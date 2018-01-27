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 Политика Украины
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 Украинская сторона СЦКК: оккупационная власть ОРДО целенаправленно уничтожает Донбасс

Оккупационные "власти" террористов в ОРДО продолжают полностью игнорировать заявки предприятий о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонта на поврежденных объектах инфраструктуры Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на сайте Минобороны.

Так, с начала 2018 года, по состоянию на 26 января из 40 полученных заявок на проведение указанных работ, в ОРДО согласовали с предоставлением гарантий безопасности только 1 заявку. Главари наемников РФ игнорируют заявки на проведение работ по обе стороны линии разграничения, как на территории подконтрольной Донецкой области, так и на оккупированной ее части.

Как отмечается, без гарантий безопасности от ОРДО, ремонтные бригады не имеют возможности обслуживать и поддерживать безопасное функционирование объектов инфраструктуры, которые относятся к важно-критическим и особо опасным. Среди них: дамба шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко", а также участок аммиакопровода ГП "Укрхимтрансаммиак".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Представители ОРДЛО не смогут стать формальной стороной в СЦКК, - Климкин

Кроме того, отсутствие гарантий со стороны ОРДО на безопасное проведение работ исключает введения в действие восстановленных украинской властью газораспределительной станции и газопровода на участке "Марьинка-Красногоровка", а также других объектов.

"Украинская сторона СЦКК расценивает подобные действия российско-оккупационной власти ОРДО как создающие опасность жизнедеятельности жителей Донбасса вдоль линии разграничения сторон и несущие угрозу безаварийному функционированию сложной системы объектов промышленности и инфраструктуры региона", - сказано в собщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Террористы помешали СММ ОБСЕ осуществить обслуживание камеры видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3046964
 
 
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Не треба заважати мавпі бавитися гранатою.. Треба просто триматись на безпечній відстані від неї..
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Аль Капоне одобрил бы такую казнь Хуйла! Украинская сторона СЦКК: оккупационная власть ОРДО целенаправленно уничтожает Донбасс - Цензор.НЕТ 4815
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Мда..Турчинов мог это в зародыше убить.Но "кровавым" он стал глубоко в тылу и не на войне.
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а если бы еще захотел рыжий ахмет-бей...
его охрана передушила бы голыми руками всех крикунов и махунов аквафрешем
но... не захотел
или захотел чего-то другого
куражится... до сих пор
(это мое личное мнение)
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Вы в Украине там все такие наивные ? Что за глупости,прошу прощения вы говорите...Вы или не понимаете значение слова олигарх...Либо я тогда ничего не понимаю. Ахмет - бандит.И бандитскими делами стал олигархом.Нахера ему душить тех,кого он для этого и поставил ? Стыдно , до сих пор в таких элементарных вещах путаться,батенька...Так вы никогда и не поймете ,кто вас грабит и без трусов оставляет.
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Видать его вера не позволет это сделать! Украинская сторона СЦКК: оккупационная власть ОРДО целенаправленно уничтожает Донбасс - Цензор.НЕТ 9071
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А ты, втанокоцапское чучело, с дивана много сделал? Или только ходишь под себя?
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Называешь ватаном,кто поучает как ватанов душить )) Совсе очумел ? Иди проспись.
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С дивана поучаешь, ушлепок ватнорогий? Ты тут круглосуточно гадишь, гнида сепарская Українська сторона СЦКК: окупаційна влада ОРДО цілеспрямовано знищує Донбас - Цензор.НЕТ 9328
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Лолипут,каково у лолиты и пути отсасывать одновременно ? )) Ты мученник ? )))
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Не понял. А какая там ещё сторона есть, в СЦКК, кроме украинской? Кацапы, насколько я помню- ушли. Дыру туда не допустили. Так кто там ещё? Можэ ОБСЕ...
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Почему бы вещи не называть своими именами? Медведчук и Кучма заявляют
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"Доля российского импорта достигла 73,9% - до 3,763 млн тонн угля. Тогда как импорт из ЮАР составил 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США - 449,5 тыс. тонн (8,8%), из Польши - 118,9 тыс. тонн (2,3%). Практически весь уголь импортируемый из РФ донецкого происхождения плюс маржа Путина за логистические услуги в обход Донбасса". Ну что, реинтегрируемся Пэтруччо???
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Порлх потому что тварь!Если бы было объявлена оккупация и рпшка знала,что за все будат платить -не было бы такого кошмара.я
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вроде же наконец признали Россию оккупантом в зРаде
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мне кажется, там уже нечего восстанавливать. после освобождения там нужно просто всё начинать с нуля. вангую, что там будет строительный бум. правда когда до этого дойдёт - неизвестно.
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строитедьный бум и ...лет 60 к ряду в котлованах под фундамент будут откапывать взрывчатые изделия - сделано в россии в 2014-ом.
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В луГандоне успешно произвели замену
- мобильной связи третьего поколения
на мобильную связь четвертого поколения...

Українська сторона СЦКК: окупаційна влада ОРДО цілеспрямовано знищує Донбас - Цензор.НЕТ 1093
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В Сирии Путин юзал похожую структурку - "Совместный центр по примирению враждующих сторон" . Сирийцам в Алеппо оно здорово помогло, примирить.
Пригнать под крышу Турчинова и Порошенко 80 отборнейших офицеров армии РФ на Донбасс - это Вова Путин любит, для сирийцев прокатило, и для дурных хахлов прокатит.
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