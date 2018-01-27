Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Facebook, об этом сообщил глава министерства Арсен Аваков в ходе годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве.
"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Не надо удивляться. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма", - сказал Аваков.
«Во время моего визита на Харьковский танковый завод я заметил на его территории целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это? - «Это на експорт.» - «Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?», - рассказал генерал
Ко всей этой нечестной компании.
Ворюги, каких свет не видывал.