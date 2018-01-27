 Чубаров призвал жителей Крыма бойкотировать незаконные выборы президента России

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня российские оккупанты совершили абсолютное беззаконие по отношению к крымским татарам, собравшимся в г. Судаке на заседание общественной инициативы "Крымская солидарность". Вскоре после начала собрания, в котором участвовали около 150 человек - близкие и родственники крымских политзаключенных, члены региональных и местных меджлисов, активисты крымскотатарского национального движения, адвокаты, ворвались 60-70 сотрудников оккупационной полиции, ОМОНА, Центра по противодействию экстремизму. Были замечены также силовики, отмеченные шевронами Росгвардии. К месту проведения собрания подтянули автозаки…" - сообщил Чубаров.

"Мотивации, оправдывающие нападение, – настолько абсурдны, насколько и циничны: поступила, мол, информация о том, что в помещении имеется оружие, а также среди собравшихся есть люди, чьи личности следует установить. В итоге – переписали всех, включая адвокатов. Не исключено, что согласно составленного оккупантами "реестра", в ближайшие дни людей начнут по одному вызывать в полицию… Понятно, что русскими оккупантами совершена очередная акция устрашения крымскотатарских активистов. С другой стороны, очень яркая и убедительная акция, которая в максимально доходчивой форме показывает всем жителям Крыма, как вести себя 18 марта 2018 года, на который оккупанты назначили незаконные выборы "президента" России", - подчеркнул глава Меджлиса.

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"То, что крымские татары в подавляющем своем большинстве и так не придут на "выборы", назначенные оккупантами, очевидно для всех. После акций, подобных сегодняшней, каждый из тех немногочисленных соотечественников, кто, проявив слабость или малодушие, появится 18 марта 2018 года на избирательном участке, окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев. Абсолютный бойкот незаконных в оккупированном Крыму выборов, назначенных на 18 марта 2018 года. 18 марта 2018 годы – ни одного крымского татарина, ни одного этнического украинца, ни одного патриота Украины - жителя Крыма, независимо от его национальности, на незаконно открытых избирательных участках незаконно назначенных выборов президента России во временно оккупированном Крыму!" - резюмировал Чубаров.

Как ожидается, уже в первом круге выборов, назначенном на 18 марта 2018 года, со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин. Фактически он руководит Россией уже 18-й год, с 31 декабря 1999 года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. При этом, в течение 2008-2012 годов - с должности премьер-министра России, президентом тогда был соратник Путина Дмитрий Медведев.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее выборы президента РФ проходили в начале марта, однако эту традицию подправили и перенесли их на 18 марта - день, когда президент России Владимир Путин подписал с оккупационной "властью" Крыма "договор" о его вхождении в состав России.