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 Чубаров: После оккупации Крыма в числе известных мне людей "поднялось много мути"

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров рассказал о неожиданном изменении настроений в соцсетях после аннексии полуострова Россией.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью политика изданию "Крым.Реалии". 

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"Одно время я очень бурно реагировал на сообщения, которые у меня появлялись в чате – грязного, оскорбительного характера. Особенно во время оккупации и в первые годы после того, как мне запретили въезжать в Крым. И я таким людям отвечал в их стиле: чем грязнее был выпад в мой адрес, тем жестче в такой же форме он получал отповедь", - отметил Чубаров.

По его словам, оскорблявших его в соцсетях он "банил, не разбираясь".

"Я никогда не думал, что так много мути может подняться, в том числе среди известных мне людей. Вдруг, после прихода русских оккупантов, эти люди себя возомнили решителями не только судьбы Крыма, но и моей. Но потом я понял, что не хочу опускаться до их уровня. Потому что человек, который начинает тебя оскорблять, лишен возможности понимать, что ты ему говоришь", - заявил политик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046963
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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В Крыму тех кто из бывших друзей Чубарова шлёт Чубарову угрозы хорошо прикармливают. Это вертикаль путинской власти. Если бы нам нужен был Крым то наверное нужно было делать как стал это делать Путин. Покупать лояльность наращивать в Крыму проукраинское население строить мощные военные базы иметь сильный силовой блок.

Но ведь этого не делалось.
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Глупости.То ,что делает путя,это и есть коррупция. Нужно было просто развивать страну.Как это делали страны балтии.И не давать на растерзание олигархам.И тогда никакой путин не смог бы сооблазнить краюхой хлеба тех,кто ест торт.
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ну так эту муть мы выжжем напалмом. Это не проблема. поголовье крысьчан уменьшится на 99%. Один процент успеет убежать в мордовию.
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Поголовье крысчан увеличивается за счёт материковых российских "коренных" крымчан. Через пару лет там будет 99% крысчан из Тулы и Тамбова.
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Чистить и чистить потом. Прицепом и перебежчиков сраных.
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И все как один будут уверять что они чистокровные украинцы и как они рады возвращению в неньку.
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о завезенной русне речь не идет . они все будут ихтамнет. И в начале в этом будут помогать гехайм филиганс ( добровольные помощники из числа крысьчан). Они это будут делать с большим удовольствием. А потом придет и их время ихтамнетить.
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UZE TREBA PRYJNJATY ZAKON SCO PERESELENI SVYNI Z PRYPYSKOJU PISLJA ROKU NELEGITYMNI
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" Муть" может отсеять совесть и честь . Не в среде наших политиков , не у винторогих это не наблюдается . К сожалению .
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Скажем відверто :Скільки би Україна не створила Прокуратур Крима ,поліцейських кримських підрозділів , скільки би неназначила кримських суддів , від цего Крим не стає і не стане українським . Зараз він ніхріна не український , про це свідчить реальність , з 2014того Крим забраний кацапами без бою , а такзвана нова укр влада піджала хвіст , і спостерігаючи як всьо українське там рушиться ,періодично скавульчала про політичний шлях повернення півострова. І шо , порохочлєнці , повернули за ці всі роки Крим ? Повернете ? Як , своїм пі*дабольством ?

До цих пір нерозробили навіть реальної стратегії повернення . І ми знаємо чого , бо вам єдина велика могутня Україна нах не треба . Ви за одно з Путіним , Порошенко коллаборант ..
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Так так же так. Чубаров: После оккупации Крыма в числе известных мне людей "поднялось много мути" - Цензор.НЕТ 9420 А вот минстець крымский бандеровец уверяет что в Крыму многие ждут когда придёт Украина. В том числе и сам житель Крыма - крымский бандеровец.
Крым был не нужен потому что знали и понимали кто ведёт переговоры с 1992 года. У Ельцина не сильно получалось со Штатами да и реалии были другими. У Путина получилось только к 2014 со Штатами георазменять Крым да ещё убить промку Донбасса.
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Багато хто чекав друге пришестя Христа , і вже купа століть пройшло як вони покійники .
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Не посылайтесь на"КБ"... Может, он когда-то и был "минстецем", а теперь превратился в замкнутую "секту любителей КБ", где один другого "облизывают" да хвалят... Любая конструктивная критика за глупость в комментарии воспринимается "в штыки", вся "стая" на него ощеривается и его немедленно "выдавливают" (по-простому, "банят")... Не один уже на это жаловался и уходил на иные ресурсы... Лично трёх таких знаю...
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Ми з дружиною роками любили відпочивати в Ялті.. З року в рік орендували десь в кінці вересня на початку жовтня одну й ту саму квартиру на вул. Васильєва, біля площі міськвиконкому.. В останнє були в Криму восени 2013 року, рано ліг сніг на Ай-Петрі , такого інію як тоді - за 54 роки життя не бачив.. Дружина потім сказала - красиво з нами попрощався Крим.. З тих пір - в Крим ні ногою.. Навіть , якщо знову він повернеться до України - років 5 точно не поїдемо.. Чому? Начитались з дружиною кримських форумів в 2014 році.. Зараз одне відчуття - відраза..
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злая ирония состоит в том, что сегодня Р.Чубаров и М.Джамилёв
якшаются с тем, кто предал и продал Крым и в том числе крымских татар вместе с Крымом.

Со временем всплывают все новые и новые факты о событиях на Майдане
и последовавшей за ними оккупацией.
Факты складываются в определенную картину
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До 2014г Крым был уникальным местом недорого отдыха для россиян, прежде всего. Причиной были украинские (низкие) цены на продукты и услуги и выгодный обменный курс рубля. Сегодня небогатые россияне утратили возможность дёшево отдохнуть на море, из-за аннексии полуострова. Как та вдова, которая сама себя высекла...
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Большинству кацапни кроме возможности потеребить свое вялое "вяличие", сидя в своем Мухосранске с бутылкой водки, ничего особо и не нужно. Уверен, 80-90% ваты, которая в 2014 году билась в экстазе от "Крымнаш!", в этом самом Крыму и не была никогда и вряд ли когда нибудь побывает.
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