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 Не много государств чтят День памяти жертв Холокоста на таком должном уровне, как Украина, - заместитель посла Израиля Бен Нафтали

Заместитель посла Государства Израиль в Украине Эмиль Бен Нафтали считает, что в мире немного государств, которые чтят День памяти жертв Холокоста на таком должном уровне, как украинцы.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в субботу, 27 января, на XI ежегодном круглом столе "Украинское общество и память про Холокост: научные и образовательные аспекты". Мероприятие прошло в Гёте-институте в Киеве, его традиционно проводит Украинский центр изучения истории Холокоста.

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"Сегодня все украинские каналы отметили День памяти жертв Холокоста. В мире не много государств, которые уделяют такое внимание этому Дню. Это говорит о том, что эта дата очень важна для Украины, и я рад, что нахожусь в стране, где есть такое понимание", - сказал Бен Нафтали.

Также заместитель посла отметил важность изучения трагического опыта Холокоста и Второй мировой войны в целом, а также его переосмысления сегодня.

Напомним, сегодня 27 января в мире отмечают Международный День памяти жертв Холокоста.

Источник: https://censor.net.ua/n3046999
 
 
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Ну исчо бы... когда столько лиц украинской реформаторской национальности, как говорит один пан - как еще могут отмечать.
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Ну и Голодомор Израилю надо бы признать. Какие проблемы.
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Там система "ніппель": туди дуй, а звідти пуй.
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Официально Израиль считает Голодомор преступлением против человечества.
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Где это можно почитать,в официальных источниках?
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http://www.ukrcdn.com/2010/12/02/wikileaks-shows-russia-blackmails-other-countries-into-holodomor-denial/

"Lavrov (Russian Finance Minister) raised Russian concern with "historical revisionism" regarding the Soviet Era and Second World War, which, he said, was particularly acute in Eastern Europe but was also present in Israel. He cited Israel's official recognition of the Holodomor, the 1930s famine that occurred in Ukraine."
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(В тексте ошибка, должно быть Russian Foreign Minister)
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Мне похер эта официальная фигня,но я знаю, что во время войны моя покойная ныне бабушка украинка- спасла парня с еврейскими корнями в роду от верной смерти спрятав его.Я узнал это случайно и уже в приличном возрасте, потому что бабушка никогда этого не рассказывала, она просто была настоящим человеком, и наверное знала чем ей это грозило....И всю эту срань "евреи,не евреи"-пишут ливанные чмошники,для меня важнее-человек,не человек...
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Пейсаті, коли голодомор признаєте, а то одне коливання повітря.
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а Гоодомор жиды признали? Или хуйло не велит? В данном случае Порошенко умница - евреи ваш Холокост ничто по сравнению с Голодомором
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Порошенко,Порошенко,
ти як той у нас Шевченко.
буде Вальцман в нас на раз
називаться Тарас.
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Не много государств отмечают День памяти жертв Холокоста на таком должном уровне, как Украина, - заместитель посла Израиля Бен Нафтали.

Так само як і небагато країн не визнають Голодомору українців у 1932-33 рр.
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ни одна страна не игнорирует Голодомор так,как это делает Израиль
совпадение?
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українці розуміють цю трагедію, і прагнуть такого ж розуміння й визнання нашої національної трагедії - Голодомору української нації!
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Та ясен пень. А как по другому. С пейсатыми-то запорожцами у руля..
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Израиль не признает Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман/ В Израиле ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов.
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Не много государств не признают Голодомор, как Израиль.
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Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу наступні держави

https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
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17 государств, в т.ч. Ватикан и сама Украина признали Голодомор геноцидом украинского народа.
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"...устроили массовый террор. Это мерзавцы и негодяи!"

https://youtu.be/b0qX0DWfUWw?t=54

Приехали...

https://youtu.be/Bp7xgKZ6FME
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"Не много государств отмечают День памяти жертв Холокоста на таком должном уровне, как Украина"
Ну фошизды же, сразу понятно. Небагато держав вшановують День пам'яті жертв Голокосту на такому належному рівні, як Україна, - заступник посла Ізраїлю Бен Нафталі - Цензор.НЕТ 1502
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НИКИТА wild - спасибо....Кстати он уже речь толкнул по этому поводу? О циничных бандеровцах, ногах украинских оккупантов и сочувствии еврейскому народу?

Небагато держав вшановують День пам'яті жертв Голокосту на такому належному рівні, як Україна, - заступник посла Ізраїлю Бен Нафталі - Цензор.НЕТ 8380
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"Концлагерь Заксенхаузен, он же «Советский спецлагерь №7/№1» функционировал по своему прямому назначению с 1945 по 1950 годы. Он был самый большой в системе спецлагерей НКВД-МВД-МГБ на территории советской зоны оккупации.
Именно этот лагерь активно использовался советами для обширной фальсификации фото и кино документов для Нюрнбергского Трибунала." http://ipvnews.org/nurnberg_article29112010.php
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Моисей грохнул египтянина, зарыл в пустыне, 40 лет "тихарился", чтобы не взяли за "мокруху", потом поджег какой то куст, походу, было забористое растение, ему почудился какой то голос, что "фараоны" вышли на его след, он решил "рвать когти" куда-то "за бугор", подбил других и чтобы нескучно было, начал тягать их по пустыне, под предлогом сделать их сильнее (умереть должны все кто помнит рабство). Тоже, своеобразный, Холокост и Голодомор, в одном флаконе. Но Моисею можно, он свой. Другим нельзя.
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Всё это хрень собачья, по сравнению с холокостом, который устроили обезумевшие жиды в землях Ханаана...
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Ну, да... я понял... все мужчины старики и дети (включая младенцев) - это были не люди, а идолопоклонники...
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З якої психлікарні вас на роботу набирають?
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А ви, часом, не з касти богообраних, що так реагуєте?
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на таком должном уровне, как Украина
Не надо о всей Украине так говорить... пейсатые, занявшие руководящие посты (надеюсь временно), это ещё не вся Украина... признайте Голодомор на официальном уровне и тогда посмотрим... но признать вы никогда не признаете... огромная часть в трагедии Украинского Народа лежит и на ваших плечах...
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Держава Ізраїль отримала компенсації за винищення євреїв під час 2-ї світової, коли цієї держави ще не існувало і ніякої шкоди Німеччина завдати їй не могла. Отже держава Ізраїль виступила правонаступницею ждвської спільноти, як такої. В такому разі держава Ізраїль мала би взяти на себе відповідальність за злочини ждокомуни в Україні (знищення УНР, голодомори-геноциди,репресії, гулаги,"Розстріляне Відродження", винищення селянства, як класу...) адже вони прийшли до влади в московії у 1917 і залишалися біля керма більше 30 років.
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коли Голодомор геноцидом визнаєте? коли будете каятися?
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Ніколи... "Богом обраний народ" на це ніколи не піде...
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Что там с признанием Израиля Голодомора?
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Якось дуже гнило з боку Ізраїлю не визнавати геноцид українського народу. А ще їх делегація приїздила і просила визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Чим викликане таке зневажливе ставлення до України? Як я бачу, то російські гроші і природня жадібність грають свою справу.
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Если признать Голодомор геноцидом, то придется признать и вину организаторов и исполнителей, а это громадное, невообразимое количество евреев на всех государственных постах СССР и Украины в 1932-1933 годах.
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Организаторы названы поимённо в решениях суда.
Исполнителями были органы НКВД, в которых было полнО украинцев.
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Голодомор в Украине 1932-1933. Имена организаторов.
Это только мне одному "кажется" что украинцев можно по пальцам одной руки пересчитать?


Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
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Не надо переписывать вашу методичку; она уже лет десять как гуляет по интернету, без единой ссылки на архивные документы.
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У нас почтение заложили на генетическом уровне.
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Ага, какое руководство - такое и "вшанування".
Посмотрим, что будет, когда Украиной будут править украинцы.
Тогда пейсатым придется ответить насчет Голодомора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе много государств чтят День памяти жертв Холокоста на таком должном уровне, как Украина, - заместитель посла Израиля Бен Нафтали
 
 
 
 
 
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