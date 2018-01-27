 Двухметровый портрет Путина из гильз выставили в Украинском институте Америки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, картина выполнена украинскими художниками Дэниелом Грином и Дарьей Марченко и называется "Лицо войны".
По словам авторов, в работе использованы гильзы, собранные во время Евромайдана. Авторы также отметили, что принимали участие в событиях в центре Киева в 2014 году.
Марченко объяснила, что Путин на портрете выглядит уставшим и грустным человеком. "Даже диктаторы, люди, которые делают плохие вещи, боятся, потому что им придется предстать перед небесным судом - рано или поздно", - добавила автор работы.
Для изготовления картины использовали масляные и акриловые краски, а также более 5 тысяч гильз.
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немного позитива от маленькой филиппинки
H U I L O - без этого теряет всякий смысл суть выставки...
И сразу третий шаг - конкретный "сёр" на Порошенко..
И, в-третьих, нельзя такие,
доречі- я відкрию тайну- блядь причому тут кончена росія? Українці ненавидять чмо російське парашенка за його викрутаси! зрозумів луценко?
Cьогодні о 22:25 From-UA
Борис Гребенщиков, лидер российской группы «Аквариум», считает, что сейчас в России ситуация намного хуже, чем во времена Советского Союза, более того, с каждым днем она только усугубляется. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, во время пресс-конференции у Гребенщикова поинтересовались, считает ли он, что Россия постепенно начала возвращаться к условиям и правилам, существовавшим во времена СССР.
«Что значит возвращаемся? Мы значительно глубже и хуже. Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», - заявил музыкант. Напомним, что ранее Гребенщиков высказался о российских журналистах. Музыкант отметил, что сотрудники российских телеканалов ради куска хлеба забыли о том, что на телевидении нужно доносить до зрителей только правдивую информацию.
«Люди, которые работают на нашем телевидении, в своем большинстве вызывают мое глубочайшее сожаление. Это люди, попавшие в очень нехорошее положение. Чтобы не лишиться куска хлеба, им приходится забыть про правду и порядочность. А это во все времена приносит печальные плоды», - отметил Гребенщиков
очень талантливо