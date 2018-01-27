 Украина намерена закупать у Канады вооружение для армии, - Полторак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Тренировочная миссия UNIFIER в Украине усилена 50 канадскими военными инструкторами, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

"Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения и вообще вооружения, оснащения. Мы планируем некоторые позиции отработать, в том числе и с Канадой, относительно военно-технического сотрудничества и в том числе закупки, оснащения вооружения, техники у наших партнеров", - сказал глава Минобороны.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Канада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан

Напомним, 13 декабря Канада объявила о внесении Украины в Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия. Этим решением отменяется оружейное эмбарго, которое де-факто действовало против нашей страны еще с 1991 года.