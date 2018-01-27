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 Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев

Закон партии Kukiz'15 о запрете пропаганды в Польше идеологии украинских националистов будет трудно выполнить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" заявил главный редактор украинского портала в Польше Prostir.pl Игорь Исаев.

Читайте также: Рассчитываем, что Сенат Польши при рассмотрении законопроекта о "бандеровской идеологии" проявит политическую мудрость, - МИД

"Даже если эту поправку примет Сенат Польши, затем его еще должен подписать президент. Мне лично кажется, что этот закон будет очень трудно выполнить. Он писался "на коленке", потому что там говорится о том, что будут караться этой поправкой не только люди, которые отрицают преступления украинских националистов в Польше, а и те, кто приписывает Польше нацистские преступления. Согласно поправке могут караться и поляки, и иностранцы. Независимо от места преступления и законов тех стран. То есть если где-то в прессе США или Камбодже кто-то напишет что-то, что противоречит этой поправке, польская прокуратура будет судить этого человека по польским законам. Это, по моему мнению, нонсенс и издевательство над польской законодательной системой".

Напомним, что 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz '15 законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

Источник: https://censor.net.ua/n3046969
 
 
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Бандеровцы воевали с коммунистами.А коммунисты очень искусно подставили своими переодеваниями ,бандеровцев. Поляки глупо поступают.Потому как нынешние бандеровцы стоят на защите польских территорий от тех же красных оборотней.
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Дуже недалекоглядно з боку Поляків. Треба щоб історики розставили крапки у цій справі. А польська влада "грає на публіку", або відволікає увагу від більш важливих справ. Чи підіграє Росії.
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жыдва отдыхает поле шляХЭтных пидера..ов
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Ты не в теме, изучи сначала вопрос перед тем как что то писать, так называемая Волынская резня за которую обижаются польские националисты произошла в 1943-1944гг, в то время там не было войск НКВД и быть не могло, там были немецкие войска которым до разборки украинцев и поляков особого дела не было.
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))))))))))) вы гуглом пользоваться умеете? вбиваем в поисковик вопрос "Волынская резня" - и упс, украинская Википедия говорит тоже самое- 1943-1944гг. теперь переводим на английский язык с помощью гугла- переводчика и снова вбиваем в поисковик.. копируем и вбиваем в гугл и упс.. английская википедия говорит тоже самое 1943-1944 году.. попробуйте это очень просто, даже 6 летнему ребенку это под силу.
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Да без разницы,что там выскакивает.У комуняк в глубоком тылу немцев в белорусских лесах во всю партизаны орудовали.Кавпаки разные и т.д. Почему они не могли закинуть диверсантов,когда немцы уже во всю убегали.И когда руки у комуняк были развязаны и страх потерян.Эти дела еще требуют тщательного расследования.После комуняцких бесчинств на Закарпатье.Очень уж у них все складно получилось.А миру,украинцы свою версию истории не выставляли.Так,что информация еще насквозь красная.
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войска нквд там с 39 года, с так называемого "польского похода ркка"
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Вы это шутите или в самом деле не понимаете что пишите..? Вообще то в 1941году НКВД и РККА оттуда выбили немцы. Вбейте в гугл- поисковик-"Вторая мировая война" почитайте- узнаете много нового.
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ты идиот? Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 4396
вот тебе один из примеров
Никола́й Ива́нович Кузнецо́в (при рождении Никано́р; 14 (27) июля 1911, Зырянка, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния - 9 марта 1944, ок. Боратин, Бродовский район, Львовская область) - советский сотрудник органов государственной безопасности, разведчик, диверсант и партизан. Ликвидировавший как высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии так и бойцов УПА. В ряде случаев замечен в провокационных действиях по отношению к обоим сторонам.

Был убит бойцами УПА
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Пока я писала свой коммент, появился Ваш. Пусть читает и на русском, и на украинском языке.)
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Господи ты Боже мой))) один советский диверсант тысячи поляков уничтожил нпод носом у немцев и УПА на их же территории)) как вы себе такое представляете? здесь целая армия нуждна была бы...)
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ты точно идиот))
я тебе привел один из примеров- а ты по этому примеру делаешь вывод, что там был ВСЕГО ЛИШЬ один такой нкведешник- диверсант Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 3203
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логику включить ты можешь или нет, как ты себе представляешь многотысячную резню польского населения на территории контролируемой немцами и УПА, сколько таких диверсантов нужно для такой операции, чтобы все четко сделать и только одного Кузнецова потерять? Если своего разума и фантазии нет я вам не помошник, попробуй поляков убедить в обратном, так как они в чудо- диверсантов не особо верят.
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логику как раз ты включить не можешь- т.к по одному лишь примеру, одного нкведешного диверсанта ты делаешь вывод что он был ВСЕГО ЛИШЬ один такой за все время))

А если бы ты перешел по ссылке- то ты бы прочитал, что во-первых- в его группе действовало как минимум 10 человек и во-вторых- он координировал свои действия с такими же группами, как и его.
Сл-но, только на одном этом примере, одного этого нкаведешного диверсанта, получаем что там как минимум он, лично этот один нкаведешник был связан как минимум с 30 такими же диверсантами как она сам))

Ты жалок и ничтожен в своих глупых рассуждениях!
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Еще раз повторяю - подобная операция с уничтожением тысяч а то и десятков тысячс людей на территоии противника не под силу никакой ДРГ , уничтожить какого нибудь немецкого генерала или взорвать склад это да но вырезать тысячми людей нет, приведи мне хоть один подобный пример из истории войн и разведок где ДРГ уничтожили бы такое количество людей на территории противника? это не реально)) ты жалок и ничтожен в своих рассуждениях и даже не каешься, поляки это уже оценили приняв соответствующий закон.
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еще раз повторяю- не уходи от темы разговора, продолжай дальше позорится и рассказывать про "одного лишь единственно диверсанта"- это так смешно, когда ты каждый раз все больше и больше сам же себя позоришь))
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Среди поляков тоже есть такие, которые не разделяют мнение нынешних шибко озабоченных "Волынской резней".

"Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца." "Источник: https://censor.net.ua/n3046910
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Різанина польського та українського населення на території України. Не забуваємо що злочини чинили обидві сторони конфлікту. Поляків напевно обурює що українці виявилися вправнішими у мордуванні? У нас просто іншого вибору не було: або ми залишаємося жити вдома, або вони залишаються жити у нас вдома.
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чушь и кремлевская провокация!!)) НКВДист Кузнецов их там всех вырезал)) здешние урра патриоты пробили дно)))
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Не тратьте время на ура-патриотов, читайте поляков, Вам же дали информацию.
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та оно и читать не умеет)
оно до сих пор считает что там был всего лишь один нкаведешник за все время))
А если ему скинуть ссылку на другого- то оно будет считать что их там уже следовательно было два...
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отчего же там орлят не меньше чем отрядов УПА шниряло.Посмотреть как тв снегирей и мальчиков впаривает то тогда еще проще обналичить все в один образ Бандерівці.Ліс ареал темний хто і що там...
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Вообще-то там в это время орудовал нквдист Кузнецов.

Мико́ла Іва́нович Кузнецо́в (рос. Николай Иванович Кузнецов; псевдоніми: Рудольф Шмідт, Пауль Зіберт, рос. Николай Грачов; 14 (27) липня 1911, c. Зирянка, Пермська губернія - 8 березня 1944, Боратин (Бродівський район), Львівська область -

радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, партизан. Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянського командування, які мали на меті викликати терор у відповідь з боку німецької окупаційної влади проти українського населення.
... Недалеко від місця злочину Кузнецов підкинув сфабрикований документ, у якому нібито йшлося про наказ проводу ОУН вбити Бауера. Коли нацисти знайшли цю фальшивку, це спровокувало ряд каральних заходів щодо українських націоналістів.
Сліди групи Кузнецова простежуються здебільшого в польських селах.

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Да нет, это нквдист Кузнецов давно отдыхает, в земле. Еще с 8 марта 1944 года Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 5083
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Мне нет дела до Кузнецова . Все мы смертны.. но перед этим он убил многие тысячи поляков, действительно Рэмбо рядом не стоит по вашей логике.
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Почитайте польских писателей, историков, может их логика Вас устроит.
Их фамилии здесь
27.01.2018 16:42

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Антонио Бандерос в шоке, поляки жгут не по детски! Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 2049
Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 8673
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Его настоящая фамилия как раз Бандера Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 9596

Хосе Антоніо Домінгес Бандера (ісп. José Antonio Domínguez Bandera,
нар. 10 серпня 1960, Малага, Іспанія), сценічний псевдонім Антоніо Бандерас
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Да пшеки что-то сами в нонсенс превращаются. У них кацапы президента взорвали вместе с самолётом,а они никак не могут от Бандеры отцепиться. Придурки.
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Чому мовчать наші законотворці? Де постанова Верховної Ради : " Ми залишаємо за собою право на адекватну відповідь".
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А чё так скромно? Приняли бы закон, что если кто чего плохого про пшекляндию скажет, тот и бандит... Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 452 догмат о непогрешимости Папы ведь имеет место быть... а пшеки они католики....
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Что, и эти решили своего Жирика в парламенте завести? Нехорошая тенденция.
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Чому ми не вказуємо полякам яких героїв їм шанувати? Чому вони це роблять щодо нас? Не там ввижаються полякам вороги, не там..
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То есть теперь полякам можно говорить, что во всех поляко-украинских проблемах виноваты украиннци а украинцам зась ???
Помню 1992 год в Гдыне на базаре драку 100 на 100 между поляками и украинцами ИЗ НА НИЧЕГО, но когда приехали десятки полицейских польских автомобилей со стрельбой и криками "хлопськи курвы" то это вообще уму не постижимо.
Особенно женщина-полицейская с пистолетом в руках стреляла в воздух м кричала, що вона зараз "хлопів перестріляє". И это было в польском городе Гдыня па берегу Балтийского моря в 1992 году.
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Не могу понять я поляков, в годы совдепии я разговаривал с одной немкой и она мне говорила ,что работала в те годы в магазине одежды в восточной Германии, так заходили поляки в магазин ,одевались по полной и выходя отказывались платить , и отвечали что вы убили наших поляков 7 000 000 человек ,потому мы не собираемся вам платить , что то здесь просматривается подобная обида,хотя сейчас они в успешной Германии работают и об этом не упоминают
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К полякам я отношусь нормально, у меня в Польше захоронен мой родной дедушка на братской могиле в городе Пшина, который погиб 28 января 1945 года,А ведь Польша была дружественной нам в период с 1945 года по самый конец 80-х годов. И о Пилсудском...Юзеф Пилсудский, которого называли «последним польским шляхтичем», всю свою жизнь посвятил борьбе за независимость польского государства. Главной мечтой его жизни было восстановление Речи Посполитой в тех границах, в которых она существовала до ее первого раздела в 1772 году.
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Многие не знают ,что до 1941 года между западной Украиной и Польшей велась около 30 лет Гражданская война и поляки по своему воевали против ссср и Кремлю было выгодно такое противостояние между поляками и жителями западной Украины. Кремль в своей Гибридной войне что то подобное практикует на Донбассе. Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 3375
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Коля Никольский, вы кацапы серьезно уже всю живущую Мировою общественность заепали своими "погибшими дедушками" и "казненными бабушами".
Вы-бы лучше кацапы своего долбаного сралина разобрали-бы с его козла десятками миллионов убитых на войнах и в ГУЛАГАх.
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Ватан я не кацап и родился в 139 км от Киева Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 3300
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Коля, я не ватан а ненавижу ватанов, но эти "убитые дедушки" из кацапской путиноидно-кирюшкиной пропагондонии уже всех задолбали. Во время 2-Мировой больше всего погибло УКРАИНЦЕВ, и война по УКРАИНЕ прошла 2 (два) раза до Московии и назад через Украину с миллионами смертей. И у меня дядька где-то погиб под Варшавой но я об этом не пистю на каждом углу своего города, что "маи деды пагибали". У вас, у кацапов ничего никаких новых геройств нет а только и вспоминаете идиоты о "дедах " бля идиоты долбаные.
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хто Вам сказав, що Польща була дружньою з 1945р? СССР загарбав, встановив маріонеточний режим, Варашвський договір і тд. Це ви думаєте викликало почуття дружби у поляків?
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Я пишу из Беларуси, просто не выключаю прокси постоянно, а так у нас главный сайт заблокирован, не хочу каждый раз переключаться.
https://charter97.org/
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Он может тебе ответить, что ты пишешь из Вашингтона.
И кто из вас п...дит?
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Надо меньше жителям наших суперпатриотичных "бандеровских" регионов ездить в польшу в качестве тупых рабов. Может пшеки и меньше быковать будут...
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Помню в Корсунке была зона для малолетних идиотов. Ты не из этих, вернее не из тех из 70-х ???
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так а я сразу сказала , обратите внимание на прикол "Также отмечается, что те, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу и польскому государству ответственность за преступления, совершенные в Третьем рейхе или другие преступления против человечности, будут подлежать подобному наказанию." а в Польше то были коллаборационисты и немало! отрицание этого ставит поляков в очень и очень неудобную позу..
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Сегодня - День памяти жертв Холокоста.
Почему именно сегодня, 27 января?

А вот почему.
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 21 ноября 2005 года объявила день освобождения Освенцима, первым в который 27 января 1945 года вошел запорожец Анатолий Шапиро, Международным днем памяти жертв Холокоста.
Подтвердив в принятой по этому поводу резолюции, что «Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки», ООН также посчитала необходимым воздать «должное мужеству и самоотверженности, проявленным солдатами, освободившими концентрационные лагеря». Одним из этих солдат - в широком смысле слова, был помощник начальника оперативного отдела штаба 106-го стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта майор Анатолий Шапиро из Запорожья. Ему и было поручено возглавить - на подступах к Освенциму, штурмовую группу, сформированную из бойцов 100-й Львовской стрелковой дивизии 106-го корпуса. Подавив сопротивление охранявших концлагерь эсэсовцев, в 3 часа дня 27 января 1945 года майор Шапиро лично открыл ворота самого страшного - по количеству жертв, немецкого лагеря смерти.
Мои впечатления об Освенциме, который находится, напомню, в Польше:
Очищение Освенцимом
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Фашизм был с обеих боков,погуглите и узнаете ,что до 1953 года в ГУЛАГЕ,советские врачи проводили опыты над политзаключёнными,при сознании им вскрывали череп и проводили опыты в мозгах у заключённых.
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Поляки на стороне фашистов

https://harmfulgrumpy.livejournal.com/535912.html
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польская законодательная система

поцелуй меня в жопу
никогда не верил в искренность "братских" чувств в отношении украинцев армии крайовой

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Наши депутаты обязаны дать ответный удар!
Да здравствует национализм! Поправка о запрете "бандеризма" - издевательство над польской законодательной системой, - главред Prostir.pl Исаев - Цензор.НЕТ 9979
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Эта поправка вообще дурость. Ведь национализм (любой нации )в чистом виде ,нечего криминального в себе не несёт , и это доказал нюрнбергский процесс . Бандера и его мировоззрение не был осужден , как не старались это сделать советы . Другое дело когда силой пытаются навязать превосходство одной нации над другими , но это уже называется НАЦИЗМ , так делала нацистская Германия , сейчас делает раша , и к сожалению на эту скользкую дорожку одной ногой (пока) становится Польша. Вы думаете ,что избиение украинцев ,анти украинские шествия , выдача сине-жолтой спецодежды на какой-то фабрике и тп. это случайность ? нет , это намерение показать - ВЫ ДРУГИЕ , ВЫ НЕ НАШИ , И МЫ ВАМ ПОСТАВИЛИ МЕТКУ. Такие действия можно сравнить с концлагерями , когда нацики разделяли узников разными нашивками на одежде. Польша до сих пор настальгирует о Речи Посполитой , которая родилась из Великого княжества Литовского, только вот они забыли , или не хотят вспоминать, какие отношения были между нациями входящими в княжество , и до чего довела эти отношения Реч Посполита.
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Союз Киева с Речью Посполитой был намного дольше ,чем союз с Московией. Россия ловко поделила подвешенную тогдашнюю Украину на Правобережную и Левобережную,поляки проглотили лакомый кусочек,а потом и потеряли свою независимость благодаря России. История не должна повторятся ,ведь урок все получили. Жаль что до этих пор украинцы ленятся управлять своим государством.
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Увы, Речь посполита - была лишь красивая идея. Литвины (в последствии украинцы) не получили равных прав с поляками. Что было потом, все знают: Хмельницкий, раздел по Днепру, а потом и Андрусовский мир с 320-летним московским игом... А потом Катька и саму Польшу отправила в архив.
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Судя по комментам таки те кто хотел разосрать польшу с украиной отчасти своего добились. Кацапские тролли под украинскими флагами реально обиделись на поляков. А там те же кацапские тролли ужасно обвинили Украину . Ну тупой закон. Что тут скажешь. Но ведь есть и много хорошего что польша делает для Украины.
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Совершенно верно, при условии, что ты признаешь тупизну аналогичных законов, принятых нашей ВР.
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Ох, забыли поляки, как Катька их "империю" ножницами резала...
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Дмитро Павлычко: К полякам

«...Если мы начнем считать жертвы, которые понес польский народ от украинского оружия, и жертвы, которые понес украинский народ от польского оружия - мы сойдем с ума...»Дорогие польские братья!
Будучи послом Украины в Польше, я пережил немало счастливых дней, когда президент Квасьневский и премьер Бузек, парламентарии, лидеры партий, журналисты, священники, литераторы, академики, предприниматели, деятели культуры, обычные встречные люди на улицах - приветствовали в моем лице мои государство и нацию.
Конечно, выделяли особым вниманием не меня, а Украину из прочих стран.
Когда я стоял в шеренге послов для приветствия президента США, Буш подал мне руку и пошел дальше, подавая руку следующем послу, но президент Квасьневский, показывая на меня, сказал: «Это посол Украины!». Буш повернулся ко мне, снова подал мне руку, и я был вынужден обменяться с ним несколькими английскими словами.
Когда Иоанн Павел II знакомился в парламенте с послами - каждый посол называл не себя, а свою страну - и я сказал: «Отче, я представляю Украину», Папа Римский остановился, спросил, как я себя чувствую в Польше. Ни перед кем не останавливался понтифик, только перед послом Украины. Этот великий борец за справедливость, живой дух польской нации и христианской мировой общины понимал, что Украина как государство - это защита Польши, это и святая любовь, что возникает из ненависти.
Когда я в автомобиле с сине-желтым флагом проезжал по Варшаве и другим городами Польши, многие водители встречных машин махали мне, приветствуя, руками, мне улыбались.
Я, бывший ученик первого класса польской Яблунивской школы, помнил, что моя учительница, госпожа Вебер, запрещала мне называть себя украинцем. «Запаментай, - говорила она, - Ты русин!» И для лучшего запоминания оставляла на моей детской ладони двадцать ударов железной линейкой.
Я благодарен ей за то, что она научила меня любить в себе украинское...
Я полюбил польский язык только тогда, когда понял, что он помогает мне узнавать не только большую литературу Польши, но и весь мир, потому что поляки в коммунистические времена имели возможность публиковать произведения мировых писателей, запрещенных в Украине.
Я прочитал множество исторических исследований польских авторов, проштудировал два тома Павла Ясеницы, я прибыл в Польшу в ранге посла хорошо подготовленным.
Я решил наполнить свою деятельность идеями сближения и взаимопонимания между украинским и польским народами.
Меня попросили выступить на открытии памятника великого писателя Польши Генрика Сенкевича, автора антиукраинского романа «Огнем и мечом». Думали, я откажусь. Но я был рад, что мог сказать доброе слово об этом польском патриоте, который даже в этом злобном произведении усмотрел в казаках их мужество и отвагу.
Я говорил о великих поляках, которые еще в древние времена поняли, что Польша и Украина обязаны помогать друг другу против общих врагов. Я вспомнил, как казацкие чайки под командой полковника Константина Вовка помогали полякам, королю Владиславу ІV, сражаться против шведской флотилии на Балтийском море.
В своих интервью польской прессе, в выступлениях на различных встречах с польской общественностью я постоянно ссылался на эти эпизоды из украинско-польской истории, когда украинцы и поляки не были врагами, а политическими и военными союзниками.
Я напомнил полякам, что почти каждый король из династии Пястов был женат на киевской княжне; что Даниил Галицкий был праправнуком Болеслава Кривоустого, я цитировал Пилсудского о том, что без независимой Украины самостоятельная Польша невозможна, я вспоминал 1920 год, когда под Замостьем была разгромлена первая конная армия Буденного общими украинско-польскими силами.
Я выступал против историков, которые выделяли какой-то один эпизод из нашей общей, кровавой украинско-польской истории, и на основе одного преступления - то с украинской, то с польской стороны - выводили эмоциональные, направленные на сохранение веками лелеемые бациллы ненависти между нашими народами.
«Оторвемся от мучительной прошлого!» - призвал во Львове Иван Павел II, обращаясь не только к молодому поколению украинцев, детей и внуков воинов УПА, но и к польской молодежи, которая начала уважать Украину. Эта молодежь стремится внести в сознание польской нации гениальную идею Ежи Гедройца, который призвал новую, демократическую Польшу объединиться с государством Украина.
Как только я приехал в Варшаву, мне попала в руки газета «Политика», где была напечатана беседа с Ежи Гедройцем.
На вопрос газеты: «Почему вы такое большое значение придаете делам национальных меньшинств в Польше?» Ежи Гедройц отвечает:
«Наше отношение к национальным меньшинствам такое же, как и к соседним с нами народов - полное презрения, высокомерия, незнания. Независимая Украина для нашей будущности важнее нашего вступления в НАТО. Ибо без Украины Россия никогда не сможет стать империей. Между тем польское общество демонстрирует миру, где только может, антиукраинскую ненависть».
И именно теперь ненависть к Украине продемонстрирована в польском сейме.
В тему: Сенат Польши назвал Волынскую трагедию «этнической чисткой с признаками геноцида»
Именно теперь, когда Украина приближается к вступлению в ЕС, к осуществлению своей самой большой мечты, когда так тяжело украинская нынешняя власть идет навстречу справедливым требованиям Европейского Союза, когда украинцы услышали голос президента Польши Коморовского в поддержку Украины относительно ее заветной цели, раздается из польского парламента клич осудить вооруженные формирования украинских националистов, которые в 1943 году якобы осуществили геноцид в отношении польского населения на Волыни.
Откуда подул такой студеный ветер, что должен снова заморозить все совсем еще недавние клятвы между правительствами, церквями, гражданами Украины и Польши, которые провозгласили: «Извините нас, а мы вам прощаем»?
Откуда в Польше, которая, казалось, уже восприняла факт существования независимой Украины, который в свое время был назван Збигневом Бжезинским как выдающееся событие ХХ века, появились партии, которые надеются вновь пробудить в поляках ненависть к украинскому, а в украинцах - ненависть к полякам?
Знал я и таких в Польше. Они не скрывали своих надежд на то, что восстановители старой Российской империи возьмутся разрывать Украину, а при этом что-то может перепасть и Польше. Я смеялся над ними. Я шутя им: «Если поможете кому-то рвать Украину, не останется и от вас ничего! Граница между империями Востока и Запада проходить будет по центру ваших земель».
И здесь вспоминаются мне слова Гедройца: «Если Украина объединится вновь с Россией, мы тогда уже совсем будем в российских клещах. Нужно изо всех сил привлекать Украину в Европу»...
***
Дорогие мои польские братья!
Я признаю, преступление на Волыни было, тяжкое преступление. Но это не был геноцид, а только спровоцированный оккупантами Украины и Польши разгул мстителей за то, что делала королевская, шляхетская, барская власть на протяжении веков на землях Украины.
Времена, в которых мы живем - это времена объединения и взаимопонимания между нашими народами.
Мы не имеем права объявлять один преступный эпизод из нашей общей истории актом, который может перечеркнуть все, чего мы достигли в эпоху нашей общей победы над фашистской Германией и над коммунистической Россией.
Если мы начнем считать жертвы, которые понес польский народ от украинского оружия, и жертвы, которые понес украинский народ от польского оружия - мы сойдем с ума.
Призываю вас, мыслящие поляки, подумать над тем, кому будут служить ваши обвинения украинского освободительного вооруженного движения, которое было жестоким, потому что отвечало на жестокость? Живите будущностью, а не прошлым, потому что из каждой расцарапанной старой раны ничего, кроме крови, не получится!
Большой поляк, сын Украины, Юлиуш Словацкий, предсказал воскресение Украины как государства. Подумайте, кого вы можете изменить сегодня. Это же ваш и наш пророк Словацкий, это ваш и наш мыслитель Ежи Гедройц, это же ваш и наш духовный учитель Иоанн Павел II, это ваш и наш выдающийся политик Збигнев Бжезинский.
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