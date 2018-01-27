 Уровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такое мнение во время выступления на коллегии МВД высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
По мнению Авакова, о том, что уровень безопасности растет, говорит, в частности, то, что уменьшается количество как имущественных преступлений, так и тех, которые угрожают жизни и здоровью человека. Наряду с этим растет уровень раскрываемости и привлечения преступников к ответственности.
Несмотря на в целом тяжелую криминогенную обстановку, по словам Авакова, удалось достичь уменьшения уровня преступности в общественных местах и на улицах почти на четверть. Существенно снизилось количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году.
"Это значит, что уровень безопасности наших граждан постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет", - сказал Аваков.
Пример. Количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году. Источник: https://censor.net.ua/n3046954
Но, что интересно, приводятся какие то проценты, а не абсолютные цифры. Но главное - никакого мошенничества.
Что изменил в уровне безопасности граждан страны Аваков? Просто интересно услышать, готовит десант в Крым или еще что то креативненькое?
все растет - зарплаты, благосостояние, безопасность, продолжительность жизни., ВВП (опять же), сосулька с крыши и трава под снегом и мошна в офшоре (но то тссс! медленно растет)...
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/01/27/281954-zyavylasya-persha-zakonodavcha-iniciatyva-vidpovid-antybanderivsku-uhvalu
Хотелось бы увидеть ссылку хоть на один пост с обсуждением...
Скорее необходимо рассматривать обретение Польшей независимости, после октябрьского переворота, и её попытки прихватизировать территории, "подаренные" ей большевиками, которые тем хотели подавить национально-освободительные восстания в Беларус и Украине.
Как только Аваков и компания полностью откажутся от охраны, включая на входе в здания.
Можно считать - безопасно.
Ось ці українці :
Порошенко, Гройсман.Луценко , Аваков.......
Гоям - на выход.
Все будет маца!
- Скажіть, а тут тихе місце?
- Так, тихе. Минулого місяця тут десятьох пограбували, трьох вбили і ніхто нічого не чув, - відповідає ріелтор.
У меня в ранее спокойном районе преступность зашкаливает,
А эти два вороватых организма рисуют радужные картины.
Одно непонятно - неужели они думают, что украинцы верят им, лживым инородцам?
Когда хитрожопый Барыга гарантированно сфальсифицирует выборы
Все выйдут на Майдан с пиндалетами?
Он, конечно, подлый, но не дурной...
2017 год. После отчёта телеканал предоставил слово какому-то эксперту. Он сразу стал улы-
баться такой ехидной улыбкой. Мол, все они дураки, а я такой умный. И стал говорить: я
удивлён, я сомневаюсь, такого не может быть. Там показали результаты опроса: 40% доверяет полиции. Так пусть дежурный по102, когда этот эксперт будет звонить и
просить о помощи, спросить его доверяет он полиции или нет. Что он тогда скажет. Полицей -
ские каждый день рискуют своей жизнью и к ним должно быть уважительное отношение.
2017 год. После отчёта телеканал предоставил слово какому-то эксперту. Он сразу стал улы-
баться такой ехидной улыбкой. Мол, все они дураки, а я такой умный. И стал говорить: я
удивлён, я сомневаюсь, такого не может быть. Там показали результаты опроса: 40% доверяет полиции. Так пусть дежурный по102, когда этот эксперт будет звонить и
просить о помощи, спросить его доверяет он полиции или нет. Что он тогда скажет. Полицей -
ские каждый день рискуют своей жизнью и к ним должно быть уважительное отношение.
факт !
І допомогають йому в цьому вірні помічники: Антон Геращенко та Зорян Шкіряк.