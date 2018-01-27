 Война с Россией может стать неотвратимой, - начальник генштаба ВС Великобритании

Такое мнение во время выступления в Лондоне выразил начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойн на Укринформ.
"Для нашего поколения со времени окончания холодной войны привычными стали войны по выбору - но у нас может не быть выбора относительно конфликта с Россией. Нам следует помнить выражение Троцкого: "Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами", - сказал Картер.
Учитывая это мировому сообществу следует действовать несколько иначе, прежде всего признав, что Россия "уважает силу и людей, которые противостоят ей".
"Первоначальный план относительно Украины предусматривал захват значительно большей территории. Тем не менее, Россия была удивлена украинским сопротивлением и вынуждена была согласиться на меньшее", - отметил генерал.
Он также призвал определить слабые стороны России и "асимметрично маневрировать против них".
"Главное, нам следует принимать участие в развитии институциональной способности соседних государств, чтобы они имели силу и уверенность противостоять России, и международную выносливость, чтобы выдержать давление, направленное на развал их изнутри", - отметил Картер.
По мнению начальника генштаба Великобритании, важное значение имеет и уменьшение энергетической зависимости от РФ.
"Нам стоит рассказывать населению России, что действительно происходит. Мы должны защищать наши критические возможности, особенно учитывая важность кибернетической составляющей. Мы также должны выискивать наши собственные уязвимые для вредного российского влияния и дезинформации стороны, уменьшая их уязвимость", - подытожил он.
А шо надо шо-то дєлать с загнаннимі крисамі, оні в НАТО уже догадалісь.
а если представить что северокореццы попрут на паРашу...?\не завидую кацапам...\
кто бы Пельменьчику подсказал что под боком огромные запасы всего...?
наверно были правы.
В смысле агрессия, а не оборона.
А бриты знают, что говорят. Они,в отличии от других евроимпотентов, свою чемберленовскую историю не забыли.
"The Sun: У Британии не осталось ударных подлодок
Большинство подлодок ВМС Британии неисправны. Речь идет о многоцелевых (ударных) подводных лодках. Причем их состояние тщательно скрывают от нового премьер-министра Терезы Мэй.
Как сообщает The Sun, в настоящее время на боевом дежурстве не состоит ни одна из семи многоцелевых субмарин, вооруженных крылатыми ракетами класса "Томагавк". Три новые субмарины класса Astute столкнулись с техническими неисправностями, а четыре подлодки класса Trafalgar практически выработали свой ресурс"
чорти де тот туманный Альбион а знают, а придурки по соседству, я имею ввиду обывателей российских что поверили всему и ни разу не усомнились, хотя у них есть и интернет и некоторые из них что-нибудь читали в своей жизни кроме этикеток
Просыпайтесь уже, блин, в натуре. Хитлера проспали в своё время - чем это для вас обернулось, напомнить? И я даже не про Дюнкерк.
А в 1933-1938 году Вы не только ПРОСРАЛИ Гитлера с его 2-й Мировой с сотнями миллионов жертв, как сейчас ЕС-Западная Европа ПРОСИРАЕТЕ кацапсского мизер-гитлера Ленинградского.
Англичане, ЕС, Япония, Южная Корея и США, Вам легче поставить ленинградского кацапа из 90-х в его стойло мини-гитлера ленинградского, чем он со своими друганами из 90-х развяжет Третью Мировую Войну с сотнями миллионами погибших людей по всему Миру из за 300 ленинградских жлобов из лихих 90-х, которые возомнили себя пупами Земли при цене когда-то нефти с газом по 120 долларов и выше.
Великобритания, США, Франция, Вас просит весь Мир не повторите 1933-1945 года. Украина сейчас на самом начале всеевропейского коллапса и только Украина держит весь этот кацапо-фашизм в каких-то рамках.
История Мировых войн повторяется в каждые первые 2 десятилетия каждого Века но это можно остановить !
Все Мировые войны в Европе в каждом начале каждого Века начинала Россия, вспомните только российско-японскую войну 1905 года, когда кацапы в Москве на лобной площади кричали, что мы 2шапками япошек закидаем, а вышло, что японцы раком поставили рассейскую ямперию от моря до акеяна
Данные встречи никогда не заканчиваются пышными выходами к прессе и носят закрытый характер, причём настолько закрытый, что журналисты периодически гоняются за дипломатическими машинами России и Америки, чтобы понять, где же состоится встреча: всё верно - серьёзные дела любят тишину, а не PR.
Обычно анализировать данные встречи можно начинать не ранее чем через неделю после того, как они состоялись, потому что всё, что происходит на них - это глубоко закрытые темы, не для общественности.
Результат этой встречи не исключение, но по тому, как Соединенные Штаты повысили ставки, введя новые санкции, на которых я остановлюсь подробнее чуть ниже, стоит сделать вывод, что это или провальная встреча, либо же это демонстрация решительности а исполнении Администрации Трампа.
Российские информационные агентства заявили, что стороны не пришли к единому мнению касательно нового закона о реинтеграции Донбасса. Воспринимаю это заявление, как ширму для российского потребителя, потому что, в первую очередь, на этих встречах обсуждается не взаимоотношения Украины и России и внутренние украинские дела, а механизм того, как Россия будет выходить с Донбасса.
Сурков же по возвращении в Москву заявил, что "новое предложение США по дополнениям к российской идее миротворческой миссии на Донбассе - выглядит конструктивным и реализуемым на первый взгляд".
Моё мнение остаётся неизменным: Путин не хочет уходить с Донбасса и хочет дотянуть до президентских выборов в России без эксцессов с экономикой, которые ему могут устроить Соединённые Штаты, но покинуть Восток Украины ему придётся всё равно достаточно быстро под давлением, которое на него будут оказывать не только санкции, но и окружение, и начинающие голодать и меньше пить русские, последнее - особенно опасно: их можно лишить чего угодно, но только не ограничивать в водке.
⇒ Санкции. Министерство Финансов Соединенных Штатов Америки расширило список лиц и организаций, которые подпадают под санкции, всего в списке 21 физическое лицо и 21 организация.
12 организаций - это "уточняющий" список секторальных санкций в отношении российских энергетических компаний, в которые нельзя инвестировать, и которым нельзя давать взаймы.
Остальные 9 организаций и 21 лицо - это так называемый список SDN - заморозка счетов и запрет на ведения бизнеса с Америкой, что автоматически превращается на запрет долларовых операций.
Кому досталось. Ссылка на текст заявления Минфина США выше. Для желающих ознакомиться поближе, если коротко, то получили: - те, кто был связан с пиратской поставкой турбин Сименс в Крым, включая российского замминистра энергетики;
- те, кто связан с поставками донецкого и луганского угля в обход Украины, включая компании из России, оккупированной Абхазии, через которые осуществились поставки и ту самую польскую контору, из-за которой было столько зрады;
- против подрядчиков капитальных работ на территории Крыма.
Российский МИД полежал, отхекался, вынул руки и ноги из задницы и отплевавшись сообщил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции.
Остаётся напомнить, что не за горами - 2 февраля и санкции в отношении дальнего окружения Путина и где-то на подходе санкции за вмешательство России в выборы.
⇒ Очень коротко по скандалу с письмом от МВФ и увольнением директора по Восточной Европе. Я не хочу сейчас ни ерничать над теми, кто носился с этим письмом, как дурень с писаной торбой, ни разбираться в том, за что же увольняют Сату Кахонен - за подписание письма без уточнения позиции руководства или за его попадание в прессу, ни громко кричать "вот видите!!", я хочу, чтобы имея данную информацию все ещё раз задумались о глубине залегания российской агентуры, которую под носом у спецслужб Запада десятилетиями пестовала Россия. Когда вы в следующий раз будете видеть заявление Amnesty International, Transparency International, ЮНЕСКО или Красного креста, вспомните этот день и этот факт прежде, чем кричать зрада, барыги, насслили или даже перед тем как просто огорчиться. В этих организациях тоже работают люди, о которых мы забываем, представляя себе колосс демократии, рядом с которым сами себе кажемся неумытыми олухами, а люди на поверку часто оказываются бывшими советниками Путина или болгарскими коммунистами с 30-летним стажем.
Как "летают" ихние ракеты, мы уже вкурсе, так шо - трипищи Варонеж!
А на счёт того, что англичане во всех финструктурах в этой выгребной яме - тут таки да...