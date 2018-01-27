EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1754  88
Все про:Аваков (2428) МВД (7424) правоохранительные органы (235)

 Уровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков

В Украине повысился уровень доверия к службам, которые входят в сферу ответственности Министерства внутренних дел.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в ходе заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года.

"Я считаю, что нам удалось придержаться основного вектора наших усилий - обеспечение безопасности человека, безотлагательное реагирование на угрозу ее интересам, повышения качества услуг в системе МВД. Как результат, можем констатировать высокий уровень общественного доверия всех служб, которые входят в сферу ответственности МВД", - сказал Аваков.

Он сообщил данные об уровне доверия к службам МВД, ссылаясь на данные социологического опроса, который был проведен в октябре 2017 года:

  • Национальная гвардия - 52,6%
  • ГосЧС - 50,5%
  • Государственная пограничная служба - 46,4%
  • Национальная полиция в целом - 39,3%
  • Патрульная полиция в частности - 40,9%

"Все эти показатели значительно выше, чем те, что были в период до реформ", - отметил Аваков.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: В этом году в планах МВД амбициозный проект: создание собственной современной вертолетной службы, - Артем Шевченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3046947
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Как определить врага? Все очень просто. Враг ВСЕГДА ругает все положительное , что происходит в стране. Читая комменты, сразу узнаю врагов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Согласен. +++++
 показать весь комментарий
 
По аналогии это же и с минстецем.Кричат халва на каждом углу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ведь ты прав и то, что тебя спамят - лучшее подтверждение этому


 показать весь комментарий
 
расскажи, петушок, что положительного произошло в стране?
 показать весь комментарий
 
 
Несогласен, Рюкзачков говорит правду, только вот с точками отсчета проблема. Если сравнивать с 2013 годом, то однозначно уровень доверия вырос, а вот если взять за точку отсчета 2015 год то уровень доверия снизился и возможно даже больше нарисованных цифр.
 показать весь комментарий
 
 
Так, извините, был уровень доверия почти 100 проц. к той патрульной полиции. Но, за счет чего? За счет доверия "на перспективу". А затем, когда молодые стали осваиваться, машины бить, ))) не так делать свою работу, естественно, "заряд позитива" снизился. И мы стали иметь 40 проц.
 показать весь комментарий
 
Не извиню. Рівень довіри до служб МВС значно виріс, - Аваков - Цензор.НЕТ 2488 Вы правильно отметили, за счет доверия (на перспективу) - ожидание общественностью перемен, искренняя вера и доверие к правоохранителям - это плохо? Вера и поддержка однотурового - это плохо?
Плохо - когда обьебасы из корыстных побуждений плюют на надежды и растаптывают доверие народа который делегировал им полномочия.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как узнать врага? Все очень просто. Враг всегда пытается очернить любую хорошую новость.
 показать весь комментарий
 
це не новина.. це - звіздьож від брехуна, представника брехливої влади
 показать весь комментарий
 
 
А почему звездеж??? Реальные цифры. Анализирую ту же работу патрульной полиции, по отзывам в соцсети - действительно все 40 процентов. И я бы тоже дал примерно сорок.
 показать весь комментарий
 
.......ага! Ой, мамо, хвалять нас! Ви мене, а я вас! Рівень довіри до служб МВС значно виріс, - Аваков - Цензор.НЕТ 6442
 показать весь комментарий
 
 
Многие украинцы понимают что в МВД Украины надо что то менять, не буду говорить что многое Уровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков - Цензор.НЕТ 1066
 показать весь комментарий
 
 
Жил в Турции пол месяца в Истанбуле и вы знаете полицейских вообще не видел,кругом видеокамеры , пьют мало," кумовства" нет, душа отдыхала, разговаривал на украинском,потому что в азиатской части Истанбула не любят русский язык. Уровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков - Цензор.НЕТ 3666
 показать весь комментарий
 
 
Один вернулся с отдыха с Мальдив, другой с Италии - и со свежими силами и со свежей лапшой.
Уровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков - Цензор.НЕТ 6566
 показать весь комментарий
 
 
В Киеве задержали полицейских, которые "крышевали" воров на вокзале

Четверг, 25 января 2018, 14:57
 показать весь комментарий
 
 
это патамушта уровень доверия к вокзальным мусорам возрос...
 показать весь комментарий
 
 
Ну учитывая, что 86% сотрудников НКВД переобулись в реФФормированную полицию, та да! Все поверили в рост доверия, даже лолитоботы
 показать весь комментарий
 
 
посади молодшого рюкзакяна і може тоді люди повірять в твою твоїй брехні , та хочаб вивчи мову країни яку грабуєш
 показать весь комментарий
 
 
пздц!!! Ну и чем ета власть отличается от кремлевской чтобы так нагло п***ть?
 показать весь комментарий
 
 
Ще не забули про корупцію з рюкзаками, а Кабаков вже втирає про міфічну довіру до МВС.
 показать весь комментарий
 
 
Растёт процент жиров у масли (Гамлет) Лесь
 показать весь комментарий
 
 
Сколько ни повторяй "халва" - слаще во рту не станет
 показать весь комментарий
 
 
Що він там курить. Довіра була під час створення поліції, але час селфі закінчився, мєнтяри повернулись на посади, а як відомо мєнтам довіри не має.
 показать весь комментарий
 
 
каждому начальнику полиции области купить по вертолету чтобы доверие к полиции еще возросло
 показать весь комментарий
 
 
Центр социальных исследований "София"

7 июня 2017

Авакову доверяет лишь 1% населения
1% респондентов заявили, что полностью доверяют Авакову, 9% - скорее доверяют, 23,1% -скорее не доверяют, 58,8% - совсем не доверяют, 8,1% опрошенных затруднились ответить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опрос проводился у 10 сторонников януковища и 15 членов жоппоблока.
 показать весь комментарий
 
 
А опрос министра мвд где?На богомольца 10?
 показать весь комментарий
 
 
Опрос проводился с 26 мая по 1 июня этого года во всех административных областях Украины, за исключением оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.
Всего было опрошено 1 217 совершеннолетних респондентов методом личного интервью на дому. Статистическая погрешность не превышает 3%.https://strana.ua/news/74794-82-ukraincev-ne-doveryayut-avakovu.html

А вот тебе источник опроса от собакова:
Аваков заявил об увеличении уровня доверия людей к службам Министерства внутренних дел. По его данным, Нацгвардии доверяют более половины граждан, патрульной полиции - 40,9%

https://112.ua/obshchestvo/avakov-zayavil-ob-uvelichenii-urovnya-doveriya-lyudey-k-sluzhbam-ministerstva-vnutrennih-del-430575.html

Я там даже намека на социологический опрос не вижу.
 показать весь комментарий
 
 
так он и пишет..по моим данным.. сам и составлял Рівень довіри до служб МВС значно виріс, - Аваков - Цензор.НЕТ 1981
 показать весь комментарий
 
 
Ну, 8.1% могли просто не знати хто такий Аваков. Я не жартую. Вони і голосують таким же чином - галочку десь поставити є треба. Доказано досвідом 26-ти років.
 показать весь комментарий
 
"Хвали мене моя губонько бо я тебе роздеру"!!!
 показать весь комментарий
 
 
А где проводился соцопрос? На Богомольца 10?
 показать весь комментарий
 
 
таке враження, що Аваков десь 3 роки проспав
нехай розблокує вільне коментування на своєму фб, то люди його швидко проінформують
 показать весь комментарий
 
 
У них с Лолитой соревнование? Кто больше соврет?
 показать весь комментарий
 
 
Уровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков.

Ага, наблюдается устойчивый рост... темпов падения доверия к службам МВД.
 показать весь комментарий
 
 
Украина - худшая страна в Европе по уровню свободы человека Украина заняла 132 место из 159 в рейтинге стран по уровню свободы человека. Соответствующее исследование в пятницу, 26 января, опубликовал центр Cato Institute, работу провели совместно с Fraser Institute, Liberales Institut, передает «Корреспондент». Отмечается, что исследование построили на данных о верховенстве закона, безопасности, свободы передвижения, ситуации с религиями, информацией, системой собственности и прочее. Так, индекс персональной свободы Украины составил 6,53 из 10, а экономической свободы - 5,38. С первым показателем Украина заняла 99 место в рейтинге, со вторым - 149. Средние цифры представлены как 5,95 и 132 место в рейтинге из 159 позиций. В первую десятку самых свободных стран вошли Швейцария, Гонконг, Новая Зеландия, Ирландия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Великобритания. Наихудшие показатели получили Египет, Йемен, Ливия, Венесуэла и Сирия. Соседи Украины разместились на таких позициях: Румыния - 28 место, Польша - 32, Словакия - 33, Венгрия - 44, Молдова - 83, Российская Федерация (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) -129 место. Как видим, ситуация в Украине даже хуже, чем в России. https://goo.gl/AEYV5e
 показать весь комментарий
 
 
аввакову хочется так думать. Он был высок в самом начале организации полиции. Сейчас упал уровень доверия. И сильно.
 показать весь комментарий
 
Кроме патрульной полиции на ее начальном этапе,реформы не было совсем.Просто менты скинули всю грязную работу ппс на тех,кто пришел в патрульную полицию на волне интузиазма.В результате,не знаю как где,в Днепре недокомплект штата скоро до 40 процентов дойдет.
 показать весь комментарий
 
Авакян Рюкзаков - одна из самых мерзких и отвратительных особей нынешней преступной власти. Таких откровенных мразей во главе МВД, Украина ещё не знала, несмотря на предыдущих уродов.
 показать весь комментарий
 
 
АВАКОВ ПОТЕРЯЛ СВЯЗЬ С РЕАЛЬНОСТЬЮ, ОН БЫ ЕЩЁ СКАЗАЛ БЫ, ЧТО ПОБЕДИЛ ВСЮ ПРЕСТУПНОСТЬ. А ВООБЩЕ! УЖ ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ЧЕРТА КОГДА ЧЕЛОВЕК САМ СЕБЯ ХВАЛИТ.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, признавайтесь, шо вы с Петей курите?

За підтримки Польщі й Литви в
України буде перспектива
членства в Європейському
союзі. Так вважає президент
України Петро Порошенко.
«В України в 2021 році з
підтримкою Польщі та Литви буде
перспектива членства в
Європейському союзі», - сказав
Порошенко під час панельної
дискусії за участю президентів
Польщі Анджея Дуди та Литви
Далі Грібаускайте на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі
(Швейцарія).
Порошенко також упевнений, що
Україні і Європі вдасться виграти
«війну» проти фейкових новин і
пропаганди.
Раніше повідомлялося, що
Порошенко провів переговори
з главою МВФ Крістін Лагард у
Давосі 24 січня. Результатами
переговорів стала
домовленість України і
Міжнародного валютного фонду
активізувати співпрацю. Порошеко
впевнений, що Україна може
отримати наступний транш вже у
квітні.
 показать весь комментарий
 
 
АвFUCKов-Рюкзаков сам себя похвалил для самоуспокоения, мол, я - самый невзь*бенный министр. Приличный человек в приличной стране за историю с рюкзаками сам бы свалил, если б не посадили. Какое нах*й доверие? Через день (а иногда и каждый) полицаев вяжут - каков поп, таков и приход.
 показать весь комментарий
 
 
Як же набрид цей брехло! А що він скажа про таке? "Видання зазначає, що рейтинг поліції в Грузії з жовтня 2009 року по 2014 рік не падав нижче 80%, проте в 2015 році він знизився до 65%."
 показать весь комментарий
 
 
Человек управлявший автомобилем в нетрезвом виде был задержан полицией несмотря на то , что он родственних сотрудника антикоррупционного фонда.
Такое раньше было невозможно.
 показать весь комментарий
 
Чому полісмени намагалися взяти пробу на алкоголь до прибуття адвоката, а коли прибув адвокат, то пробу на алкоголь відмовились брати?
 показать весь комментарий
 
Все люди братья? - Это мило! Тогда хочу сказать о главном: "Я не люблю, когда дебилы Со мною говорят, как с равным.

©
 показать весь комментарий
 
То не доверие, то БОЛЬШИЕ ожидания от распиаренных реформ. Но реальность же совсем другая.

В криминальных сводках черед новость о связях между криминалом и НОВОЙ полицией. В чем же доверие? Были большие ОЖИДАНИЯ, которые еще до конца не улетучились.
 показать весь комментарий
 
Нахабна, неприхована брехня. Ось матеріали нормальних соцопитувань - падіння довіри до поліції за рік майже 20%
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/82375/Dilo_jde_do_khunty_Cyvilni_organy_vlady
 показать весь комментарий
 
Та уже улетучились Аферисты которые обманом оседлали власть в Украине Не только нен наказали убийц ребъят Которые своими смертями Пристроили их к бьюджетному корыту Они ничтоже сумняшися Оставили их на минтяцкойц работе Какое может быть доверие После етого к ментам? А за банабака отдавшего приказ убить Сашка Билого Я вообще молчу я бы ето гребня на кол посадил Не задумываясь
 показать весь комментарий
 
Арсен, тебе эти цифры антонина нарисовала? Выйди сам на улицу и спроси у прохожих, слабо?
 показать весь комментарий
 
Я в колгоспі не роблю,
А красти боюся.
Поїду у місто,

В міліцію - наймуся.


1982
***
Суть не змінилася за ці роки.
 показать весь комментарий
 
Дибіл.
.
Візьми у прямому єфірі без постановок, опитай 100 чоловік,
і ти баран почуєш , скільки раз, а це буде 85-95 раз із 100 тебе дурня пошлють....
 показать весь комментарий
 
 
Сынка отмазал - можно дальше лапшу на уши вешать. Рівень довіри до служб МВС значно виріс, - Аваков - Цензор.НЕТ 1840
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков
 
 
 
 
 
 вверх