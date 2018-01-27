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Все про:Госпогранслужба (2600) таможня (1219) биометрические паспорта (214) биометрический_контроль (10) Серватюк (2)

 С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк

С начала года биометрический контроль на границе Украины прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. граждан РФ.

Об этом во время заседания коллегии МВД заявил первый заместитель главы ГПСУ Василий Серватюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина"

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"С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - сказал Серватюк. 

Кроме того, он сообщил, что с начала действия безвизового режима с ЕС им воспользовались 400 тысяч украинцев. 

Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3046967
 
 
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Дивлюсь - біометрика не стала на заваді носіям "русского мира".. Може все-таки візовий режим?
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Только колючая проволока в три ряда без пунктов перехода.... по всему периметру.
А сверху стеклянный колпак.
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Вы ещё не видели границу Чертково - Меловое где граница по улице. Там уже и наши пограничники слушают через дорогу российских а те орут что они получают по 250 000 руб в мес пакеты привилегии Путин бох и Крымнаш в общем давайте к нам.
Нужен визовый режим. Два пункта пропуска на всю линию границы с Россией. Сообщение только автобусное по примеру сообщения с ОРДИЛО. Получение виз россиянами только в посольстве Украины в Москве. Если русские отзеркалят то вообще можно считать удачной многоходовкой.
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Примером должна стать граница между РК и кндр. Там тоже они там переругиваются через ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ! Т.к между ними десяток рядов колючки и минные поля.
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а кто сказал что это носители "русского мира", это как-то проверили и подтвердилось?
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носители "русского мира" едут через Ростов, в основном, без всякой биометрии как и раньше..
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не, им на границе делают укол, и они сразу становятся проукраинскими либералами.
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Жинкина сестра замужем в орде,але тут- дуже похилого вику батьки.Вона з чоловиком -теж литни люди,пенсионеры.Им теж не можна провидать батькив,яких вони дуже люблять?А похорон?Я и так им у нотариуса даю гарантии.
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А включити українську клавіатуру, щоб не коверкати слова слабо?
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Не розумію,чому ці кацапи лізуть в країну укронацистофашистобандероукропохунтокарателів?
Їм що,життя зайве?
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Зашибись мля... Ето 5 вражеских дивизий сейчас в Украине. Спрашивается какого черта соевого наши сидят в окопах если в тылу десятки тысяч врагов?
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Ну они могут въехать и по белорусским паспортам и по армянским и по румынским. Паспорта это лишь Бумажки. Истины они не раскрывают.
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А 5ти вражеским дивизиям не проще войти через 400+км неконтролируемой границы?Вопрос риторический
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встречный риторический вопрос, против кого тогда сейчас воюет Украина и еще и призывает ввести санкции?
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Україна зараз воює проти кацапсячих падлів яких завіз в Україну ще йоська сралін, а зароз до них приєднались прокацаплені виродки бурятів, мокшів, вєсів та всяких алды-булды племен які знаходяться на території т.н. рАсЄі...
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Судя по всему санкцию дают себя знать - кацапы поперлись на заработки в Укарину
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Кацапов надо ВЕРБОВАТь и заставлять работать на Украину. А не Усираца с них.
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Шухевич- НЕУДАЧНИК. Бестолочь.
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зато ваши бравые комми не просрали страну )))
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спасибо за это Иностранным партнерам. Если бы не США кацапская Орда уже бы смела Украину. А такие патриоты типа шухевича слиняли бы Заграницу. (и продолжи ли бы свою РЭволюционную борьбу в Удобных Европейских апартаментах) (что Шухевич, что Троцкий ОДИН ХЕР) Неудачники. А из них Героев всё ЛЕПЯТ. (пацаны на фронте ВОТ ГЕРОИ). Это же каким нужно быть Ублюдком, чтобы платить за такое 6500 грн.
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Хіба Шухевича вбили в ліжку в Мексиці ? Загинув в бою з окупантами, який Троцький .
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Чому ? Він воював за Україну, вона є, гебня вбивала за СРСР, він помер.
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Не розумію прикордонного режиму в Крим, не розумію прикордонного режиму на лінії розмежування з ордло.. Хочете поїхати в Крим або в ордло - прикордонний перехід Гоптівка вам допоможе.. Гібридна не війна з кацапами - гібридна теперішня Українська влада.. Про ВЕЗ "Крим" - взагалі мовчу, відверта легалізація відносин української влади і окупантів..
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Ну скажем так,из Ордло желательно заезд только в глубину не более 10км и только в отведенные места.Остальные- через Гоптовку ,и под надзор полиции и СБУ с ежедневной регистрацией в ГМС.По Крыму -теж саме.А так латентни сепары по всий Украине шастают.
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Это не гибридная война это гибридный ананизм. Крысчане имеют по два паспорта. Один из паспортов украинский. Они будут ждать Украину? Они ждут Украину в Крыму? Нет? Тогда какие они граждане Украины? Ничего это не даст. Это ошибка отбирать только российские паспорта. Оба паспорта нужно забирать. Или в российский штамп на единовременное посещение Украины а украинский изъять как это и положено если крысчанин взял российский паспорт.
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42000 делим на 26..... Орда ? Куда эти "паломники" прутся ?
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Или на заработки в Украину или может в Европу на Новогодние, фиг их поймешь
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Щось не бачу на митниці кацапні, зовсім не бачу, а буваю там часто.
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они сейчас незаметные, вроде не видишь, но пиисят килокацапов в месяц получите и распишитесь.
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До сраки эта биометрия, с кацапами нужно иолько ВИЗ и ни чего иначе.
Но к сожалению при этом олигархическом "украинском" кацапо-украинском правительстве это не возможо.
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В 2018 году мы в Украине поменяем "наше" правительство, они из правительства и из Зрады все без исключения съебут на Канары или в Новую Зенландию. И только тогда люди в Украине вздохнут спокойно.
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Сорок две штуки потенциальных титушек и диверсантов...Пипец..Гитлер о такой халяве и мечтать не мог..Но у нас не власть,а извращенцы.
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Где визовый режим ? А то что есть так же отличается от полноценного визового режима как соя в рошенках от швейцарского шоколада .
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Нужна ВИЗА для ВСЕХ кацапов а не фуйня типа биометрии. Наши украинские олигархические жлобы из 90-х при власти уже вообще сук
и бошкой едут когда бабло идет из кацапии катанкой.
Противно бля всьо это, когда чмо с миллиардами решило еще себе пару тысяч на шнобель сосрать, суки бляди твари жадные.
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С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе. Теперь эта крупнейшая база отпечатков копыт зарегистрирована в книге рекордов Гинесса.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк
 
 
 
 
 
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