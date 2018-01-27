 До конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице МВД в Facebook.
"Сейчас в учебных центрах 2600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4000 километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов ", - сказал Аваков.
Да здравствует ГАИ ))
Да, если кто не в курсе, то возвращается эпоха аптечек в авто. Утвержденный перечень лекарств и бинтов с всякими мед приколами, которые должны быть в аптечке стоит 600 грн. Причем там такие приколы в той аптечке, что нужно проходить курсы по применению, не иначе. Да, замена аптечек будет обязательна！А теперь прикиньте обьем гешефта, если в Украине порядка 202 авто на 1000 человек.
Наверное новость про создание полиции Крыма это всё таки фейк. Не верится что даже такой весёлый человек как Аваков реально до этого додумался.
Не, ну а шо, идем в европу