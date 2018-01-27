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 Политика Украины, Общество
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Все про:загранпаспорт (138) Госмиграция (160) Соколюк (10)

 К апрелю загранпаспорта можно будет получить без очередей, - глава Госмиграции Соколюк

Необходимое оборудование для изготовления загранпаспортов полиграфический комбинат "Украина" начал использовать с середины января.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве.

"2017 год для службы был непростым... В июне мы первыми почувствовали получение безвизового режима – в виде резкого всплеска спроса населения на заграничные паспорта", - сказал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов будут ликвидированы в начале 2018 года, - ГП "Документ"

Соколюк напомнил, что необходимое оборудование для изготовления загранпаспортов полиграфический комбинат "Украина" начал использовать с середины января.

"Очередь по изготовлению заграничных паспортов должна быть ликвидирована к началу апреля 2018 года", - подчеркнул он.

Также читайте: Миграционная служба проверит факты получения гражданства за все годы независимости

Напомним, 16 января 2018 года Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Полиграфический комбинат "Украина" увеличил производство заграничных биометрических паспортов с 10 тыс. до 21 тыс. в сутки за счет запуска нового оборудования для нанесения персональных данных.

Источник: https://censor.net.ua/n3046995
 
 
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Если останется кому получать ... К апрелю загранпаспорта можно будет получить без очередей, - глава Госмиграции Соколюк - Цензор.НЕТ 7563
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, , вот не жмись , , , отдай посредникам штуку-другую грн ( можеш и баксов ,,, ) , и получиш паспортину-биометрину , , и спрячеш в широкие штанины , , ( по-а-ля-маяковскому ,,, ) , , читайте , завидуйте , я - гражданин , ,!!! , , а не какая нибудь , , гражданка ,,,
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такими темпами винницкие арихметики всех бунтарей на зароботки за границу проводят остануться только терпилы такие как я на инвалидной коляске кому я там нужен в ЕС
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сынок, слово "терпила" произошло от слова "потерпевший".
Это жаргон мусоров.
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, та да , мну схотив . биометро-паспортину , , почав пробивати инфу на сьогодення , , один кент , в германию хоче , до дивчины свалить ( зарплата , у ликарни , типа , компьютерщиком , працюе - 2 / 3 тыщи грн , , шо , явно небагато ) , по религиозной квоте-коханню ))) , робе з жовтня , , через мисяць обицяють зробить , кажуть , не вистачае бланкив ,,, , а шо ще , цикаво ? , , може папиру-оливцив мало у ментури миграцийний ???
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, могу выступить в качестве посредника при криминальной передаче любой суммы денег , , , никакого палева , , так же как и никакой гарантии положительного результата - собственно передачи третьему лицу оговоренной суммы , , ну , в лучшем случае - малой части , и то , врядле ,,,
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Странные люди. Закупают и устанавливают оборудование, которое удваивает выпуск продукции, спрос на которую упадет через два месяца
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зараз треба до 3-х місяців чекати..... з кожного паспорта в бюджет капає 700-800 грн...то чому б не поставити, якщо воно швидко окупиться
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так всех студентов бедных выдворяют что б их случайно полицаи не побили. а то опять майдан .....
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Проблеме несвоевременной выдаче паспортов уже не 1 десяток лет. Значит кому-то выгоден этот искуственный дефицит. Значит так будет и дальше.
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, та так ,,, , но , петя лично обицяв всем биометро-дохкументы , , а тут , на ровном месте , то бланков нет , то очереди , , и в то же время в интернете тыща предложений за мзду помочь сделать забугорную паспортину ,,,
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Слишком много украинцев сейчас выезжает из страны.Слишком много...
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К апрелю загранпаспорта можно будет получить без очередей... за невеличку пайку у Діни Пімахової.
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Я б поiхав хоч куди,
тiлки правлять там..(далее в рифму)
Буду в Украiнi жить,
Нас славянiв не скорить.
Хитрый враг у нас завiвся,
Славянский дух не перевiвся
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. , а вот отменить бы паспорта во всем мире , , и стали бы все свободны . , и остались бы овиры / миграционные службы без допингу-взяток , , ну , и , заодно погранцы-таможенники-властьимущие ,,,
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Брешут, как всегда. Очереди , это ж такой бизнес. Кто от него откажется.
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Ребята(не в обиду женщинам)
а вы знаете шо за Ледяным Барьером есть другие Миры?
Ну нам туда загранпаспорта не хотят выдавать!(скотиняки?)
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Свежо предание..... Хотя нет. Не свежо. Не припомню даже, сколько раз нам лапшали, что очередей не будет. Последний срок, кажись, к прошлому лету. До квітня закордонний паспорт можна буде отримати без черг, - глава Держміграції Соколюк - Цензор.НЕТ 4173 А воз и ныне там......
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Что, ольгинские и примкнувшие к ним, снова зрада? До квітня закордонний паспорт можна буде отримати без черг, - глава Держміграції Соколюк - Цензор.НЕТ 2829
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Слышь, тарасрунька, какое по счёту ЭТО заявление? 100500?
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Всегда было так, что загранку получить можно быстро, но за дополнительную плату. К слову, знакомый машину оформил за 15 минут. Вот как оно может быть. Просто чтобы не ждать надо заплатить. А в цивилизованных странах, где не заправляют шоколадные барыги, люди за те же 15 минут спокойно всё делают. Хотя бы в той же Грузии так.
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так мають ліквідувати чи ліквідують? чергу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК апрелю загранпаспорта можно будет получить без очередей, - глава Госмиграции Соколюк
 
 
 
 
 
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