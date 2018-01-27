 Завербованная российским ГРУ деловод главка Нацгвардии Радионова получила за госизмену 4 года без конфискации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор Соломенского суда от 24 января.

Отмечается, что зовут осужденную Антонина Радионова. Согласно материалам дела, ее сын проживает в России, а дочь в оккупированном Крыму.

В начале августа 2016 женщина временно находилась в городе Красногорск Российской Федерации, где была завербована сотрудником 316-го разведывательного центра ГРУ ГШ ВС РФ. Как сказано в приговоре, она вступила с ним в сговор относительно шпионажа и ведения подрывной деятельности против Украины.

На Радионову возлагались обязанности сбора сведений военного характера, которые, в том числе, составляли государственную тайну, сведений об организационно-штатной структуре подразделений Нагвардии, обеспечении специальными средствами и потребности в них, проведении закупки оборудования и спецсредств, проведении при участии подразделений Нацгвардии международных учений и рабочих поездок отдельных групп военнослужащих за границу и тому подобное.

Женщина должна была передавать информацию российскому разведчику через "PlusMessenger" и электронную почту.

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С октября по ноябрь 2016 Радионова передала ГРУшнику данные телефонного справочника Главного управления НГУ по состоянию на 2014 год, данные по дымовым средствам ГУ НГУ по состоянию на осень 2016 года, структуру оперативных соединений Национальной гвардии Украины в схемах и сообщения об общей обстановке в воинских частях и их комплектации по линии радиационной, химической и биологической защиты.

ГРУшники обучал женщину конспирации при сборе и передачи информации. В январе 2017 они еще раз встретились в Москве, вблизи Покровского монастыря и он провел с ней обучение по архивированию собранной информации и передаче паролей на архивы с помощью книги "Молитвослов с канонами на каждый день седмицы и всякое прошение души".

12 мая 2015 Радионова, находясь на рабочем месте, скопировала документ с ноутбука своего руководителя - начальника службы радиационной, химической, биологической защиты - службы экологической безопасности Главного управления Нацгвардии.

Речь идет о файле "Предложения к проекту основных показателей государственного оборонного заказа на 2017 год на поставку вооружения, военной и специальной техники, выполнение работ и оказание услуг для Национальной гвардии Украины по бюджетной программе КПКВ 1003020" с грифом ограничения доступа "Секретно". Факт передачи этого документа российском разведчику в ходе расследования не установлен.

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В июле 2017 она также скопировала с ноутбука начальника сведения о встрече представителей Нацигвардии Украины с военными Финдляндии и данные о наличии (потребности) в подразделениях НГУ специальных и дымовых средств. В августе 2017 женщина отправила эту информацию в Россию.

Как сообщает издание, на судебном заседании Радионова признала вину полностью и просила утвердить соглашение о признании виновности и назначить наказание, согласованное с прокурором ГПУ Олесей Скрипник. Также суд учел, что по месту жительства и работы Радионова характеризуется положительно, имеет неудовлетворительное состояние здоровья, на иждивении имеет мать преклонного возраста.

Таким образом суд признал ее виновной в госизмене по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28 УК, ч.1 ст. 111 УК) и назначил 4 года лишения свободы без конфискации имущества. Срок отбывания наказания исчисляется с 05.10.2017 года, когда женщина была взята под стражу.

Как известно, ст. 111 УК (государственная измена) предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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