 Украинская сторона СЦКК: оккупационная власть ОРДО целенаправленно уничтожает Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на сайте Минобороны.
Так, с начала 2018 года, по состоянию на 26 января из 40 полученных заявок на проведение указанных работ, в ОРДО согласовали с предоставлением гарантий безопасности только 1 заявку. Главари наемников РФ игнорируют заявки на проведение работ по обе стороны линии разграничения, как на территории подконтрольной Донецкой области, так и на оккупированной ее части.
Как отмечается, без гарантий безопасности от ОРДО, ремонтные бригады не имеют возможности обслуживать и поддерживать безопасное функционирование объектов инфраструктуры, которые относятся к важно-критическим и особо опасным. Среди них: дамба шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко", а также участок аммиакопровода ГП "Укрхимтрансаммиак".
Кроме того, отсутствие гарантий со стороны ОРДО на безопасное проведение работ исключает введения в действие восстановленных украинской властью газораспределительной станции и газопровода на участке "Марьинка-Красногоровка", а также других объектов.
"Украинская сторона СЦКК расценивает подобные действия российско-оккупационной власти ОРДО как создающие опасность жизнедеятельности жителей Донбасса вдоль линии разграничения сторон и несущие угрозу безаварийному функционированию сложной системы объектов промышленности и инфраструктуры региона", - сказано в собщении.
его охрана передушила бы голыми руками всех крикунов и махунов аквафрешем
но... не захотел
или захотел чего-то другого
куражится... до сих пор
(это мое личное мнение)
- мобильной связи третьего поколения
на мобильную связь четвертого поколения...
Пригнать под крышу Турчинова и Порошенко 80 отборнейших офицеров армии РФ на Донбасс - это Вова Путин любит, для сирийцев прокатило, и для дурных хахлов прокатит.