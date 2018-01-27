 В сравнении с прошлыми годами преступникам все реже избирается наказание, связанное с лишением свободы, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом во время ежегодной итоговой коллегии МВД сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
По его словам, "преступникам все реже избирается наказание, связанное с лишением свободы".
"В 2004 году в заключении находились более 190 тысяч человек, через 10 лет, в 2014-м - 147 тысяч. В течение прошлого года всего 60 тысяч человек оставались в местах лишения свободы", - сообщил Князев.
Также глава Нацполиции отметил, что за последние четыре года количество потенциальных правонарушителей на улицах городов увеличилось почти на 90 тысяч.
"Остается риторическим вопрос: созданы ли условия для ресоциализации этих лиц, когда в стране высокий уровень безработицы и снижается благосостояние значительной части населения", - подчеркнул Князев.
Он добавил, что в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушения, что составляет треть от общего количества лиц, привлеченных к ответственности.
А потом задают идиотские вопросы: -А почему у нас заключенных стало в 3 раза меньше?
Да потому, что они щас спокойно ходят по улицам, сидят в Радах и высоких государственных креслах. И все время ищут кого бы еще ограбить.
Между прочим в США сидит 2.2 млн человек. И они абсолютный мировой лидер в этом отношении
И ЧТО ДАЛЬШЕ
ТЫ ЖЕ ПЕРВЫЙ ЗАОРЕШЬ **СПАААААААААААСИТЕ, ПОМОООООООООГИТЕ, ХУЛИГАНЫ НЕВИННОСТИ ЛИШИЛИ **
ТАМИЛИЦИЯЧ БЫЛА ПЛОХАЯ - КОРРУПЦИОНЕРЫ.
ДАВАЙ НОВУЮ, ОРАЛИ ВЫ..
ВЫБИРАЛИ ПО ИСЬКАМ -ПИСЬКАМ, НАКОЛКАМ И ИНТИМНЫМ СТРИЖКАМ....
ТЕПЕРЬ ОРЕТЕ - - ДОЛОЙ ЭТО НОВУЮ ПОЛЮЦИЮ, ДОЛОЙ ЭТИХ ГОМОСЕКОВ БЕЗГРАМОТНЫХ.
ВЫ УЖ СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ КОГО ХОТИТЕ,ПОТОМ ЧТО ТО МЕНЯЙТЕ, ТОЛЬКО ПОТОМ....И ТОЛЬКО НА СЕБЯ...... ПЕНЯЙТЕ.
А ТО ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ВЫБОРА В НОВУЮ ПОЛИЦИЮ БЫЛ ТАКОВ - КТО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ НАРУШИЛ ЗАКОН И КТО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ ПЛЮНУЛ В ЛИЦО МИЛИЦИОНЕРУ В СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА - ТОТ ТЕПЕРЬ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦИАНТ.
Или по вашему мажоры, сбивающие людей на пешеходных переходах, и получившие условно, способствуют порядку на улицах?
А що тут дивного - мобілізують весь соєвий "електорат", бо тітушок, бандюків, шахраїв та пристосуванців може і не вистачити.
Потенциальный правонарушитель - это как? Вообще если обьективно, то любой гражданин может умышленно или не умышленно совершить правонарушение.
В общем так, пример Гроси, Рюкзачкова, Юрыста на фоне пиар голода вынуждает чинуш пукать по любому поводу.
Чтоб на залог хватило и осталось немерено.
Особенно тех, кто дает или берет должностями - еще и достраивать тюрьмы придется.
127 гривен - такую сумму составляет среднесуточный расход на содержание осужденного в Украине. В местах лишения свободы сейчас находится около 130 тысяч человек. То есть, в день государство тратит на преступников 16,5 миллионов гривен.
По последним же данным ООН, 80% украинцев тратят за сутки 33 гривны 50 копеек в день. То есть, один день заключенного по затратам равен почти 4-ем дням выживания украинца на свободе.
https://24tv.ua/ru/cifra_tag5121
И если бы кто-то вел себя тогда в Грузии....так как себя ведет этот клоун...то он бы уже сидел в камере....
А у нас бырыги слишком лояльные....всего лишь ночной домашний арест....но воплей все одно мнго...в том числе и от Мишки карлсона....
Вот такой он Мишка-демократ.....