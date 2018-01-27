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 Политика Украины
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 До конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков

К концу 2018 на дорогах Украины будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице МВД в Facebook.

"Сейчас в учебных центрах 2600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4000 километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов ", - сказал Аваков.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Гройсман о безопасности на дорогах: "Построим 500 развязок, 500 островков безопасности и 1000 переходов"

Источник: https://censor.net.ua/n3046962
 
 
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Чего он раскукарекался? Сегодня день изобретения рюкзака,что ли?
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сегодня день жывительных грибочков... и создания патрульной полиции севастополя... птица перепил посетила рюкзаковича.
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Рехформовані ДАІ? НІ не будуть брати хабари, НІ!!!!
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хорошая у вас цыцкин шутка! смешная. да с новыми штрафами эта братва вместо кошелька с чемоданом ездить будет
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Головне щоб ці наряди таких як "собаков" помічали на дорогах!
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Давайте нарядів побільше та різних! Доведіть до 100500!
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Что то сегодня Рюкзакова много. Рюкзаки хорошо продались еще хочется? Судя по всему с такими успехами до конца года на дорогах только рюкзаковские мусора и будут ездить с такими ценами на бензин...
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Тока позавчера я туточки выразил крайнюю обеспокоенность затянувшимся молчанием Министра МВД. Подумалось- запил чувак, просто-напросто. Так бывает, когда расстаешься с женщиной, например. А там ведь одна фото-звезда от него в ООН сбежала... Как тут не запить. Оказалось, всё проще. Он- гивно копил. Вот, щас вываливает, на наши уши. Да в количествах!
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Обеспечивать безопасность движения или совершать поборы с водителей??? Посмотрим.Какие наказания предусмотрены полиции,ну скажем за превышение полномочий или злоупотребление своим служебным положением??? До конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков - Цензор.НЕТ 4378
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Та, погоди, о своих Правах. Для начала аптечкой обзавелись, стартовая цена 600 гривен. А потом- процентов на 90 где-то... пожалуйте на техосмотр... А там, ты о своих Правах забудешь...
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Крахоборы выходят на дороги. Рэформы рулят. Слава пэтру.
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Столько телодвижений что бы вернуть ГАИшников. Видимо норм там сейчас откаты за должность.
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Патрулирования не обеспечивает безопасность. Особенно когда за рулем пьяный мусор.
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Скоро вибори.. Авакову та його НФ потрібно буде дуже багато грошей.. Ось вся суть сьогоднішнього триндіння на Цензорі пана авакова..
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А зачем это все было? столько сложностей переназвать гаишную мусорву дорожной?
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Меня тут намедне возвели в ранг шатуна в квадрате, когда я сказал, что гаи вернулось в предыдущей эпостаси с планами на поборы. Ну шо, сойка, хавайте.

Да, если кто не в курсе, то возвращается эпоха аптечек в авто. Утвержденный перечень лекарств и бинтов с всякими мед приколами, которые должны быть в аптечке стоит 600 грн. Причем там такие приколы в той аптечке, что нужно проходить курсы по применению, не иначе. Да, замена аптечек будет обязательна！А теперь прикиньте обьем гешефта, если в Украине порядка 202 авто на 1000 человек.
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А в Украине в авто не обязательны аптечки?! До конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков - Цензор.НЕТ 151
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(на флаг не смотрите, он сам прицепился)
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Так ведь эти аптечки ещё и резко окажутся в дефиците! Потому- 600 гривен- это стартовая цена...
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Однозначно. Ты прикинь сколько вытрясут с народа, даже если будет 600 стоить.
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Та ими уже просчитано всё... Особенно меня техосмотр интересует. Золотую Курицу оживляют...
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Никогда не думал, что такое скажу, но, мне кажется, что скоро народ будет кричать ""янукович вернисть"". Прости меня Господи.
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это правда. Я тоже заметил на цензоре сионистский заговор против патриотов.
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Это ты что ли, чепушило ольгинское, патриот из-под прокси? У психиатра довно исповедовался?
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Да, кстати, если кто не не в курсе - ребята в Югославии разговаривали с американцами и задавали им такой вопрос: "Зачем вам такой комплект снаряжения? Ведь половину его вы, может быть, раз-два за всю службу примените?" Они отвечали: "Может быть... Однако, по закону Мерфи, если бутерброд падает со стола, то обязательно падает маслом вниз... Пусть будет и я его буду носить без употребления, чем, когда что-то случится, я не смогу себе помочь, потому что этого предмета не будет...". Дед, радист ДРГ времён Сталинграда и Курской дуги, рассказывал: "Мы, связисты, гонялись за немецкими наборами связиста - всё было в брезентовом чехольчике... Когда мы уходили "на ту сторону", мне об этом всегда напоминали...А у нас - нож самодельный, моток изоленты да собственные зубы...". А со своего опыта скажу - у Вас никогда на руках люди не умирали после ДТП, а Вы помочь не могли, потому что нечем было... Я три смерти такие выдел... Сам уже три десятка лет ношу самодельные аптечку, химическую грелку и спасательный шнур на зимнюю рыбалку. Шнуром не пользовался ни разу, а вот человека от переохлаждения и сердечного приступа - спас...
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Полиция Севастополя и Симферополя тоже будет патрулировать дороги Харьковской области? До конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков - Цензор.НЕТ 2652

Наверное новость про создание полиции Крыма это всё таки фейк. Не верится что даже такой весёлый человек как Аваков реально до этого додумался.
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если так то будут гореть эти мусорские машины вместе с их содержимым по Херсонщине, ясным пламенем.
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Ага... если бы ещё руки у них не из жопы росли...
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Не, выйти на "пастбище"! Кормить себя любимого и своего дражайшего начальника!
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"На тебе знак 40 и крутись как хочешь"
Не, ну а шо, идем в европу
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не крутись как хочешь, а принеси вечером 200 долларов как хочешь.
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Скоро и техосмотри подтянутся для мусоров
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в Казахстане лютуют морозы животные замерзают на ходу,кошки собаки зайцы...Жуткое видео в Ютьюбе До кінця року на дорогах України працюватимуть 324 наряди дорожньої патрульної поліції, - Аваков - Цензор.НЕТ 8
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Политцмейстер с Царской РАБссии брал взятки на Прорезной в Киеве 5 рублей.Помните рассказ Паниковского Шуре Балаганову?
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А средства фиксации скорости у них будут? Или денег на ЭТО не остается у неученых министров? Пускай простые украинцы тысячами гибнут в ДТП? Как и на пожарах (тоже ответственность Авакяна). Главное с рюкзаками порешать?
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До конца года на дорогах Украины будут работать 324 группировки аваковских гопников.
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Блядь! Да не прокормить нам столько мусоров! Ноги протянем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков
 
 
 
 
 
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