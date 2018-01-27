Посол США призвал Россию воспринимать "кремлевский доклад" без "надуманной сути и эмоций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я призываю воспринимать этот доклад, именно исходя из его реальной, а не надуманной сути и без эмоций. Ведь отношения между нашими странами далеко не исчерпываются одним этим правовым актом. И мне об этом напомнили в Вашингтоне, где я был две недели назад", - сказал дипломат.
В понедельник администрация США должна объявить о введении нового раунда санкций против предприятий российского ВПК и разведсообщества, а также представить рекомендации о новых мерах в отношении суверенных бондов РФ. Несколько бывших чиновников администрации США накануне заявляли о том, что представители крупного российского бизнеса в последние месяцы пытались организовать лоббистскую кампанию для того, чтобы избежать упоминания в докладе.
Посол Джон Хантсман напомнил, что появление тех или иных фамилий в тексте документа еще не означает автоматического введения санкций против этих лиц.
"Конгресс будет решать, каким образом этот доклад будет доведен до сведения общественности. Решение (о раскрытии информации) будет полностью зависеть от конгресса. Конгрессмены могут опубликовать его, а могут оставить закрытым. Сейчас сложно сказать", - сказал он.
При этом глава американской дипмиссии особо подчеркнул, что политики в Вашингтоне все еще надеются, что в отношениях между двумя странами возобладает конструктивный подход.
"Я не встречал ни одного человека, который бы хотел, чтобы наши отношения разрушились, - сообщил посол США. - Я знаю, что президент хотел бы видеть улучшение отношений. Я думаю, он хотел бы больше времени уделять отношениям с Россией как таковым".
Напомним, к 1 февраля 2018 года американское министерство финансов, при поддержке разведки, готовит доклад об "индивидуальных санкциях" против российских олигархов и чиновников — "финансовой обслуги" российских властей. Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.
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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.
Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.
Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.
Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.
Запад потихоньку и из разных мест начинает процесс некой санации от российских токсичных денег. Складывается впечатление, что соответствующие спецслужбы уже дали полную или почти полную картину о количестве и принадлежности этих денег. Но пока начинаются первые практические действия, в этом отношении, широкой публике эту картину пока не рискуют представить, ибо масштаб этого полотна будет эпичным. По инсайдам из органов американского контроля известно, что только в США «свыше триллиона долларов».
То есть, представление о масштабах и структуре этого явления уже есть, а что с ним делать - пока не окончательно решили. Но уже хорошо, что там дошли до стадии понимания, что ничего не делать - уже нельзя. В самом деле, эта отрава не лежит без дела, а действует разрушительным образом там, куда ее впрыснули. Поэтому вред уже нанесен и за здорово живешь все это вряд ли вернут. Грядут невероятные, по своим масштабам, конфискации. Скорее всего, сейчас отрабатывается общий подход именно к такому шагу борьбы с российской отравой.
Пока ожидается санкционный список для РФ за вторжение в избирательную систему США, но самое интересное - впереди. Это совсем не тот список, который станет действительно сокрушительным, а его определение будет клеймом для всех, кто грабил свою страну без оглядки и остановки. Сейчас происходит проба пера в Испании, Франции и Великобритании, но как только будет согласован механизм изъятия этого добра, вой будет до небес.
В связи с этим, уже сейчас путинский картель называют ворами. В преддверии этих неизбежных событий (санкций) все же стоит определиться с терминами.
Сначала надо определиться именно с такого рода санкциями. Штаты имеют отдельные тематические программы по санкциям, в отношение юридических и физических лиц разных стран. Причем, санкции могут быть, условно, по Украине, но список будет пополняться россиянами и гражданами других стран, которые причастны к одному из четырех поводов, по которому они введены. Что характерно, после исчезновения причин, вызвавших эти санкции, отменяется один из списков, или наоборот. Условно говоря, россияне выводят свои войска из Донбасса и с них снимаются одни санкции, выходят из Крыма - снимаются другие. Но грядущие, на днях, санкции, по факту вмешательства в предвыборную кампанию - не имеют кнопки их выключения, как и знаменитый «Список Магнитского».
Эти списки работают по принципу «вход рубль, выход - два», что означает - ввести санкции легко, а вот выйти из них - куда сложнее. Примерно такая эпопея была с поправкой Джексона-Вэйника, которая обусловила жесткие ограничения на торговлю с совком в 1974 году. Совок уже рухнул а поправка продолжала действовать дальше, в отношение ряда постсовковых стран. Отсутствия понятного условия прекращения действия санкций делает их наиболее болезненными. Это же касается и того пакета, который может возникнуть в отношение лиц, разграбивших российскую казну и на эти деньги устроивших международный преступный синдикат.
Следует пояснить и смысл термина, которым принято называть эту российскую публику. Ворами этих людей называть нельзя, и вот почему. Конечно, воровской мир, как и путинская шобла, является паразитической структурой, которая высасывает соки общества, на котором он паразитирует. Здесь все понятно и довольно хорошо изучено, ибо явление это существует столетиями и даже тысячелетиями. Но есть одно фундаментальное отличие путинской шайки от воров, и несколько помельче, но не менее весомых.
Фундаментальное отличие воров от путинцев состоит в том, что воры прекрасно понимают, что они делают и зачем, но главное - они внутренне готовы к ответственности за свои деяния. Они знают, что рано или поздно, раз или многократно, им придется заезжать на тюрьму, и они не делают из этого трагедии. Никто не видел воров, завернутых в клетчатое одеялко, падающих в клетке с сердечным приступом или пытающихся ввергнуть свою страну в пожар войны только потому, что им не хочется на нары.
В этом смысле, они готовы платить цену за свою разгульную и лихую жизнь, а тюремные сроки воспринимают как некую обертку конфеты которую придется разворачивать. В связи с этим, у них имеется свой набор правил, по которым они идут по жизни. Перечислять их здесь нет смысла, но чтобы привести что-то из принципов, рангом ниже фундаментального, стоит отметить ограничение того круга лиц, на которых вор может заработать свои преступным талантом. Укравший у тех, у кого воровать нельзя - гарантированно будет иметь проблемы, самого грустного свойства.
В сравнении с этим, путинская гоп-команда не считает свою деятельность преступной, а потому их не устраивает любая ответственность за содеянное. Ради того, чтобы избежать ответственности, эти деятели готовы сделать все, что угодно, в частности - утопить в крови свою, а тем более - другие страны. Ради этого они готовы уничтожить собственную страну. Кроме того, эта публика никак не похожа на воров с определенными ограничениями в выборе жертв. Они скорее похожи на мародеров, которых вообще ничего не смущает.
Это - злобные и кровожадные паразиты, которых бесполезно уговаривать или заниматься лечением, эту дрянь придется уничтожать. Пока эта истина не стала безусловной, но лишь потому, что Путин и Ко пролили не достаточно крови и нарубили не слишком много трупов. Для Запада, а особенно - для Европы, этого еще недостаточно. Ну что же, товарищ Гитлер в 1936 году, во время воспетой Ленни Рифеншталь олимпиады, тоже не смотрелся чем-то категорически страшным. Олимпийские сборные стран участниц, маршируя по стадиону, вскидывали руку в нацистском приветствии, в ответ на приветствие фюрера. Но есть надежда на то, что в этот раз отрезвление придет раньше и нужные шаги будут предприняты не так поздно, как с Адольфом Алойзычем.
антиколорадос
Посол натякає кацапам перед оприлюдненням доповіді зробити собі клізми.
а именно "вас", а не "вы")))
Це люди виховані на законах НКВД. Вони будуть брехати, вигадувати, підробляти факти.
Тут має бути так: або ви живите мирно, або ви не існуєте як країна для всього світу."
АННА ГУЗЬ "Заручники війни": https://www.radiosvoboda.org/a/hostages-of-war/28980848.html?story=4
- Слушай, а что такое "геморрой"? Только, пожалуйста, попроще, без ваших врачебных "умствований"...
-Хорошо... Скажи, у тебя когда-нибудь зуб болел?
- Да...
Так вот, представь - у тебя полная жопа зубов и все болят одновременно...
Ещё не 2 февраля, а "зубы в жопе" уже заныли...
- Комплексно и адекватно? Комплексующий неадекват! 😀
- А чтоб не злорадствовали, сука, и лыбы не корчили 😂
(Дональд Трамп)
США ввели санкции против польской компании Doncoaltrade, которая занималась поставками угля с оккупированного Донбасса.
Она находится в санкционном списке, опубликованном на сайте Министерства финансов США.
Это последние санкции. Всё Россия отмучается. Больше никто никаких санкций вводить не будет. Всегда можно будет сослаться что он уже давно под санкциями, ..... тока мы об этом не говорили.
предупредив за сутки, что буде стрелять.
А тут дали пол года,
да еще и извиняются.
Видно трамп там на хорошем крючке сидит у фсб вместе с фотками красавиц
из масковскага отеля.
Данные встречи никогда не заканчиваются пышными выходами к прессе и носят закрытый характер, причём настолько закрытый, что журналисты периодически гоняются за дипломатическими машинами России и Америки, чтобы понять, где же состоится встреча: всё верно - серьёзные дела любят тишину, а не PR.
Обычно анализировать данные встречи можно начинать не ранее чем через неделю после того, как они состоялись, потому что всё, что происходит на них - это глубоко закрытые темы, не для общественности.
Результат этой встречи не исключение, но по тому, как Соединенные Штаты повысили ставки, введя новые санкции, на которых я остановлюсь подробнее чуть ниже, стоит сделать вывод, что это или провальная встреча, либо же это демонстрация решительности а исполнении Администрации Трампа.
Российские информационные агентства заявили, что стороны не пришли к единому мнению касательно нового закона о реинтеграции Донбасса. Воспринимаю это заявление, как ширму для российского потребителя, потому что, в первую очередь, на этих встречах обсуждается не взаимоотношения Украины и России и внутренние украинские дела, а механизм того, как Россия будет выходить с Донбасса.
Сурков же по возвращении в Москву заявил, что "новое предложение США по дополнениям к российской идее миротворческой миссии на Донбассе - выглядит конструктивным и реализуемым на первый взгляд".
Моё мнение остаётся неизменным: Путин не хочет уходить с Донбасса и хочет дотянуть до президентских выборов в России без эксцессов с экономикой, которые ему могут устроить Соединённые Штаты, но покинуть Восток Украины ему придётся всё равно достаточно быстро под давлением, которое на него будут оказывать не только санкции, но и окружение, и начинающие голодать и меньше пить русские, последнее - особенно опасно: их можно лишить чего угодно, но только не ограничивать в водке.
⇒ Санкции. Министерство Финансов Соединенных Штатов Америки расширило список лиц и организаций, которые подпадают под санкции, всего в списке 21 физическое лицо и 21 организация.
12 организаций - это "уточняющий" список секторальных санкций в отношении российских энергетических компаний, в которые нельзя инвестировать, и которым нельзя давать взаймы.
Остальные 9 организаций и 21 лицо - это так называемый список SDN - заморозка счетов и запрет на ведения бизнеса с Америкой, что автоматически превращается на запрет долларовых операций.
Кому досталось. Ссылка на текст заявления Минфина США выше. Для желающих ознакомиться поближе, если коротко, то получили: - те, кто был связан с пиратской поставкой турбин Сименс в Крым, включая российского замминистра энергетики;
- те, кто связан с поставками донецкого и луганского угля в обход Украины, включая компании из России, оккупированной Абхазии, через которые осуществились поставки и ту самую польскую контору, из-за которой было столько зрады;
- против подрядчиков капитальных работ на территории Крыма.
Российский МИД полежал, отхекался, вынул руки и ноги из задницы и отплевавшись сообщил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции.
Остаётся напомнить, что не за горами - 2 февраля и санкции в отношении дальнего окружения Путина и где-то на подходе санкции за вмешательство России в выборы.
⇒ Очень коротко по скандалу с письмом от МВФ и увольнением директора по Восточной Европе. Я не хочу сейчас ни ерничать над теми, кто носился с этим письмом, как дурень с писаной торбой, ни разбираться в том, за что же увольняют Сату Кахонен - за подписание письма без уточнения позиции руководства или за его попадание в прессу, ни громко кричать "вот видите!!", я хочу, чтобы имея данную информацию все ещё раз задумались о глубине залегания российской агентуры, которую под носом у спецслужб Запада десятилетиями пестовала Россия. Когда вы в следующий раз будете видеть заявление Amnesty International, Transparency International, ЮНЕСКО или Красного креста, вспомните этот день и этот факт прежде, чем кричать зрада, барыги, насслили или даже перед тем как просто огорчиться. В этих организациях тоже работают люди, о которых мы забываем, представляя себе колосс демократии, рядом с которым сами себе кажемся неумытыми олухами, а люди на поверку часто оказываются бывшими советниками Путина или болгарскими коммунистами с 30-летним стажем.