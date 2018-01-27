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Все про:олигарх (468) Россия (67822) санкции (6459) черный список (63)

 Прокремлевские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT

Российские олигархи ведут лоббисткую кампанию в Вашингтоне с целью предотвратить появление своих имен в списке лиц, близких к Кремлю. Администрация Дональда Трампа обнародует документ в понедельник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

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По данным собеседников газеты, десятки состоятельных российских граждан наняли адвокатов и лоббистов для того, чтобы выяснить будут ли они фигурантами этого списка. Документ готовится сотрудниками Государственного департамента и Министерства финансов США в соответствии с законом о санкциях, принятым Конгрессом прошлым летом. Правительство должно представить список олигархов, приблизительные размеры их состояний, источники доходов самих олигархов и их близких родственников, а также данные об их активах в Соединенных Штатах.

Появление имени в списке не влечет автоматического объявления санкций в отношении людей, внесенных в него. Однако, как говорят лоббисты, их клиенты обеспокоены тем, что они в будущем могут стать объектом действия санкций, и что международные финансовые фирмы откажутся иметь с ними дела из-за повышенного уровня риска.

Издание цитирует сенатора-демократа Бена Кардина, который выражает надежду на то, что этот "отчет заставит некоторых из олигархов задаться вопросом о том, мудро ли они себя ведут, связывая свое имя с режимом Путина".

Неизвестно сколько имен появятся в этом списке и будут ли они обнародованы или часть списка будет засекречена.

Вместе со списком будет опубликован доклад с анализом последствий потенциальных ограничений размещения суверенного российского долга России за границей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046956
 
 
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"отчет заставит некоторых из олигархов задаться вопросом о том, мудро ли они себя ведут, связывая свое имя с режимом Путина".

Не, до сих пор это было как раз мудро, потому что иначе многие из них никакими олигархами не стали бы.
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вон.. дочку путина бросил муж.. санкции, епта)
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Это очередная попытка уйти из под санкций. Типа муж уже не при делах и деньги его. Реально это отмывание денег.
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Аналогично жена тупина. Развод только с целью вывести семью из под санкций. В реальности смена фамилии без каких-либо причин. И так со всеми.
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Правительство должно представить список олигархов, приблизительные размеры их состояний, источники доходов самих олигархов и их близких родственников, а также данные об их активах в Соединенных Штатах. Появление имени в списке не влечет автоматического объявления санкций в отношении людей, внесенных в него.

В конце концов, это же не расстрельные списки, а оздоровительные. Как известно, холодный санкционный душ закаляет организм и укрепляет нервную систему Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 4306
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І ВОНА, "подєльніца лазарєнко", може, десь там винирнути.
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А в кремлі сказали що санкції не діють ))
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так правильно. В Кремлі не діють - там люди живуть поза простором і часом.
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Алексей Максимович, вот вы написали роман "Мать", а почему бы вам не написать роман "Отец? - Дело в том, Иосиф Виссарионович, сейчас уже время не то, политическая ситуация в стране не та... - А вы попробуйте, Алексей Максимович. Попытка - не пытка. Ведь правда, Лаврентий Павлович.
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Да, доигрался со своими многоходовочками пуйло, разбудил таки спящих охотников на медведей Прокремлевские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT - Цензор.НЕТ 3085
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Поведінка дворової шпани: королі району, поки не нарвуться на більш крутих хлопців. Тоді починають розмазувати соплі по харі
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Доктор сказав - в морг, значить в морг.
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Ніколи ще кацапню так жорстко не драли, як за часів "ьімператора" хуйла..
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Так то не население, а олигархов.
Население же, судя по комментариям на российских форумах, рассуждает так, что если деньги олигархов за поребрик вернуть не удастся, то пускай конфискуют на доброе здоровье.
В Комсомольской Правде 400 комментариев на эту тему было, давненько я таких злых и глумливых комментариев не читала. Так что конфискацию активов олигархических россияне "обыкновенные, к деньгам неприближенные" встретят апплодисментами, переходящими в шумные овации.
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Ну так до рабов еще не дошло - сегодня они злорадно радуются, глядя как прохудились кошельки их хозяев, но с завтрашнего дня эти рабы начнут вкалывать в два раза усердней Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 8225
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Спортсмены из России должны отказаться от публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблемы и символов в местах проведения соревнованиях и в своих аккаунтах в социальных сетях. С особого разрешения МОК они смогут повесить флаг в своей спальне, при условии, что его не будет видно
Россиянам также запрещено участвовать в любых "альтернативных" церемониях награждения
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пусть в трусах с флагом курки-мутанта, на жопе ходят: и пЭтриотно, и людям не видно))


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надо было ему еще и яйця свои вывалить, прикольно было бы Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 3761
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а всего то надо треснуть табакеркой по черепу гебнявого )(уйла!
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неужели нет ни одного стрелка, который понимает роль личности в истории...
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Олигархи все проглотят. Они себе еще наворуют и в панаме спрячут. Хуйло вне опасности увы
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Хуйло нужен западу а ЕС тем более. Хуйло пока не бредит мировой коммунистической революцией отбирать всё у богатых раздавать бедным. Значит свой парень.
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пусть всех вносят, пора им отдыхать в крыму и на байкале этим кремлевским 3,14дарасам.
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так кацапы на прошлой ветке доказывали что санкции- это понты)
Прокремлевские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT - Цензор.НЕТ 6945
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Я не кацап. Прокремлевские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT - Цензор.НЕТ 1182 Могу строчными написать что кацапы позорные твари развязавшие войну. Но уверен что санкции это блеф игра. А Крым Путин и верхушка США давно торговали. Поэтому у нас рвало крыши отчего так просто легко сдали Крым. А теперь Турчинов лепит цирк со всякими министерствами Крыма в Херсоне и отрядами полиции Севастополя на улицах Киева.
Во всём виноват газ. Крым это часть газопровода. И Путин выторговал что бы он был под Россией. Всё точка. Остальное всё для одебиливания что бы народ вопросы не задавал.
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я так понял в его методичке это не указанно, там написано только следующие 2 пункта, без аргументации:
1. санкции- это понты
2. амеры Крым продали путену
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Именно так. Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 9615 Ведь опровергнуть не получается. Чем опровергать тем что три сотни полудохлых пацанов без шеврон захватили Крым потому что ВСУ были слабыми.
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Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 8875

для того чтобы "что-то опровергнуть" ты сначала должен это аргументировать
а у тебя нет никакой аргументации
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почему же, аргументы есть - просто никто не хочет с тобой общаться
например, если "амеры продали Крым путену", то зачем им после этого исключать РФ из Г8, накладывать на "путена" санкции, вооружать ВСУ?
можешь не отвечать
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Американцы выторговали ещё более тесное сближение экономик России и США. С ослаблением ЕС но так что бы это не слишком касалось Британии (экзит). Возможно какую то долю арктического шельфа и долю в южных потоках. Нами же просто тыкают в жопу кого Путин и Трамп хотели тыкать в жопу. Это ЕС Китай возможно Израиль. ЕС и наверное Израиль тоже умеют нами Украиной тыкать в жопу Путину Трампу. А мы получается что тыкалка ? Просто тыкалка. И не хотим ею не быть.
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Взагалі то американці виторгували Україну, фуйло цього не чекав.
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так и есть нефть главная санкция - всё остальное до сраки
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а липяцкий партнер не пытается атчаянно...?
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Уверен что этот "страшный доклад" будет очередным пшиком нулём. Возможно это даже многоходовка Трампа сделать Вове приятное настроение перед своим лохторатом. Вова и его Сиськины Писькины Лавровы отчитаются что вот ничего не нашли янки. Мы не воры. Никогда не держали деньги в США. И вообще Крым же наш? Ура товарисчи.
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то-то из-за "пшика" такое повальное бегство раша олигархов.. даже от дочки путина муж сбежал.
рашка и кремль сейчас в роли жабы, которую кинули в холодную воду и медленно нагревают до кипения: вроде пока ПОКА не кипит, но бульончик скоро будет готов
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Так кто бежит? Шелупонь. Штаты сами заносят Путина на монопольное олигархическое правление. Были кто желал отнять трубу у Путина теперь все сбегут. Останутся кто ? Правильно Путин и Трамп.
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Глупые олигархи, не понимают, что санкции на пользу.
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Вот когда мы увидим, что:
"Прокремлевские украинско-российские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT..."

только тогда будет и в Украине усе добре.
Кацапів США давить і це дуже добре, а ось коли нашіх сук українскіх "кумавєй" миллиардерів при владі Америка почне давити ??? Вот в чём вопрос.
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Пэтя отпетлял..?
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Сегодня "русские" - это просто х.ёвый бренд. Это плод х.ёвой работы х.ёвого маркетолога, которого, тем не менее, народонаселение России трудоустроило уже третий раз. И проблема заключается не в том, что х.ёвый маркетолог является таковым, и что диплом у него левый, т.к. учился он на Бонда, но в итоге рылом не вышел и потому устроился к почившему ленинградскому мэру в подсосы, а потом попёр... Проблема - в оценке качества его работы клиентом, т.е. народонаселением России, свято уверовавшим в то, что весь мир слишком глуп, чтобы по достоинству оценить его стиль. И поэтому когда я употребляю слово "русский" в негативном контексте, то подразумеваю не какую-то этническую общность, а тот самый х.ёвый бренд и помеченные его логотипом х.ёвые предметы, людей и институции - "Ладу Калину", Кобзона с Пореченковым и РПЦ МП. И, как вы понимаете, мой багаж подобных ассоциаций чрезвычайно увесист. Упреждая симметричный ответ оппонентов, дескать, в Украине своей х.йни валом, немедленно соглашусь, но рискну заметить, что мы свою как бы при себе держим, и насильно впаривать её окружающим привычки не ймём. Таким образом, все претензии по поводу русоненавистничества считаю надуманными и безосновательными.
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мельдониевий сцарь клоун кгб шний скоро уж 70 лет а ума нифуя нет )))
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розворушили осине кубло, диви як заворушилися-забєспакоілісь, так це річ йде про гроші, а то що в нас люди життя кладуть їх не трішки не хвилює, хай повошколупляться, це ж все на користь
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Вялічіє, про яке так мріяло хуйло , поступово накривається статевим органом бабусі.. Прокремлевские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT - Цензор.НЕТ 1242
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та да...з однієї сторони санкції, а з іншої Путін з ФСБ...от і крутись. Цікавий сюжет назріває.
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хотели и на донбассе поиметь и там не потерять
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Нечего олигархам ПИДАРаши беспокоиться! Когда ПИДАРашу огородят колючей проволокой, есть 147 миллионов быдла-рабов, которых за корку хлеба, придется заставлять пахать круглосуточно. Так и яхты не постареют и мрамор на дворцах всегда будет блестеть.
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Трамп приехал в Давос- СМИ пишут. " миллиардер" . Порох приехал в Давос- СМИ пишут" миллионер"
А ХУЛО ПРОСТО ЧМО -и похвастаться не может своими наворованными
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если оторвать порошенко то влати..то он будет сидеть..
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ну когда ж ты уже повзрослеешь, сколько можно в молодых ходить, если не ума , то хоть опыта поднакопишь
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У Німеччині санкції ЄС проти РФ назвали "мертвою конякою" - Die Zeit - сказала протухша кАнццерва 2014 року випуску...
«Крайние» силы в Германии - в фокусе Кремля,2014 год: Бодо Рамелов и его Левая партия,
- сторонники радикальных взглядов, антиамериканисты, резкой критики политики Израиля, неприятии единой европейской валюты и одобрении политики России. Эти воззрения объединяют их с правопопулистскими силами Германии.
Пророссийские настроения делают немецких крайне левых и крайне правых интересными для Кремля. Депутаты бундестага от Левой партии - частые гости передач недавно начавшего вещание в Германии («Россия сегодня») Замглавы «Альтернативы для Германии» перед парламентскими выборами ,посетил посольство РФ по приглашению российского посла. Правда,существование каких-либо контактов с Кремлем в этой партии опровергли...
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Семья премьер-министра Д.А.Медведева Медведев женат на
Светлане Линник, которая приходится двоюродной сестрой Е.Васильевой - проходящей по делу
«Оборонсервиса». Сама Васильева - дочь одного из преступных авторитетов
Петербурга - Васильева. Президент
Дмитрий Медведев в январе 2012 года наградил ее орденом Почета. Медведев имеет
сына - Илью Медведева. На данный момент он учится в России, но в публичном интервью сказал что продолжит обучение
в Масачусетском университете США. Семья министра
иностранных дел С.Лаврова Единственная дочка
министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США. Сейчас оканчивает
Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться жить в США на
постоянной основе. Семья вице-спикера
госдумы С.Железняка Три дочери
вице-спикера ГД Сергея Железняка учатся за границей. Екатерина - в элитной
швейцарской школе (обучение стоит 2,4 млн руб. в год с 6-го по 12-й класс),
Анастасия - в Лондоне, в университете (плата за обучение в год - около 630 тыс.
руб.). Самая младшая, Лиза, на данный момент тоже проживает в Лондоне. Интересно что
«патриот-матрос» Железняк задекларировал доход в 3,5 млн рублей и при этом
платит 11 млн в год за обучение своих детей в зап.универах… Семья вице-спикера госдумы А.Жукова Сын - Пётр Жуков
обучался в Лондоне и даже загремел там в тюрьму, Жуков-младший участвовал в
пьяной драке и получил 14 месяцев тюрьмы. Семья вице-спикера гос.думы Сергея Анденко Дочь учится и живёт в
Германии. Семья вице-премьера
Д.Козака Старший сын
вице-премьера Дмитрия Козака - Алексей уже минимум лет шесть живет за границей
и занимается строительным бизнесом Является совладельцем нескольких иностранных
фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работает и в государственной
Группе ВТБ. Младший брат Алексея озака, Александр, работает в Credit Suisse. В этом году власти
Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает
высокопоставленным клиентам уходить от уплаты налогов. Идет следствие. Семья депутата
госдумы А.Ремезкова от фракции «Единая Россия» Старший сын
Ремезкова, Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании
(год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.). Сын депутата обучался по программе для
офицеров армии США(!!!). Затем Стёпа поступил
в частный университет Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Средний сын депутата,
Николай, c 2008 г.
учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж. А младшая дочь живёт
в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную
Австрии(!!!) на детских соревнованиях в Любляне. Семья депутата
В.Фетисова Дочь Анастасия,
выросла и выучилась в США.Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.
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а русобыдло мечтает о ядерном ударе по Западу Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 1612
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голодному касабу
на веселіх дрожках,
везуть мАроженіе "буша" ножки...
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Семья главы РЖД В.Якунина Дети и внуки
«главного патриота России» главы РЖД Владимира Якунина живут за пределами
страны - в Англии и Швейцарии. Сын главы РЖД А.Якунин учился и долгие годы жил
в Лондоне,на данный момент работает в России как
инвестор британской фирмы. С 2009 года Якунин-младший возглавляет и является
совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture
Investments & Yield Management (VIYM),
которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге. Андрей Якунин
является собственником московской гостиницы Marriott Courtyard, построенной на
территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу. На данный момент постоянно живет
в своем доме в Лондоне, купленном в 2007 году за 4,5 миллиона
фунтов (225 миллионов рублей) и зарегистрированном на панамский оффшор. Другой сын Якунина
Виктор живет в Швейцарии, где также владеет элитной недвижимостью. Внуки главы РЖД также
учатся в престижных учебных заведениях этих стран. Семья Светланы Нестеровой, депутата гос.думы от фракции
«Единая Россия» Дочь живет в Великобритании. Семья П.Астахова Старший сын
уполномоченного по правам ребёнка Павла Астахова Антон учился в Оксфорде и в
Нью-Йоркской экономической школе. Младший ребёнок и вовсе родился в Каннах, на
арендованной вилле. Семья депутата
гос.думы от фракции «СР» Е.Мизулиной У главного борца за
традиционные православные ценности есть сын Николай. Сначала Николай учился в
Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную
Бельгию, где разрешены однополые браки Сегодня работает в Бельгии в крупной
международной юридической фирме Mayer Brown. Непонятно -
как Елена Мизулина, председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей,
оставила в такой гей-опасности родного сына?!… Дочь коммуниста
Воронцова Анна проживает в Италии. Туда она переехала из Германии, где также
училась. Сейчас учится в
Миланском университете. Сам Воронцов с пеной у рта клеймит Запад, а между делом
платит сотни тысяч евро за обучение дочки в Милане. Семья Елены Раховой,
депутат гос.думы от фракции «Единая Россия» У единоросса Елены Раховой,
прославившуюся тем, что она ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде,
назвала «недоблокадниками», дочь живет в США. Полина Рахова окончила факультет
международных отношений СПбГУ, после уехала в Нью-Йорк. Семья Б.Грызлова,
члена Совбеза. Дочь экс-спикера
ГД,одного из основателей партии «Единая Россия», а ныне члена Совбеза Бориса
Грызлова Евгения живёт в Таллине. И даже недавно получила эстонское
гражданство. Семья А.Фурсенко. Бывший министр
образования Андрей Фурсенко, который продавил стране систему ЕГЭ, долгое время
скрывал от общественности, что его дети тоже обучались за границей. Сегодня его
сын Александр живёт на постоянной основе в США Семья В.Никонова
(внука Молотова), президента фонда «Политика» Сын Алексей гражданин
США. А где у нас засветился сей господин? Правильно, в Антимагнитском акте, в защиту закона о
запрете на усыновление детей американскими гражданами.
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Достаточно посмотреть на то, в каких условиях живёт российская глубинка и сразу всё станет ясно.
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А когда на украинских офшорных ублюдков санкции наложат ?
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Никогда ... Американцам незнакомы слова "барыга" и "вальцман". Ибо только "могучая кучка" цензорских здрадофилов в курсе, кто такой барыга и кто такой вальцман ... Во всём мире все остальные нездрадофилы остаются в неведении , и потому санкций не будет.
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а ви зрозуміли чого адвокатів? будуть подані численні позови росіян проти адмінстрації Трампа. Що ще більше загострить ситуацію, бо Трамп розсердиться.
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извините, немножко о другом. Сегодня чуть такой, ну не самый весёлый день, сегодня поединок двух лучших боксёров на сегодня в мире, если бы сложили бы так, что встреча их возможна в финале, то да, а теперь - скажу так - буду рад и ещё более сочуствовать проигравшему - ведь бой Бриедис против Усика - ну и как не поддерживать обоих. Если в финале оба - ок, победит сильнеишии, а теперь как то не честно - но это на совести оргонизаторов.

Один из них первый раз как професионал проиграет в ринге.


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..за те що мовчки в стороні стояли,
коли в мій край кацапськая орда на танках
нагло і сміливо заїжджала..(с)
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Гиблое дело пытаться. Американцы жалости не знают.Когда за дело берется закон.
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пусть пытаются!всё равно в гааге все вместе с хуйлом на одной скамье сидеть будут!
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Будем все мы надеяться, что американский сенат и до украинских воров -кумовей при власти доберутся.
Украино-кацапская олигархия немного засрала после того, как Сенат США прищемил тухес кацапским миллиардерам. Некоторые из них решили, что лучше иметь то, что имеешь или потерять весь фарт, если лишнее спистишь.

Дай Бог сенаторы США доберутся и до украинских олигархо-кумовьёв при власти во всех чиновничьих щелях и дырах в Украине.
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Пусть сначала с Будапештским Меморандумом разберутся
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Думается мне - в ГРУ внимательнейшим образом следят за такого рода контактами олигархов, ведь если о чём то просить - надо что то дать взамен, и если США после этого их из списков исключат - ничем хорошим для олигархов это не кончится. То они рискуют просто деньгами - а если достаточно сильно разозлить Путина, можно поплатиться чем похуже... (Березовский подтвердил бы если бы был жив) Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 8145
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Как поступают порядочные люди : Из-за сексуального скандала,(после осуждения врача Федерации гимнастики на срок в 175 лет (!),в Федерации спортивной гимнастики ВСЕ РУКОВОДСТВО (все 18 директоров!) Федерации спортивной гимнастики США подает в отставку,по требованию Олимпийского комитета США! А всякие Мудько? Ползут вверх по карьерной лестницы после очевидных обвинений! Вот какая разница между людьми и другими существами.
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просто представил что американцы сработали так по нашим олигархам! просто представил и на душе стало хорошо. Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 5698
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Верите? Русским так же тепло на душе при взгляде на то как США работают по ихним... Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 6726
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а от пАдАжжжитте!..они счаззз Атветят...по скрЄпному!
Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 3756
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Після того як доб"ють паРашу, почнуть додавлювати мєлкашок типу Ахметова, Порошенка, Коломойського та інших паразитів........... Хоча їх вже почали щімити...... Ну хто такий для Дяді Сема ворішка Порошенко чи Ахметов ??? так ....... сміття ! Прокремлівські олігархи відчайдушно намагаються вилучити себе з публічного списку, який незабаром представлять у США, - NYT - Цензор.НЕТ 2171
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Ах как крысы засуетились и завизжали, когда им хвосты прижали. Ни чего, скоро жрать друг друга начнут.
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Не за горами той час,коли лозунг "Вбий кацапа-спаси світ від калорадської чуми",буде самим затребуваним в світі.А бути росіянином-великий позор
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Зашуршали тараканы под ковром)) ЦРУшники потирают руки. Теперь начнуться торги и крысиные бега. Скорее всего начнут с шестерок помельче, а тех кто покрупнее приберегут на потом. Дадут еще пол года подумать и посмотреть как плохо будет младшим коллегам. )
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І ВОНА, "подєльніца лазарєнко", може, десь там винирнути.
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КАК ВШИ НА СКОВОРОДКЕ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Прикольно сидеть и обсуждать рос.оллигархов( кремлю на оставшихся барыг насрать,ихние уже давно под типо санкциями). Как говорится ..... Только вот штаты то и спг у РФ и закупили, правда через посредников(Украина пример поверил), вот и санкции. Насколько делает запустение что готова вместе с Роскосмос осваивать программу луны. Короче про Сименса и т д. Лучше вообще молчать, да Роттердам +++ . Короче все эти санкции только для лохов.
Можно сказать так РФ и США когда то договорятся (а это точно произойдёт вопрос когда) вот кто больше всех пострадает вопрос, хотя по рассказам байдена понятно кто, кстати почему все его посиделки не показали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрокремлевские олигархи отчаянно пытаются исключить себя из публичного списка, который вскоре представят в США, - NYT
 
 
 
 
 
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