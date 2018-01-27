 Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" заявил главный редактор украинского портала в Польше Prostir.pl Игорь Исаев.
"Даже если эту поправку примет Сенат Польши, затем его еще должен подписать президент. Мне лично кажется, что этот закон будет очень трудно выполнить. Он писался "на коленке", потому что там говорится о том, что будут караться этой поправкой не только люди, которые отрицают преступления украинских националистов в Польше, а и те, кто приписывает Польше нацистские преступления. Согласно поправке могут караться и поляки, и иностранцы. Независимо от места преступления и законов тех стран. То есть если где-то в прессе США или Камбодже кто-то напишет что-то, что противоречит этой поправке, польская прокуратура будет судить этого человека по польским законам. Это, по моему мнению, нонсенс и издевательство над польской законодательной системой".
Напомним, что 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz '15 законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".
вот тебе один из примеров
Никола́й Ива́нович Кузнецо́в (при рождении Никано́р; 14 (27) июля 1911, Зырянка, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния - 9 марта 1944, ок. Боратин, Бродовский район, Львовская область) - советский сотрудник органов государственной безопасности, разведчик, диверсант и партизан. Ликвидировавший как высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии так и бойцов УПА. В ряде случаев замечен в провокационных действиях по отношению к обоим сторонам.
Был убит бойцами УПА
я тебе привел один из примеров- а ты по этому примеру делаешь вывод, что там был ВСЕГО ЛИШЬ один такой нкведешник- диверсант
А если бы ты перешел по ссылке- то ты бы прочитал, что во-первых- в его группе действовало как минимум 10 человек и во-вторых- он координировал свои действия с такими же группами, как и его.
Сл-но, только на одном этом примере, одного этого нкаведешного диверсанта, получаем что там как минимум он, лично этот один нкаведешник был связан как минимум с 30 такими же диверсантами как она сам))
Ты жалок и ничтожен в своих глупых рассуждениях!
"Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца." "Источник: https://censor.net.ua/n3046910
оно до сих пор считает что там был всего лишь один нкаведешник за все время))
А если ему скинуть ссылку на другого- то оно будет считать что их там уже следовательно было два...
Мико́ла Іва́нович Кузнецо́в (рос. Николай Иванович Кузнецов; псевдоніми: Рудольф Шмідт, Пауль Зіберт, рос. Николай Грачов; 14 (27) липня 1911, c. Зирянка, Пермська губернія - 8 березня 1944, Боратин (Бродівський район), Львівська область -
радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, партизан. Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянського командування, які мали на меті викликати терор у відповідь з боку німецької окупаційної влади проти українського населення.
... Недалеко від місця злочину Кузнецов підкинув сфабрикований документ, у якому нібито йшлося про наказ проводу ОУН вбити Бауера. Коли нацисти знайшли цю фальшивку, це спровокувало ряд каральних заходів щодо українських націоналістів.
Сліди групи Кузнецова простежуються здебільшого в польських селах.
Их фамилии здесь
27.01.2018 16:42
Хосе Антоніо Домінгес Бандера (ісп. José Antonio Domínguez Bandera,
нар. 10 серпня 1960, Малага, Іспанія), сценічний псевдонім Антоніо Бандерас
Помню 1992 год в Гдыне на базаре драку 100 на 100 между поляками и украинцами ИЗ НА НИЧЕГО, но когда приехали десятки полицейских польских автомобилей со стрельбой и криками "хлопськи курвы" то это вообще уму не постижимо.
Особенно женщина-полицейская с пистолетом в руках стреляла в воздух м кричала, що вона зараз "хлопів перестріляє". И это было в польском городе Гдыня па берегу Балтийского моря в 1992 году.
Вы-бы лучше кацапы своего долбаного сралина разобрали-бы с его козла десятками миллионов убитых на войнах и в ГУЛАГАх.
https://charter97.org/
И кто из вас п...дит?
Почему именно сегодня, 27 января?
А вот почему.
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 21 ноября 2005 года объявила день освобождения Освенцима, первым в который 27 января 1945 года вошел запорожец Анатолий Шапиро, Международным днем памяти жертв Холокоста.
Подтвердив в принятой по этому поводу резолюции, что «Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки», ООН также посчитала необходимым воздать «должное мужеству и самоотверженности, проявленным солдатами, освободившими концентрационные лагеря». Одним из этих солдат - в широком смысле слова, был помощник начальника оперативного отдела штаба 106-го стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта майор Анатолий Шапиро из Запорожья. Ему и было поручено возглавить - на подступах к Освенциму, штурмовую группу, сформированную из бойцов 100-й Львовской стрелковой дивизии 106-го корпуса. Подавив сопротивление охранявших концлагерь эсэсовцев, в 3 часа дня 27 января 1945 года майор Шапиро лично открыл ворота самого страшного - по количеству жертв, немецкого лагеря смерти.
Мои впечатления об Освенциме, который находится, напомню, в Польше:
Очищение Освенцимом
https://harmfulgrumpy.livejournal.com/535912.html
поцелуй меня в жопу
никогда не верил в искренность "братских" чувств в отношении украинцев армии крайовой
Да здравствует национализм!
«...Если мы начнем считать жертвы, которые понес польский народ от украинского оружия, и жертвы, которые понес украинский народ от польского оружия - мы сойдем с ума...»Дорогие польские братья!
Будучи послом Украины в Польше, я пережил немало счастливых дней, когда президент Квасьневский и премьер Бузек, парламентарии, лидеры партий, журналисты, священники, литераторы, академики, предприниматели, деятели культуры, обычные встречные люди на улицах - приветствовали в моем лице мои государство и нацию.
Конечно, выделяли особым вниманием не меня, а Украину из прочих стран.
Когда я стоял в шеренге послов для приветствия президента США, Буш подал мне руку и пошел дальше, подавая руку следующем послу, но президент Квасьневский, показывая на меня, сказал: «Это посол Украины!». Буш повернулся ко мне, снова подал мне руку, и я был вынужден обменяться с ним несколькими английскими словами.
Когда Иоанн Павел II знакомился в парламенте с послами - каждый посол называл не себя, а свою страну - и я сказал: «Отче, я представляю Украину», Папа Римский остановился, спросил, как я себя чувствую в Польше. Ни перед кем не останавливался понтифик, только перед послом Украины. Этот великий борец за справедливость, живой дух польской нации и христианской мировой общины понимал, что Украина как государство - это защита Польши, это и святая любовь, что возникает из ненависти.
Когда я в автомобиле с сине-желтым флагом проезжал по Варшаве и другим городами Польши, многие водители встречных машин махали мне, приветствуя, руками, мне улыбались.
Я, бывший ученик первого класса польской Яблунивской школы, помнил, что моя учительница, госпожа Вебер, запрещала мне называть себя украинцем. «Запаментай, - говорила она, - Ты русин!» И для лучшего запоминания оставляла на моей детской ладони двадцать ударов железной линейкой.
Я благодарен ей за то, что она научила меня любить в себе украинское...
Я полюбил польский язык только тогда, когда понял, что он помогает мне узнавать не только большую литературу Польши, но и весь мир, потому что поляки в коммунистические времена имели возможность публиковать произведения мировых писателей, запрещенных в Украине.
Я прочитал множество исторических исследований польских авторов, проштудировал два тома Павла Ясеницы, я прибыл в Польшу в ранге посла хорошо подготовленным.
Я решил наполнить свою деятельность идеями сближения и взаимопонимания между украинским и польским народами.
Меня попросили выступить на открытии памятника великого писателя Польши Генрика Сенкевича, автора антиукраинского романа «Огнем и мечом». Думали, я откажусь. Но я был рад, что мог сказать доброе слово об этом польском патриоте, который даже в этом злобном произведении усмотрел в казаках их мужество и отвагу.
Я говорил о великих поляках, которые еще в древние времена поняли, что Польша и Украина обязаны помогать друг другу против общих врагов. Я вспомнил, как казацкие чайки под командой полковника Константина Вовка помогали полякам, королю Владиславу ІV, сражаться против шведской флотилии на Балтийском море.
В своих интервью польской прессе, в выступлениях на различных встречах с польской общественностью я постоянно ссылался на эти эпизоды из украинско-польской истории, когда украинцы и поляки не были врагами, а политическими и военными союзниками.
Я напомнил полякам, что почти каждый король из династии Пястов был женат на киевской княжне; что Даниил Галицкий был праправнуком Болеслава Кривоустого, я цитировал Пилсудского о том, что без независимой Украины самостоятельная Польша невозможна, я вспоминал 1920 год, когда под Замостьем была разгромлена первая конная армия Буденного общими украинско-польскими силами.
Я выступал против историков, которые выделяли какой-то один эпизод из нашей общей, кровавой украинско-польской истории, и на основе одного преступления - то с украинской, то с польской стороны - выводили эмоциональные, направленные на сохранение веками лелеемые бациллы ненависти между нашими народами.
«Оторвемся от мучительной прошлого!» - призвал во Львове Иван Павел II, обращаясь не только к молодому поколению украинцев, детей и внуков воинов УПА, но и к польской молодежи, которая начала уважать Украину. Эта молодежь стремится внести в сознание польской нации гениальную идею Ежи Гедройца, который призвал новую, демократическую Польшу объединиться с государством Украина.
Как только я приехал в Варшаву, мне попала в руки газета «Политика», где была напечатана беседа с Ежи Гедройцем.
На вопрос газеты: «Почему вы такое большое значение придаете делам национальных меньшинств в Польше?» Ежи Гедройц отвечает:
«Наше отношение к национальным меньшинствам такое же, как и к соседним с нами народов - полное презрения, высокомерия, незнания. Независимая Украина для нашей будущности важнее нашего вступления в НАТО. Ибо без Украины Россия никогда не сможет стать империей. Между тем польское общество демонстрирует миру, где только может, антиукраинскую ненависть».
И именно теперь ненависть к Украине продемонстрирована в польском сейме.
В тему: Сенат Польши назвал Волынскую трагедию «этнической чисткой с признаками геноцида»
Именно теперь, когда Украина приближается к вступлению в ЕС, к осуществлению своей самой большой мечты, когда так тяжело украинская нынешняя власть идет навстречу справедливым требованиям Европейского Союза, когда украинцы услышали голос президента Польши Коморовского в поддержку Украины относительно ее заветной цели, раздается из польского парламента клич осудить вооруженные формирования украинских националистов, которые в 1943 году якобы осуществили геноцид в отношении польского населения на Волыни.
Откуда подул такой студеный ветер, что должен снова заморозить все совсем еще недавние клятвы между правительствами, церквями, гражданами Украины и Польши, которые провозгласили: «Извините нас, а мы вам прощаем»?
Откуда в Польше, которая, казалось, уже восприняла факт существования независимой Украины, который в свое время был назван Збигневом Бжезинским как выдающееся событие ХХ века, появились партии, которые надеются вновь пробудить в поляках ненависть к украинскому, а в украинцах - ненависть к полякам?
Знал я и таких в Польше. Они не скрывали своих надежд на то, что восстановители старой Российской империи возьмутся разрывать Украину, а при этом что-то может перепасть и Польше. Я смеялся над ними. Я шутя им: «Если поможете кому-то рвать Украину, не останется и от вас ничего! Граница между империями Востока и Запада проходить будет по центру ваших земель».
И здесь вспоминаются мне слова Гедройца: «Если Украина объединится вновь с Россией, мы тогда уже совсем будем в российских клещах. Нужно изо всех сил привлекать Украину в Европу»...
***
Дорогие мои польские братья!
Я признаю, преступление на Волыни было, тяжкое преступление. Но это не был геноцид, а только спровоцированный оккупантами Украины и Польши разгул мстителей за то, что делала королевская, шляхетская, барская власть на протяжении веков на землях Украины.
Времена, в которых мы живем - это времена объединения и взаимопонимания между нашими народами.
Мы не имеем права объявлять один преступный эпизод из нашей общей истории актом, который может перечеркнуть все, чего мы достигли в эпоху нашей общей победы над фашистской Германией и над коммунистической Россией.
Если мы начнем считать жертвы, которые понес польский народ от украинского оружия, и жертвы, которые понес украинский народ от польского оружия - мы сойдем с ума.
Призываю вас, мыслящие поляки, подумать над тем, кому будут служить ваши обвинения украинского освободительного вооруженного движения, которое было жестоким, потому что отвечало на жестокость? Живите будущностью, а не прошлым, потому что из каждой расцарапанной старой раны ничего, кроме крови, не получится!
Большой поляк, сын Украины, Юлиуш Словацкий, предсказал воскресение Украины как государства. Подумайте, кого вы можете изменить сегодня. Это же ваш и наш пророк Словацкий, это ваш и наш мыслитель Ежи Гедройц, это же ваш и наш духовный учитель Иоанн Павел II, это ваш и наш выдающийся политик Збигнев Бжезинский.