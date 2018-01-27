 Война с Россией может стать неотвратимой, - начальник генштаба ВС Великобритании

Такое мнение во время выступления в Лондоне выразил начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойн на Укринформ.

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"Для нашего поколения со времени окончания холодной войны привычными стали войны по выбору - но у нас может не быть выбора относительно конфликта с Россией. Нам следует помнить выражение Троцкого: "Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами", - сказал Картер.



Учитывая это мировому сообществу следует действовать несколько иначе, прежде всего признав, что Россия "уважает силу и людей, которые противостоят ей".



"Первоначальный план относительно Украины предусматривал захват значительно большей территории. Тем не менее, Россия была удивлена украинским сопротивлением и вынуждена была согласиться на меньшее", - отметил генерал.



Он также призвал определить слабые стороны России и "асимметрично маневрировать против них".

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"Главное, нам следует принимать участие в развитии институциональной способности соседних государств, чтобы они имели силу и уверенность противостоять России, и международную выносливость, чтобы выдержать давление, направленное на развал их изнутри", - отметил Картер.



По мнению начальника генштаба Великобритании, важное значение имеет и уменьшение энергетической зависимости от РФ.



"Нам стоит рассказывать населению России, что действительно происходит. Мы должны защищать наши критические возможности, особенно учитывая важность кибернетической составляющей. Мы также должны выискивать наши собственные уязвимые для вредного российского влияния и дезинформации стороны, уменьшая их уязвимость", - подытожил он.