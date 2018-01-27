 "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе

Об этом Петр Порошенко заявил на брифинге по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"По результатам Давоса, если сказать одной фразой – все было очень хорошо", - сказал Порошенко.
"Прошли чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям. Они были очень конструктивные", - рассказал Глава государства.
По его словам, были сформированы позиции относительно приезда экспертов и определено какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша. И это задача для украинского Правительства и Парламента, добавил Президент. "Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для проработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - отметил Петр Порошенко.
Президент напомнил, что состоялось несколько встреч, в частности с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее заместителем Дэвидом Липтоном, с Президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом. "Были детальные и тщательные разговоры, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", - отметил Глава государства.
Кроме того, состоялась встреча в "Украинском доме" в Давосе с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. "Если говорить о практических шагах, то я попросил Президента Чакрабарти, чтобы в 2018 году мы уделили больше внимания частному сектору, чтобы больше кредитования ЕБРР шло в частный и муниципальный сектор. Потому что совместные инвестиции и кредитование позволяет повысить прозрачность инвестиций, учитывая децентрализацию", - рассказал Глава государства.
Президент поблагодарил представителя ЕС Хьюга Мингарелли за положительную характеристику результатов реформы децентрализации. "На базе совместного финансирования кардинально меняется облик наших городов – и дороги, и освещение, и школы, и городская инфраструктура, и энергосбережения. Все направления, которые на сегодняшний день реализуются. Основа их закладывается, в том числе на этих моих переговорах в Давосе. И я чрезвычайно доволен", - отметил Глава государства.
"Вторая характеристика Давоса 2018 года – никогда не было такого количества вопросов относительно встречи от ведущих иностранных инвесторов. Меня очень радует тот факт, что это дает дополнительную аргументацию, что мы должны решительно продвигаться вперед и по налоговой реформе, и по принятию решения по земельному кадастру", - отметил Президент.
Глава государства также отметил необходимость создания Национального бюро финансовых расследований, запретив другим силовым органам "даже подходить близко" к бизнесу. "Надо сделать шаги по замене налога на прибыль на налог на выведенный капитал, освободив от налогообложения те средства, которые реинвестируются в развитие украинской экономики. Должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономический рост в 2018 году", - подчеркнул Президент.
Также состоялись встречи Главы государства с Президентами Польши и Литвы, Премьер-министрами Хорватии и Великобритании, лидерами Балтийских и Балканских стран. Президент провел встречи с рядом ведущих инвесторов, которые собираются прийти в Украину – в портовую и дорожную инфраструктуру, пищевую и перерабатывающую отрасль, энергоэффективность.
Президент отдельно отметил работу "Украинского дома" в Давосе. "Отношение, надежды, готовность и оптимизм по отношению к Украине господствовали среди всех посетителей нашего "Украинского дома". И за ту фантастическую работу, которая была сделана, я хотел бы сказать спасибо всей команде "Украинского дома" в Давосе – вы сделали блестящее дело", - резюмировал Глава государства.
Прокатался за казённый счёт с детишками, невестками в Швейцарию. Погуляли, погудели на курорте. В общем всё ништяк.
А в остальном, конечно я против его, против его коррупции, воровства, кумовства, брехни, итд.
А реальная жизнь это нищета населения. Это продолжающаяся коррупция, это продолжающаяся оккупация рашистами части территории страны... Вот его результат, вот его результат всех "успешных" встреч и его деятельности.
Что касается Системы, то её создают люди с фамилиями.
Тримайся, брате. Sapienti sat.
чего ты до сих пор на цензоре? у тебя же шаббат?
счас посмотрим по гройсману
- Боренька, сыночек, ну как тебе объяснить. Ты вырастешь, женишься. У тебя тоже будут дети. Они тоже вырастут. А ты однажды умрёшь. Положат тебя в гроб, вынесут на руках во двор, на катафалке довезут до могилы. И вот обвяжут гроб веревками и начнут опускать в могилу. Кто-то из рабочих будет командовать: "Этот край вышее, ещё чуточку, поверни до себя, опускай. О! Вот теперь всё хорошо".
1. Порошенко и Данилюк прибыли в Давос.
NB. Мне посчастливилось один раз работать в Давосе, и главное впечатление, которое я оттуда вынес - это столица неформальных мировых договорённостей. По своей важности данная переговорная площадка превосходит даже саммиты G-7 и G-20 - она не ограничена строгим протоколом, предоставляет простор для манёвра в рамках личных знакомств и конфиденциального общения. Президент, в совершенстве владея английским и французским, чувствует себя там как рыба в воде, успевая провести десятки переговоров и заручиться поддержкой сильных мира сего.
В этом году Давос будет длиться с 23 по 26 января, на протяжении которых Порошенко проведет около 20 встреч, в том числе с Трампом, Легард и др. Также выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента", примет участие в заседании мировых экономических лидеров etc.
Путин? Не, о таком здесь не слышали.
2. ЕС не намерен приостанавливать безвизовый режим с Киевом.
NB. Я понимаю, в какой сейчас печали Лещенко энд компани, но дипломаты ЕС во время обсуждения механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами, выразили обеспокоенность только относительно Грузии и Албании - Украина в этом контексте даже не упоминалась. И вообще, я считаю подлым в своей нелюбви к власти на каждом шагу грозиться сделать заложниками тех украинцев, которые не имеют к политике ни малейшего отношения.
3. Волкер заявил, что после "хорошего разговора" с Порошенко встретится с Сурковым в Дубае.
NB. Таковы расклады, что этот американский функционер играет сейчас в процессе урегулирования на Донбассе роль, превосходящую по своей значимости роли глав всех европейских держав. Почему? Потому что инициатива всех санкций в отношении РФ идёт исключительно от США. Потому что большинство всех решений в Белом Доме принимается по результатам докладов Волкера. Потому что Вашингтону, в отличие от Европы, абсолютно пофиг бизнес с Москвой, а важны исключительно принципы и условия обладания ядерным оружием.
Скажу главное: до президентских "выборов" в Эрэфии никаких подвижек, кроме освобождения пленных, по Донбассу не будет. А вот по алгоритму действий в поствыборный период сейчас идёт жёсткий торг между Москвой и Вашингтоном. И позиция Вашингтона, благодаря Волкеру, на 90% совпадает с украинской.
4. Вице-спикер Госдумы РФ пожаловался на недостаток поддержки в ПАСЕ.
NB. Наша делегация в Ассамблее продолжает отчаянно сражаться против возвращения России за один стол с цивилизованным миром. И результаты обнадёживают. В частности, одна из украинских депутаток, Мария Ионова, стала свидетельницей телефонного разговора вице-спикера Госдумы РФ П.Толстого, в котором тот отчитывался об отсутствии успеха: "Невозможно быстро решить вопрос, сложилась неприятная ситуация. А он (кто-то из руководящих участников спецкомитета) не имеет права способствовать напрямую, поэтому вынужден был говорить общие слова. Мы сидели тихо на комитете, так как украинцы нас провоцировали, а мы не стали отвечать."
Не стали, бл..., отвечать! А есть что?)
5. "Авиалинии Антонова", которые специализируются на перевозке тяжелых грузов нестандартных размеров, открыли представительство в американском Хьюстоне. Первым заказчиком стала космическая корпорация Orbital ATK: наш "Руслан" перевез произведенный компанией спутник Al Yah3. Радует, чёрт возьми, что где-то и украинское - Тhe best!)
6. И напоследок посткриптум к влащенко-портновщине.
Не верю я в начало реванша рыгов. Не верю, что сия гвардия вернётся к власти в нашей стране. На это есть много причин - и отсечение базового для них крымско-донбасского электората, и перекрытие их основных денежных потоков, и паталогическая трусливость этой братии, и то, что на них плюнула даже Москва. Например, я в этом контексте больше опасаюсь прихода к власти Тимошенко вкупе с крайне правыми, на которых сейчас делает ставку Кремль.
Впрочем, я о журналистике...
В конце прошлого века в штате Луизиана изнасиловали и убили корреспондентку местного кабельного телеканала. Убийцу задержали на следующий день, а через неделю корреспондент этого же канала взял у преступника интервью с вопросами типа: "Что вы чувствовали, когда..." Сюжет вышел на экраны - свобода слова, фули. В течение трёх дней от телеканала отписалось 90% подписчиков, и он просто приказал долго жить. Журналиста, бравшего интервью, выжили из города, и он сменил профессию.
К чему я... Свобода слова - не право писать слово "...уй" на здании министерства культуры, журналистское тщеславие - не право терять совесть по профессиональному признаку, погоня за рейтингами - не право заставлять окружающих жрать дерьмо, хотелки хозяев медиаресурсов - не право превращать вторую древнейшую профессию в первую. Кстати, представительницы первой зачастую выглядят честнее - они торгуют всего лишь телом.
Helgi Sharp