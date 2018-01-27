 В 2017 году Нацполиция зафиксировала взяток на 45 млн грн, к ответственности привлечено 293 чиновника, - Князев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года.
"По противодействию коррупции. Количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на четверть. Общая сумма задокументированных взяток составляет свыше 45 млн грн. То есть мы вернули 3,7 млн грн и разоблачили преступные действия на 45 млн грн", - сказал Князев.
По его словам, из 8,8 тыс. уголовных правонарушений в сфере экономики 2,5 тыс. связаны с незаконным использованием бюджета.
"К уголовной ответственности привлечено 293 представителя органов власти, которые организовали незаконные схемы вывода бюджетных денег в теневой оборот", - уточнил Князев.
Михаил Подоляк: «Криминальные форматы прочно заняли доминирующие позиции»
Киллерское время…
Буквально на днях случилось очередное громкое задержание, которое, правда, не вызвало у нас практически никакой живой реакции. Сплошное равнодушие. Строчка в информационной строке дня. Не более того. А дело/то не простое и очень харАктерное для «здесь и сейчас».
Так вот, в Румынии стреножили Лабутина, экс-руководителя теневейшего Укрспирта. Человек еще с 2015 года находился в розыске по линии Интерпола. Что понятно, учитывая место его работы. На Укрспирте вечно делают «грязные деньги» в промышленных объемах). Но среди прочих традиционных подозрений - финансовые махинации на сумму более чем 200 млн грн, «присвоение имущества с использованием служебного и в составе организованной преступной группы» (классическая формулировка для руководителей крупных гос/предприятий) - скромным маяком мигало куда более зловещее. «Планировал убийство министра Авакова» и «управлял группой киллеров», цинично действовавших на территории Украины.
Очевидно, что человек столь незамысловатым способом решал свои многочисленные коммерческие споры. Это ему казалось дешевле. А появление мвд-шного министра в списке мишеней, как я понимаю, указывало на недоговороспособность последнего. Ему передали «предложение в долларах», чтобы отозвать красную карточку и закрыть доследственное. Он отказался…
Удивило только то, что информация о «заказе» министра оказалась абсолютно проходной. Ну планировал некий экс кого-то убрать. Ну этим «»кем/то» оказался министр. И что? А то. Этот вроде бы незначительный эпизод и является ярчайшим свидетельством слабости силовой вертикали государства и увлеченности силовиков сугубо коммерческими заказами…
Сегодня любой спор «про деньги» проще разрешить… киллерским наймом. Зачем спорить в судах и задорого покупать судей, продающихся по десятку раз всем подряд? Зачем нанимать дорогостоящие юридические компании? Зачем бороться с админ/вертикалью? Просто нанял стрелка и точка…
Во/первых, стоит это куда дешевле. На рынке много непрофессионалов, но безбашенных и неприкаянных. Прошедших войну и готов насильничать.
Во/вторых, частные армии нуждаются в треннингах.
В/третьих, для силовиков/отставников вообще нет мест для карьерных ростов.
В/четвертых, официальные силовики укомплектованы под «коммерцию». Свободных мест нет.
В/пятых, никто не проводит расследований. Некогда.
В/шестых, высокая конкуренция на рынке этой специфической услуги. Цены резко упали. Оружия дешевого валом. Посредников видимо/невидимо…
И это не простая история. Криминальные форматы прочно заняли доминирующие позиции. С одной стороны, нынешние чиновники беспредельничают, чувствуют себя бессмертными, которым позволено кидать/воровать. С другой, потенциальных киллеров столько, что вполне можно открывать «киллерскую биржу», публиковать «киллерский вестник», устанавливать расценки на разные способы исполнения заказов и… налогооблагать…
Источник: Фейсбук автора
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Павел Полтавченко
А добавить "бесплатную" медицину, вузы, бизнес (прежде всего, госпредприятия... то можно сделать вывод: ничего не меняется. Нация полностью морально разложилась, начиная с быдлоэлиты.
Варіанти:
- "державна" таємниця;
- списки уточнюються;
- з'їли пацюки;
- були знищені внаслідок пожежі/підтоплення;
- ваш варіант.
- ведеться слідча робота зі свідками;
- новий суд'я знайомиться зі справою;
- справа відправлена на доопрацювання.
Пройшло 5 років:
- справа закрита за відсутністю злочину...
Сашко Білий розмовляє з прокурором.
ці корумпованії гризла
або в тюрму саджать або
хай краще зарубає гризо
дубó
цирк для Аленей терпіл