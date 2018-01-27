 Чубаров: После оккупации Крыма в числе известных мне людей "поднялось много мути"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью политика изданию "Крым.Реалии".
"Одно время я очень бурно реагировал на сообщения, которые у меня появлялись в чате – грязного, оскорбительного характера. Особенно во время оккупации и в первые годы после того, как мне запретили въезжать в Крым. И я таким людям отвечал в их стиле: чем грязнее был выпад в мой адрес, тем жестче в такой же форме он получал отповедь", - отметил Чубаров.
По его словам, оскорблявших его в соцсетях он "банил, не разбираясь".
"Я никогда не думал, что так много мути может подняться, в том числе среди известных мне людей. Вдруг, после прихода русских оккупантов, эти люди себя возомнили решителями не только судьбы Крыма, но и моей. Но потом я понял, что не хочу опускаться до их уровня. Потому что человек, который начинает тебя оскорблять, лишен возможности понимать, что ты ему говоришь", - заявил политик.
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
Но ведь этого не делалось.
До цих пір нерозробили навіть реальної стратегії повернення . І ми знаємо чого , бо вам єдина велика могутня Україна нах не треба . Ви за одно з Путіним , Порошенко коллаборант ..
Крым был не нужен потому что знали и понимали кто ведёт переговоры с 1992 года. У Ельцина не сильно получалось со Штатами да и реалии были другими. У Путина получилось только к 2014 со Штатами георазменять Крым да ещё убить промку Донбасса.
якшаются с тем, кто предал и продал Крым и в том числе крымских татар вместе с Крымом.
Со временем всплывают все новые и новые факты о событиях на Майдане
и последовавшей за ними оккупацией.
Факты складываются в определенную картину