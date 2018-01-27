 До конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице МВД в Facebook.

"Сейчас в учебных центрах 2600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4000 километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов ", - сказал Аваков.

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