 Независимая антикоррупционная инфраструктура, включая Антикоррупционный суд, нужна не для международных партнеров, а для Украины, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко заявил на брифинге по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Я еще раз хотел бы подчеркнуть – вопрос создания независимого антикоррупционной инфраструктуры, включая Антикоррупционный суд, является вопросом моего приоритета. Это нужно не для Всемирного банка, не для Международного валютного фонда, не для иностранных партнеров. Это нужно для меня и для Украины", - заявил Президент Украины.



Глава государства сообщил, что вопрос создания антикоррупционной инфраструктуры и обеспечение ее независимой, эффективной работы, в том числе создание Антикоррупционного суда, был обсужден в ходе ряда его двусторонних встреч в Давосе. "У нас был очень тщательный разговор о ситуации с антикоррупционными органами", - отметил он.



Президент подчеркнул, что был инициатором создания таких органов. "Я считаю, что мы имеем очень эффективную позицию по созданию самих структур. Никто не сомневается относительно того, что они независимы", - отметил Петр Порошенко.

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"Я имею твердую политическую волю, которая была реализована в том, что я внес в Парламент предложение по созданию Антикоррупционного суда. И в рамках парламентских дискуссий мы должны найти те формулировки, которые с одной стороны – не противоречат украинскому законодательству и украинской Конституции, не нарушают украинский суверенитет. Но обеспечивают независимость антикоррупционной инфраструктуры и обеспечивают ее эффективность", - сказал Глава государства.



"Это моя принципиальная позиция. И не сомневаюсь, что так она и будет реализована. Это было очень одобрительно оценено и поддержано всеми нашими международными партнерами", - резюмировал он.

Напомним, 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. В МВФ заявили, что пункты этого документа противоречат обязательствам, которые она взяла на себя перед международными партнерами. В ответ на что Порошенко отметил, что проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Также во Всемирном банке считают, что принятие закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной Порошенко, является недопустимым.