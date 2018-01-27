 Уровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такое мнение во время выступления на коллегии МВД высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По мнению Авакова, о том, что уровень безопасности растет, говорит, в частности, то, что уменьшается количество как имущественных преступлений, так и тех, которые угрожают жизни и здоровью человека. Наряду с этим растет уровень раскрываемости и привлечения преступников к ответственности.

Несмотря на в целом тяжелую криминогенную обстановку, по словам Авакова, удалось достичь уменьшения уровня преступности в общественных местах и на улицах почти на четверть. Существенно снизилось количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году.

"Это значит, что уровень безопасности наших граждан постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет", - сказал Аваков.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Нацполиции встревожены троекратным сокращением заключенных в тюрьмах за 13 лет