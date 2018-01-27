 В пункте пропуска "Киев" задержан гражданин РФ, выдававший себя за украинца, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что россиянин прибыл рейсом из Стамбула (Турция) и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.

"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за €1000 якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", - сказано в сообщении.

Проверив задержанного россиянина по базам данных пограничники также установили, что он пытался использовать поддельный паспорт, так как находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

По данному факту проинформированы правоохранительные органы.

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