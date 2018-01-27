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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2428) безопасность (605) МВД (7424) преступность (830)

 Уровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков

Уровень безопасности граждан Украины постепенно растет, количество преступлений уменьшается. 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такое мнение во время выступления на коллегии МВД высказал министр внутренних дел Арсен Аваков. 

По мнению Авакова, о том, что уровень безопасности растет, говорит, в частности, то, что уменьшается количество как имущественных преступлений, так и тех, которые угрожают жизни и здоровью человека. Наряду с этим растет уровень раскрываемости и привлечения преступников к ответственности. 

Несмотря на в целом тяжелую криминогенную обстановку, по словам Авакова, удалось достичь уменьшения уровня преступности в общественных местах и на улицах почти на четверть. Существенно снизилось количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году. 

"Это значит, что уровень безопасности наших граждан постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет", - сказал Аваков. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Нацполиции встревожены троекратным сокращением заключенных в тюрьмах за 13 лет

Источник: https://censor.net.ua/n3046954
 
 
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каков п.о.п. такова и команда - алкаши, лизоблюды, брехуны...
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ну почему сразу брехун? Раз тюрьмы опустели (о чем говорит заявление Рюкзакова ниже) значит и преступников нету. Логика соевых рехворматоров проста.
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щас еще великий вчоный Гнойсман вылезет с рассказами что доллар и бензин растет потому что пенсионеры все скупают...
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Сегодня его бенефис на цензоре.Когда уже этот совок с цифрами закончится?Такое впечатление,что в мусарке это будет вечно.
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В нього знову якість приступи брехні почалися, мабуть ще якусь аферу задумав, синка рюкзачного відмазати від обвинувачень наприклад.
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Уровень безопасности стал катастрофически низким. Аваков просто признается в том, что мы находимся на самом дне.
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Чем же его там пичкали в той Италии, шо так долго его держит？
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...престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єб...а. Гораздо мєньшє стало під...в...(с)
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Это как у фокусника, достать для сравнения цифру из нужного года и сравнить с нынешним.
Пример. Количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году. Источник: https://censor.net.ua/n3046954

Но, что интересно, приводятся какие то проценты, а не абсолютные цифры. Но главное - никакого мошенничества. Уровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков - Цензор.НЕТ 2510
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Чем меньше граждан Украины еще проживают тут, тем меньше будет появляться преступников и это логично. Когда у человека нечего украсть, его и воровать не будут.
Что изменил в уровне безопасности граждан страны Аваков? Просто интересно услышать, готовит десант в Крым или еще что то креативненькое?
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параллельный мир...
все растет - зарплаты, благосостояние, безопасность, продолжительность жизни., ВВП (опять же), сосулька с крыши и трава под снегом и мошна в офшоре (но то тссс! медленно растет)...
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Не, обычная рошеновская тварь. Плохо, что мы потихоньку свыкаемся с этим гнойником и не пытаемся излечиться
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Ну да. Плохо даже не то, что мы в жопе, а то, что уже начали в ней обживаться..
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Так и я о том же. Мы стали инертными. Эта ублюдочная власть все для этого сделала. Загнала часть людей на войну, другая часть уехала на заработки не выдержав бремя счастливой жизни от 144 реформ.
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Приблизительно как он в Саакашвили стакан швырял..Точно так же он кинет его и в лицо любому украинцу,который станет его критиковать - Так с Саакашвили он хоть как то себя сдерживал,бо люди и камеры кругом.Можно представить,что эта обезьяна могла бы сотворить натихоря и изподтишка.
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Аваков, у патрулей более-менее. На местах в руководствах РОВД - беспредел полный, там ватники остались
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Так идите работайте на их место. Здесь, на "Цензоре", не один РОВД можно укомплектовать патриотами. Не так ли?
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С 300 000 мусоров в стране безопастность власти конечно же на уровне, но власть далеко не украинцы. Евреи, армяне, кацапы, но не украинцы. Заруби себе на носу, ублюдок сабакян.
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ублюдок кацапский - вали в анальніе контактники
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Її розміщено на Фейсбук-сторінці Dobrodziej. "Відповідь польським шовіністам повинна бути спокійна і виважена. Вона не повинна стосуватись звичайних громадян цієї держави. Україна повинна проявити тверезий розум, розважливість і діяти не на користь конфлікту. Постанову польського сейму не можна критикувати доти, поки вона діє тільки на території польської держави... Хочуть поляки карати українців за патріотизм? У себе можуть - це їх дім, їх держава, їх право робити дурниці. Але в себе вдома ми маємо такі ж права, як поляки в себе... в своєму домі своя правда. Тому вважаємо, що для ще більшого вдосконалення польсько-українського "діалогу", необхідно, щоб Верховна Рада прийняла так само "дружній" щодо Польщі закон, який поставить крапку над "і". Закон України про заборону глорифікування держав-окупантів України: 1. Заперечення окупації України такими державами : а) СРСР б) ІІІ Рейх в) ІІ Річчю Посполитою г) Угорщиною карається позбавленням волі строком до 3 років. 2. Глорифікація збройних формувань окупантів (за винятком тих, які не боролись проти українського національно-визвольного руху) карається позбавленням волі строком до 3 років. 3. Символіка держав-окупантів в Україні заборонена, за винятком нинішньої символіки правонаступників тогочасних держав-окупантів. Така символіка, в рамках жесту доброї волі, дозволяється в Україні виключно на території дипломатичних представництв цих держав. Використання її в інших місцях на території України карається позбавленням волі строком до 3 років. 4. Пам'ятники і меморіальні таблиці на честь збройних сил, політиків чи державних діячів держав-окупантів підлягають негайному демонтажу. 5. Надмогильні пам'ятники, плити і написи на пам'ятниках, встановлених в місцях захоронень солдатів держав-окупантів, підлягають суворій інвентраризації. Якщо будь-яким чином порушують вищенаведені правила, їх потрібно замінити такими, що вшановують їх в дусі християнської пам'яті про померлих, але без політичного підтексту, шовіністичних висловлювань і у відповідності до українського законодавства. Якщо цього не зробити - не може й бути мови про покращення польсько-українських стосунків... Польська влада піде ще далі... Якщо так зробити - польські шовіністи будуть змушені опам'ятатись, бо до дурнів доходять тільки їх методи. Тому наші пропозиції такі, що можуть вилікувати хворих людей від переконання, що їм можна все...
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/01/27/281954-zyavylasya-persha-zakonodavcha-iniciatyva-vidpovid-antybanderivsku-uhvalu
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А на форуме разве обсуждается уровень преступности?
Хотелось бы увидеть ссылку хоть на один пост с обсуждением...
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Насчёт Речи Посполитой - сложный вопрос, если ВКЛ из-за постоянных нападок москалей и разорения просилось на объединение с Королевством Польским.
Скорее необходимо рассматривать обретение Польшей независимости, после октябрьского переворота, и её попытки прихватизировать территории, "подаренные" ей большевиками, которые тем хотели подавить национально-освободительные восстания в Беларус и Украине.
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Есть индикатор безопасности:
Как только Аваков и компания полностью откажутся от охраны, включая на входе в здания.
Можно считать - безопасно.
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конечно растет , кроме бандитов еще расплодилось козлов типо Пашинских, которым ты собственноручно стрелялки дал для отстрела кто против соевых пацанов Уровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков - Цензор.НЕТ 4623
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Главмусор на понос исходит.Когда ответишь за Сашка Билого и упущенного донецкого хряка?
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Я что-то не заметил. У нас в городе постоянно слышно, что чью-то квартиру ограбили, кого-то зарезали. А про полицию разве что про их разбитые машины...
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"Уровень безопасности украинцев постепенно растет"
Ось ці українці :
Порошенко, Гройсман.Луценко , Аваков.......
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Таки да, это их УкГаина.
Гоям - на выход.
Все будет маца!
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Ну не наговорюй. Югик,начебто...Хоча,судячі по дікції...?
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та кого пальцэм нэ ткны и попадэш в розенблада...
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Авяков, закрой свой поганый рот, а? Надоел уже со своими мантрами
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покойная Ирина Ноздровская к сожалению "подтвердить" слова сабакова не успела...
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Ці реляції авакова нагадують мені один анекдот, коли подружня пара приїхала взяти в оренду заміський будинок і питає в ріелтора:
- Скажіть, а тут тихе місце?
- Так, тихе. Минулого місяця тут десятьох пограбували, трьох вбили і ніхто нічого не чув, - відповідає ріелтор.
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ППЦ. Они явно живут в какой-то другой Украине
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Что фейсбучный Хачик, что кагальный Барыга - врут одинаково.
У меня в ранее спокойном районе преступность зашкаливает,
А эти два вороватых организма рисуют радужные картины.
Одно непонятно - неужели они думают, что украинцы верят им, лживым инородцам?
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Одни жрут мясо, а другие капусту, но вообщем все едят голубцы.
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да нет проблем , пускай себе растет эта безопасность. Но короткостволы надо разрешить каждому желающему, еще безопасней будет.Вернее легализовать , то что есть на руках и так у добропорядочных граждан.
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Ага, три раза.
Когда хитрожопый Барыга гарантированно сфальсифицирует выборы
Все выйдут на Майдан с пиндалетами?
Он, конечно, подлый, но не дурной...
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Это ж просто *бануться - такую дичь оголтелую втирать.!!!
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Сегодня, 27.01. 2018 г. на одном из телеканалов МВД докладывало о результатах своей работы за
2017 год. После отчёта телеканал предоставил слово какому-то эксперту. Он сразу стал улы-
баться такой ехидной улыбкой. Мол, все они дураки, а я такой умный. И стал говорить: я
удивлён, я сомневаюсь, такого не может быть. Там показали результаты опроса: 40% доверяет полиции. Так пусть дежурный по102, когда этот эксперт будет звонить и
просить о помощи, спросить его доверяет он полиции или нет. Что он тогда скажет. Полицей -
ские каждый день рискуют своей жизнью и к ним должно быть уважительное отношение.
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слышь мент...старая сказочка, что "только милиция и больше никто" давно не актуальна...сейчас как и личная жизнь, так и личная безопасность от бандоты и иже подобных (ментов) , только в руках отдельной личности...."в руках"....и они не должны быть пустыми вовремя!
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Сегодня, 27.01. 2018 г. на одном из телеканалов МВД докладывало о результатах своей работы за
2017 год. После отчёта телеканал предоставил слово какому-то эксперту. Он сразу стал улы-
баться такой ехидной улыбкой. Мол, все они дураки, а я такой умный. И стал говорить: я
удивлён, я сомневаюсь, такого не может быть. Там показали результаты опроса: 40% доверяет полиции. Так пусть дежурный по102, когда этот эксперт будет звонить и
просить о помощи, спросить его доверяет он полиции или нет. Что он тогда скажет. Полицей -
ские каждый день рискуют своей жизнью и к ним должно быть уважительное отношение.
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Звонили по 102 и шо? Приехали через 40 минут, когда жизнью рисковать уже ненужно было. Другой раз, кум вызывал понтов пока я пас воров, я два часа ждал приезда! Не рискнули они жизнью от слова воообще. Зато слили уркам адресс где попросить пардону, шоб проблему решить. Ахвегенные рискуны.
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та ладно. это он еще не принял волшебных грибочков. после приятного времяпровождения с допой, аваков заявил о создании патрульной полиции севастополя - это вам не мелочь по рюкзачкам тырить. структура -огого. еще и в бюджет ее содержание заложат
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У нас растёт только разрыв между прожиточным минимумом,минимальными выплатами и пенсиями и зарплатами депутатов,прокуроров,чиновников,судей,министров.А взятки,как брали,так и берут. Рівень безпеки українців поступово зростає. Упевнений, що зворотного процесу вже не буде, - Аваков - Цензор.НЕТ 5793
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представители власти поочереди пытаются внушить народу, что это и есть его счастье.
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Не знаю как уровень безопасности,но нос у Макакова растет точно))
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нос на шестерочку схож .............
факт !
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уровень безопасности украинцев будет на должном уровне когда тебя 3, 14дараса и всю остальную порохососвскую мразь постмайданную у власти на кол посадим во главе с офшорником!
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уровень безопасности украинцев будет на должном уровне когда тебя 3, 14дараса и всю остальную порохососвскую мразь постмайданную у власти на кол посадим во главе с офшорником!
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Гаспадин министер, как там судьба законопроекта 1135-1? Даже генегальный (или гениальный?) пгокугог высказал крамольную мысль, что короткоствольное нарезное оружие следует легализовать в Украине. Наряду с реформой полиции, это поможет снизить уровень преступности.
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Мы точно украинцы живем с нашим правительством в разных паралельных мирах.
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Аваков молодець. Найкращій міністр внутрішніх справ за часи незалежності України!!!
І допомогають йому в цьому вірні помічники: Антон Геращенко та Зорян Шкіряк.
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каждый день обносять гаражи под чистую у людей, менты ничего сделать не могут, ибо наверняка кто-то из мусоров крышует банду, и эта сабака мне рассказывает, что я чувствую себя безопасно.
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Один тоже бил уверен сейчас в расее
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Растет не уровень безопасности, а количество желающих тебя в пыль стереть...
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Ох уж эта статистика) Настоящая продажная девка империализма)))
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То ж смотря какой вор, и в какой тюрьме...
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Сам себя не похвалишь - никто не похвалит... Молодец Акаков...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков
 
 
 
 
 
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