 Тиллерсон и Дуда обсудили конфликт в Украине и санкции против РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом после часовой встречи Дуды и Тиллерсона в Варшаве заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

“Шла речь о конфликте в Украине, а также о санкциях против России как элемента, на который Польша и США имеют общий взгляд. Он заключается в том, что необходимо сохранять санкции до тех пор, пока не будет восстановлен международный порядок, опирающийся на право в отношениях между странами в нашем регионе”, - заявил Щерский.

Представитель канцелярии польского президента отметил, что Дуда и Тиллерсон также обсудили углубленное польско-американского партнерства, что принесло бы хорошие результаты для безопасности Польши и региона, развития РП и соседних стран.

По его словам, польско-американская “дорожная карта”, которую обсудили Дуда и Тиллерсон включает ряд шагов в нескольких сферах. В частности, речь идет о военном и экономическом партнерстве, включая энергетическое, а также сотрудничество в рамках Совета безопасности ООН.

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