 В пункте пропуска "Киев" задержан гражданин РФ, выдававший себя за украинца, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что россиянин прибыл рейсом из Стамбула (Турция) и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.
"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за €1000 якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", - сказано в сообщении.
Проверив задержанного россиянина по базам данных пограничники также установили, что он пытался использовать поддельный паспорт, так как находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.
По данному факту проинформированы правоохранительные органы.
Ведь не зря же они собирали их биологический материал))
Создать на основе этого бомбу которая действовала бы только на кацапов- это не гуманно, а вот заклеймить их- это практично!