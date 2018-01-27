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Все про:вооружение (2838) Канада (1015) Полторак (894) закупки (117)

 Украина намерена закупать у Канады вооружение для армии, - Полторак

Украина намерена закупить у Канады вооружения, Глава украинского Министерства обороны Степан Полторак заявил, что Украина намерена закупить у Канады вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения и вообще вооружения, оснащения. Мы планируем некоторые позиции отработать, в том числе и с Канадой, относительно военно-технического сотрудничества и в том числе закупки, оснащения вооружения, техники у наших партнеров", - сказал глава Минобороны.

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Напомним, 13 декабря Канада объявила о внесении Украины в Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия. Этим решением отменяется оружейное эмбарго, которое де-факто действовало против нашей страны еще с 1991 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3046927
 
 
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Наверно хатынку в Канаде захотел Полторак.
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сюда, что ли? тут все места уже заняты саратовскими программистами - им было ближе ехать.
Украина намерена закупать у Канады вооружение для армии, - Полторак - Цензор.НЕТ 3482
ул. Пирогова, Воронеж, Мордор. Наши дни.
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Треба робити своє озброєння, але канадійське в Україні швидко відтворити не вийде. Тому треба поки купувати озброєння у Канади.
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Что касается того же стрелкового, то в Канаду ходить не надо, все у нас есть, в том числе и возможности современных разработок... Вопрос, походу, в схемах распила денюжки.
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Канада была арсеналом Британии с 1939- 1945й Украина намерена закупать у Канады вооружение для армии, - Полторак - Цензор.НЕТ 5623
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А Московия именовалась ещё и Тартарией. И шо? Украина намерена закупать у Канады вооружение для армии, - Полторак - Цензор.НЕТ 6694
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гагачие пуховики для тех, кто в окопах, нужны уже сейчас. Украина намерена закупать у Канады вооружение для армии, - Полторак - Цензор.НЕТ 7259
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