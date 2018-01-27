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Все про:Госпогранслужба (2600) нелегалы (200) паспорт (587)

 В пункте пропуска "Киев" задержан гражданин РФ, выдававший себя за украинца, - Госпогранслужба

На контрольно-пропускном пункте "Киев" украинские пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который, находясь в международном розыске, выдавал себя за украинца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что россиянин прибыл рейсом из Стамбула (Турция) и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.

"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за €1000 якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", - сказано в сообщении.

Проверив задержанного россиянина по базам данных пограничники также установили, что он пытался использовать поддельный паспорт, так как находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

По данному факту проинформированы правоохранительные органы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046975
 
 
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а у меня сразу мысль пролетела - новинский, но нет((
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Штирлицу очень нравилась черная форма, жаль только, что фуражка не налезает - рога мешают.
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Шпион - террорист, транзитом с Турции в Воронеж.
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когда уже Запад создаст клеймо для кацапов?
Ведь не зря же они собирали их биологический материал))
Создать на основе этого бомбу которая действовала бы только на кацапов- это не гуманно, а вот заклеймить их- это практично!
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Что его выдало? Лапти? Балалайка? Волочащийся по земле парашют?
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Будова щелеп. Він не зміг вимовити контрольне слово "паляниця". Наші пластуни (скаути) вже знають що треба миттєво стріляти на звуки "чё", "дьік" та подібні мордвинизми.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ пункте пропуска "Киев" задержан гражданин РФ, выдававший себя за украинца, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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