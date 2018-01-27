 Великобритания строит радар для защиты от агрессии со стороны России

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании, заявил начальник штаба британских ВВС Стивен Хиллер.
По словам Хиллера, радиолокатор усилит способность Великобритании отслеживать неопознанные военные или гражданские самолеты и будет готов к работе в ближайшее время. Стоимость проекта - 10 миллионов фунтов.
Строительство радиолокатора связано с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы, и угроза для Великобритании стала "серьезной и реальной".
Путину удалось-таки воплотить свою мечту. Мир стал двуполярным.
На одном полюсе - россия, на другом - русофобы!
А остальные сколько будут тупить?
Масква сразу припухнет, а перестреливаться ядерными ударами, это, Игорь, не обязательно спешить
путин - гениальнейший геополитик.
он смог сделать то, что не смог бы никто другой!
он взял бедную страну с агрессивным, малограмотным, алкоголезированным населением, разваленной промышленностью, коррупцией, воровством и низким уровнем жизни
и... у*бал ее об стену...
технику (импортная вся электроника и многое другое) в Масква-Баде (на
мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на православные в 10 раз
меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на вооруженный силы
Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием страны…
даже вата на роССии импортный продукт
22 января мы писали о том, что в Украине произведены успешные испытания комплекса ПРО С-125, прошедшего глубокую модернизацию. Под словом «глубокая» подразумевалось обновление практически всего, от систем обнаружения, сопровождения и наведения ракет до переработки самой ракеты. Причем, ракета переработана абсолютно, от двигателя и топлива до полуактивной головки самонаведения, которая, на конечном этапе траектории самостоятельно захватывает цель своими средствами, и идет к ней без помощи информации с наземного пункта управления.
Тем не менее, по этому поводу было вылито немало помоев: начиная с того, что это - удел нищебродов, до констатации невозможности сделать систему с нуля. Последний аргумент приводят персонажи, которые не в курсе новых ракетных разработок, находящихся на последней стадии испытаний, ну а насчет нищебродов мы приведем пример, когда то же самое делают вооруженные силы страны, имеющей самый большой в мире военный бюджет, самую мощную оборонную промышленность и самую продвинутую науку, работающую на военных.
По стечению обстоятельств, именно в этот же день - 22 января, на морском испытательном полигоне Point Mugu в Калифорнии, компанией Боинг, в пользу Naval Air Systems Command (NAVAIR) были проведены успешные испытания противокорабельной ракеты Harpoon Block II + в модификации H12E. Заметим, речь идет о модернизации ракеты, которая уже более 40 лет стоит на вооружении ВМФ США и там не считают исчерпанным ее модернизационный потенциал.
Как отметил Cmdr. Джон Шиффельбейн, заместитель директора программы NAPAIR по Harpoon, производитель и военные моряки надеются на то, что модернизированнаый комплекс будет иметь возможности, опережающие растущие угрозы. То есть, течь идет о том, что базовая модель ракеты, способна принять настолько мощный набор инноваций, что не просто сравняется с уровнем текущих угроз, но будет способна реагировать на угрозы, которые еще имеют лишь теоретический вид.
По сравнению с оригинальной версией оружия, Harpoon Block II + обеспечивает большую надежность и живучесть. Он включает в себя новый набор GPS-наведения, новый интерфейс передачи данных, который позволяет обновлять данные в полете, улучшать целевую избирательность, вариант прерывания и повышенную устойчивость к электронным контрмерам. Кроме того, он может быть запущен с нескольких воздушных и наземных платформ.
Очень символичным является замечания менеджера по высокоточным ударам этой программы Джона Дугерти о том, что кроме новых боевых свойств, которые получила эта система, речь идет о существенной экономии средств, что даст возможность быстро и массово, перевести флот на обновленную систему вооружений.
Уже сейчас речь идет о том, что ракета комплекса, станет универсальной, для различных платформ. Испытания проводились пока только с морской платформы, но уже готовятся к испытаниям наземные и авиационные платформы. Прямо сейчас идет подготовка к пускам ракет с палубного многоцелевого истребителя Super Hornet Boeing F / A-18E / F
Между прочим, специалисты, работающие над модернизацией этой системы ПКР, прямо говорят о том, что модернизационная программа связана с растущей милитаризацией и агрессивностью Китая и, в первую очередь - РФ.
Ну и вслед за этим просто вспомним, что параллельно испытанием Гарпуна, идут примерно такие же работы с крылатой ракетой «Томагавк» и зенитной ракетой СМ-6. Они тоже получили свои модернизационные пакеты и находятся на своих стадиях испытаний.
Что характерно, американские военные наблюдатели считают эти решения крайне удачными, поскольку они экономичны и позволяют меньшими средствами получить большее количество нового оружия, да еще и в несравнимо более короткие сроки, чем в случае разработки изделия с нуля. Это не отменяет самих разработок, но пока абсолютно новые комплексы выйдут воплощенными в металл и пройдут все испытания, надо иметь эффективное оружие прямо сейчас. В этой богатой стране никому в голову не приходит называть Боинг и Пентагон - нищебродами.
Наверное, Украина - более богатая страна и могла бы порезать свои С-125 на металл, чтобы кому-то от этого стало существенно теплее, но светлые головы не перевелись ни в министерстве обороны, ни в промышленности.
В общем, оглядываясь на опыт намного более развитых, в военном отношении стран, можно заметить, что мы идем примерно таким же курсом, как и они, а значит - делаем правильно, а вылить помои у нас всегда было кому. Другое дело, что читателям пора учиться не есть эти помои.
антиколорадос
Я не случайно задаю эти вопросы т.к колёсная версия с-125 состоит на вооружении Вооружённых сил Венесуэлы например
Могу Вам набросать десяток-полтора ссылок на милитарные порталы - и Вы сразу много чего будете знать, в отличие от остальных обитателей цензоровского трюма.
фотографии в нете есть какие хочешь. Люди фотографируют не смотря на запреты. Просто надо искать.
Четыре С-300 ПС (пусковые 5П85С) были переданы на День Независимости, по заказам на средний ремонт и восстановление мелькало ещё 2-3 ЗРК. По самому оптимистическому раскладу, у нас сейчас на боевом дежурстве до 30 дивизионов С-300 ПС\ПТ, плюс в 201-й зенитно-ракетный полк передали восстановленный С-300 В - отличный комплекс в наших условиях, несмотря на отсутствие одной из новых версий ракеты. Шли работы по восстановлению «Буков», мелькали контракты на капитальный ремонт что-то в районе двух дивизионов, но у нас там минус Грузия, и минус потерянные в Крыму в 55 ЗРП (их численность физически теперь близка к максимальной). Подняты два новых полка «Ос», в каждом по два дивизиона - частично из травы и баз хранения, частично из парков двух других полков (передавались как по две-три машины на официальных мероприятиях, так и рутинно без помпы со СМИ). Ну и активно приводили в норму «Шилки» и «Тунгуски», не говоря уже о серьёзных количествах малой зенитной артиллерии и ПЗРК, отгруженных в войска.
Курс взят максимально правильный - модернизация «Ос», «Стрел-10» и «Тунгусок» под цифру (Укррадарпроект плюс совместные программы с поляками), и перезарядка двигателей и регламентные работы для советских комплексов среднего радиуса. Как показали многочисленные контрольные пуски - двигатели работают штатно и ровно, авиационные Р-27, под 200 штук которых «допиливались напильником» в 2016 году, также «уходят» без сюрпризов. Новость о том, что в Украине заработал замкнутый цикл по перезарядке РДТТ - одна из лучших за 2017 год. И стрельбы в Болгарии, и массовые стрельбы в Александровке показывают нам, что в ближайшие годы вопрос о том, «сгнила ли ПВО Украины или есть ещё порох в пороховницах» с гарантией закрыт: больше 2 тысяч ракет для перезарядки и модернизации - неплохой задел на будущее.
Постепенное восстановление полкового комплекта «Торов» с хранения, эксперименты с многоканальными С-125 М можно критиковать до исступления, но у нас сейчас нет ни денег на НИОКР, ни средств на закупки западных ЗРК, ни особо много времени. И большая удача, что есть мощности и задел для восстановления запасов СССР - что эти ракеты не распилили на иголки и они не оказались переданными за очередную бумажку «гарантий», что сохранились заводы, где можно модернизировать им «головы» или снарядить заново двигатель. Ну, и что продолжается передача в армию модернизированных РЛС «Малахит», «Искра» доводит до ума трёхкоординатный радар 80К6Т «Пеликан», заказываются магнетроны и запчасти для поточного ремонта - в год передаётся и возвращается в строй по 6-8 РЛС. Главное помнить, что наш враг в случае обострения - это не Коалиция, которая выпускает тысячи управляемых боеприпасов и 80 тысяч тонн бомб и ракет по Ираку - у россиян не будет сотен ракет в одном пуске, не будет 25% вылетов самолетов ДРЛО и постановщиков помех, не будет 300-400-500 бортов одновременно в нескольких волнах. Им придётся либо работать с максимальных высот с риском поразить свои войска на ЛБС и разрушать застройку, либо спускаться под огонь малой зенитной артиллерии и ПЗРК, либо держаться вне радиуса ПВО и «спамить» пусками крылатых и оперативно-тактических ракет. У которых круговое вероятное отклонение под 80 метров и они не всегда попадают в сараи в Сирии. Любое массированное применение россиянами авиации, «Искандеров» или «Калибров» в условиях украинской застройки будет означать немедленное закручивание санкций на максимум, прекращение транзита газа в ЕС, жесточайшее политическое давление. Наши вложения в ПВО - это именно долгосрочная стратегия сдерживания, как и работы над украинским «ракетным щитом» - таблетка от того, чтобы противник не планировал начать следующую фазу вторжения, просто грубо прикинув цену.