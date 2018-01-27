Посол США призвал Россию воспринимать "кремлевский доклад" без "надуманной сути и эмоций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте: Работа над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января. Вопрос санкций против России остается гибким, - посол США в РФ Хантсман

"Я призываю воспринимать этот доклад, именно исходя из его реальной, а не надуманной сути и без эмоций. Ведь отношения между нашими странами далеко не исчерпываются одним этим правовым актом. И мне об этом напомнили в Вашингтоне, где я был две недели назад", - сказал дипломат.

В понедельник администрация США должна объявить о введении нового раунда санкций против предприятий российского ВПК и разведсообщества, а также представить рекомендации о новых мерах в отношении суверенных бондов РФ. Несколько бывших чиновников администрации США накануне заявляли о том, что представители крупного российского бизнеса в последние месяцы пытались организовать лоббистскую кампанию для того, чтобы избежать упоминания в докладе.

Посол Джон Хантсман напомнил, что появление тех или иных фамилий в тексте документа еще не означает автоматического введения санкций против этих лиц.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Кремлевский доклад": США будут выявлять людей из окружения Путина, причастных к незаконным схемам и действиям, - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид

"Конгресс будет решать, каким образом этот доклад будет доведен до сведения общественности. Решение (о раскрытии информации) будет полностью зависеть от конгресса. Конгрессмены могут опубликовать его, а могут оставить закрытым. Сейчас сложно сказать", - сказал он.

При этом глава американской дипмиссии особо подчеркнул, что политики в Вашингтоне все еще надеются, что в отношениях между двумя странами возобладает конструктивный подход.

"Я не встречал ни одного человека, который бы хотел, чтобы наши отношения разрушились, - сообщил посол США. - Я знаю, что президент хотел бы видеть улучшение отношений. Я думаю, он хотел бы больше времени уделять отношениям с Россией как таковым".

Напомним, к 1 февраля 2018 года американское министерство финансов, при поддержке разведки, готовит доклад об "индивидуальных санкциях" против российских олигархов и чиновников — "финансовой обслуги" российских властей. Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Почему в это вмешались США? Потому что это вопросы права и территориальной целостности", - посол в РФ Хантсман о санкциях за агрессию против Украины

Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.



В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.



Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.