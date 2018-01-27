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 Политика Украины
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 Подразделения патрульной полиции сформируют в Ковеле и Белой Церкви, - Князев

Подразделения патрульной полиции Украины в 2018 году появятся в Ковеле (Волынская область) и Белой Церкви (Киевская область).

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в ходе годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев.

"Проект патрульной полиции успешно реализован в 33 городах. В 2018 году запланирован набор и открытие подразделений патрульной полиции в Ковеле, Белой Церкви. Будут также спецподразделения "Крым" и "Севастополь"", - сказал он.

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Князев также проинформировал, что на сегодня продолжается подготовка 2 тыс. 600 патрульных, сейчас они находятся в учебных центрах.

"Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах общей протяженностью 4 тыс км. В феврале мы планируем увеличить это количество сразу до 210 нарядов, до конца года – до 324 нарядов. Протяжность дорог обслуживания возрастет до 9 тыс км", - рассказал глава Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3046997
 
 
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Ще сформуйте патрульну поліцію Лугандону, Донецька, Макіївки, Горлівки та Луганська, ну щоб підтримати оцю ідіотську ініціативу шефа:
https://censor.net.ua/news/3046950/budut_sozdany_podrazdeleniya_patrulnoyi_politsii_kryma_i_sevastopolya_avakov
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, и в раде-банковой роту/батальон можно из депутато-министров сформировать и отправить патрулировать окраины киева ,,,
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Ели каждый будет мент,
все получат "абонемент".
"А если ты возмешь "билетов" пачку,
то получил водокачку.
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Та в Ковелі і без патрульних нормально. ДТП за час відсутності ГАІ не побільшало критично. Зараз патрулі будуть кошмарити селян які приїхали продати картопі, ьо бач він десь не так став або когось не пропустив.
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а,що для торгашів закони не писані,в містах є ринки - їдь на ринок і торгуй ніхто нікого не чіпає,а коли бидло заїзджає на пішоходні зони і метерям із малими дітьми в колясках не можна пройти,бо бидло своїм авто перекрило тротуари,то це нормально??? КУпАП ст.122 проїзд авто по тротуарах заборонено,так написано в законі і вірно написано,а бидло потрібно ганяти,вірно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодразделения патрульной полиции сформируют в Ковеле и Белой Церкви, - Князев
 
 
 
 
 
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