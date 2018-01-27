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Все про:война (2834) выставка (292) портрет (33) Путин (23486) США (13137)

 Двухметровый портрет Путина из гильз выставили в Украинском институте Америки. ВИДЕО

В Нью-Йорке открылась выставка "Пять элементов войны", в рамках которой выставлена работа "Лицо войны" - двухметровый портрет президента России Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, картина выполнена украинскими художниками Дэниелом Грином и Дарьей Марченко и называется "Лицо войны".

По словам авторов, в работе использованы гильзы, собранные во время Евромайдана. Авторы также отметили, что принимали участие в событиях в центре Киева в 2014 году.

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Марченко объяснила, что Путин на портрете выглядит уставшим и грустным человеком. "Даже диктаторы, люди, которые делают плохие вещи, боятся, потому что им придется предстать перед небесным судом - рано или поздно", - добавила автор работы.

Для изготовления картины использовали масляные и акриловые краски, а также более 5 тысяч гильз.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046990
 
 
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лучше б мз говна путина выложиди и потроннка добавили. как то так
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Из говна его вылепит выдающийся ваятель роисси якут Бопосов.
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фу извращенцы...
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Сегодня таких клонов в России более восьмидесяти процентов.
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И зачем польстили двумя метрами этой морде войны, если оно даже в ботоксных штиблетах от силы сто писят? Двухметровый портрет Путина из гильз выставили в Украинском институте Америки - Цензор.НЕТ 5859
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Чтобы эта мразь исчезла не только с портретов, а с лица Земли, не гильзы нужны, а пули.
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лучше бы путина слепили из говна. ближе к сути предмета.
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А почему нет надписи на лобе???
H U I L O - без этого теряет всякий смысл суть выставки...
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и зачем на лбу такая надпись??как по мне куда лучше(учитывая что в картине использовано 5 000 гильз) бы смотрелась 5001!!гильза(надёжно застрявшая)в том же но натуральном лбу!!
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Введение в строй двух крымскихТЭС с сентября 2017 неоднократно переносилось и будет переноситься.Строителям не платят гроши,нет оборудования.,,Руцкий порядок" Двухметровый портрет Путина из гильз выставили в Украинском институте Америки - Цензор.НЕТ 5575
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А Вы мне, как "ВнутриМКАДовский провокатор", чисто с профессиональной точки зрения профессиональной психологии, нравитесь... Сначала "зарабатывание у "хахлов" авторитетных "вистов" - "геройская" публикация дебильной статьи из грязного и брехливого пропутинского телеканала "Звезда"... Следующий шаг - "мутный", с намёками, "сёр" на "неустановленных" "лолитоботов"... И сразу третий шаг - конкретный "сёр" на Порошенко... У Вас три ошибки - во-первых, нарабатывание авторитета в незнакомом коллективе требует многодневного труда... Во-вторых, авторитет яростью и эпатажностью не заработаешь - тебя должны начать уважать за рассудительность и ум... И, в-третьих, нельзя такие, противоречащие один другому, комментарии, вставлять в одну тему - не все, даже ненавидящие Россию и кремлёвский режим, украинцы, ненавидят Порошенко, и не все, ненавидящие Порошенко, ненавидят Россию и Кремль... Так что у Вас в этой теме произошёл "холостой запуск", так сказать, "сотрясение воздусей" ... И кроме, как "пустой болтовнёй", основная масса форумчан Ваши "размышлизмы и не расценила...
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пустая болтовня это к пэтру охметову ....
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третій пункт.
И сразу третий шаг - конкретный "сёр" на Порошенко..

И, в-третьих, нельзя такие,

доречі- я відкрию тайну- блядь причому тут кончена росія? Українці ненавидять чмо російське парашенка за його викрутаси! зрозумів луценко?
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В "святом писании для "чайников" сказано: "Да не сядет человек за компъютер и не полезет в Интернет после пьянки...". Утром проснётесь, прочитайте свой комментарий...
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Поки незрозуміло для чого той портрет путіна. Можливо варто його розмістити разом з вбитими в Україні російським військовими?
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Там интересно...при разном освещении у хуйла меняется выражения морды,от усталости до кровожадной злобы.По CNN был сюжет...
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Освітлення завжди змінює обличчя. Це для фотохудожників не новина, але суть вбивств путіна розкривається іншими засобами.
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Червоним світлом морду підсвітили...
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портрет из гильз от патронов выпущенными ВСУ....
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Не лезли бы вы в Украину,ВСУ и стрелять не пришлось бы.И гильз бы не было.
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и портрет бы не сделалиб, ага!!!
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Мабуть так, бо було багато ваших прихильників. Тепер коли у вас гинуть кацапи в Україні настає свято☺
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все для искусства ! дибилы,,,ля
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у некоторых даже фекальные сталагмиты сгодились ...
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тАварищ пытается намекать, что мы тут сами с собой воюем. А их "отпускники" просто заблудились в джунглях Донбасса. Тут недавно один такой "заблудившийся" Виктор Агеев даже получил вознаграждение в виде квартиры с удобствами и бесплатным питанием. Правда только на 10 лет. Но, все равно ему повезло, ведь многие другие заработали землянки 2х2 метра. Правда, навсегда.
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Половой орган войны из гильз -извращение и порнография
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Двух метровый ? Как льстим путлеру кабаевичу...... там метр с кепкой он сам...
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та да, гильзы от мелкашек задели бы его по полной
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Не ндравится мне чего й то.Сама идея вроде хороша, но посмотришь и вроде говнецом попахивает.
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В 1877 году на Западе Парашу рисовали намного правильнее:
Двометровий портрет Путіна з гільз виставили в Українському інституті Америки - Цензор.НЕТ 1731
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У нас такого рода картины давно в ходу Двометровий портрет Путіна з гільз виставили в Українському інституті Америки - Цензор.НЕТ 6336
Двометровий портрет Путіна з гільз виставили в Українському інституті Америки - Цензор.НЕТ 8612
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"Небесный"суд мало интересует, интересует реальный международный суд над преступником-убийцей , подонком и людоедом !
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Российский музыкант жестко прокомментировал ситуацию в РФ
Cьогодні о 22:25 From-UA
Борис Гребенщиков, лидер российской группы «Аквариум», считает, что сейчас в России ситуация намного хуже, чем во времена Советского Союза, более того, с каждым днем она только усугубляется. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, во время пресс-конференции у Гребенщикова поинтересовались, считает ли он, что Россия постепенно начала возвращаться к условиям и правилам, существовавшим во времена СССР.
«Что значит возвращаемся? Мы значительно глубже и хуже. Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», - заявил музыкант. Напомним, что ранее Гребенщиков высказался о российских журналистах. Музыкант отметил, что сотрудники российских телеканалов ради куска хлеба забыли о том, что на телевидении нужно доносить до зрителей только правдивую информацию.
«Люди, которые работают на нашем телевидении, в своем большинстве вызывают мое глубочайшее сожаление. Это люди, попавшие в очень нехорошее положение. Чтобы не лишиться куска хлеба, им приходится забыть про правду и порядочность. А это во все времена приносит печальные плоды», - отметил Гребенщиков
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А на "ху йло" гільз не вистачило ? Всі це і так знають , але все таки .
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Авторам большой респект
очень талантливо
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДвухметровый портрет Путина из гильз выставили в Украинском институте Америки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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