 С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк

Об этом во время заседания коллегии МВД заявил первый заместитель главы ГПСУ Василий Серватюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - сказал Серватюк.
Кроме того, он сообщил, что с начала действия безвизового режима с ЕС им воспользовались 400 тысяч украинцев.
Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны.
А сверху стеклянный колпак.
Нужен визовый режим. Два пункта пропуска на всю линию границы с Россией. Сообщение только автобусное по примеру сообщения с ОРДИЛО. Получение виз россиянами только в посольстве Украины в Москве. Если русские отзеркалят то вообще можно считать удачной многоходовкой.
Їм що,життя зайве?
Но к сожалению при этом олигархическом "украинском" кацапо-украинском правительстве это не возможо.
и бошкой едут когда бабло идет из кацапии катанкой.
Противно бля всьо это, когда чмо с миллиардами решило еще себе пару тысяч на шнобель сосрать, суки бляди твари жадные.