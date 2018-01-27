 Подразделения патрульной полиции сформируют в Ковеле и Белой Церкви, - Князев

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в ходе годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев.
"Проект патрульной полиции успешно реализован в 33 городах. В 2018 году запланирован набор и открытие подразделений патрульной полиции в Ковеле, Белой Церкви. Будут также спецподразделения "Крым" и "Севастополь"", - сказал он.
Князев также проинформировал, что на сегодня продолжается подготовка 2 тыс. 600 патрульных, сейчас они находятся в учебных центрах.
"Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах общей протяженностью 4 тыс км. В феврале мы планируем увеличить это количество сразу до 210 нарядов, до конца года – до 324 нарядов. Протяжность дорог обслуживания возрастет до 9 тыс км", - рассказал глава Нацполиции.
https://censor.net.ua/news/3046950/budut_sozdany_podrazdeleniya_patrulnoyi_politsii_kryma_i_sevastopolya_avakov
все получат "абонемент".
"А если ты возмешь "билетов" пачку,
то получил водокачку.