Уровень доверия к службам МВД значительно вырос, - Аваков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в ходе заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года.
"Я считаю, что нам удалось придержаться основного вектора наших усилий - обеспечение безопасности человека, безотлагательное реагирование на угрозу ее интересам, повышения качества услуг в системе МВД. Как результат, можем констатировать высокий уровень общественного доверия всех служб, которые входят в сферу ответственности МВД", - сказал Аваков.
Он сообщил данные об уровне доверия к службам МВД, ссылаясь на данные социологического опроса, который был проведен в октябре 2017 года:
- Национальная гвардия - 52,6%
- ГосЧС - 50,5%
- Государственная пограничная служба - 46,4%
- Национальная полиция в целом - 39,3%
- Патрульная полиция в частности - 40,9%
"Все эти показатели значительно выше, чем те, что были в период до реформ", - отметил Аваков.
Плохо - когда обьебасы из корыстных побуждений плюют на надежды и растаптывают доверие народа который делегировал им полномочия.
Четверг, 25 января 2018, 14:57
і ці руки нічого не брали
7 июня 2017
Авакову доверяет лишь 1% населения
1% респондентов заявили, что полностью доверяют Авакову, 9% - скорее доверяют, 23,1% -скорее не доверяют, 58,8% - совсем не доверяют, 8,1% опрошенных затруднились ответить.
Всего было опрошено 1 217 совершеннолетних респондентов методом личного интервью на дому. Статистическая погрешность не превышает 3%.https://strana.ua/news/74794-82-ukraincev-ne-doveryayut-avakovu.html
А вот тебе источник опроса от собакова:
Аваков заявил об увеличении уровня доверия людей к службам Министерства внутренних дел. По его данным, Нацгвардии доверяют более половины граждан, патрульной полиции - 40,9%
https://112.ua/obshchestvo/avakov-zayavil-ob-uvelichenii-urovnya-doveriya-lyudey-k-sluzhbam-ministerstva-vnutrennih-del-430575.html
Я там даже намека на социологический опрос не вижу.
нехай розблокує вільне коментування на своєму фб, то люди його швидко проінформують
Ага, наблюдается устойчивый рост... темпов падения доверия к службам МВД.
За підтримки Польщі й Литви в
України буде перспектива
членства в Європейському
союзі. Так вважає президент
України Петро Порошенко.
«В України в 2021 році з
підтримкою Польщі та Литви буде
перспектива членства в
Європейському союзі», - сказав
Порошенко під час панельної
дискусії за участю президентів
Польщі Анджея Дуди та Литви
Далі Грібаускайте на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі
(Швейцарія).
Порошенко також упевнений, що
Україні і Європі вдасться виграти
«війну» проти фейкових новин і
пропаганди.
Раніше повідомлялося, що
Порошенко провів переговори
з главою МВФ Крістін Лагард у
Давосі 24 січня. Результатами
переговорів стала
домовленість України і
Міжнародного валютного фонду
активізувати співпрацю. Порошеко
впевнений, що Україна може
отримати наступний транш вже у
квітні.
Такое раньше было невозможно.
©
В криминальных сводках черед новость о связях между криминалом и НОВОЙ полицией. В чем же доверие? Были большие ОЖИДАНИЯ, которые еще до конца не улетучились.
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/82375/Dilo_jde_do_khunty_Cyvilni_organy_vlady
А красти боюся.
Поїду у місто,
В міліцію - наймуся.
1982
***
Суть не змінилася за ці роки.
.
Візьми у прямому єфірі без постановок, опитай 100 чоловік,
і ти баран почуєш , скільки раз, а це буде 85-95 раз із 100 тебе дурня пошлють....