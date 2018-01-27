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Все про:агрессия (1258) Великобритания (1635) радар (30)

 Великобритания строит радар для защиты от агрессии со стороны России

Радиолокатор, строящийся на Шетландских островах, охватит воздушное пространство на север от Великобритании и Норвежское море.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании, заявил начальник штаба британских ВВС Стивен Хиллер.

По словам Хиллера, радиолокатор усилит способность Великобритании отслеживать неопознанные военные или гражданские самолеты и будет готов к работе в ближайшее время. Стоимость проекта - 10 миллионов фунтов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Россия изучает критическую инфраструктуру Великобритании и может нанести удар по системе энергоснабжения, - министр обороны Уильямсон

Строительство радиолокатора связано с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы, и угроза для Великобритании стала "серьезной и реальной".

Источник: https://censor.net.ua/n3046988
 
 
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Надо строить:
Путину удалось-таки воплотить свою мечту. Мир стал двуполярным.
На одном полюсе - россия, на другом - русофобы!
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Инглиши уже допёрли, что раша рассадник зла и нечисти...
А остальные сколько будут тупить?
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путин понимает что россия проигрывает сша ,поэтому спешил .в этом и стратегическая ошибка .
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Дійсно, що зараз росія має безліч справжніх загроз. Тому вона шукає де ще мати свій вплив, розраховуючи нейтралізувати їх. Але то марні справи, бо населення росії не вистачає на глобальні вторгнення. Тепер прийдеться росії поступатися своїми територіями.
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да если на рассею двинут северокорейцы - паРаше кранты...)
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Великобритания продайте нам в рассрочку ядерную бомбу плииз..
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Можно транзитом пропустить, даже бесплатно.
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Бомбу транзитом. Но не до Ростова (слишком близко), а до Москвы, с доставкой в Кремль.
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да просто восстановить статус ядерной страны!
Масква сразу припухнет, а перестреливаться ядерными ударами, это, Игорь, не обязательно спешить
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*** слова не мои.. но совпали
путин - гениальнейший геополитик.
он смог сделать то, что не смог бы никто другой!
он взял бедную страну с агрессивным, малограмотным, алкоголезированным населением, разваленной промышленностью, коррупцией, воровством и низким уровнем жизни
и... у*бал ее об стену...
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Это реально Гафт составил? Он эпиграммы любил...
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Ответ здесь. Так что этот текст размещать лучше без фото.
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Спасибо. Плюсовать не буду по понятным причинам - тяжело видеть, как российская интеллигенция делится пополам..
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Стену стройте,Арсений допоможе
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Та хрен мы на тебя и таких как ты гнидотников Никита ложили. Вас гондонов кацапских к нам украинцам 4/1. Мы вас сук кацапских будем зубами грызть, падлы, если не хватит у нас на вас, суки кацапские патронов. За чем вы, твари пришли на наши земли нас убивать, мрази ? Что мы украинци вам, суки кацапские плохого сделали, падлы нелюди московские ?
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Кацап смотрит по телевизору (импортному) на военную
технику (импортная вся электроника и многое другое) в Масква-Баде (на
мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на православные в 10 раз
меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на вооруженный силы
Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием страны…
даже вата на роССии импортный продукт
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так путен же дебил конченый, кто знает что там в его тупой башке
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коли вже щось подібне в рашці зроблять...
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Пусть Кроля пригласят. Он специалист по защитным сооружениям.
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и вообще имидж международного террориста что-то та значит?
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Атомным субмаринам Британии в случае ядерной войны после залпа предписано уходить в Австралию, свой остров не искать.
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фейковый сайт, это давно уже все знают, ты что вчера родился что ли ?
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гугли ватнег, полным полно опровержений ватных фейков, не позорься
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там почти все фейки, уже много раз на лжи попадались, так что это очередное средство массовой дезинформации, впрочем как и все на роисси
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так разоблачали много раз откровенные ватные фейки, ты бы перестал всякую ватную чушь смотреть, не позорься ватнег, Велика Британія будує радар для захисту від агресії з боку Росії - Цензор.НЕТ 9107
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вроде пока ничего не построила ?! либо достроила либо починила , 3-и школы и 2-а садика ! про лагерь говорить нечего,,,,
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Британцы свой новейший авианосец починили? Кто знает? Или так и откачивают воду из трюмов?
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на ньюсру писали, что он уже затонул.
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Я как чувствовал.
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это башня Тесла ! ....или "чум".....
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Модернизация
Велика Британія будує радар для захисту від агресії з боку Росії - Цензор.НЕТ 6423

22 января мы писали о том, что в Украине произведены успешные испытания комплекса ПРО С-125, прошедшего глубокую модернизацию. Под словом «глубокая» подразумевалось обновление практически всего, от систем обнаружения, сопровождения и наведения ракет до переработки самой ракеты. Причем, ракета переработана абсолютно, от двигателя и топлива до полуактивной головки самонаведения, которая, на конечном этапе траектории самостоятельно захватывает цель своими средствами, и идет к ней без помощи информации с наземного пункта управления.
Тем не менее, по этому поводу было вылито немало помоев: начиная с того, что это - удел нищебродов, до констатации невозможности сделать систему с нуля. Последний аргумент приводят персонажи, которые не в курсе новых ракетных разработок, находящихся на последней стадии испытаний, ну а насчет нищебродов мы приведем пример, когда то же самое делают вооруженные силы страны, имеющей самый большой в мире военный бюджет, самую мощную оборонную промышленность и самую продвинутую науку, работающую на военных.
По стечению обстоятельств, именно в этот же день - 22 января, на морском испытательном полигоне Point Mugu в Калифорнии, компанией Боинг, в пользу Naval Air Systems Command (NAVAIR) были проведены успешные испытания противокорабельной ракеты Harpoon Block II + в модификации H12E. Заметим, речь идет о модернизации ракеты, которая уже более 40 лет стоит на вооружении ВМФ США и там не считают исчерпанным ее модернизационный потенциал.
Как отметил Cmdr. Джон Шиффельбейн, заместитель директора программы NAPAIR по Harpoon, производитель и военные моряки надеются на то, что модернизированнаый комплекс будет иметь возможности, опережающие растущие угрозы. То есть, течь идет о том, что базовая модель ракеты, способна принять настолько мощный набор инноваций, что не просто сравняется с уровнем текущих угроз, но будет способна реагировать на угрозы, которые еще имеют лишь теоретический вид.
По сравнению с оригинальной версией оружия, Harpoon Block II + обеспечивает большую надежность и живучесть. Он включает в себя новый набор GPS-наведения, новый интерфейс передачи данных, который позволяет обновлять данные в полете, улучшать целевую избирательность, вариант прерывания и повышенную устойчивость к электронным контрмерам. Кроме того, он может быть запущен с нескольких воздушных и наземных платформ.
Очень символичным является замечания менеджера по высокоточным ударам этой программы Джона Дугерти о том, что кроме новых боевых свойств, которые получила эта система, речь идет о существенной экономии средств, что даст возможность быстро и массово, перевести флот на обновленную систему вооружений.
Уже сейчас речь идет о том, что ракета комплекса, станет универсальной, для различных платформ. Испытания проводились пока только с морской платформы, но уже готовятся к испытаниям наземные и авиационные платформы. Прямо сейчас идет подготовка к пускам ракет с палубного многоцелевого истребителя Super Hornet Boeing F / A-18E / F
Между прочим, специалисты, работающие над модернизацией этой системы ПКР, прямо говорят о том, что модернизационная программа связана с растущей милитаризацией и агрессивностью Китая и, в первую очередь - РФ.
Ну и вслед за этим просто вспомним, что параллельно испытанием Гарпуна, идут примерно такие же работы с крылатой ракетой «Томагавк» и зенитной ракетой СМ-6. Они тоже получили свои модернизационные пакеты и находятся на своих стадиях испытаний.
Что характерно, американские военные наблюдатели считают эти решения крайне удачными, поскольку они экономичны и позволяют меньшими средствами получить большее количество нового оружия, да еще и в несравнимо более короткие сроки, чем в случае разработки изделия с нуля. Это не отменяет самих разработок, но пока абсолютно новые комплексы выйдут воплощенными в металл и пройдут все испытания, надо иметь эффективное оружие прямо сейчас. В этой богатой стране никому в голову не приходит называть Боинг и Пентагон - нищебродами.
Наверное, Украина - более богатая страна и могла бы порезать свои С-125 на металл, чтобы кому-то от этого стало существенно теплее, но светлые головы не перевелись ни в министерстве обороны, ни в промышленности.
В общем, оглядываясь на опыт намного более развитых, в военном отношении стран, можно заметить, что мы идем примерно таким же курсом, как и они, а значит - делаем правильно, а вылить помои у нас всегда было кому. Другое дело, что читателям пора учиться не есть эти помои.
антиколорадос
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Тут нужно существенное дополнение. Эти комплексы должны быть МОБИЛЬНЫМИ. Слабость С-125 была в том что комплекс модификации которого есть в Украине был стационарным.То есть привязан к конкретному месту .То же самое было с этим комплексом в Югославии.Там он был основным средством ПВО. Вопрос в том затронула ли модернизация комплекса перевод на колёсный транспорт. Даже более конкретно.Сколько сейчас Оборонпром готов на данный момент перевести комплексов С-125 на автоплатформы , делается ли это уже сейчас ?

Я не случайно задаю эти вопросы т.к колёсная версия с-125 состоит на вооружении Вооружённых сил Венесуэлы например Велика Британія будує радар для захисту від агресії з боку Росії - Цензор.НЕТ 8118
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а зачем Вы задаете этот вопрос здесь, предварительно не поинтересовавшись этой проблемой на специализированных украинских милитарных порталах? Или вы ждете ответов от здешнего икзперта игоря Л? И неужели Вы считаете наших военспецов полными долбо*бами?
Могу Вам набросать десяток-полтора ссылок на милитарные порталы - и Вы сразу много чего будете знать, в отличие от остальных обитателей цензоровского трюма.
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Так я не против .Мне интересны новости ВПК и машиностроения. Просто многих вещей не могу понять .Зачем снимали с вооружения С-200 если ему замены нет и не придвидится . Почему нельзя было модернизировать ? Есть ли фото модернизированных с-125 и поступают ли они ВСУ или только проекты и опытные образцы ?
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Возьмите отпуск на недельку, а я Вам скину десятка два ссылок на милитарные порталы, и через неделю Вы уверенно сможете назвать по меньшей мере десятка полтора типов украинских БпАК, чем отличаются БпАК "поля боя" от тактического, шо такое барсук-А, кто у нас начиняет термобарические боеприпасы, и шо такое РПВ-16....
фотографии в нете есть какие хочешь. Люди фотографируют не смотря на запреты. Просто надо искать.
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Как в случае обострения, так и для сдерживания, основная работа ляжет на плечи ПВО, куда в 2017 году также отгружалось немало изделий.
Четыре С-300 ПС (пусковые 5П85С) были переданы на День Независимости, по заказам на средний ремонт и восстановление мелькало ещё 2-3 ЗРК. По самому оптимистическому раскладу, у нас сейчас на боевом дежурстве до 30 дивизионов С-300 ПС\ПТ, плюс в 201-й зенитно-ракетный полк передали восстановленный С-300 В - отличный комплекс в наших условиях, несмотря на отсутствие одной из новых версий ракеты. Шли работы по восстановлению «Буков», мелькали контракты на капитальный ремонт что-то в районе двух дивизионов, но у нас там минус Грузия, и минус потерянные в Крыму в 55 ЗРП (их численность физически теперь близка к максимальной). Подняты два новых полка «Ос», в каждом по два дивизиона - частично из травы и баз хранения, частично из парков двух других полков (передавались как по две-три машины на официальных мероприятиях, так и рутинно без помпы со СМИ). Ну и активно приводили в норму «Шилки» и «Тунгуски», не говоря уже о серьёзных количествах малой зенитной артиллерии и ПЗРК, отгруженных в войска.
Курс взят максимально правильный - модернизация «Ос», «Стрел-10» и «Тунгусок» под цифру (Укррадарпроект плюс совместные программы с поляками), и перезарядка двигателей и регламентные работы для советских комплексов среднего радиуса. Как показали многочисленные контрольные пуски - двигатели работают штатно и ровно, авиационные Р-27, под 200 штук которых «допиливались напильником» в 2016 году, также «уходят» без сюрпризов. Новость о том, что в Украине заработал замкнутый цикл по перезарядке РДТТ - одна из лучших за 2017 год. И стрельбы в Болгарии, и массовые стрельбы в Александровке показывают нам, что в ближайшие годы вопрос о том, «сгнила ли ПВО Украины или есть ещё порох в пороховницах» с гарантией закрыт: больше 2 тысяч ракет для перезарядки и модернизации - неплохой задел на будущее.

Постепенное восстановление полкового комплекта «Торов» с хранения, эксперименты с многоканальными С-125 М можно критиковать до исступления, но у нас сейчас нет ни денег на НИОКР, ни средств на закупки западных ЗРК, ни особо много времени. И большая удача, что есть мощности и задел для восстановления запасов СССР - что эти ракеты не распилили на иголки и они не оказались переданными за очередную бумажку «гарантий», что сохранились заводы, где можно модернизировать им «головы» или снарядить заново двигатель. Ну, и что продолжается передача в армию модернизированных РЛС «Малахит», «Искра» доводит до ума трёхкоординатный радар 80К6Т «Пеликан», заказываются магнетроны и запчасти для поточного ремонта - в год передаётся и возвращается в строй по 6-8 РЛС. Главное помнить, что наш враг в случае обострения - это не Коалиция, которая выпускает тысячи управляемых боеприпасов и 80 тысяч тонн бомб и ракет по Ираку - у россиян не будет сотен ракет в одном пуске, не будет 25% вылетов самолетов ДРЛО и постановщиков помех, не будет 300-400-500 бортов одновременно в нескольких волнах. Им придётся либо работать с максимальных высот с риском поразить свои войска на ЛБС и разрушать застройку, либо спускаться под огонь малой зенитной артиллерии и ПЗРК, либо держаться вне радиуса ПВО и «спамить» пусками крылатых и оперативно-тактических ракет. У которых круговое вероятное отклонение под 80 метров и они не всегда попадают в сараи в Сирии. Любое массированное применение россиянами авиации, «Искандеров» или «Калибров» в условиях украинской застройки будет означать немедленное закручивание санкций на максимум, прекращение транзита газа в ЕС, жесточайшее политическое давление. Наши вложения в ПВО - это именно долгосрочная стратегия сдерживания, как и работы над украинским «ракетным щитом» - таблетка от того, чтобы противник не планировал начать следующую фазу вторжения, просто грубо прикинув цену.
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Не забывайте, что у Филатова в городе ваты половина и он с трудом выиграл. И Цой с Высоцким не дожили до наших дней, чтобы можно было определённо сказать имперцы они или нет.
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За Цоя не знаю, но Высоцкий определенно не имперец Велика Британія будує радар для захисту від агресії з боку Росії - Цензор.НЕТ 9259
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Темой ошибся. Сложно сказать кем бы он был в наши дни в 80 лет. Да, дух бунтарский, но всё-таки русский человек.
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В том то и дело,шо вякни он про любовь к империи, его бы упрятали на Колыме.
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Не помешает, но без толку. Вместо W.L.S-C в бывшей ВЕЛИКОБритании правят бал трусливые , продажные, вихлявые и слюнявые чемберлены , сделавшие очередной римейк "Мюнхена 1938". Нет и не будет ковровых бомбардировок а-ля Ковентри военно-галактическими блохолётами. Жёны, шмары , чада птинских патриотов - в своих коттеджах и в таунхаусах в логове англо-саксонского зверя ,не одобрят и не поймут таких приколов от своих духовоскрепных папиков.
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Когда то Англия от германского фюрера оборонялась,а теперь готовиться от кремлёвского фюрера обороняться.
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Та вже всі впливові росіяни відправили в Англію свої сімї,хто буде нападати на своїх?)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания строит радар для защиты от агрессии со стороны России
 
 
 
 
 
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