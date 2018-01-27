 Внешнюю политику Чехии определяет не президент, а правительство, на формирование которого пойдет еще не меньше месяца, - Перебийнис

Такой комментарий, как пишет Цензор.НЕТ, дал Укринформу посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Не думаю, что следует рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменения позиции Чехии относительно Украины", - заявил дипломат, напомнив, что Земан уже был президентом последние пять лет.

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Также, отметил Перебийнис, известно, что внешнюю политику в ЧР определяет правительство, и именно от того, каким будет правительство, какие будут его приоритеты, и будет зависеть в будущем развитие двусторонних отношений между двумя странами, позиция Чехии и поддержка Украины.

Комментируя ситуацию с правительством, отставку которого на прошлой неделе принял президент, посол отметил, что на сегодня она еще не определена. Ожидается, что президент Земан снова уполномочит формировать новое правительство Андрея Бабиша, лидера партии ANO. Когда это случится, теперь неизвестно, украинский посол считает, что не раньше, чем через месяц, а может и позже.

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"В принципе, заявления Андрея Бабиша и программа нового правительства свидетельствуют о том, что Украине и в дальнейшем будет уделяться со стороны Чехии достаточно серьезное внимание. Поэтому мы рассчитываем на то, что отношения будут развиваться положительно", - сказал украинский дипломат.

По предыдущим результатам второго тура выборов (после подсчета 99,9% голосов) который завершился в субботу днем, 73-летний Милош Земан опередил соперника, 68-летнего ученого Иржи Драгоша с результатом 51,42 процента против 48,57%.