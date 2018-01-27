 Не много государств чтят День памяти жертв Холокоста на таком должном уровне, как Украина, - заместитель посла Израиля Бен Нафтали

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в субботу, 27 января, на XI ежегодном круглом столе "Украинское общество и память про Холокост: научные и образовательные аспекты". Мероприятие прошло в Гёте-институте в Киеве, его традиционно проводит Украинский центр изучения истории Холокоста.
"Сегодня все украинские каналы отметили День памяти жертв Холокоста. В мире не много государств, которые уделяют такое внимание этому Дню. Это говорит о том, что эта дата очень важна для Украины, и я рад, что нахожусь в стране, где есть такое понимание", - сказал Бен Нафтали.
Также заместитель посла отметил важность изучения трагического опыта Холокоста и Второй мировой войны в целом, а также его переосмысления сегодня.
Напомним, сегодня 27 января в мире отмечают Международный День памяти жертв Холокоста.
"Lavrov (Russian Finance Minister) raised Russian concern with "historical revisionism" regarding the Soviet Era and Second World War, which, he said, was particularly acute in Eastern Europe but was also present in Israel. He cited Israel's official recognition of the Holodomor, the 1930s famine that occurred in Ukraine."
ти як той у нас Шевченко.
буде Вальцман в нас на раз
називаться Тарас.
Так само як і небагато країн не визнають Голодомору українців у 1932-33 рр.
совпадение?
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://youtu.be/b0qX0DWfUWw?t=54
Приехали...
https://youtu.be/Bp7xgKZ6FME
Ну фошизды же, сразу понятно.
Именно этот лагерь активно использовался советами для обширной фальсификации фото и кино документов для Нюрнбергского Трибунала." http://ipvnews.org/nurnberg_article29112010.php
Не надо о всей Украине так говорить... пейсатые, занявшие руководящие посты (надеюсь временно), это ещё не вся Украина... признайте Голодомор на официальном уровне и тогда посмотрим... но признать вы никогда не признаете... огромная часть в трагедии Украинского Народа лежит и на ваших плечах...
Исполнителями были органы НКВД, в которых было полнО украинцев.
Голодомор в Украине 1932-1933. Имена организаторов.
Это только мне одному "кажется" что украинцев можно по пальцам одной руки пересчитать?
Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
Посмотрим, что будет, когда Украиной будут править украинцы.
Тогда пейсатым придется ответить насчет Голодомора.