 В сравнении с прошлыми годами преступникам все реже избирается наказание, связанное с лишением свободы, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом во время ежегодной итоговой коллегии МВД сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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По его словам, "преступникам все реже избирается наказание, связанное с лишением свободы".

"В 2004 году в заключении находились более 190 тысяч человек, через 10 лет, в 2014-м - 147 тысяч. В течение прошлого года всего 60 тысяч человек оставались в местах лишения свободы", - сообщил Князев.

Также глава Нацполиции отметил, что за последние четыре года количество потенциальных правонарушителей на улицах городов увеличилось почти на 90 тысяч.

"Остается риторическим вопрос: созданы ли условия для ресоциализации этих лиц, когда в стране высокий уровень безработицы и снижается благосостояние значительной части населения", - подчеркнул Князев.

Он добавил, что в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушения, что составляет треть от общего количества лиц, привлеченных к ответственности.

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