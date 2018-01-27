 Украинская сторона СЦКК: оккупационная власть ОРДО целенаправленно уничтожает Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на сайте Минобороны.

Так, с начала 2018 года, по состоянию на 26 января из 40 полученных заявок на проведение указанных работ, в ОРДО согласовали с предоставлением гарантий безопасности только 1 заявку. Главари наемников РФ игнорируют заявки на проведение работ по обе стороны линии разграничения, как на территории подконтрольной Донецкой области, так и на оккупированной ее части.

Как отмечается, без гарантий безопасности от ОРДО, ремонтные бригады не имеют возможности обслуживать и поддерживать безопасное функционирование объектов инфраструктуры, которые относятся к важно-критическим и особо опасным. Среди них: дамба шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко", а также участок аммиакопровода ГП "Укрхимтрансаммиак".

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Кроме того, отсутствие гарантий со стороны ОРДО на безопасное проведение работ исключает введения в действие восстановленных украинской властью газораспределительной станции и газопровода на участке "Марьинка-Красногоровка", а также других объектов.

"Украинская сторона СЦКК расценивает подобные действия российско-оккупационной власти ОРДО как создающие опасность жизнедеятельности жителей Донбасса вдоль линии разграничения сторон и несущие угрозу безаварийному функционированию сложной системы объектов промышленности и инфраструктуры региона", - сказано в собщении.

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