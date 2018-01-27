 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет владелец "Insider" Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.

Тамразов написал пост якобы "от имени" Павла Барбула (директора ГП ГХВП "СпецТехноЭкспорт", что является уполномоченным спецэкспортером ГК "Укроборонпром") о покупке элитных автомобилей для себя и своих помощников. Приводим тект поста полностью.

"В прошлом году за 5,4 млн грн я хотел себе купить Ауди А8 и еще две Ауди А6 - менеджерам среднего звена. Но за эти деньги никто не пришел и я решил приобрести Toyota Land Cruiser 200 Special Edition за 100 тыс долл для себя и три Тойота Камри - менеджерам среднего звена. Но поднялся шум в ФБ, ну даже не шум, а легкий шумок, так сказать. Меня попросили повременить с покупкой и быть немного скромнее. Да и ноябрьские обыски ГПУ по подозрению в выведении средств в размере 198 млн грн, тоже не в тему были. Еще с*уки прокурорские при обыске дома 120 тыс баксов изьяли. Не фарт был в прошлом году. Уже январь, и я повременил и стал скромнее. Как раз модельный ряд Тойота обновился. Я выбрал Тойота Прадо. И среди всех версий я выбрал самую дорогую дизельную версию - "Premium" за 2,1 млн грн. Уже подросшему менедежеру среднего звена - "Prestige" за 1.8 млн грн. Ну и двум еще не подросшим - две самые дорогие Тойота Кемри по более, чем 1 млн грн/шт.

У меня скоро день рождения - 29 января. Мне будет 31 год. И я директор Дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт".

Молодым дорогу!", - написал Томразов, добавив ссылку на соответствующий тендер в Prozorro.

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