 В 2017 году Нацполиция зафиксировала взяток на 45 млн грн, к ответственности привлечено 293 чиновника, - Князев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года.

"По противодействию коррупции. Количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на четверть. Общая сумма задокументированных взяток составляет свыше 45 млн грн. То есть мы вернули 3,7 млн грн и разоблачили преступные действия на 45 млн грн", - сказал Князев.

По его словам, из 8,8 тыс. уголовных правонарушений в сфере экономики 2,5 тыс. связаны с незаконным использованием бюджета.

"К уголовной ответственности привлечено 293 представителя органов власти, которые организовали незаконные схемы вывода бюджетных денег в теневой оборот", - уточнил Князев.

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