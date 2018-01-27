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 Будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, - Аваков

В Министерстве внутренних дел Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и г.Севастополя, которые до завершения оккупации полуострова Россией будут работать на других участках.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Facebook, об этом сообщил глава министерства Арсен Аваков в ходе годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве.

"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Не надо удивляться. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма", - сказал Аваков.

Будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, - Аваков 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Уровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3046950
 
 
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Боже,як1 1д1оти. ! В кра1н1 ст1льки проблем,роботи людям немае,робочих м1сць н1хто не плануе,а планують м1ф1чну пол1ц1ю. Таке в1дчуття,що ц1 плановики в1д1рван1 в1д життя кра1ни,людей,а сидячи на золотих ун1тазах,придумують куди ж грош1 не сво1 витратити,1 ще1 соб1 полакомится. А народ 1м до....
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Создавать нужно тогда когда Крым и Донбас будет наш , а так это дополнительные дармоеды и бездельники на нашу голову.
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...шутки а х...й в желудке...может действительно,как предполагали выше,хотят к выборам расширить штат ментов(до полиции не доросли),что бы "выборы" были однотуровыми и не надо тратиться на второй тур....а после "п1драхування"- сократить...
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Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ранее командовавший сухопутными силами США в Европе, выразил на брифинге во время Хельсинской комиссии, посвященной Европейской безопасности, удивление продажей Украиной своих танков во время войны, сообщает Голос Америки.
«Во время моего визита на Харьковский танковый завод я заметил на его территории целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это? - «Это на експорт.» - «Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?», - рассказал генерал
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Авакову з рівнем довіри нижче плінтуса ,ніякий самопіар не допоможе .
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Тоисть полиция Севастополя и Крыма будет пока шо шмонать бабушек и дедушек по базарам,заниматься крышеванием разных преступных схем.
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И к авакову уровень доверия - ноль, и к порошенко, и к луценко.
Ко всей этой нечестной компании.
Ворюги, каких свет не видывал.
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Это сигнал о том, что заранее готовятся структуры для взятия под контроль правопорядок "в случае чего", а не очередные дармоеды, как скулят тут вечно голодные и недо""баные адепты зрады.
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Они будут прикомандированными. с выплатой командировочных?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, - Аваков
 
 
 
 
 
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