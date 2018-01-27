 30-летний директор "дочки" ГП "Укрспецэкспорт" Барбул купил служебный Toyota Prado за 2,1 млн грн, - Тамразов

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет владелец "Insider" Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.
Тамразов написал пост якобы "от имени" Павла Барбула (директора ГП ГХВП "СпецТехноЭкспорт", что является уполномоченным спецэкспортером ГК "Укроборонпром") о покупке элитных автомобилей для себя и своих помощников. Приводим тект поста полностью.
"В прошлом году за 5,4 млн грн я хотел себе купить Ауди А8 и еще две Ауди А6 - менеджерам среднего звена. Но за эти деньги никто не пришел и я решил приобрести Toyota Land Cruiser 200 Special Edition за 100 тыс долл для себя и три Тойота Камри - менеджерам среднего звена. Но поднялся шум в ФБ, ну даже не шум, а легкий шумок, так сказать. Меня попросили повременить с покупкой и быть немного скромнее. Да и ноябрьские обыски ГПУ по подозрению в выведении средств в размере 198 млн грн, тоже не в тему были. Еще с*уки прокурорские при обыске дома 120 тыс баксов изьяли. Не фарт был в прошлом году. Уже январь, и я повременил и стал скромнее. Как раз модельный ряд Тойота обновился. Я выбрал Тойота Прадо. И среди всех версий я выбрал самую дорогую дизельную версию - "Premium" за 2,1 млн грн. Уже подросшему менедежеру среднего звена - "Prestige" за 1.8 млн грн. Ну и двум еще не подросшим - две самые дорогие Тойота Кемри по более, чем 1 млн грн/шт.
У меня скоро день рождения - 29 января. Мне будет 31 год. И я директор Дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт".
Молодым дорогу!", - написал Томразов, добавив ссылку на соответствующий тендер в Prozorro.
Борьба с коррупцией - приоритет моей президентской политики, - Порошенко в Давосе
Идите работать и всё у вас будет.
В Украине все условия есть, страна возможностей.
Не нойте!
Годовая зарплата:
Барак Обама - $400 000
Джастин Трюдо - $260 000
Ангела Меркель - $234 000
Тереза Мей - $215 000
Синдзо Абэ - $203 000
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Рядовой чиновник
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Украины Иван Нещадим - $341 000 за полгода.
Бл@дь. Извините. Других слов
у меня нет. Кончились.(с)
Роскошная жизнь главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула
Роскошные автомобили, дорогие костюмы, часы с бриллиантами, лыжный отдых за миллион гривен... Нет, это не киноактер, это глава Украинского госпредприятия.
Знакомьтесь, Павел Барбул. 29 лет от роду. Уже в 27, Павел возглавил такую крупную и важную структуру для нашего государства - "Спецтехноэкспорт". (Компания занимается экспортом вооружений за рубеж, контракты исчисляются миллиардами гривен. Важнейшая отрасль для Украины, где коррупции просто не место).
За какие заслуги, человек в 27 лет возглавил такую организацию, которая по сути является бюджетообразующей для и без того бедной Украины?
Ранее, Павел Алексеевич, (а именно так приходится называть его людям, которые проработали по 10-15 лет на предприятии и имеют ученые степени) успел поработать коллектором и адвокатом. Сам он, выходец из Одессы, где периодически бывает и закатывает шумные вечеринки в самом модном заведении города "Ministerium". Пообщавшись с людьми, которые лично знают Павла, выясняется, что парень никакой не вундеркинд, и вопрос "за какие заслуги" человек получил такую должность остается открытым.
Известно, что отец Павла - Алексей, бывший руководитель управления дорожного хозяйства в Одессе (с 2010г. по 2014г.). Но даже после освобождения от должности не отошел от дел, а стал «повелителем» дорожных тендеров Одесской области и тесно связан с нардепом экс-регионалом Александром Пресманом.
По слухам, именно Пресман способствовал тому, что Павел занял свою должность. Говорят даже приставил к нему "смотрящего" который докладывает каждый шаг Павла господину.
Как и свойственно молодому человеку, Павел любит тусовки, роскошь и все атрибуты красивой и богатой жизни.
Передвигаться Павел Алексеевич предпочитает на самом люксовом внедорожнике Mercedes-Benz GL63 AMG. С красивым номером "0303". Его он приобрел в конце 2016 года, по цене в более чем 4 000 000 гривен (150 тыс. $). В декларации он не указан, конечно же. Наверное, он взял его покататься у брата своей двоюродной сестры? Жена Павла, предпочитает люксовые спорткары от Ауди.
Похожую модель, можно сейчас купить в Киеве за 170 тыс. $
Именно такому автомобилю Павел Барбул отдает предпочтение. Обычно такие быстрые и дорогие автомобили предпочитают западные кинозвезды.
Подчиненные Павла Барбула, инкогнито рассказывают, что "шеф" большой педант, и пол для может провести в салонах красоты где делает аккуратную стрижку и маникюр, а перед каким либо выходом к прессе, более часа может подбирать галстук под цвет рубашки и костюма.
По словам своих подчиненных, Павел Барбул на рабочем месте уделяет своей красоте и виду больше времени, чем это делал Валерий Хорошковский.
Как и полагается такому юному дарованию - одеваться он предпочитает в самых дорогих бутиках Киева. По выходным его с супругой часто можно встретить в самом дорогом магазине Украины - Sanahunt. Или мирно прогуливающемся по магазинам в "Пассаже". Но, по словам нашего источника из числа подчиненных, любимая марка шефа - Valentino. Это очень дорогой французский бренд, и один из старейших домов моды в мире.
В бутике Valentino в Киеве на Бульваре Леси Украинки 7, Павел Алексеевич предпочитает "затариваться" несколько раз в сезон. Продавцы магазина подтвердили, что часто встречают Барбула, и даже удивились, когда узнали, что это не какой-нибудь успешный актер или там певец, а чиновник такого ранга! Костюмы от Valentino, которые одевает Павел Алексеевич, стоят от 50 до 100 тыс гривен, в зависимости от модели. Не дурно.
В Киевском магазине Valentino, цена за костюм начинается от 50 тыс. гривен
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Примечательно, что декларации чиновника нет в открытом доступе. Нам удалось найти только декларацию за 2014 год. Что вы думаете мы там увидели? Ничего. Ни денег, ни домов, ни квартир, ни участков. Справедливости ради, стоит заметить, что указан старый внедорожник от Mercedes, но судя по всему, он уже давно продан и заменен на тот, что на фото выше.
Из доходов, всего 230 тыс грн. что явно не тянет даже на месячное "пропитание" и походы в салоны красоты.
Забавно будет посмотреть, на актуальную декларацию. Ведь в пример всех чиновников и депутатов, Павел Алексеевич обязан будет вписать туда все, вплоть до костюмов от Valentino! Интересно будет на это посмотреть.
В добавок ко всему, в нашу редакцию прислали счет, который был оплачен Павлом Барбулов в отеле в фешенебельном курорте Куршавель 1850 в период новогодних праздников 2016/2017.
Исходя из счета от отеля L'Apogee Courhcevel 1850, Павел Барбул провел там Новогодние праздники в период с 28.12.2016 по 05.01.2017. Данный отель является самым дорогим на горе.
В нем предпочитают останавливаться такие звезды мирового уровня как Морган Фриман, Бритни Спирс и другие,во время посещения лыжного курорта. Комната в сутки обошлась чиновнику в 2380 ЕВРО а цена за весь отдых перевалила за 22 тыс. ЕВРО, что по сегодняшнему курсу составляет почти 700 тыс. гривен !!
Из-за отстутствия декларации чиновника в открытом доступе, мы не можем узнать, имеетеся ли у Барбула такой доход, позволяющий ему такие путешествия, но судя по всему, конечно же нет.
А теперь у вас возникнет вопрос, откуда деньги на жизнь в уровень с племянником шейха? Просто вбейте ФИО - Павел Барбул в поисковике. Вы наткнетесь на множество интересных материалов. Вот например,статья, где описана схема воровства денег с Индийского контракта с фирмой "Хиндустан Аеронаутик Лимитед" на поставку балочных держателей до самолета СУ - 30 МКИ на общую сумму более чем 10 миллионов долларов. При этом согласно регистрационных документов, сама компания, на которую перечислялись денежные средства, выведенные из Украины, была зарегистрирована позже даты заключения указанного контракта. Даже было возбуждено уголовное дело, которое позже, по неведомым причинам было закрыто. В деле фигурирует Павел Барбул и первый зам-главы СНБО "смотрящий" от Президента за "оборонкой" Олег Гладковский (Свинарчук).
Из источников можно узнать, что Павел Барбул ежемесячно передает Олегу Гладковскому около 100-150 тысяч долларов США за так называемую комитентскую деятельность. Попросту говоря, дает шефу деньги за аренду "шапки" - чтобы иметь возможность представляться от лица государства или в интересах государства в банковских и международных структурах.
Во всех мошеннических схемах, активное участие принимает глава ГК "Укроборонпром" - Роман Романов.
...здесь аналогичная ситуация, пецина тема, пашинского, и онных, там миллиарды без КОНТРОЛЯ - он просто за "ФУНТА"...., придет время его или "анулируют", либо...- он много знает...
Обращаться в Руководство дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" :
Барбул
Ну, в смысле, двенадцать по новой системе.
а у нас оказывается элита мля...
Надо будет на второй срок проголосовать.