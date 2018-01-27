 Число жертв теракта в Кабуле выросло до 100 человек, более 150 получили ранения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Как сообщают информационные агентства, заминированная машина "скорой помощи" взорвалась, подъехав к контрольно-пропускному пункту в центре афганской столицы. Ответственность за террористический акт взял на себя "Талибан". Напомним, неделю назад исламское движение также взяло на себя ответственность за взрыв в отеле "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате которого погибли 20 человек, среди них 7 граждан Украины.
Официальные представители афганского правительства при этом считают, что теракт был организован группировкой "Хаггани", а главной целью атаки могло быть расположенное рядом с полицейским КПП здание министерства внутренних дел страны.
"Это настоящая бойня", - заявил информационным агентствам координатор итальянской гуманитарной группы Emergency Дежан Панич.
Через несколько часов после взрыва некоторые из пострадавших продолжали оставаться на площади. Из-за нехватки машин "скорой помощи" медики старались оказывать помощь на месте, делая перевязки и организовав мобильный пункт переливания крови.
Депутат парламента Мирвайс Ясини, оказавшийся недалеко от места взрыва, сообщил агентству Reuters, что заминированная машина "скорой помощи" взорвалась, подъехав к КПП около 12 часов по местному времени. Суббота является рабочим днем в Афганистане, поэтому на площади во время обеденного перерыва было много людей.
Недалеко от площади, где произошел теракт, находится несколько офисных зданий, а также посольства Нидерландов, Швеции ипредставительство Европейского союза. Согласно сообщениям полиции, дипломатические миссии не пострадали.
Госдепартамент США в субботу выразил соболезнования семьям и близким погибших, назвав теракт "трусливым".
"Мы резко осуждаем сегодняшний трусливый теракт в Кабуле и тех, кто организовал его, - написала в своем Твиттере официальный представитель дипломатического ведомства Хизер Нойерт. - Наши мысли- с жертвами и их семьями, и мы вместе со смелыми гражданами Афганистана".