 Прокремлевские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
По данным собеседников газеты, десятки состоятельных российских граждан наняли адвокатов и лоббистов для того, чтобы выяснить будут ли они фигурантами этого списка. Документ готовится сотрудниками Государственного департамента и Министерства финансов США в соответствии с законом о санкциях, принятым Конгрессом прошлым летом. Правительство должно представить список олигархов, приблизительные размеры их состояний, источники доходов самих олигархов и их близких родственников, а также данные об их активах в Соединенных Штатах.
Появление имени в списке не влечет автоматического объявления санкций в отношении людей, внесенных в него. Однако, как говорят лоббисты, их клиенты обеспокоены тем, что они в будущем могут стать объектом действия санкций, и что международные финансовые фирмы откажутся иметь с ними дела из-за повышенного уровня риска.
Издание цитирует сенатора-демократа Бена Кардина, который выражает надежду на то, что этот "отчет заставит некоторых из олигархов задаться вопросом о том, мудро ли они себя ведут, связывая свое имя с режимом Путина".
Неизвестно сколько имен появятся в этом списке и будут ли они обнародованы или часть списка будет засекречена.
Вместе со списком будет опубликован доклад с анализом последствий потенциальных ограничений размещения суверенного российского долга России за границей.
Не, до сих пор это было как раз мудро, потому что иначе многие из них никакими олигархами не стали бы.
В конце концов, это же не расстрельные списки, а оздоровительные. Как известно, холодный санкционный душ закаляет организм и укрепляет нервную систему
Население же, судя по комментариям на российских форумах, рассуждает так, что если деньги олигархов за поребрик вернуть не удастся, то пускай конфискуют на доброе здоровье.
В Комсомольской Правде 400 комментариев на эту тему было, давненько я таких злых и глумливых комментариев не читала. Так что конфискацию активов олигархических россияне "обыкновенные, к деньгам неприближенные" встретят апплодисментами, переходящими в шумные овации.
Россиянам также запрещено участвовать в любых "альтернативных" церемониях награждения
Во всём виноват газ. Крым это часть газопровода. И Путин выторговал что бы он был под Россией. Всё точка. Остальное всё для одебиливания что бы народ вопросы не задавал.
1. санкции- это понты
2. амеры Крым продали путену
для того чтобы "что-то опровергнуть" ты сначала должен это аргументировать
а у тебя нет никакой аргументации
например, если "амеры продали Крым путену", то зачем им после этого исключать РФ из Г8, накладывать на "путена" санкции, вооружать ВСУ?
можешь не отвечать
рашка и кремль сейчас в роли жабы, которую кинули в холодную воду и медленно нагревают до кипения: вроде пока ПОКА не кипит, но бульончик скоро будет готов
"Прокремлевские украинско-российские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT..."
только тогда будет и в Украине усе добре.
Кацапів США давить і це дуже добре, а ось коли нашіх сук українскіх "кумавєй" миллиардерів при владі Америка почне давити ??? Вот в чём вопрос.
А ХУЛО ПРОСТО ЧМО -и похвастаться не может своими наворованными
«Крайние» силы в Германии - в фокусе Кремля,2014 год: Бодо Рамелов и его Левая партия,
- сторонники радикальных взглядов, антиамериканисты, резкой критики политики Израиля, неприятии единой европейской валюты и одобрении политики России. Эти воззрения объединяют их с правопопулистскими силами Германии.
Пророссийские настроения делают немецких крайне левых и крайне правых интересными для Кремля. Депутаты бундестага от Левой партии - частые гости передач недавно начавшего вещание в Германии («Россия сегодня») Замглавы «Альтернативы для Германии» перед парламентскими выборами ,посетил посольство РФ по приглашению российского посла. Правда,существование каких-либо контактов с Кремлем в этой партии опровергли...
Светлане Линник, которая приходится двоюродной сестрой Е.Васильевой - проходящей по делу
«Оборонсервиса». Сама Васильева - дочь одного из преступных авторитетов
Петербурга - Васильева. Президент
Дмитрий Медведев в январе 2012 года наградил ее орденом Почета. Медведев имеет
сына - Илью Медведева. На данный момент он учится в России, но в публичном интервью сказал что продолжит обучение
в Масачусетском университете США. Семья министра
иностранных дел С.Лаврова Единственная дочка
министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США. Сейчас оканчивает
Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться жить в США на
постоянной основе. Семья вице-спикера
госдумы С.Железняка Три дочери
вице-спикера ГД Сергея Железняка учатся за границей. Екатерина - в элитной
швейцарской школе (обучение стоит 2,4 млн руб. в год с 6-го по 12-й класс),
Анастасия - в Лондоне, в университете (плата за обучение в год - около 630 тыс.
руб.). Самая младшая, Лиза, на данный момент тоже проживает в Лондоне. Интересно что
«патриот-матрос» Железняк задекларировал доход в 3,5 млн рублей и при этом
платит 11 млн в год за обучение своих детей в зап.универах… Семья вице-спикера госдумы А.Жукова Сын - Пётр Жуков
обучался в Лондоне и даже загремел там в тюрьму, Жуков-младший участвовал в
пьяной драке и получил 14 месяцев тюрьмы. Семья вице-спикера гос.думы Сергея Анденко Дочь учится и живёт в
Германии. Семья вице-премьера
Д.Козака Старший сын
вице-премьера Дмитрия Козака - Алексей уже минимум лет шесть живет за границей
и занимается строительным бизнесом Является совладельцем нескольких иностранных
фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работает и в государственной
Группе ВТБ. Младший брат Алексея озака, Александр, работает в Credit Suisse. В этом году власти
Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает
высокопоставленным клиентам уходить от уплаты налогов. Идет следствие. Семья депутата
госдумы А.Ремезкова от фракции «Единая Россия» Старший сын
Ремезкова, Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании
(год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.). Сын депутата обучался по программе для
офицеров армии США(!!!). Затем Стёпа поступил
в частный университет Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Средний сын депутата,
Николай, c 2008 г.
учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж. А младшая дочь живёт
в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную
Австрии(!!!) на детских соревнованиях в Любляне. Семья депутата
В.Фетисова Дочь Анастасия,
выросла и выучилась в США.Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.
на веселіх дрожках,
везуть мАроженіе "буша" ножки...
«главного патриота России» главы РЖД Владимира Якунина живут за пределами
страны - в Англии и Швейцарии. Сын главы РЖД А.Якунин учился и долгие годы жил
в Лондоне,на данный момент работает в России как
инвестор британской фирмы. С 2009 года Якунин-младший возглавляет и является
совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture
Investments & Yield Management (VIYM),
которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге. Андрей Якунин
является собственником московской гостиницы Marriott Courtyard, построенной на
территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу. На данный момент постоянно живет
в своем доме в Лондоне, купленном в 2007 году за 4,5 миллиона
фунтов (225 миллионов рублей) и зарегистрированном на панамский оффшор. Другой сын Якунина
Виктор живет в Швейцарии, где также владеет элитной недвижимостью. Внуки главы РЖД также
учатся в престижных учебных заведениях этих стран. Семья Светланы Нестеровой, депутата гос.думы от фракции
«Единая Россия» Дочь живет в Великобритании. Семья П.Астахова Старший сын
уполномоченного по правам ребёнка Павла Астахова Антон учился в Оксфорде и в
Нью-Йоркской экономической школе. Младший ребёнок и вовсе родился в Каннах, на
арендованной вилле. Семья депутата
гос.думы от фракции «СР» Е.Мизулиной У главного борца за
традиционные православные ценности есть сын Николай. Сначала Николай учился в
Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную
Бельгию, где разрешены однополые браки Сегодня работает в Бельгии в крупной
международной юридической фирме Mayer Brown. Непонятно -
как Елена Мизулина, председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей,
оставила в такой гей-опасности родного сына?!… Дочь коммуниста
Воронцова Анна проживает в Италии. Туда она переехала из Германии, где также
училась. Сейчас учится в
Миланском университете. Сам Воронцов с пеной у рта клеймит Запад, а между делом
платит сотни тысяч евро за обучение дочки в Милане. Семья Елены Раховой,
депутат гос.думы от фракции «Единая Россия» У единоросса Елены Раховой,
прославившуюся тем, что она ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде,
назвала «недоблокадниками», дочь живет в США. Полина Рахова окончила факультет
международных отношений СПбГУ, после уехала в Нью-Йорк. Семья Б.Грызлова,
члена Совбеза. Дочь экс-спикера
ГД,одного из основателей партии «Единая Россия», а ныне члена Совбеза Бориса
Грызлова Евгения живёт в Таллине. И даже недавно получила эстонское
гражданство. Семья А.Фурсенко. Бывший министр
образования Андрей Фурсенко, который продавил стране систему ЕГЭ, долгое время
скрывал от общественности, что его дети тоже обучались за границей. Сегодня его
сын Александр живёт на постоянной основе в США Семья В.Никонова
(внука Молотова), президента фонда «Политика» Сын Алексей гражданин
США. А где у нас засветился сей господин? Правильно, в Антимагнитском акте, в защиту закона о
запрете на усыновление детей американскими гражданами.
Один из них первый раз как професионал проиграет в ринге.
коли в мій край кацапськая орда на танках
нагло і сміливо заїжджала..(с)
Украино-кацапская олигархия немного засрала после того, как Сенат США прищемил тухес кацапским миллиардерам. Некоторые из них решили, что лучше иметь то, что имеешь или потерять весь фарт, если лишнее спистишь.
Дай Бог сенаторы США доберутся и до украинских олигархо-кумовьёв при власти во всех чиновничьих щелях и дырах в Украине.
Можно сказать так РФ и США когда то договорятся (а это точно произойдёт вопрос когда) вот кто больше всех пострадает вопрос, хотя по рассказам байдена понятно кто, кстати почему все его посиделки не показали.