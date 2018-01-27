 "Все было очень хорошо", - Порошенко о результатах переговоров в Давосе

Об этом Петр Порошенко заявил на брифинге по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"По результатам Давоса, если сказать одной фразой – все было очень хорошо", - сказал Порошенко.



"Прошли чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям. Они были очень конструктивные", - рассказал Глава государства.

По его словам, были сформированы позиции относительно приезда экспертов и определено какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша. И это задача для украинского Правительства и Парламента, добавил Президент. "Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для проработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - отметил Петр Порошенко.



Президент напомнил, что состоялось несколько встреч, в частности с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее заместителем Дэвидом Липтоном, с Президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом. "Были детальные и тщательные разговоры, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", - отметил Глава государства.

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Кроме того, состоялась встреча в "Украинском доме" в Давосе с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. "Если говорить о практических шагах, то я попросил Президента Чакрабарти, чтобы в 2018 году мы уделили больше внимания частному сектору, чтобы больше кредитования ЕБРР шло в частный и муниципальный сектор. Потому что совместные инвестиции и кредитование позволяет повысить прозрачность инвестиций, учитывая децентрализацию", - рассказал Глава государства.



Президент поблагодарил представителя ЕС Хьюга Мингарелли за положительную характеристику результатов реформы децентрализации. "На базе совместного финансирования кардинально меняется облик наших городов – и дороги, и освещение, и школы, и городская инфраструктура, и энергосбережения. Все направления, которые на сегодняшний день реализуются. Основа их закладывается, в том числе на этих моих переговорах в Давосе. И я чрезвычайно доволен", - отметил Глава государства.



"Вторая характеристика Давоса 2018 года – никогда не было такого количества вопросов относительно встречи от ведущих иностранных инвесторов. Меня очень радует тот факт, что это дает дополнительную аргументацию, что мы должны решительно продвигаться вперед и по налоговой реформе, и по принятию решения по земельному кадастру", - отметил Президент.



Глава государства также отметил необходимость создания Национального бюро финансовых расследований, запретив другим силовым органам "даже подходить близко" к бизнесу. "Надо сделать шаги по замене налога на прибыль на налог на выведенный капитал, освободив от налогообложения те средства, которые реинвестируются в развитие украинской экономики. Должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономический рост в 2018 году", - подчеркнул Президент.

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Также состоялись встречи Главы государства с Президентами Польши и Литвы, Премьер-министрами Хорватии и Великобритании, лидерами Балтийских и Балканских стран. Президент провел встречи с рядом ведущих инвесторов, которые собираются прийти в Украину – в портовую и дорожную инфраструктуру, пищевую и перерабатывающую отрасль, энергоэффективность.



Президент отдельно отметил работу "Украинского дома" в Давосе. "Отношение, надежды, готовность и оптимизм по отношению к Украине господствовали среди всех посетителей нашего "Украинского дома". И за ту фантастическую работу, которая была сделана, я хотел бы сказать спасибо всей команде "Украинского дома" в Давосе – вы сделали блестящее дело", - резюмировал Глава государства.