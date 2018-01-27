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 Апелляционный суд оставил под арестом сотрудника сервисного центра МВД Найду, виновного в смертельном ДТП в Киеве

Апелляционный суд города Киева оставил под стражей без права залога 35-летнего сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины Владимира Найду, виновного в ДТП со смертельным исходом на ул.Стеценко в Киеве 13 ноября 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Facebook прокуратуры г.Киева.

Апелляционный суд поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил без изменений безальтернативную меру пресечения виновнику ДТП в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, ранее вечером 13 ноября в Киеве в результате ДТП при участии сотрудника сервисного центра МВД, один человек погиб и еще один пострадал. Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий сообщил, что ДТП на пересечении улиц Стеценка и Туполева случилось при участии работника сервисного центра 8043 в г. Киеве - Владимира Найды, который вылетел на своем авто на встречную полосу. Найда был на грани алкогольного отравления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046955
 
 
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якби пристібнувся другий учасник ДДП то був би живий . А так маєте що маєте козли проти баранів
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Что-то за Зайцеву ничего не слышно,может быть она уже на свободе???
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По всему видно , что Дронова пытаются склонить к взятию вины на себя , но пока пытаются заставить сделать это добровольно ( он голодовку прекратил , едва начав и от опеляции отказался ) , предлагая возможно пару лимонов ( дело резонансное с 6-тью трупами ) .
А Зайцевой пару лет тюрьмы в камере - гостинице , как было у Тимошенко ( хотя там над ней поиздевались , вплоть до унитаза с вмонтированной камерой , когда Янукович вместе с мясником Ахметовым развлекались на досуге , вместе со-своими дружбанами подельниками - ворами ).
Народ конечно продажный , выпестованный советской властью в нищете , в вечном дифеците всего и вся , и легко идущий на мзду вплоть до пачки гречки , а потом удивляемся , почему у нас каждый последующий президент тошнее другого.
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