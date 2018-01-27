 К апрелю загранпаспорта можно будет получить без очередей, - глава Госмиграции Соколюк

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве.
"2017 год для службы был непростым... В июне мы первыми почувствовали получение безвизового режима – в виде резкого всплеска спроса населения на заграничные паспорта", - сказал он.
Соколюк напомнил, что необходимое оборудование для изготовления загранпаспортов полиграфический комбинат "Украина" начал использовать с середины января.
"Очередь по изготовлению заграничных паспортов должна быть ликвидирована к началу апреля 2018 года", - подчеркнул он.
Напомним, 16 января 2018 года Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Полиграфический комбинат "Украина" увеличил производство заграничных биометрических паспортов с 10 тыс. до 21 тыс. в сутки за счет запуска нового оборудования для нанесения персональных данных.
Это жаргон мусоров.
тiлки правлять там..(далее в рифму)
Буду в Украiнi жить,
Нас славянiв не скорить.
Хитрый враг у нас завiвся,
Славянский дух не перевiвся
а вы знаете шо за Ледяным Барьером есть другие Миры?
Ну нам туда загранпаспорта не хотят выдавать!(скотиняки?)