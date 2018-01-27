 "Не им, бл#дям, учить нас Родину любить", - Филатов о высказывании Вятровича о Высоцком и Цое

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"О Вятровиче. Коротко... Можно долго спорить о том, что он сказал, подумал, имел в виду или как другие расценили его слова. Можно безысходно рассуждать о колониях, метрополии и как выдавить из себя раба. Можно сравнивать Пушкина и Шевченко, Донцова и Липинского, и даже кита и слона... А можно понять одно, что такие полезные идиоты как Вятрович, Ницой и Фарион, отталкивают сегодня от украинской национальной идеи десятки тысяч сограждан. Не им, бл#дям, учить нас Родину любить", - написал он.

Напомним, 26 января Вятрович заявил, что "не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты".