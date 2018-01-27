 Великобритания строит радар для защиты от агрессии со стороны России

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании, заявил начальник штаба британских ВВС Стивен Хиллер.

По словам Хиллера, радиолокатор усилит способность Великобритании отслеживать неопознанные военные или гражданские самолеты и будет готов к работе в ближайшее время. Стоимость проекта - 10 миллионов фунтов.

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Строительство радиолокатора связано с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы, и угроза для Великобритании стала "серьезной и реальной".