 Апелляционный суд оставил под арестом сотрудника сервисного центра МВД Найду, виновного в смертельном ДТП в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Facebook прокуратуры г.Киева.
Апелляционный суд поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил без изменений безальтернативную меру пресечения виновнику ДТП в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, ранее вечером 13 ноября в Киеве в результате ДТП при участии сотрудника сервисного центра МВД, один человек погиб и еще один пострадал. Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий сообщил, что ДТП на пересечении улиц Стеценка и Туполева случилось при участии работника сервисного центра 8043 в г. Киеве - Владимира Найды, который вылетел на своем авто на встречную полосу. Найда был на грани алкогольного отравления.
А Зайцевой пару лет тюрьмы в камере - гостинице , как было у Тимошенко ( хотя там над ней поиздевались , вплоть до унитаза с вмонтированной камерой , когда Янукович вместе с мясником Ахметовым развлекались на досуге , вместе со-своими дружбанами подельниками - ворами ).
Народ конечно продажный , выпестованный советской властью в нищете , в вечном дифеците всего и вся , и легко идущий на мзду вплоть до пачки гречки , а потом удивляемся , почему у нас каждый последующий президент тошнее другого.