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 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов

Руководство дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" закупило за госсредства служебные автомобили элит-класса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет владелец "Insider" Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.

Тамразов написал пост якобы "от имени" Павла Барбула (директора ГП ГХВП "СпецТехноЭкспорт", что является уполномоченным спецэкспортером ГК "Укроборонпром") о покупке элитных автомобилей для себя и своих помощников. Приводим тект поста полностью. 

"В прошлом году за 5,4 млн грн я хотел себе купить Ауди А8 и еще две Ауди А6 - менеджерам среднего звена. Но за эти деньги никто не пришел и я решил приобрести Toyota Land Cruiser 200 Special Edition за 100 тыс долл для себя и три Тойота Камри - менеджерам среднего звена. Но поднялся шум в ФБ, ну даже не шум, а легкий шумок, так сказать. Меня попросили повременить с покупкой и быть немного скромнее. Да и ноябрьские обыски ГПУ по подозрению в выведении средств в размере 198 млн грн, тоже не в тему были. Еще с*уки прокурорские при обыске дома 120 тыс баксов изьяли. Не фарт был в прошлом году. Уже январь, и я повременил и стал скромнее. Как раз модельный ряд Тойота обновился. Я выбрал Тойота Прадо. И среди всех версий я выбрал самую дорогую дизельную версию - "Premium" за 2,1 млн грн. Уже подросшему менедежеру среднего звена - "Prestige" за 1.8 млн грн. Ну и двум еще не подросшим - две самые дорогие Тойота Кемри по более, чем 1 млн грн/шт.

У меня скоро день рождения - 29 января. Мне будет 31 год. И я директор Дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт".

Молодым дорогу!", - написал Томразов, добавив ссылку на соответствующий тендер в Prozorro.

30-летний директор дочки ГП Укрспецэкспорт Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Раскрыта схема хищений 60 млн грн бюджетный средств при закупках медматериалов для гемодиализа, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3046966
 
 
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Молодец,живи на широкую руку)))Достойный представитель соевой рати 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил себе Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 1270
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Зараз тебе будуть спамити свиноботи, шатун ти такий
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Да пусть работают,зря что ли их барин кормит 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил себе Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 6443.
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пойду найду дома свой золотой слиток и в тоета-центр, за прада! Эх красива она то как-жити па новому!
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А хотел Бентли купить, но ему сказали, что Лолита ведёт борьбу с коррупцией и надо быть скромнее, воровать можно но не больше чем Педро! 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 749
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гулять так гулять) не на свои конечно, купил бы ты курва йобана за 7 тыс гривень в месяц праду, а так обычный вор как и товарысч из фирмы газмяс тот кричит купите мне бронированный лимузин или меня убьють гады, вот такие клоуны занимают директорские крэсла.
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Вот такие ублюдки в большинстве своем и руководят нашей страной . А мы потом удивляемся почему в самой богатой по природным и людским ресурсам стране в Европе полная жопа - жирует кучка уродов , а остальные еле-еле выживают .
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Молодым дорогу!"- зайчиха уже покаталась... 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил себе Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 2687
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Украиной ,не дивлячись на патриотичну риторику,керують ахверисты мегаштибу!!!
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Живемо "по-новому". Хоч один з таких корупціонерів посаджений? Кожного дня такі новини, мабуть щоб привчити людей що то є нормально. У європейських країнах за таке у той самий день звільнили б зі скандалом.
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Очень талантливый управленец. Вы все ему завидуете...
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нещасний покидьок - обїдками з соєвого столу перебирається
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он бы лайнос купил, да их перестали выпускать))
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Васадзе ему бы из Узбекистана подогнал! 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 2948
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Украина сейчас другая, мы ждем вас, инвесторов, - Порошенко в Давосе

Борьба с коррупцией - приоритет моей президентской политики, - Порошенко в Давосе



30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил себе Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 8254
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Остап Бендер-Бей нервно закурил в уголке.
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Деякі в Україні вже живуть "по-новому".. Хвала петрикові за його потужні реформи й безкомпромісну боротьбу з корупцією.. Найкращий менеджер для когось .. 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил себе Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 2705
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Вовку новую чертопхайку купили? Тоже пацан не из последних
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Не завидуйте успешному бизнесмену, нищеброды!
Идите работать и всё у вас будет.
В Украине все условия есть, страна возможностей.
Не нойте! 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил себе Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 3661
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Не буду я тут ничего писать. Цензурных слов просто нет.
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Ирина Новохатняя

Годовая зарплата:
Барак Обама - $400 000
Джастин Трюдо - $260 000
Ангела Меркель - $234 000
Тереза Мей - $215 000
Синдзо Абэ - $203 000
Франсуа Олланд - $194 000
Рядовой чиновник
Министерства юстиции
Украины Иван Нещадим - $341 000 за полгода.
Бл@дь. Извините. Других слов
у меня нет. Кончились.(с)
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Ангела Меркель в камуналке живет))) это называется европейский госслужащий.
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Правильно сказав амерекенський генерал під час відвідання заводу ім Малишева, що УКраїна продає озброєння за кордон в той час коли у неї йде війна. Це парадокс, а американський народ в цей же час повинен допомагати Україні "Джавелінами". Отже Украіна не бажає перемагати у цій війні та не бажає підвищувати свою обороноздатність.
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Не путайте Україну та тих особин, котрі волею випадку стали "владою" України.. Вони - тимчасові.. Й не таке переживали, переживемо і їх..
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генерал не правий ( не знаю його прямої мови) . але продавати потрібно ..... так як розвивається оборонна галузь -наука, робочі місця , ринок озброєнь, і все інше ....- інша справа , що наші ЗСУ повинні мати сучасне озброєння....
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Ну нашёл человек чемодан денег в парадном, или в лотерею выиграл. Такое у нас в стране очень часто происходит. Достаточно декларации гос.чиновников посмотреть.
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ну да покажите статью закона где запрещено покупать Тойоту Прадо ??? Главное что не Лада правильно свиноботы кучерявые
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16:52 02-04-2017 | 84309 8
Роскошная жизнь главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула

Роскошные автомобили, дорогие костюмы, часы с бриллиантами, лыжный отдых за миллион гривен... Нет, это не киноактер, это глава Украинского госпредприятия.
Знакомьтесь, Павел Барбул. 29 лет от роду. Уже в 27, Павел возглавил такую крупную и важную структуру для нашего государства - "Спецтехноэкспорт". (Компания занимается экспортом вооружений за рубеж, контракты исчисляются миллиардами гривен. Важнейшая отрасль для Украины, где коррупции просто не место).
За какие заслуги, человек в 27 лет возглавил такую организацию, которая по сути является бюджетообразующей для и без того бедной Украины?
Ранее, Павел Алексеевич, (а именно так приходится называть его людям, которые проработали по 10-15 лет на предприятии и имеют ученые степени) успел поработать коллектором и адвокатом. Сам он, выходец из Одессы, где периодически бывает и закатывает шумные вечеринки в самом модном заведении города "Ministerium". Пообщавшись с людьми, которые лично знают Павла, выясняется, что парень никакой не вундеркинд, и вопрос "за какие заслуги" человек получил такую должность остается открытым.
Известно, что отец Павла - Алексей, бывший руководитель управления дорожного хозяйства в Одессе (с 2010г. по 2014г.). Но даже после освобождения от должности не отошел от дел, а стал «повелителем» дорожных тендеров Одесской области и тесно связан с нардепом экс-регионалом Александром Пресманом.
По слухам, именно Пресман способствовал тому, что Павел занял свою должность. Говорят даже приставил к нему "смотрящего" который докладывает каждый шаг Павла господину.
Как и свойственно молодому человеку, Павел любит тусовки, роскошь и все атрибуты красивой и богатой жизни.
Передвигаться Павел Алексеевич предпочитает на самом люксовом внедорожнике Mercedes-Benz GL63 AMG. С красивым номером "0303". Его он приобрел в конце 2016 года, по цене в более чем 4 000 000 гривен (150 тыс. $). В декларации он не указан, конечно же. Наверное, он взял его покататься у брата своей двоюродной сестры? Жена Павла, предпочитает люксовые спорткары от Ауди.
Похожую модель, можно сейчас купить в Киеве за 170 тыс. $
30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 8706Именно такому автомобилю Павел Барбул отдает предпочтение. Обычно такие быстрые и дорогие автомобили предпочитают западные кинозвезды.
Подчиненные Павла Барбула, инкогнито рассказывают, что "шеф" большой педант, и пол для может провести в салонах красоты где делает аккуратную стрижку и маникюр, а перед каким либо выходом к прессе, более часа может подбирать галстук под цвет рубашки и костюма.
30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 8706По словам своих подчиненных, Павел Барбул на рабочем месте уделяет своей красоте и виду больше времени, чем это делал Валерий Хорошковский.
Как и полагается такому юному дарованию - одеваться он предпочитает в самых дорогих бутиках Киева. По выходным его с супругой часто можно встретить в самом дорогом магазине Украины - Sanahunt. Или мирно прогуливающемся по магазинам в "Пассаже". Но, по словам нашего источника из числа подчиненных, любимая марка шефа - Valentino. Это очень дорогой французский бренд, и один из старейших домов моды в мире.
В бутике Valentino в Киеве на Бульваре Леси Украинки 7, Павел Алексеевич предпочитает "затариваться" несколько раз в сезон. Продавцы магазина подтвердили, что часто встречают Барбула, и даже удивились, когда узнали, что это не какой-нибудь успешный актер или там певец, а чиновник такого ранга! Костюмы от Valentino, которые одевает Павел Алексеевич, стоят от 50 до 100 тыс гривен, в зависимости от модели. Не дурно.
В Киевском магазине Valentino, цена за костюм начинается от 50 тыс. гривен
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ - «Спецтехноэкспорт» на индийском контракте получил $9 млн «откатов». Расследование
Примечательно, что декларации чиновника нет в открытом доступе. Нам удалось найти только декларацию за 2014 год. Что вы думаете мы там увидели? Ничего. Ни денег, ни домов, ни квартир, ни участков. Справедливости ради, стоит заметить, что указан старый внедорожник от Mercedes, но судя по всему, он уже давно продан и заменен на тот, что на фото выше.
Из доходов, всего 230 тыс грн. что явно не тянет даже на месячное "пропитание" и походы в салоны красоты.
Забавно будет посмотреть, на актуальную декларацию. Ведь в пример всех чиновников и депутатов, Павел Алексеевич обязан будет вписать туда все, вплоть до костюмов от Valentino! Интересно будет на это посмотреть.
В добавок ко всему, в нашу редакцию прислали счет, который был оплачен Павлом Барбулов в отеле в фешенебельном курорте Куршавель 1850 в период новогодних праздников 2016/2017.
Исходя из счета от отеля L'Apogee Courhcevel 1850, Павел Барбул провел там Новогодние праздники в период с 28.12.2016 по 05.01.2017. Данный отель является самым дорогим на горе.
В нем предпочитают останавливаться такие звезды мирового уровня как Морган Фриман, Бритни Спирс и другие,во время посещения лыжного курорта. Комната в сутки обошлась чиновнику в 2380 ЕВРО а цена за весь отдых перевалила за 22 тыс. ЕВРО, что по сегодняшнему курсу составляет почти 700 тыс. гривен !!
Из-за отстутствия декларации чиновника в открытом доступе, мы не можем узнать, имеетеся ли у Барбула такой доход, позволяющий ему такие путешествия, но судя по всему, конечно же нет.
А теперь у вас возникнет вопрос, откуда деньги на жизнь в уровень с племянником шейха? Просто вбейте ФИО - Павел Барбул в поисковике. Вы наткнетесь на множество интересных материалов. Вот например,статья, где описана схема воровства денег с Индийского контракта с фирмой "Хиндустан Аеронаутик Лимитед" на поставку балочных держателей до самолета СУ - 30 МКИ на общую сумму более чем 10 миллионов долларов. При этом согласно регистрационных документов, сама компания, на которую перечислялись денежные средства, выведенные из Украины, была зарегистрирована позже даты заключения указанного контракта. Даже было возбуждено уголовное дело, которое позже, по неведомым причинам было закрыто. В деле фигурирует Павел Барбул и первый зам-главы СНБО "смотрящий" от Президента за "оборонкой" Олег Гладковский (Свинарчук).
Из источников можно узнать, что Павел Барбул ежемесячно передает Олегу Гладковскому около 100-150 тысяч долларов США за так называемую комитентскую деятельность. Попросту говоря, дает шефу деньги за аренду "шапки" - чтобы иметь возможность представляться от лица государства или в интересах государства в банковских и международных структурах.
Во всех мошеннических схемах, активное участие принимает глава ГК "Укроборонпром" - Роман Романов.
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По словам своих подчиненных, Павел Барбул на рабочем месте уделяет своей красоте и виду больше времени, чем это делал Валерий Хорошковский.
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это васал шнырь - аналог как при юще (тоже сидел на этом золотовалютном потоке свой шнырь) , то чмо , которого он наградил Героем Украины, и который сейчас прячется от ГПУ в лондоне - те хотят отжать то , что тот с ющем гребли....
...здесь аналогичная ситуация, пецина тема, пашинского, и онных, там миллиарды без КОНТРОЛЯ - он просто за "ФУНТА"...., придет время его или "анулируют", либо...- он много знает...
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главное чтобы не Евробляху за 3000у.е 2006 года. Гордость берет что у нас такие богатые чиновники, значит у нас богатая страна. А кто не согласен тот агент кремля...
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Родственник облезлого щура пашинского
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Продам не дорого: отца, мать, родину (б/у) или обменяю на новую Toyota Prado

Обращаться в Руководство дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" :

Барбул
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Надеюсь Аудиторская сужба, прокуратура и прочая прочая дадут надлежащую правововую оценку действиям Павла Бабура и его руководителей.
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Пять балов.
Ну, в смысле, двенадцать по новой системе.
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Директор лоханулся!Хотя,не поздно заявить,что он "всегда выступал против давления АП,и ГПУ на НАБУ,и лично против Сытника,и поэтому он сейчас,,,"А там гдяди подтянутся найемы,сырожи лещенки,егорки,и разная пи...ота
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это вам не наладчиком в дружковке за 3500........ уметь надо
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Во как! теперь у нас не гос. служащие, а служебная элита!..
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не а - мародеры....., пир во время ВОЙНЫ....., закат "Римской" империи - все сходится...
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кажется в Чехии провели законом покупку автомобилей для чиновников власти и фирм только отечественного производства...
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В европейских городах, меры на лисапетах ездят,
а у нас оказывается элита мля...
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ну явно не насосал, но точно чей-то... протеже...хотя ....
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Блумберг - мільярдер. Член єліти ще з вузу.
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Судя по мокшанскому визгу, хороший президент.
Надо будет на второй срок проголосовать.
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Точно, проголосуй и шапочку из фольги не снимай, а то путин нападет если не проголосовать за кошерную лолиту.
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І чого причепились до " спеціаліста високого рангу"? Якраз наших податків вистачить, щоб спеціаліст покатався. А куди ж ще гроші витрачать, на Армію чи на дороги ? Боже, за що загинули люди ?
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Цей Барбул - двоюрідний брат свиномордого Бурбака? Тоді все зрозуміло, бо це не люди, а якісь моргульські орки.
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Аваков а ты где со своей полицией??? А Луценко где??? А Холодницкий,а Сытник,а НАПК, где все вы и что вы делаете??? 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов - Цензор.НЕТ 288
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов
 
 
 
 
 
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