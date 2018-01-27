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 Политика Украины, За рубежом
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 Тиллерсон и Дуда обсудили конфликт в Украине и санкции против РФ

Президент Польши Анджей Дуда и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон согласились, что санкции против Российской Федерации нужно сохранить до восстановления международного порядка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом после часовой встречи Дуды и Тиллерсона в Варшаве заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

“Шла речь о конфликте в Украине, а также о санкциях против России как элемента, на который Польша и США имеют общий взгляд. Он заключается в том, что необходимо сохранять санкции до тех пор, пока не будет восстановлен международный порядок, опирающийся на право в отношениях между странами в нашем регионе”, - заявил Щерский.

Представитель канцелярии польского президента отметил, что Дуда и Тиллерсон также обсудили углубленное польско-американского партнерства, что принесло бы хорошие результаты для безопасности Польши и региона, развития РП и соседних стран.

По его словам, польско-американская “дорожная карта”, которую обсудили Дуда и Тиллерсон включает ряд шагов в нескольких сферах. В частности, речь идет о военном и экономическом партнерстве, включая энергетическое, а также сотрудничество в рамках Совета безопасности ООН.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко: Украина и США договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности

Источник: https://censor.net.ua/n3046948
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Санкції росії не завадять, можете сміливо додавати і додавати
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Что характерно: лично мне в 14 - 15 годах жилось ощутимо хуже чем последние год - два. Но ни в какое сравнение это ни идёт с тем - как плохо мне жилось в 2008 - 2010. На меня действительно налагают санкции - вы не в курсе?!
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Да. Тебя приучивают к украинскому флагу и к визитке Яроша
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Не все так оптимистичны как Вы. Патриарх Гундяев в Думе! рассказывает о том, что многим людям не хватает 3-5 тысяч до зарплаты и они вынуждены брать кредиты, чтобы свести концы с концами. Видео https://www.youtube.com/watch?v=7NeE6poiu1I с 22 минуты.

А вообще, можете посмотреть это видео полностью, там немало интересного.
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Крутой и непредсказуемый.

Даже для самого себя. Я понимаю, что когда у тебя за спиной 16 % мировой экономики можно быть этаким ковбоем. Прыгнул в самолёт. Пересел в вертолёт. И вот он в Давосе. Впервые за 18 лет американский президент посетил этот экономический форум. Приехал к закрытию и всем спутал карты. Главбуржуи мира, включая российскую малозначительную шантрапу, повели себя как подростки на концерте Бибера. Заполонили весь зал и внимательно внимали каждому его слову. Ещё бы, ведь через несколько дней чьи-то кареты превратятся в тыквы и именно поэтому господа из РФ пытались попасть Трампу на глаза: "Чур не у меня! Товарищ Трамп - я хороший. Я Америку люблю, кушаю гамбургеры и пью Кока-Колу (не реклама))!"
А журналисты так вообще обоссались горячим информационным кипятком. Мчались к нему со всех ног как угорелые и Трамп снизошёл, подписал самую массовую швейцарскую газету. Акулы пера окружили его голодной стаей, а он шёл, величавый, как медведь гризли, излучая уверенность и фирменную американскую улыбку, про которую в РФ каждый младенец знает, что она фальшивая. Но такая, сука, самодовольная))
А чего ему не улыбаться? Три процента роста американской экономики это козырь, которым Трамп убивает все сомнения и вопросы относительно правильного выбора президента США. И пускай это только один год правления, я знаю, что дальше будет больше.Поскольку он как рачительный хозяин думает только о своей стране, а не устраивает рядом с США мексиканские ДНР и канадское Приднестровье, накручивая при этом американцев злобной пропагандой, призванной ненавидеть проклятых рашинойдов.) Если Трамп на самом деле был поддержан кремлёвскими хакерами, то Вова явный вассал.)
Ведь такой рост экономики, это как, если бы путинская экономическая телега рванула бы с 15-кратным ускорением в космические дали. Но не дано. С Путиным не дано. Вообще ничего. Представляю его кислую харю со злыми глазками-буравчиками на этом форуме. Низкорослый и ждущий вечной подлянки со всех сторон.И становиться неуютно. Точнее стыдно. Мечтаю, чтобы Великую Россию на подобных форумах представляли вменяемые и современные люди, а не запутинская шелупонь, которая без оглядки на мнение своего вождя даже пукнуть боится. Сами в глазах мира дикари, а всё пытаются нас жизни учить.
Да не пошли бы они все на хуй , вместе с угрюмым, злобным и устаревшим Путиным? Подумайте об этом до 18 марта. Ведь если ошибётесь с выбором, то нас в Давос вообще больше не пустят. А зачем? Нанолампочки чубайсовские в холле вкручивать и рассказывать сказки про Москву, как новую столицу финансового мира? Так они этой хуйнёй сыты по горло, ещё при Медведеве наслушались!
А Трампу браво! Красавчик. Чётко нарисовался. По-нашему! Круто и понтово! Чем-то напомнил Ельцина, который дирижировал немецким оркестром. Вот только Дональд сделал это сознательно и на трезвую голову.
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А что вам Путин или его бюрократы в Давосе? Сами пишите на каждом заборе и здесь в том числе - "Да не пошли бы они все на хуй". Прекрасно! Вы же самостоятельная независимая страна! Но почему каждый раз по любому поводу, сказав до этого сто раз "прощай!", опять и опять возвращаетесь? Как и ваш президент. Вот и у вас тоже даже ник Прощай немытая раССея. Такое чувство, что вы скоро и улицы городов будете называть "Прощевай", "Остаточно прощевай" и так далее. Прощаясь на словах, в мыслях вы никак это не воспринимаете. И потом на каждом шагу оговаривайтесь "по Фрейду". Вот и вы уважаемый написали: "Подумайте об этом до 18 марта. Ведь если ошибётесь с выбором, то нас в Давос вообще больше не пустят." Это кого - "нас"? Очень интересно.
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Главное не степень угрюмости и падлючести а степень денежности. Вова обладает в частной личной собственности недрами России и оценочная стоимость недр России в 300 трилл долларов это личные деньги Вовы. Увы но капитализм построен на преклонении перед фантастически богатыми людьми даже если это будет русская свирепая обезьяна. Тут главное что бы этот троглодит Вова не стал красным коммунистом. А так всё таки свой парень.
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Когда уже Зауральская Российская федерация и Китай проведут недавосский форум на тему: а нужен ли нам Путин вообще?
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Тіллерсон і Дуда обговорили конфлікт в Україні та санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6379Український часопис‏ @falledlenin 2 ч.2 часа назад
В цей день 2006 року у Полтаві знищили останній український літак дальньої бомбардувальної авіації Ту-22М3 в рамках угоди "Щодо ліквідації стратегічної ядерної зброї і зброї масового ураження".

Тіллерсон і Дуда обговорили конфлікт в Україні та санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 8022
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По моему санкции это большой совместный обман Рашки и Штатов? Возможно против третьей стороны? Против этого импотентного ЕС. Космонавты летают. Новинка 21 века гордость инженерной мысли США электрокар Тесла в России открывает в день по пять представительств. Уверен что и Крым Штаты давно сторговали Рашке но кто то обосрал эту идею наплодив эти ДНРЛНР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТиллерсон и Дуда обсудили конфликт в Украине и санкции против РФ
 
 
 
 
 
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