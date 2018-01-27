 Не много государств чтят День памяти жертв Холокоста на таком должном уровне, как Украина, - заместитель посла Израиля Бен Нафтали

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в субботу, 27 января, на XI ежегодном круглом столе "Украинское общество и память про Холокост: научные и образовательные аспекты". Мероприятие прошло в Гёте-институте в Киеве, его традиционно проводит Украинский центр изучения истории Холокоста.

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"Сегодня все украинские каналы отметили День памяти жертв Холокоста. В мире не много государств, которые уделяют такое внимание этому Дню. Это говорит о том, что эта дата очень важна для Украины, и я рад, что нахожусь в стране, где есть такое понимание", - сказал Бен Нафтали.

Также заместитель посла отметил важность изучения трагического опыта Холокоста и Второй мировой войны в целом, а также его переосмысления сегодня.

Напомним, сегодня 27 января в мире отмечают Международный День памяти жертв Холокоста.