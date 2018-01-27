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Все про:Вятрович (141) Высоцкий Владимир (10) Цой (2) Филатов (205)

 "Не им, бл#дям, учить нас Родину любить", - Филатов о высказывании Вятровича о Высоцком и Цое

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович своими заявлениями отталкивает от украинской национальной идеи десятки тысяч сограждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"О Вятровиче. Коротко... Можно долго спорить о том, что он сказал, подумал, имел в виду или как другие расценили его слова. Можно безысходно рассуждать о колониях, метрополии и как выдавить из себя раба. Можно сравнивать Пушкина и Шевченко, Донцова и Липинского, и даже кита и слона... А можно понять одно, что такие полезные идиоты как Вятрович, Ницой и Фарион, отталкивают сегодня от украинской национальной идеи десятки тысяч сограждан. Не им, бл#дям, учить нас Родину любить", - написал он.

Напомним, 26 января Вятрович заявил, что "не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты".

Не им, бл#дям, учить нас Родину любить, - Филатов о высказывании Вятровича о Высоцком и Цое 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046987
 
 
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Шмой это израильская певица, а не кацапская.)
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не сотвори себе кумира/ Высоцкий был агентом КГБ!? - Киевский Телеграфъ.
telegrafua.com/country/
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Шо? Батьківщина - це країна (земля) батьків, родина - група рідних між собою людей, або сім"я (батько, мати та діти). Таким чином родина і батьківщина це не одне й те ж. Якщо родину розширити до народа то буде народ, який живе на землі батьків.

А шо таке родіна?

Родіна это родина.
Русский язык произошел от украинского.
Украинский древнее.
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опутєнна в кацапів "родина". Який кацап не родак буряту? Глаз узкій значіт русскій "Не їм, бл#дям, вчити нас Батьківщину любити", - Філатов про висловлювання В'ятровича щодо Висоцького та Цоя - Цензор.НЕТ 1896
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Не удивлюсь если Вятрович окажется агентом ФСБ высокого уровня.
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Подумаєш. У нас даже мальдівскіє шпіони високого уровня запросто лєтают чартерами туда-сюда...
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ну ты филатов в реакции своей переусердствовал
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Вот пост Вятровича целиком, для статистики и учета. А то мне уже несколько человек, с виду умных, как дважды два доказали, что "Вятрович хочет запретить Булгакова".
Объясняю, как работает "Булгаков в руках Кремля", и почему Вятрович прав.


Есть роман "Белая Гвардия" о жизни киевских военных времен Гетьманата. Часть из них ватники. Атмосфера, жуть и бардак перших визвольних змагань переданы очень правдиво.
А есть свинособачий сериал, снятый по этому роману. Сериал даже по вегетарианским меркам 2012 года является зубодробительным украиноедским пасквилем, и сам тогдашний генпродюсер "Интера" Зеленский отказался его показывать. Еще раз. Зеленский отказался показывать сериал по Булгакову из-за его антиукраинскости.
Думаю, это достаточно наглядная демонстрация расстояния от "Булгаков" до "Булгаков в руках Кремля".
И Вятрович прав, а брехать со ссылкой на него о каких-то "запретах" - это к Диме Киселеву, он такое любит.
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Булгакова давно пора запретить. Одна антиукраинская "Белая гвардия" чего стоит.
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А что еще надо запретить? Носом дышать или ртом глотать? Я бы лучше запретила всяким дебилам высказывать свое убогое мнение, если это мнение вносит разлад между людьми, проживающими в многонациональном государстве, и тем самым провоцируют конфликты, разрушающие это государство. Любая цензура деструктивна. Поэтому все, кто выступают за то, чтобы что-то запретить являются врагами Украины и ее граждан.
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В'ятрович закликає ставитись до представників багатонаціональної російської культури як до іноземців. І це правильно. Вони можуть бути антикомуністами чи проти путіна, але все одно вони для нас більш ніж чужі.
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Вятрович - это провокатор. Он, как никто другой, играет на руку кремля, внедряя в Украине его политику "разделяй и властвуй". Украина всегда была свободной многонациональной страной. Любая цензура лишь подольет масло в огонь. Такая политика в Украинском обществе не пройдет.
Да, кстати, в Канаде вам указывают, кого читать или кого смотреть? Скорее всего, твой ник фальшивый. Такие мысли может поддерживать только гражданин страны скреп.
Там уже много чего запретили смотреть. Из последнего - "Смерть Сталина". "Не їм, бл#дям, вчити нас Батьківщину любити", - Філатов про висловлювання В'ятровича щодо Висоцького та Цоя - Цензор.НЕТ 3219
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не им, бл#дям, учить нас Родину любить", - Филатов о высказывании Вятровича о Высоцком и Цое
 
 
 
 
 
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