 Независимая антикоррупционная инфраструктура, включая Антикоррупционный суд, нужна не для международных партнеров, а для Украины, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко заявил на брифинге по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Я еще раз хотел бы подчеркнуть – вопрос создания независимого антикоррупционной инфраструктуры, включая Антикоррупционный суд, является вопросом моего приоритета. Это нужно не для Всемирного банка, не для Международного валютного фонда, не для иностранных партнеров. Это нужно для меня и для Украины", - заявил Президент Украины.
Глава государства сообщил, что вопрос создания антикоррупционной инфраструктуры и обеспечение ее независимой, эффективной работы, в том числе создание Антикоррупционного суда, был обсужден в ходе ряда его двусторонних встреч в Давосе. "У нас был очень тщательный разговор о ситуации с антикоррупционными органами", - отметил он.
Президент подчеркнул, что был инициатором создания таких органов. "Я считаю, что мы имеем очень эффективную позицию по созданию самих структур. Никто не сомневается относительно того, что они независимы", - отметил Петр Порошенко.
"Я имею твердую политическую волю, которая была реализована в том, что я внес в Парламент предложение по созданию Антикоррупционного суда. И в рамках парламентских дискуссий мы должны найти те формулировки, которые с одной стороны – не противоречат украинскому законодательству и украинской Конституции, не нарушают украинский суверенитет. Но обеспечивают независимость антикоррупционной инфраструктуры и обеспечивают ее эффективность", - сказал Глава государства.
"Это моя принципиальная позиция. И не сомневаюсь, что так она и будет реализована. Это было очень одобрительно оценено и поддержано всеми нашими международными партнерами", - резюмировал он.
Напомним, 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. В МВФ заявили, что пункты этого документа противоречат обязательствам, которые она взяла на себя перед международными партнерами. В ответ на что Порошенко отметил, что проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Также во Всемирном банке считают, что принятие закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной Порошенко, является недопустимым.
Уже пару днів розкручують на ряді каналів інфу про кількохденну відпустку Порошенка з родиною під час новорічно-різдвяних свят. інформацію насправді здобули спецслужби РФ, після цього її легалізували через в'їдливе питання Дмітрія Кісєльова до Путіна. Вся інформація, включно з якимись дивними розрахунками вартості сніданків, обідів, екскурсій тощо могла бути зібрана лише спецслужбами. Далі дану інфу злили нашим великим "патрійотам", які почали її розкручувати через програму "Схеми", та дружні сайти "Українська правда" та "Страна.уа". Це за останні тиждень-два третя або четверта зорганізована з Москви атака на Порошенка. А наші посполиті "патрійоти" радісно все це повторюють.
А тепер пару слів про те, про що усякі схеми й укрправди тихенько мовчать у хустинку. Наприклад, в Україну щойно повернулася після понад трьохтижневої відсутності Жуля Тимошенко. Якось на всіх каналах "правдошукачів" змовчали й про те, що вона вкотре прогуляла один пленарний, один комітетський та один призначений для роботи з виборцями тижні. Але є й факт, який мав би розглядатися як факт прямої корупції. Адже всі задекларовані Тимошенко доходи не покривають не тільки коштів на таку тривалу закордонну поїздку, але й на сам стиль щоденного життя лідерки партії "Родіна".
А я мушу нагадати, що програма "Схеми", в якій розкрутили російські матеріали про поїздку Порошенка, існує за закордонний грант, виданий для викриття фактів розкрадання бюджетних коштів та корупційних дій. Порошенко має легальні оподатковані ресурси для такої поїздки, отже матеріал про нього належить хіба до сфери "світської хроніки". Тож "Схеми" в даному випадку опосередковано ще й обікрали іноземних платників податків, які через грантову допомогу надали свою фінансову допомогу для абсолютно інших цілей. Тимошенко ж таких легальних, чесно здобутих коштів не задекларувала. Отже, вона їздила або за вкрадені чи отримані внаслідок хабарництва кошти, або її фінансували якісь сторонні особи, що для політика такого рівня вже є фактом корупції.
Нагадаю, що Тимшенко повернулася в Бориспіль транзитним рейсом через Брюссель. Де саме вона перебувала упродовж трьох тижнів, коли була зобов'язана працювати в Раді, достеменно невідомо. Але пару разів за останній час її маршрут прослідковувався до Домініки в Карибському басейні, де при одному з найдорожчих готелів ніби то міститься клініка косметологічної й пластичної хірургії. Послуги такого лікування для покращення власної зовнішності теж дуже дорогі й у комплексі з відпочинком тощо це все коштує не менше, ніж відпочинок усієї родини Порошенка, але на відміну від нього, Тимошенко на свій трьохтижневий вояж використала корупційні кошти. Апріорі корупційні, оскільки інших у неї в таких розмірах нема.
Але ця тема - табу для "антикорупціонерів", як і корупція в особливо великих масштабах Садового чи Саакашвілі ще на посаді голови Одеської ОДА, нардепа Лещенка, нардепки Заліщук тощо. І цікаво, чи у випадку, якщо вартість цієї поїздки та походження коштів на покриття її вартості не буде задеклларована Тимошенко, а очевидно не буде, й з цього приводу відкриє розслідування НАЗК - який тоді ґвалт підійметься. Напевно ще не одну даму зі шкляними очима Наєм на брифінг виведе...
Ну, раз такое дело, тогда нужно экскурсии водить, смотреть на этих "диких людей", колбаской там подкормить, апельсинками...
1. "Есть (пукин) порошенко - есть (расея) Украина!
Не будет (пукина) порошенко - не станет (расеи) Украины!"
2. "Нет антикоррупционного суда - есть Украина!
Появится антикоррупционный суд - не станет Украины!"