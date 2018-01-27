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 Политика Украины
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Все про:Давос (264) переговоры (3387) Порошенко (14197)

 "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе

Президент Украины положительно оценил проведение 24-26 января ряда двусторонних встреч в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом Петр Порошенко заявил на брифинге по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"По результатам Давоса, если сказать одной фразой – все было очень хорошо", - сказал Порошенко.

"Прошли чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям. Они были очень конструктивные", - рассказал Глава государства.

По его словам, были сформированы позиции относительно приезда экспертов и определено какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша. И это задача для украинского Правительства и Парламента, добавил Президент. "Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для проработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - отметил Петр Порошенко.

Президент напомнил, что состоялось несколько встреч, в частности с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее заместителем Дэвидом Липтоном, с Президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом. "Были детальные и тщательные разговоры, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", - отметил Глава государства.

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Кроме того, состоялась встреча в "Украинском доме" в Давосе с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. "Если говорить о практических шагах, то я попросил Президента Чакрабарти, чтобы в 2018 году мы уделили больше внимания частному сектору, чтобы больше кредитования ЕБРР шло в частный и муниципальный сектор. Потому что совместные инвестиции и кредитование позволяет повысить прозрачность инвестиций, учитывая децентрализацию", - рассказал Глава государства.

Президент поблагодарил представителя ЕС Хьюга Мингарелли за положительную характеристику результатов реформы децентрализации. "На базе совместного финансирования кардинально меняется облик наших городов – и дороги, и освещение, и школы, и городская инфраструктура, и энергосбережения. Все направления, которые на сегодняшний день реализуются. Основа их закладывается, в том числе на этих моих переговорах в Давосе. И я чрезвычайно доволен", - отметил Глава государства.

"Вторая характеристика Давоса 2018 года – никогда не было такого количества вопросов относительно встречи от ведущих иностранных инвесторов. Меня очень радует тот факт, что это дает дополнительную аргументацию, что мы должны решительно продвигаться вперед и по налоговой реформе, и по принятию решения по земельному кадастру", - отметил Президент.

Глава государства также отметил необходимость создания Национального бюро финансовых расследований, запретив другим силовым органам "даже подходить близко" к бизнесу. "Надо сделать шаги по замене налога на прибыль на налог на выведенный капитал, освободив от налогообложения те средства, которые реинвестируются в развитие украинской экономики. Должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономический рост в 2018 году", - подчеркнул Президент.

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Также состоялись встречи Главы государства с Президентами Польши и Литвы, Премьер-министрами Хорватии и Великобритании, лидерами Балтийских и Балканских стран. Президент провел встречи с рядом ведущих инвесторов, которые собираются прийти в Украину – в портовую и дорожную инфраструктуру, пищевую и перерабатывающую отрасль, энергоэффективность.

Президент отдельно отметил работу "Украинского дома" в Давосе. "Отношение, надежды, готовность и оптимизм по отношению к Украине господствовали среди всех посетителей нашего "Украинского дома". И за ту фантастическую работу, которая была сделана, я хотел бы сказать спасибо всей команде "Украинского дома" в Давосе – вы сделали блестящее дело", - резюмировал Глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3046929
 
 
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Всё было хорошо - Порошенко.
Прокатался за казённый счёт с детишками, невестками в Швейцарию. Погуляли, погудели на курорте. В общем всё ништяк.
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Ты воняешь на каждой ветке и в каждой теме. Достал.
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не завидуй ему. Полезные санкции достаются только "сверхдержавам"
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Ну вот хорошо написал!. Президент у нас конечно "не фонтан", но образование по дип. работе дает свои плоды. Конечно, меня сейчас запишут в "порохоботы" (ну или , что нибудь еще удумают). А так - мое личное мнение (может быть правильным или неправильным) он нормально "гнет " свою линию. Молодец. А внутри Украины потихоньку разберемся.
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Якби не було, але твоя ненависть не повинна тобі заважати бути об'єктивним. Цього в тобі нема, у тебе все чорно навколо, а так не буває.
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Я обьективен. Вот например я поддерживаю Порошенко в том как он осадил рашистскую журнашлюшку. Это единственное в чём я поддержал Порошенко за последнее время, и в частности в Давосе...
А в остальном, конечно я против его, против его коррупции, воровства, кумовства, брехни, итд.
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Не вірю. Я впевнений, що в Давні далеко не все так, як він говорить. Але просто так казати не проводячи фактів по кожній зустрічі, не пояснюючи чому це дарма витрачені гроші не можна. Тим більше, що скоріше там є серед невдалих також вдалі зустрічі. Оце ви не хочете бачити. Так, що ви не об'єктивні.
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главный результат встреч и вообще в широком плане, главный результат деятельности Порошенко это конкретный результат - реальная жизнь людей, простых граждан...
А реальная жизнь это нищета населения. Это продолжающаяся коррупция, это продолжающаяся оккупация рашистами части территории страны... Вот его результат, вот его результат всех "успешных" встреч и его деятельности.
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У різних людей життя різне. Тому не треба загальних слів. Ми говоримо зараз лише про Давос, тому не відволікайтеся. Конкретно пишіть лише про це і яка зустріч на вашу думку була невдалою, обоснуйте свою думку. Коли з'являються лише загальні слова, то це лише все засмучує навколо. Життя багатьох людей не залежить повністю від президента, а більшій мірі від них самих. Тобто ваша критика там, де є що сказати допомагає саме порошенку, бо необ'єктивне відношення його відбілює.
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Залежить залежить, и не рассказывай мне про окурки в подьезде. За 4 года он не сделал НИЧЕГО чтобы изменить страну и чтобы всё зависело от самих людей и это не общие слова а конкретные и в Давосе он получил пинок от Трампа именно поэтому. Так что как видишь этот комент именно про Давос.
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И Трамп даже не дал погудеть в кожаную флейту? Печалька. И чем теперь хвастаться перед лохами?
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Кому здесь интересен Путин? Вам на другой сайт!
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Оно интересно подавляющему большинству форумчан. Особенно в теме, когда оно сдохнет ... Так что, не надо цензурить здравый интерес
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Не фантазируй. Правит Система. которая от фамилии не зависит.
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Оно шо, бессмертное, что я фантазирую?..
Что касается Системы, то её создают люди с фамилиями.
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Хто б, що не говорив, але Порошенко - МОЛОДЧИНКА.
Тримайся, брате. Sapienti sat.
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Как? Его братья/кумовья уже и Цензор атаковали??? "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе - Цензор.НЕТ 2815
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тебе есть с чем сравнивать.

чего ты до сих пор на цензоре? у тебя же шаббат?
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Ты не родственник Петросяна? Уж больно юмор у тебя забористый...
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Брате? "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе - Цензор.НЕТ 5950 А чего у вас фамилии разные, хотя и похожие? Ггг "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе - Цензор.НЕТ 8072
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а кажись ему там засадили....
счас посмотрим по гройсману
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"Всё хорошо, прекрасная маркиза....." (с) "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе - Цензор.НЕТ 4785
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- Папочка, когда говорят: "...в конце концов всё будет хорошо" - это шо значит?
- Боренька, сыночек, ну как тебе объяснить. Ты вырастешь, женишься. У тебя тоже будут дети. Они тоже вырастут. А ты однажды умрёшь. Положат тебя в гроб, вынесут на руках во двор, на катафалке довезут до могилы. И вот обвяжут гроб веревками и начнут опускать в могилу. Кто-то из рабочих будет командовать: "Этот край вышее, ещё чуточку, поверни до себя, опускай. О! Вот теперь всё хорошо".
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Все не буває чорним або білим. Тебе бачити все, як воно є.
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Порошенко всегда голодный, всё никак не может нажраться баксов
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Йшлося не про бакси. Тут це не до теми.
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Їх всіх перевертає коли говориш, що конверти ліквідують для всіх, а не тільки владі.
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Це не до мене. Сідай за кермо і співай сам.
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Ну нє стісняйся. Давай. Як там? Доброго ранку, українці..Горіть у пеклі, москалі... Ну. Ну! Паєхалі!
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Не до мене. Давай за кермо і через весь Київ на старому трамвайчику.
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Сашко, пересиль свій страх, будь мужчіной. Підійди до тої клятої грюкаючої шайтан-арби, та пересвічся, що у неї керма немає. Бо скоро вже п'ять років як кєянін, а такої очєвідной вєщі нє в курсі дєла. Це тобі не пісні волати
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Перелогінься на "счастливого...". Тобі заспівають інші, а я від тебе відпочину. Пока.
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Та давай. Утни тріо з Сєрдючкой і Лолітой "Харашо! Всьо будєт Харашо..."
"Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе - Цензор.НЕТ 3830
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це тебе перевертає... я за ліквідацію конвертів та тих хто їх породив... а ти за них...
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Я суду по вашому брехливому звинувачення.
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чего сразу зрада. это как минимум на две реформы потянет, на 149 ю и 150 ю.
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"Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах отдыха на Мальдивах. Остальным не "богомизбранным" - йогурт и спать.
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Я так і не зрозумів - а як пройшла широко розрекламована зустріч "лоліти" з Трампом???......................... "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе - Цензор.НЕТ 4034
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Оценка результатов встреч Порошенко - дело неблагодарное, так как мы не знаем протоколов. А еще мы не знаем мнения вторых сторон переговоров. А еще - Давос - это всемирный экономический форум, то есть место, где общаются вживую самые ответственные и богатые, официальная их тусовка, где полезное соединяется с приятным. Эти встречи все - неофициальные, не ведут к подписанию документов. Но, они все же важны, так как формирую повестку, задел на будущее, позволяют нащупать основные настроения и тренды в мировой экономической политике, а главное, установить личные связи в неформальной обстановке, раззнакомиться, так сказать. А это будет повышать градус доверия, сотрудничества в будущем.
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Немного новостей "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе - Цензор.НЕТ 7327

1. Порошенко и Данилюк прибыли в Давос.
NB. Мне посчастливилось один раз работать в Давосе, и главное впечатление, которое я оттуда вынес - это столица неформальных мировых договорённостей. По своей важности данная переговорная площадка превосходит даже саммиты G-7 и G-20 - она не ограничена строгим протоколом, предоставляет простор для манёвра в рамках личных знакомств и конфиденциального общения. Президент, в совершенстве владея английским и французским, чувствует себя там как рыба в воде, успевая провести десятки переговоров и заручиться поддержкой сильных мира сего.

В этом году Давос будет длиться с 23 по 26 января, на протяжении которых Порошенко проведет около 20 встреч, в том числе с Трампом, Легард и др. Также выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента", примет участие в заседании мировых экономических лидеров etc.

Путин? Не, о таком здесь не слышали.

2. ЕС не намерен приостанавливать безвизовый режим с Киевом.
NB. Я понимаю, в какой сейчас печали Лещенко энд компани, но дипломаты ЕС во время обсуждения механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами, выразили обеспокоенность только относительно Грузии и Албании - Украина в этом контексте даже не упоминалась. И вообще, я считаю подлым в своей нелюбви к власти на каждом шагу грозиться сделать заложниками тех украинцев, которые не имеют к политике ни малейшего отношения.

3. Волкер заявил, что после "хорошего разговора" с Порошенко встретится с Сурковым в Дубае.
NB. Таковы расклады, что этот американский функционер играет сейчас в процессе урегулирования на Донбассе роль, превосходящую по своей значимости роли глав всех европейских держав. Почему? Потому что инициатива всех санкций в отношении РФ идёт исключительно от США. Потому что большинство всех решений в Белом Доме принимается по результатам докладов Волкера. Потому что Вашингтону, в отличие от Европы, абсолютно пофиг бизнес с Москвой, а важны исключительно принципы и условия обладания ядерным оружием.

Скажу главное: до президентских "выборов" в Эрэфии никаких подвижек, кроме освобождения пленных, по Донбассу не будет. А вот по алгоритму действий в поствыборный период сейчас идёт жёсткий торг между Москвой и Вашингтоном. И позиция Вашингтона, благодаря Волкеру, на 90% совпадает с украинской.

4. Вице-спикер Госдумы РФ пожаловался на недостаток поддержки в ПАСЕ.
NB. Наша делегация в Ассамблее продолжает отчаянно сражаться против возвращения России за один стол с цивилизованным миром. И результаты обнадёживают. В частности, одна из украинских депутаток, Мария Ионова, стала свидетельницей телефонного разговора вице-спикера Госдумы РФ П.Толстого, в котором тот отчитывался об отсутствии успеха: "Невозможно быстро решить вопрос, сложилась неприятная ситуация. А он (кто-то из руководящих участников спецкомитета) не имеет права способствовать напрямую, поэтому вынужден был говорить общие слова. Мы сидели тихо на комитете, так как украинцы нас провоцировали, а мы не стали отвечать."

Не стали, бл..., отвечать! А есть что?)

5. "Авиалинии Антонова", которые специализируются на перевозке тяжелых грузов нестандартных размеров, открыли представительство в американском Хьюстоне. Первым заказчиком стала космическая корпорация Orbital ATK: наш "Руслан" перевез произведенный компанией спутник Al Yah3. Радует, чёрт возьми, что где-то и украинское - Тhe best!)

6. И напоследок посткриптум к влащенко-портновщине.
Не верю я в начало реванша рыгов. Не верю, что сия гвардия вернётся к власти в нашей стране. На это есть много причин - и отсечение базового для них крымско-донбасского электората, и перекрытие их основных денежных потоков, и паталогическая трусливость этой братии, и то, что на них плюнула даже Москва. Например, я в этом контексте больше опасаюсь прихода к власти Тимошенко вкупе с крайне правыми, на которых сейчас делает ставку Кремль.

Впрочем, я о журналистике...

В конце прошлого века в штате Луизиана изнасиловали и убили корреспондентку местного кабельного телеканала. Убийцу задержали на следующий день, а через неделю корреспондент этого же канала взял у преступника интервью с вопросами типа: "Что вы чувствовали, когда..." Сюжет вышел на экраны - свобода слова, фули. В течение трёх дней от телеканала отписалось 90% подписчиков, и он просто приказал долго жить. Журналиста, бравшего интервью, выжили из города, и он сменил профессию.

К чему я... Свобода слова - не право писать слово "...уй" на здании министерства культуры, журналистское тщеславие - не право терять совесть по профессиональному признаку, погоня за рейтингами - не право заставлять окружающих жрать дерьмо, хотелки хозяев медиаресурсов - не право превращать вторую древнейшую профессию в первую. Кстати, представительницы первой зачастую выглядят честнее - они торгуют всего лишь телом.
Helgi Sharp
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе
 
 
 
 
 
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