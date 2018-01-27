 Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" заявил главный редактор украинского портала в Польше Prostir.pl Игорь Исаев.

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"Даже если эту поправку примет Сенат Польши, затем его еще должен подписать президент. Мне лично кажется, что этот закон будет очень трудно выполнить. Он писался "на коленке", потому что там говорится о том, что будут караться этой поправкой не только люди, которые отрицают преступления украинских националистов в Польше, а и те, кто приписывает Польше нацистские преступления. Согласно поправке могут караться и поляки, и иностранцы. Независимо от места преступления и законов тех стран. То есть если где-то в прессе США или Камбодже кто-то напишет что-то, что противоречит этой поправке, польская прокуратура будет судить этого человека по польским законам. Это, по моему мнению, нонсенс и издевательство над польской законодательной системой".

Напомним, что 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz '15 законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".