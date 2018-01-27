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Все про:выборы (20024) Чехия (755) Перебийнис (26)

 Внешнюю политику Чехии определяет не президент, а правительство, на формирование которого пойдет еще не меньше месяца, - Перебийнис

Переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом.

Такой комментарий, как пишет Цензор.НЕТ, дал Укринформу посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Не думаю, что следует рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменения позиции Чехии относительно Украины", - заявил дипломат, напомнив, что Земан уже был президентом последние пять лет.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Также, отметил Перебийнис, известно, что внешнюю политику в ЧР определяет правительство, и именно от того, каким будет правительство, какие будут его приоритеты, и будет зависеть в будущем развитие двусторонних отношений между двумя странами, позиция Чехии и поддержка Украины.

Комментируя ситуацию с правительством, отставку которого на прошлой неделе принял президент, посол отметил, что на сегодня она еще не определена. Ожидается, что президент Земан снова уполномочит формировать новое правительство Андрея Бабиша, лидера партии ANO. Когда это случится, теперь неизвестно, украинский посол считает, что не раньше, чем через месяц, а может и позже.

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"В принципе, заявления Андрея Бабиша и программа нового правительства свидетельствуют о том, что Украине и в дальнейшем будет уделяться со стороны Чехии достаточно серьезное внимание. Поэтому мы рассчитываем на то, что отношения будут развиваться положительно", - сказал украинский дипломат.

По предыдущим результатам второго тура выборов (после подсчета 99,9% голосов) который завершился в субботу днем, 73-летний Милош Земан опередил соперника, 68-летнего ученого Иржи Драгоша с результатом 51,42 процента против 48,57%.

Источник: https://censor.net.ua/n3046992
 
 
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а в баби маньки коза поросна....ну та що через переклалдену за озером...де жаби квакають як не в себе....
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Да что вы знаете о стартапах?) Вот реальный бизнес - и без венчурных фондов, и без инвестицийВнешнюю политику Чехии определяет не президент, а правительство, на формирование которого пойдет еще не меньше месяца, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 7366
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Савельев Вячеслав7 год · Не понимаю, а спросить боюсь. Почему в Давосе талантливый бизнесмен Порошенко не пообещал выпустить электробусы Богдан или шоколадные батончики для своих солдат, а вместо этого предложил поднять цену на газ для своего населения?
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гарно....гарно.... дуже гарно таки! лоліботи засумували. адже їх там партньори!
Внешнюю политику Чехии определяет не президент, а правительство, на формирование которого пойдет еще не меньше месяца, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 2133
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Перебийнис при злочынному режиме Януковича работал дипломатическим Стецем
"З січня 2013 - в. о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України. З червня 2013 року - директор Департаменту інформаційної політики МЗС України"
Разъяснял в мире про террорюг с Майдана
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Только что соловьёв на росТВ сказал, что Юлия Тимошенко НАШ !!! Прикиньте какие у них планы !
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И хорошо. Земан с Додоном продолжат работать свадебными генералами Путина. Вреда никакого, но вони много.
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Різниця у відсотках Земана і Драгоша близько 2%. Можливо було втручання у вибори.
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, ну , я подмахлював малехо ,,, , а шо , заметил кто-то ?
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А у нас, вот, наоборот. Президент определяет внешнюю политику.
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просто земан відомий своїми ісламофобськими поглядами. мабуть для чехів це актуальніше.
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Анекдот "в тему":
- Куме, це ви що, собі нову машину купили?
- Так... А що, подобається?
- Та нічого... От тільки номер у неї якийсь незугарний...
- Куме, а мені якось однаково, чи красивий у неї номер, чи ні... На витрату пального, швидкість, маневреність і зручність керування це не впливає...
Земан - такий же "номерний знак" на автомобілі "Чехія"...
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Успокойтесь, в Чехии как и в Германии и Молдавии, президент - дырка от бублика. Настораживает отношение чехов ( в конце концов они его выбрали) к риторике Земана. Хай йому грець.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВнешнюю политику Чехии определяет не президент, а правительство, на формирование которого пойдет еще не меньше месяца, - Перебийнис
 
 
 
 
 
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