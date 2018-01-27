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 Политика Украины, Общество
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Все про:тюрьма (583) преступность (830) заключенные (330) Князев (177)

 В сравнении с прошлыми годами преступникам все реже избирается наказание, связанное с лишением свободы, - Князев

В Украине из-за либерализации уголовного законодательства сокращается количество лиц, удерживаемых в местах лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом во время ежегодной итоговой коллегии МВД сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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По его словам, "преступникам все реже избирается наказание, связанное с лишением свободы".

"В 2004 году в заключении находились более 190 тысяч человек, через 10 лет, в 2014-м - 147 тысяч. В течение прошлого года всего 60 тысяч человек оставались в местах лишения свободы", - сообщил Князев.

Также глава Нацполиции отметил, что за последние четыре года количество потенциальных правонарушителей на улицах городов увеличилось почти на 90 тысяч.

"Остается риторическим вопрос: созданы ли условия для ресоциализации этих лиц, когда в стране высокий уровень безработицы и снижается благосостояние значительной части населения", - подчеркнул Князев.

Он добавил, что в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушения, что составляет треть от общего количества лиц, привлеченных к ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046949
 
 
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Ну так сажайте туда ментов! Не ошибетесь.
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В общем да. Основной бизнес нашей "правоохранительной" системы - отпускать преступников за деньги.
А потом задают идиотские вопросы: -А почему у нас заключенных стало в 3 раза меньше?
Да потому, что они щас спокойно ходят по улицам, сидят в Радах и высоких государственных креслах. И все время ищут кого бы еще ограбить.

Между прочим в США сидит 2.2 млн человек. И они абсолютный мировой лидер в этом отношении
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НУ ПОСАДЯТ МЕНТОВ...
И ЧТО ДАЛЬШЕ
ТЫ ЖЕ ПЕРВЫЙ ЗАОРЕШЬ **СПАААААААААААСИТЕ, ПОМОООООООООГИТЕ, ХУЛИГАНЫ НЕВИННОСТИ ЛИШИЛИ **
ТАМИЛИЦИЯЧ БЫЛА ПЛОХАЯ - КОРРУПЦИОНЕРЫ.
ДАВАЙ НОВУЮ, ОРАЛИ ВЫ..
ВЫБИРАЛИ ПО ИСЬКАМ -ПИСЬКАМ, НАКОЛКАМ И ИНТИМНЫМ СТРИЖКАМ....
ТЕПЕРЬ ОРЕТЕ - - ДОЛОЙ ЭТО НОВУЮ ПОЛЮЦИЮ, ДОЛОЙ ЭТИХ ГОМОСЕКОВ БЕЗГРАМОТНЫХ.
ВЫ УЖ СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ КОГО ХОТИТЕ,ПОТОМ ЧТО ТО МЕНЯЙТЕ, ТОЛЬКО ПОТОМ....И ТОЛЬКО НА СЕБЯ...... ПЕНЯЙТЕ.
А ТО ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ВЫБОРА В НОВУЮ ПОЛИЦИЮ БЫЛ ТАКОВ - КТО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ НАРУШИЛ ЗАКОН И КТО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ ПЛЮНУЛ В ЛИЦО МИЛИЦИОНЕРУ В СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА - ТОТ ТЕПЕРЬ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦИАНТ.
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Какое отношение имеет количество людей в тюрьмах к порядку на улицах?
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Прямое!
Или по вашему мажоры, сбивающие людей на пешеходных переходах, и получившие условно, способствуют порядку на улицах?
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Вы путаете уважаемый мусорскую статистику с неотвратимостью наказания.Проблема в том,что менты пакуют в тюрьмы всех подряд гоняясь за статистикой,а мажоры как раз приспокойненько продолжают безнаказанно давить людей,так как эти же менты и судьи за бабло им все прощают.
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Я это прекрасно понимаю, но это уже другая проблема.
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Я бы сказал не другая ,а взаимосвязанные.
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Костья. если условный чек подойдет к тебе на улице , даст по голове, будет кровоизлияние в мозг, заберет твой кошель, мешты . Его поймали, судили и дали условно.Ты выжил и повстречал его еще раз. Ну не повезло.Ты опять будешь задавать свой вопрос?
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Так шо, Лэсык, всех кто получил срок больше не выпускать?
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Ну что Вы, Гуд. Оне ж перевоспитаются, осознают, пройдя тюремные университеты. И будут умнее.
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А вот пан Князев из реФФормированной полиции вздыхает, что треть бывших осуждённых вновь совершили злочыны. И это только за 2017 год. И это в разлагалольствовании мол мало народа по тюрьмам сидит. Надо больше!
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Каким образом количество осужденных влияет на условного штриха.Вы знаете как в райотделах раскрывают такого рода преступления?Я так понимаю,что нет.Я за легализацию оружия для Граждан Украины.Сейчас даже патрульная полиция едет на такие вызовы,как вы говорите по 1 часу.А вот когда завалят десяток таких чеков,поверьте их попустит намного быстрее.
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свежий пример: если бы вчера у контролера в автобусе был пистолет,то...?
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Выжившие отморозки запомнили бы на всю жизнь: не стоит быковать попусту...
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А если бы у отморозков были пистолеты?
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месяц - и гражданская война. А как в сытой и процветающей Америке чуть не каждый день школьники мочат друг друга? Им чего не хватает?
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Гражданская война с пистолетами? Клинт, перелогинься...
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У отморозков были пистолеты, они прострелили человеку обе ноги. И потом еще ножом добавили. Криминал никогда не будет использовать ОФИЦИАЛЬНО зарегистрированное оружие.
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Не, ну ваще беспредел в стране! У меня после этого заявления майдановца ещё больше уровень доверия к НКВД вырос В Нацполиции встревожены троекратным сокращением заключенных в тюрьмах за 13 лет - Цензор.НЕТ 5066
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Так все заключенные в депутаты подадутся, в гэ прокуратуру, ну на крайний случай в реформированную полицию к авакову, за рюкзаками.
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Ето и есть покращення. Законопослушный народ выехал из страны на зароботки, а уголовники и сепары вышли на улицы городов... Страна к выборам готова как нельзя лучше.
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Бо злодії всі зараз у владі, хто ж їх посадить то Рабіновічів, Кернесів, Мельників. Патріотів тільки зараз саджають, а негідників всіх звільняють.
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В Нацполиции встревожены троекратным сокращением заключенных в тюрьмах за 13 лет.

А що тут дивного - мобілізують весь соєвий "електорат", бо тітушок, бандюків, шахраїв та пристосуванців може і не вистачити.
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Ета новость и новость ниже о доверии народа к рюкзаковской паллиции взаимосвязаны. Народ просто перестал обращаться в палицию так как ето бесполезно.
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У мене є кандидат:
В Нацполиции встревожены троекратным сокращением заключенных в тюрьмах за 13 лет - Цензор.НЕТ 6798
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Также глава Нацполиции отметил, что за последние четыре года количество потенциальных правонарушителей на улицах городов увеличилось почти на 90 тысяч. Источник: https://censor.net.ua/n3046949

Потенциальный правонарушитель - это как? Вообще если обьективно, то любой гражданин может умышленно или не умышленно совершить правонарушение.

В общем так, пример Гроси, Рюкзачкова, Юрыста на фоне пиар голода вынуждает чинуш пукать по любому поводу.
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то ли дело при Сталине, да князев????
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не исключено что при Сталине Князев уже пожертвовал бы зубы на бусы
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шо, некому работать на подконтрольных предприятиях?...
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Зате судді хатинки собі побудували...
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Капец! Охранников в тюрьмах больше чем заключенных. Государству впадлу денег на содержание заключенных тратить так оно экономит деньги. Просто не сажает в тюрьму бандитов.
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А что такое? "Хозяин" на "зоне" тревожится, что скоро на него будет некому батрачить бесплатно? Или что в пенитенциарной системе меньше станет генеральских и полковничьих должностей?
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Так все воры, пойманные, сейчас за себя залоги вносят.
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Воровать нужно только по-крупному.
Чтоб на залог хватило и осталось немерено.
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Наші суди - самі гуманні суди в світі.
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Це говорить про то,що ви і вище керівництво в державі продажне ікорумповане.За бабло можна все повирішувати.Пєтушка потрібно садити і бажано на палю!!!
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Кримчани і лугандонци, українські кічі чекають на вас
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На урановых рудниках кайлом махать некому. Да и отечественные трансплантологи в некоторой растерянности... У Нацполіції стривожені триразовим скороченням ув'язнених у тюрмах за 13 років - Цензор.НЕТ 7839
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они и сейчас сидят то в Раде то в АП то в правительстве
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Кстати, это фото объясняет, почему никто из Сцены не пострадал и почему никто из стрелявших не сидит

У Нацполіції стривожені триразовим скороченням ув'язнених у тюрмах за 13 років - Цензор.НЕТ 890
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а че кипишь поднят? неподконтрольны самые криминогенные - крым и лугандон....вот и осталось только 60 тысяч в районах проживания законопослушных граждан...все логично...еще б убрать криминогенную раду с судьями , прокурорами и районно-областными депутатами и фсе нормуль.
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Щас клиенты тюрем перебрались в парламент и успешно генерируют законы типа закона савченко...но когда будет адекватная власть тюрьмы пустовать не будут.
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за то у нас в городе теперь круть ... на улицу не выходи - побьют ... а в хату сразу залезут ..
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Если посадить всех коррупционеров!
Особенно тех, кто дает или берет должностями - еще и достраивать тюрьмы придется.
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Не потрібно хвилюватись, за рахунок луГандонських та дамбабвійських манкуртів, колаборантів та корупційного лайна вже дуже швидко можливо збільшити кількість ваших клієнтів у цугундергах зразу в декілька раз. За роботу, панове!
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ЛУЧШЕ И НУЖНО ВВЕСТИ ЭВТАНАЗИЮ ДЛЯ СЕПАРАТИСТОВ И РЕЦИДИВИСТОВ !!!
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Говорят побывать в тюрьме вещь не из лучших, но в Украине все наоборот. Содержание одного преступника в несколько раз превышает расходы украинца на свободе.
127 гривен - такую сумму составляет среднесуточный расход на содержание осужденного в Украине. В местах лишения свободы сейчас находится около 130 тысяч человек. То есть, в день государство тратит на преступников 16,5 миллионов гривен.
По последним же данным ООН, 80% украинцев тратят за сутки 33 гривны 50 копеек в день. То есть, один день заключенного по затратам равен почти 4-ем дням выживания украинца на свободе.
https://24tv.ua/ru/cifra_tag5121
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Перед Новым Годом в центре Днепра возле сотого лицея у соседки отняли мобилку два дебила среди белого дня.
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Бля ,нависла катастрофа , зеки закінчуються


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Проблему решают тем, что сажают активистов по сфабрикованным обвинениям, высосанным буквально из пальца. Вышел на митинг против застройки достопримечательностей - организация массовых беспорядков, СИЗО, без залога (Одесса, ноябрь 2017 г., Демьян Ганул). Нормально?
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А при Сааке в Грузии количество заключенных выросло в 2,5 раза....с 6 274 до 15 432 человек..
И если бы кто-то вел себя тогда в Грузии....так как себя ведет этот клоун...то он бы уже сидел в камере....
А у нас бырыги слишком лояльные....всего лишь ночной домашний арест....но воплей все одно мнго...в том числе и от Мишки карлсона....
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Устаревшие данные...это за 2007-й год.....к 2012-му...с начала правления Саака...количество заключенных в Грузии выросло почти в четверо...до 24000 человек...

Вот такой он Мишка-демократ.....
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Надо ввести понятие - враг Порошенко. Тогда тюрьмы наполнятся очень быстро. Порівняно з минулими роками злочинцям все рідше обирається покарання, пов'язане з позбавленням волі, - Князєв - Цензор.НЕТ 7824
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ сравнении с прошлыми годами преступникам все реже избирается наказание, связанное с лишением свободы, - Князев
 
 
 
 
 
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