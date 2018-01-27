 С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк

Об этом во время заседания коллегии МВД заявил первый заместитель главы ГПСУ Василий Серватюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - сказал Серватюк.

Кроме того, он сообщил, что с начала действия безвизового режима с ЕС им воспользовались 400 тысяч украинцев.

Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны.