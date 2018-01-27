 Чубаров: После оккупации Крыма в числе известных мне людей "поднялось много мути"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью политика изданию "Крым.Реалии".

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"Одно время я очень бурно реагировал на сообщения, которые у меня появлялись в чате – грязного, оскорбительного характера. Особенно во время оккупации и в первые годы после того, как мне запретили въезжать в Крым. И я таким людям отвечал в их стиле: чем грязнее был выпад в мой адрес, тем жестче в такой же форме он получал отповедь", - отметил Чубаров.

По его словам, оскорблявших его в соцсетях он "банил, не разбираясь".

"Я никогда не думал, что так много мути может подняться, в том числе среди известных мне людей. Вдруг, после прихода русских оккупантов, эти люди себя возомнили решителями не только судьбы Крыма, но и моей. Но потом я понял, что не хочу опускаться до их уровня. Потому что человек, который начинает тебя оскорблять, лишен возможности понимать, что ты ему говоришь", - заявил политик.

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