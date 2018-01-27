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 Завербованная российским ГРУ деловод главка Нацгвардии Радионова получила за госизмену 4 года без конфискации

Суд признал виновной в государственной измене делопроизводителя в службе радиационной, химической, биологической защиты службы экологической безопасности Главного управления Национальной гвардии Украины. Женщине присудили 4 года лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор Соломенского суда от 24 января.

Отмечается, что зовут осужденную Антонина Радионова. Согласно материалам дела, ее сын проживает в России, а дочь в оккупированном Крыму.

В начале августа 2016 женщина временно находилась в городе Красногорск Российской Федерации, где была завербована сотрудником 316-го разведывательного центра ГРУ ГШ ВС РФ. Как сказано в приговоре, она вступила с ним в сговор относительно шпионажа и ведения подрывной деятельности против Украины.

На Радионову возлагались обязанности сбора сведений военного характера, которые, в том числе, составляли государственную тайну, сведений об организационно-штатной структуре подразделений Нагвардии, обеспечении специальными средствами и потребности в них, проведении закупки оборудования и спецсредств, проведении при участии подразделений Нацгвардии международных учений и рабочих поездок отдельных групп военнослужащих за границу и тому подобное.

Женщина должна была передавать информацию российскому разведчику через "PlusMessenger" и электронную почту.

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С октября по ноябрь 2016 Радионова передала ГРУшнику данные телефонного справочника Главного управления НГУ по состоянию на 2014 год, данные по дымовым средствам ГУ НГУ по состоянию на осень 2016 года, структуру оперативных соединений Национальной гвардии Украины в схемах и сообщения об общей обстановке в воинских частях и их комплектации по линии радиационной, химической и биологической защиты.

ГРУшники обучал женщину конспирации при сборе и передачи информации. В январе 2017 они еще раз встретились в Москве, вблизи Покровского монастыря и он провел с ней обучение по архивированию собранной информации и передаче паролей на архивы с помощью книги "Молитвослов с канонами на каждый день седмицы и всякое прошение души".

12 мая 2015 Радионова, находясь на рабочем месте, скопировала документ с ноутбука своего руководителя - начальника службы радиационной, химической, биологической защиты - службы экологической безопасности Главного управления Нацгвардии.

Речь идет о файле "Предложения к проекту основных показателей государственного оборонного заказа на 2017 год на поставку вооружения, военной и специальной техники, выполнение работ и оказание услуг для Национальной гвардии Украины по бюджетной программе КПКВ 1003020" с грифом ограничения доступа "Секретно". Факт передачи этого документа российском разведчику в ходе расследования не установлен.

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В июле 2017 она также скопировала с ноутбука начальника сведения о встрече представителей Нацигвардии Украины с военными Финдляндии и данные о наличии (потребности) в подразделениях НГУ специальных и дымовых средств. В августе 2017 женщина отправила эту информацию в Россию.

Как сообщает издание, на судебном заседании Радионова признала вину полностью и просила утвердить соглашение о признании виновности и назначить наказание, согласованное с прокурором ГПУ Олесей Скрипник. Также суд учел, что по месту жительства и работы Радионова характеризуется положительно, имеет неудовлетворительное состояние здоровья, на иждивении имеет мать преклонного возраста.

Таким образом суд признал ее виновной в госизмене по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28 УК, ч.1 ст. 111 УК) и назначил 4 года лишения свободы без конфискации имущества. Срок отбывания наказания исчисляется с 05.10.2017 года, когда женщина была взята под стражу.

Как известно, ст. 111 УК (государственная измена) предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046970
 
 
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авжеж...просто ж країну зрадила...за що ж конфіскація?невинні іграшки...
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согласен! при сралине ее бы растреляли
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у вас там дурдом, вот история, мне тут один пенсионный работнок спецслужбы Норвегии, он разсказывал что - в время холодной воины мог любой из них ехать в совок, только сразу после возвращения увольняли - а у вас плин такие на курсы в срашку гонит, да и у вас не холодная а горячая воина.
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так у нас сплошной шыкаладный цех с тамжынашими людьми и адиннаротом.
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Навідь смішно. Господи, нагородіть її орденом. Стаття від 10 до 15-ти, а їй дали 4-ри, та дайте їй орден, колаборанське правосуддя, зацілуйте її до екстазу, навіщо іуду обіжаєте.
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Не колаборант, КОЛАБОРАЦІОНІСТ.Різницю між піхвою і пахвою розрізняєш?
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Телепень,ці слова мають різний зміст .Напевно,тебе з пахви народили.
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Ппц, человек такой должности ездит на Россию... А ещё получила 4 года без конфискации... Блядь, по-моему агент Кремля не она, а тот кто её судил.
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якби я був суддею в цьому процесі - я би угоду не затвердив.
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Минимум по статье 10 лет,но получила 4 без конфискации.Это вам не через границу прорываться или провокатору в морду дать.
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сам удивляюсь по каким законам сейчас живут судьи, ведь даже близко за терроризм и измену Родины нету таких смешных статей. Мне кажется что лучший друг Барыги Медведчук привез специальную новую конституцию и законы разработанные в кремле специально для Украины, по которой соевые рехворматоры и работают не отступая ни на шаг в сторону. Ведь даже на Рашке аналогичные дела наказываются сроками от 15 до 20 лет...
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Браво нашим доблецным спецслужбам. Аж в 2016 году тоесть после 2 лет войны они спохватились что дети чиновницы проживают на стороне врага, и сама она регулярно их посещает. А так же браво нашему самому гуманному суду в мире который за измену Родины присудил в 2 раза меньший срок чем за выращивание конопли.
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Щоб здавати всіх і здаватись самим.Підтверджено досвідом.
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Це їх робота перевіряти усіх чиновників хто має родинні зв"язки з ордою, особливо тих хто відвідує орду, а також забороняти виїзд за межи країни. Крім того саме спецслужби мають наполягати на звільнені або відстороненні від посад тих хто має доступ до таємниц та має рідню на орді або на окупованих территоріях.
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Ми живимо в якомусь дурдомі. Де ці д"більні антикорупціонери, всякі грішини,соболєви,лєщенки і вся ця кримлівська наволоч? Чи вони в одній спільці, борцунів з Україною?
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Ттак ось хто винен в тому що шоколадне "правосуддя" занадто м"яке до зрадників та сепаратистів - це антикоррупціонери. Дякую шоколадний що проянив ситуацію, а то ми наївні думали що це провина лоліти шоколадної та армяшки рюкзакова.
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Завербували в серпні 2016 р. " 12 травня 2015 року , знаходячись на робочому місці, Родіонова скопіювала.." - чи завчасно готувалась до зради, чи якась дурниця в новині.. Ну то таке.. До речі - за державну зраду всього 4-ри роки - чи не занадто сувора "реформована" петриком судова система України щодо зрадників і сепаратистів? Скільки там дають за набій в кармані воїна ЗСУ?
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при таком судействе Штепа уже два срока отмотала.
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А начальник телепень або такий же зрадник.
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Нацгвардія створена для зради.Адже узурпували країну зрадофіли,відверті колабораціоністи.Сподіваюсь,перед смертю Барига побачить смерть своїх вилупків.Амінь.
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Хтось фіксує прізвища цих "суддів" і "прокурорів"?Адже вони офіційно відмовились від життя.
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Да плювати вони усі хотіли на усі ці фіксування, ми українці такі тєрпіли що з нас увесь світ мабуть сміється, в країні де повно зброї та людей які вміють нею користуватись сепарсько-пархата наволоч нам просто плює в обличчя, а ми все втираємось,та "фіксуємо". Як каже один наш великий фіксувальник - "зберігаємо спокій та чистимо зброю", поки нас грабють та знищують нашу державу.
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як же так але ж пьодор набирає в лічную нацгвардію провєрєніє кадри...
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Барига із своїм кодлом дискредитував "Міротворєц' ".Відтепер "міроточєц' ".
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Как без конфискации? Это что, недоработка или предательство? Конфискация является прекрасным и чрезвычайно эффективным "профилактическим средством". И чем шире она будет применяться и рекламироваться, тем больше будет эффект. В делах о шпионаже она должна быть на втором месте - на первом, обязательно большой срок (без возможности его снижения или помилования), а на втором месте - конфискация всего имущества в пользу государства.
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Фінам не зрозуміти,як можна воювати і платити ворогу одночасно.
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Какая конфискация!...
Наворованное - это святое...
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Эта банда, узурпировавшая власть в Украине, создала под себя такое законодательство, что конфисковать у них ничего нельзя...
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По закупкам рюкзаков сов.секретную инфу сливала?
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Я офигеваю дважды.
Первый раз: человек, у которого дети в России и который выезжает часто во вражескую страну, ВНИМАНИЕ-ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В СИЛОВОМ ВЕДОМСТВЕ УКРАИГЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
Второй раз: за реальную государственную измену, и не просто в пользу другой страны, а в пользу ВРАГА, ВНИМАНИЕ-СУД дает аж ЧЕТЫРЕ ГОДА да еще и БЕЗ КОНФИСКАЦИИ.😆
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Наскільки хворим збоченцем треба бути,щоб довірити Рошенку хоч якусь мінімальну владу?
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"Также суд учел, что по месту жительства и работы Радионова характеризуется положительно, имеет неудовлетворительное состояние здоровья, на иждивении имеет мать преклонного возраста." - нужно авакяна попросить чтобы такого ценного работника наградили путевкой на отдых в санаторий , ведь она такая больная и всего лишь шпионила в пользу врага (хотя какие там враги, для лолиты шоколадной это торговые партнеры)
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Вот интересно! Статья предусматривает от 10 до 15 лет. Дали 4 года. Где тут выполнение духа и буквы закона? Вопрос к ГПУ.
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15 лет с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества и лишение всех государственных наград, дипломов, званий и пенсионного стажа. Только так. И это еще гуманно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавербованная российским ГРУ деловод главка Нацгвардии Радионова получила за госизмену 4 года без конфискации
 
 
 
 
 
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