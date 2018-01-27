Уровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в ходе заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года.

"Я считаю, что нам удалось придержаться основного вектора наших усилий - обеспечение безопасности человека, безотлагательное реагирование на угрозу ее интересам, повышения качества услуг в системе МВД. Как результат, можем констатировать высокий уровень общественного доверия всех служб, которые входят в сферу ответственности МВД", - сказал Аваков.

Он сообщил данные об уровне доверия к службам МВД, ссылаясь на данные социологического опроса, который был проведен в октябре 2017 года:

Национальная гвардия - 52,6%

ГосЧС - 50,5%

Государственная пограничная служба - 46,4%

Национальная полиция в целом - 39,3%

Патрульная полиция в частности - 40,9%

"Все эти показатели значительно выше, чем те, что были в период до реформ", - отметил Аваков.

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