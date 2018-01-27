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 Политика Украины
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Все про:взятка (3509) коррупция (7022) Нацполиция (6789) Князев (177)

 В 2017 году Нацполиция зафиксировала взяток на 45 млн грн, к ответственности привлечено 293 чиновника, - Князев

На протяжении 2015 года украинская полиция зафиксировала взятки на общую сумму 45 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года.

"По противодействию коррупции. Количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на четверть. Общая сумма задокументированных взяток составляет свыше 45 млн грн. То есть мы вернули 3,7 млн грн и разоблачили преступные действия на 45 млн грн", - сказал Князев.

По его словам, из 8,8 тыс. уголовных правонарушений в сфере экономики 2,5 тыс. связаны с незаконным использованием бюджета.

"К уголовной ответственности привлечено 293 представителя органов власти, которые организовали незаконные схемы вывода бюджетных денег в теневой оборот", - уточнил Князев.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Борьба с коррупцией - приоритет моей президентской политики, - Порошенко в Давосе

Источник: https://censor.net.ua/n3046958
 
 
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после давоса у соевых дастижения в бурбе с карупцыйой льются как понос...
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на Мальдивах, спроси у администратора гостинницы В 2017 году Нацполиция зафиксировала взяток на 45 млн грн, к ответственности привлечено 293 чиновника, - Князев - Цензор.НЕТ 5501
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а хоть одного посадили? А, да, у нас же криминогенная ситуация снижается, как рассказывает Рюкзаков, укравший у армии более 20 миллионов. А судя по тому что тюрьмы опустели, так походу где то на Мальдивах соевые рехворматоры открыли свою тюрьму...
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Suka гоняют свиней от корыта, а не проще корыто убрать?
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Нац полиция такая беззубая? Да каждый гражданин Украины знает, что взяток было дано и принято не меньше 45 миллиардов, и хорошо если в нац валюте , а не в долярах.Неужели нац полиция так плохо работает,что всего на 45 млн наскребла.
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А скількох посадили рівнев вище голови сільради?
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Вот еслибы все, что говорят пэтя, грося, авякян и прочие геращенки -ревы была правда, то Украина была бы действительно процветающей. А так как страна в жопе, то все это брехня.
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думка...

Михаил Подоляк: «Криминальные форматы прочно заняли доминирующие позиции»

В 2017 году Нацполиция зафиксировала взяток на 45 млн грн, к ответственности привлечено 293 чиновника, - Князев - Цензор.НЕТ 4199

Киллерское время…
Буквально на днях случилось очередное громкое задержание, которое, правда, не вызвало у нас практически никакой живой реакции. Сплошное равнодушие. Строчка в информационной строке дня. Не более того. А дело/то не простое и очень харАктерное для «здесь и сейчас».
Так вот, в Румынии стреножили Лабутина, экс-руководителя теневейшего Укрспирта. Человек еще с 2015 года находился в розыске по линии Интерпола. Что понятно, учитывая место его работы. На Укрспирте вечно делают «грязные деньги» в промышленных объемах). Но среди прочих традиционных подозрений - финансовые махинации на сумму более чем 200 млн грн, «присвоение имущества с использованием служебного и в составе организованной преступной группы» (классическая формулировка для руководителей крупных гос/предприятий) - скромным маяком мигало куда более зловещее. «Планировал убийство министра Авакова» и «управлял группой киллеров», цинично действовавших на территории Украины.
Очевидно, что человек столь незамысловатым способом решал свои многочисленные коммерческие споры. Это ему казалось дешевле. А появление мвд-шного министра в списке мишеней, как я понимаю, указывало на недоговороспособность последнего. Ему передали «предложение в долларах», чтобы отозвать красную карточку и закрыть доследственное. Он отказался…
Удивило только то, что информация о «заказе» министра оказалась абсолютно проходной. Ну планировал некий экс кого-то убрать. Ну этим «»кем/то» оказался министр. И что? А то. Этот вроде бы незначительный эпизод и является ярчайшим свидетельством слабости силовой вертикали государства и увлеченности силовиков сугубо коммерческими заказами…
Сегодня любой спор «про деньги» проще разрешить… киллерским наймом. Зачем спорить в судах и задорого покупать судей, продающихся по десятку раз всем подряд? Зачем нанимать дорогостоящие юридические компании? Зачем бороться с админ/вертикалью? Просто нанял стрелка и точка…
Во/первых, стоит это куда дешевле. На рынке много непрофессионалов, но безбашенных и неприкаянных. Прошедших войну и готов насильничать.
Во/вторых, частные армии нуждаются в треннингах.
В/третьих, для силовиков/отставников вообще нет мест для карьерных ростов.
В/четвертых, официальные силовики укомплектованы под «коммерцию». Свободных мест нет.
В/пятых, никто не проводит расследований. Некогда.
В/шестых, высокая конкуренция на рынке этой специфической услуги. Цены резко упали. Оружия дешевого валом. Посредников видимо/невидимо…
И это не простая история. Криминальные форматы прочно заняли доминирующие позиции. С одной стороны, нынешние чиновники беспредельничают, чувствуют себя бессмертными, которым позволено кидать/воровать. С другой, потенциальных киллеров столько, что вполне можно открывать «киллерскую биржу», публиковать «киллерский вестник», устанавливать расценки на разные способы исполнения заказов и… налогооблагать…
Источник: Фейсбук автора

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Павел Полтавченко
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Бред .= Заезжаем Конча Заспу в Козын , в Новые Петривцы и тд . в так называемые царские сёла ,= стоят дворцы , построенные на украденные миллиарды денег у Народа Украины .Миллиарды ваыведенные в офшоры , на банковских счетах . Всё это нужно национализировать , владельцев дворцов корупционеров расстрелять.
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Согласен, по моим оценкам поймали только 0,1 %. Так что - эффективность близка к нолю. Только судьи Киева и прокурВоры за месяц получают несколько миллионов долларов.
А добавить "бесплатную" медицину, вузы, бизнес (прежде всего, госпредприятия... то можно сделать вывод: ничего не меняется. Нация полностью морально разложилась, начиная с быдлоэлиты.
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Не понимаю, по сравнению с 1913 годом во сколько раз?
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А де списки чиновників, які отримали судові вироки?
Варіанти:
- "державна" таємниця;
- списки уточнюються;
- з'їли пацюки;
- були знищені внаслідок пожежі/підтоплення;
- ваш варіант.
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- йде слідство;
- ведеться слідча робота зі свідками;
- новий суд'я знайомиться зі справою;
- справа відправлена на доопрацювання.
Пройшло 5 років:
- справа закрита за відсутністю злочину...
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Рівень хабарництва був значно знижений після подій 2014 року й Майдану.. З 2015 року - він почав зростати.. Зараз рівень вимагання грошей від державних органів і чиновників просто зашкалює.. Добре знаю ситуацію по ДАБІ (державна архітектурно-будівельна інспекція) - без хабаря нічого вирішити не можливо.. Забудовники і інвестори місяцями і роками намагаються ввести в експлуатацію готові вже об'єкти.. А грося з петриком на такому фоні закликають в Україну іноземних інвесторів.. Ловлять тільки тих, хто намагається брати хабарі тільки на свою кишеню.. Тих , хто бере свій відсоток, а решту направляє на районний, обласний рівень і на Київ - система не чіпає.. Ловлять лише дрібгих пацюків..
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він не вважає себе "грішником" - і впринципі вірно робить...
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Майже хокку:

ці корумпованії гризла
або в тюрму саджать або
хай краще зарубає гризо
дубó
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Простите паны интелегенты, но ПИ- - - ть не мозгами шевелить, даже не лопатой ворочать, один чешет, что в Давосе все хорошо прошло, второй, что безопасность граждан снизилась, третий трандит, что коррупцию победили, кто то чешет, что подорожание это сезонное явление, но почему то жить не возможно при самой лучшей власти. Парадокс какой то.
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добре тому хто пропхався до корита,і насрать їм на свій народ!!!
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порохоботы, кажись вам скоро хана. Семья Саакашвили дом строит под Киевом...сечете причинноследственную связь? Мои вам поздравления!!!
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Это все понятно, сидят сколько. На одном из форумов кто то из правоохранителей опубликовал озабоченность, что в Украине на треть сократилось число зеков, отбывающих реальные сроки. Зная УК Украины, учитывая тяжесть преступлений, умножив ее на незаполненность тюрем, можно вычислить суму, которая пошла не в бюджет Украины.
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Так 15 или 17 год??? Создайте отдельный счёт,чтоб эти деньги было видно.А так,это только слова. И потом,как объяснить - тюрьмы пустые. В 2017 году Нацполиция зафиксировала взяток на 45 млн грн, к ответственности привлечено 293 чиновника, - Князев - Цензор.НЕТ 9080
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і ніхто не посажений! гроші забрали собі ,а через місяць затримані поновлені на роботі.!
У 2017 році Нацполіція зафіксувала хабарів на 45 млн грн, до відповідальності притягнуто 293 чиновники, - Князєв - Цензор.НЕТ 5367 цирк для Аленей терпіл
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З огляду на мізерну суму в 45 млн. можна впевнено сказати, що взятки сумою більше 1000 грн. не враховувались.
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Твоє обличчя, коли в метрі від тебе сидить брехливе ненажерливе створіння

У 2017 році Нацполіція зафіксувала хабарів на 45 млн грн, до відповідальності притягнуто 293 чиновники, - Князєв - Цензор.НЕТ 124
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году Нацполиция зафиксировала взяток на 45 млн грн, к ответственности привлечено 293 чиновника, - Князев
 
 
 
 
 
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