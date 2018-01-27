 Апелляционный суд оставил под арестом сотрудника сервисного центра МВД Найду, виновного в смертельном ДТП в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Facebook прокуратуры г.Киева.

Апелляционный суд поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил без изменений безальтернативную меру пресечения виновнику ДТП в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, ранее вечером 13 ноября в Киеве в результате ДТП при участии сотрудника сервисного центра МВД, один человек погиб и еще один пострадал. Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий сообщил, что ДТП на пересечении улиц Стеценка и Туполева случилось при участии работника сервисного центра 8043 в г. Киеве - Владимира Найды, который вылетел на своем авто на встречную полосу. Найда был на грани алкогольного отравления.

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