 Двухметровый портрет Путина из гильз выставили в Украинском институте Америки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, картина выполнена украинскими художниками Дэниелом Грином и Дарьей Марченко и называется "Лицо войны".

По словам авторов, в работе использованы гильзы, собранные во время Евромайдана. Авторы также отметили, что принимали участие в событиях в центре Киева в 2014 году.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко поприветствовал введение новых санкций против РФ: "Встречи в Давосе дают уверенность в их усилении"

Марченко объяснила, что Путин на портрете выглядит уставшим и грустным человеком. "Даже диктаторы, люди, которые делают плохие вещи, боятся, потому что им придется предстать перед небесным судом - рано или поздно", - добавила автор работы.

Для изготовления картины использовали масляные и акриловые краски, а также более 5 тысяч гильз.