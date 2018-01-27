 "Не им, бл#дям, учить нас Родину любить", - Филатов о высказывании Вятровича о Высоцком и Цое

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"О Вятровиче. Коротко... Можно долго спорить о том, что он сказал, подумал, имел в виду или как другие расценили его слова. Можно безысходно рассуждать о колониях, метрополии и как выдавить из себя раба. Можно сравнивать Пушкина и Шевченко, Донцова и Липинского, и даже кита и слона... А можно понять одно, что такие полезные идиоты как Вятрович, Ницой и Фарион, отталкивают сегодня от украинской национальной идеи десятки тысяч сограждан. Не им, бл#дям, учить нас Родину любить", - написал он.
Напомним, 26 января Вятрович заявил, что "не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты".
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А шо таке родіна?
Родіна это родина.
Русский язык произошел от украинского.
Украинский древнее.
Объясняю, как работает "Булгаков в руках Кремля", и почему Вятрович прав.
Есть роман "Белая Гвардия" о жизни киевских военных времен Гетьманата. Часть из них ватники. Атмосфера, жуть и бардак перших визвольних змагань переданы очень правдиво.
А есть свинособачий сериал, снятый по этому роману. Сериал даже по вегетарианским меркам 2012 года является зубодробительным украиноедским пасквилем, и сам тогдашний генпродюсер "Интера" Зеленский отказался его показывать. Еще раз. Зеленский отказался показывать сериал по Булгакову из-за его антиукраинскости.
Думаю, это достаточно наглядная демонстрация расстояния от "Булгаков" до "Булгаков в руках Кремля".
И Вятрович прав, а брехать со ссылкой на него о каких-то "запретах" - это к Диме Киселеву, он такое любит.
Да, кстати, в Канаде вам указывают, кого читать или кого смотреть? Скорее всего, твой ник фальшивый. Такие мысли может поддерживать только гражданин страны скреп.
Там уже много чего запретили смотреть. Из последнего - "Смерть Сталина".