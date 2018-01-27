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Все про:Афганистан (187) теракт (1910) Евросоюз (11665) Могерини (314)

 Евросоюз осудил кровавый теракт в Кабуле

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что в Евросоюзе скорбят о погибших в результате теракта в Кабуле, соболезнуют семьям и друзьям жертв и желают скорейшего выздоровления раненым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В третий раз в течение недели гражданские лица в Афганистане стали мишенью ужасных террористических нападений. Мои мысли и мысли граждан всего Европейского союза обращены к афганскому народу после сегодняшней атаки в Кабуле", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.

Ф.Могерини подчеркивает в своем коммюнике, что такие действия "направлены против народа Афганистана, против примирения, против мира".

По ее словам, слишком долго стремление большинства жить в мире было заложником борьбы за власть меньшинства.

Глава европейской дипломатии заверила, что Европейский союз всегда действовал и будет продолжать действовать совместно с народом Афганистана, с его правительством, со всеми, кто добивается мира.

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Террорист-смертник в центре города привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв произошел в районе, в котором находятся многочисленные афганские правительственные учреждения и иностранные посольства. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан"

Источник: https://censor.net.ua/n3046993
 
 
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"Талибан" поддерживало Чечню финансово(и не только)в войне
против России.((Википедия)
От така х... малята.
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Теперь Талибану Пуйло шлет Гумконвои с топливом и БК...
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сРу википедия?...
Эта та, в которой украинский самолёт, "сбивший Боинг", по ТТХ стал способен к межпланетным перелётам?
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да кого єто напугало?! талібан,ІД, дамбасяД,іхтамнетов,и отца всего єтого - фуйла?
Никак проснуться не хотят,бояться..страусі...
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, ну , осудил ,,,, , а шо , хто то по-апплодировал трагедии ? , , попросил взрыв на бис ?
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ВКЛ_это_мы_01:
"Не это другая Википедия,где Белоруссия занимает первое
место в Европе по экспорту крабовых палычек."
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Пиндосы мир и демократию принесли на плодородные земли афгана.
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