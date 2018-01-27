 Евросоюз осудил кровавый теракт в Кабуле

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В третий раз в течение недели гражданские лица в Афганистане стали мишенью ужасных террористических нападений. Мои мысли и мысли граждан всего Европейского союза обращены к афганскому народу после сегодняшней атаки в Кабуле", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.
Ф.Могерини подчеркивает в своем коммюнике, что такие действия "направлены против народа Афганистана, против примирения, против мира".
По ее словам, слишком долго стремление большинства жить в мире было заложником борьбы за власть меньшинства.
Глава европейской дипломатии заверила, что Европейский союз всегда действовал и будет продолжать действовать совместно с народом Афганистана, с его правительством, со всеми, кто добивается мира.
Террорист-смертник в центре города привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв произошел в районе, в котором находятся многочисленные афганские правительственные учреждения и иностранные посольства. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан"
Ритуал.
против России.((Википедия)
От така х... малята.
Эта та, в которой украинский самолёт, "сбивший Боинг", по ТТХ стал способен к межпланетным перелётам?
Никак проснуться не хотят,бояться..страусі...
"Не это другая Википедия,где Белоруссия занимает первое
место в Европе по экспорту крабовых палычек."