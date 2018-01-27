Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Facebook, об этом сообщил глава министерства Арсен Аваков в ходе годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве.

"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Не надо удивляться. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма", - сказал Аваков.

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