическое лицо и 21 организация.
12 организаций - это "уточняющий" список секторальных санкций в отношении российских энергетических компаний, в которые нельзя инвестировать, и которым нельзя давать взаймы.
Остальные 9 организаций и 21 лицо - это так называемый список SDN - заморозка счетов и запрет на ведения бизнеса с Америкой, что автоматически превращается на запрет долларовых операций.
Кому досталось. Ссылка на текст заявления Минфина США выше. Для желающих ознакомиться поближе, если коротко, то получили: - те, кто был связан с пиратской поставкой турбин Сименс в Крым, включая российского замминистра энергетики;
- те, кто связан с поставками донецкого и луганского угля в обход Украины, включая компании из России, оккупированной Абхазии, через которые осуществились поставки и ту самую польскую контору, из-за которой было столько зрады;
- против подрядчиков капитальных работ на территории Крыма.
Российский МИД полежал, отхекался, вынул руки и ноги из задницы и отплевавшись сообщил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции.
Остаётся напомнить, что не за горами - 2 февраля и санкции в отношении дальнего окружения Путина и где-то на подходе санкции за вмешательство России в выборы.
⇒ Очень коротко по скандалу с письмом от МВФ и увольнением директора по Восточной Европе. Я не хочу сейчас ни ерничать над теми, кто носился с этим письмом, как дурень с писаной торбой, ни разбираться в том, за что же увольняют Сату Кахонен - за подписание письма без уточнения позиции руководства или за его попадание в прессу, ни громко кричать "вот видите!!", я хочу, чтобы имея данную информацию все ещё раз задумались о глубине залегания российской агентуры, которую под носом у спецслужб Запада десятилетиями пестовала Россия. Когда вы в следующий раз будете видеть заявление Amnesty International, Transparency International, ЮНЕСКО или Красного креста, вспомните этот день и этот факт прежде, чем кричать зрада, барыги, насслили или даже перед тем как просто огорчиться. В этих организациях тоже работают люди, о которых мы забываем, представляя себе колосс демократии, рядом с которым сами себе кажемся неумытыми олухами, а люди на поверку часто оказываются бывшими советниками Путина или болгарскими коммунистами с 30-летним стажем.
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Зачем тупорылые посылы? Конфликт с ядерной державой с мощнейшим ядерным потенциалом? Конфликт с собственниками английского,европейского или штатовского капитала или с вашими исполнительными директорами ВО ВСЕХ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ компаниях? Клоун.
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"С мощнейшим и НАЙДРЕВНЕЙШИМ ядерным арсеналомъ"...
Как "летают" ихние ракеты, мы уже вкурсе, так шо - трипищи Варонеж!
А на счёт того, что англичане во всех финструктурах в этой выгребной яме - тут таки да...
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Тут ведь как - кто первый ходит, тот и выигрывает...
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Не будет никакой войны. Просто в наше время войны ведут только с заведомо слабым противником.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВойна с Россией может стать неотвратимой, - начальник генштаба ВС Великобритании
 
 
 
 
 
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