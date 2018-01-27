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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14197) сотрудничество (597) США (13126) Тиллерсон (209)

 Порошенко: Украина и США договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы координации действий двух стран в вопросах безопасности.

Об этом Петр Порошенко сообщил на брифинге по итогам встречи, которая состоялась в рамках участия главы государства в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Мы также договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности", - сообщил Петр Порошенко.

"Я поблагодарил Госсекретаря США за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонного оружия. Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились об определенных этапах этого сотрудничества", - также отметил Глава государства.

Президент также поблагодарил Госсекретаря США за санкции, которые вводятся американскими партнерами против российских резидентов. "Уверен в том, что эта политика является эффективной. Для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить де-оккупацию Донбасса и освобождения Крыма", - отметил Президент.

Президент также напомнил, что сегодня происходит встреча Специального посланника Президента США по Украине Курта Волкера с представителем России. "Безусловно, настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия об освобождении остальных заложников и об освобождении политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России", - подчеркнул Президент.

Он также проинформировал Госсекретаря США о процессах, которые происходили при освобождении украинских заложников и поблагодарил за помощь, которая была предоставлена ​​украинской стороне в этом процессе. "Мы договорились, что этот процесс сейчас будет продолжен", - добавил он.

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Президент также поздравил еще одного освобожденного заложника Романа Савкова, который находился в тюрьме в очень тяжелом состоянии, и благодаря эффективным действиям его вернули домой. "Я разговаривал с ним и его отцом. Еще раз поздравляю, что украинцы возвращаются домой, где их ждут родные и весь украинский народ", - сказал он.

Петр Порошенко также сообщил, что поблагодарил США за помощь, которая была оказана украинским пилотам в Кабуле. "Это еще раз продемонстрировало наше эффективное сотрудничество: сотрудники были переведены и размещены в надежно защищенном месте; помогли идентифицировать погибших пилотов и помогли организовать их возвращение в Украину", - отметил Президент.

"Это очень важно, потому что наше сотрудничество, наше доверие должно демонстрироваться, в том числе и во время таких террористических атак. Безусловно, координация наших действий в противодействии терроризму станет лучше. Мы договорились о сотрудничестве в этом направлении", - сказал он и выразил соболезнования в связи и тем, что во время этой атаки погибли трое американцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3046926
 
 
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Деякі дуже хотіли знати про Давос. Не бачу там особливих досягнень, хоч втрат там нема.
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А чего ты ждал ? Давос лишь подтвердил что Украину воспринимают всерьёз, самые могущественные люди мира. Что означает: красная дорожка для инвесторов положена.
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Я більшого не чекав. Але на інших гілках Цензора коментатори відомого спрямування (не можу писати їх назву, бо одразу видаляють) вимагали відповіді : чому не відбулась зустріч Порошенка і Трампа. Як по мені, то і Тіллерсона досить.
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Каковы результаты анонсированной вчера встречи между Порошенко и Трампом?
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Нема бажання тобі допомагати і спілкуватися з тобою.
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Ну вот что его заставляет делать одно и тоже каждый раз? Каждый раз еще до желаемой встречи с Трампом, он ее объявляет, и почти каждый раз ее нет. Он точно больной на голову! Ведь можно было просто промолчать, и никто бы слова не сказал. Сам делает себя посмешищем, а вам расхлебывать.
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Работа не из легких. Продавать совесть за 30 серебряников.
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Дякую, що ти це визнав. Але мені ти не цікавий.
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Встречу объявил Климкин и охрактеризовал ее как возможную.
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У вас всегда одно и тоже. Так не объявляйте, раз есть сомнения. Потому что это смахивает на психиатрию. Синдром паталогического лжеца.
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А у вас что?
Не слушайте.
Ты ж ненави дишь Порошенка и всегда ненавидил.
Зачем ты его слушаешь?
Слушай Путина.
Только упс у него последняя встреча с Трампом тоже сорвалась.
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Це точно. Я відповім: це ломка ригозрадобота.
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Я возлагал на него столько надежд. Особенно на то, что он обещал закончить АТО. Он обманул меня. В 2014 я был его самый большой сторонник. Я надеялся, что он станет лидером нации.
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Это не правда. Я в 2014 писал "украинцы, вы же его сами выбрали, так объединитесь вокруг президента, которого вы сами выбрали". Я надеялся, что он станет лидером нации. Я верил в то, что чтобы у него ни было в прошлом, он способен измениться и начать жить по-новому, потому что Небесная сотня отдала свои жизни на Майдане, в том числе и за то, чтобы пришел новый президент. И он получил власть, потому что они отдали свои жизни за Украину и за него, и за его детей!
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Не надо нам лидеров нации. Не создавайте себе кумира.
Лидер нации это путин в россии. И лукашенко в белоруси.
А Порошенко это доктор который пихает в рот кислую пилюлю.
А доктора не могут по определению быть лидерами нации.
Докторов не любят.
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Ну ты то знаешь как надо. Ты то уже 15 стран реформировал и привел к успеху.
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Самое забавное, что от введения санкций против российской элиты могут вполне пострадать украинские нувориши, включая Порошенко.
По словам Майка Карпентера, советника бывшего вице-президента США Джо Байдена, новые санкции Конгресса против России должны стать предупреждением для тех украинцев, которые получают прибыль от коррупции. Карпентер напомнил, Закон Магнитского носит глобальный характер и может применяться к людям любой национальности.
Так что, кроме Путина и компании, под американский каток могут попасть и отечественные персонажи типа Порошенко, Ахметова и присных.
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Так это же отлично! Вот и посмотрим кто есть кто.
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"получают прибыль от коррупции." - поподробнее. Какую прибыль получил Порошенко, и от какой "коррупции".
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карпентер такой же дебил как и байден который хвалится тем как по своей прихоти заставлял снимать генпрокурора против которого у него ничего не было кроме каприза?
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Обязательно. Вот с тебя и начнём. Помнишь как ты врачу взятку давал ?
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Боротьба проти корупції там, де антикорупціонери не хочуть платити в пенсійний фонд і податки державі🙋
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А там где возврат на НДС ее конечно нет. Потому что возвратом НДС занимается АП.
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Вам сажать или чтобы коррупционеров не было?
В китае сажают и даже стреляют, а их меньше не становится.
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В Украине и не сажают и не стреляют. Куда же коррупция денется?
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а куда делись каторжники которых высылали в Австралию?
Гражданами стали.
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Из Украины уже высылают в Австралию? Желающих я думаю будет не мало уехать на каторгу.
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простой пример.
Раньше УЗ распределяла вагоны по заниженым ценам и конечно же там появлялись посредники, которые получали откат за вагоны, которых на всех не хватало. Теперь УЗ будет сдавать вагоны по рыночным ценам и посредникам будет там просто нечего делать.

Другой пример. Ввели декларации для судей и больинс тво взяточников просто ушли на пенсии. Без посадок и так далее.
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и депутаты не чистые на руку в следующий раз 3 раза подумают идти ли в парламент со всем геморроем типа декларацийи внимание НАБУ.
Незачем рисковать свободой и активами когда можно просто зарабатывать как обычный бизнесмен.
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Інфраструктурна війна? Ні, не чули...

Росія може спричинити «хаос» в Британії - міністр оборони

Міністр оборони Британії Гевін Вільямсон в інтерв'ю Daily Telegraph висловив думку, що Москва має підступний план щодо інфраструктури Британії, і що її блокування може спричинити «абсолютний хаос» в країні.
Росія може спричинити «тисячі, тисячі і тисячі смертей», завдавши шкоди інфраструктурі Британії, зазначив міністр.
Він сказав, що це «реальна загроза», із якою стикається країна….
У Британії є чотири підводні сполучення для постачання електроенергії з континенту, і ще чотири - для транспортування газу.
Пан Вільямсон, який став міністром оборони минулого листопада, заявив, що Росія досліджує ці сполучення і готова вдатися до кроків, які б для «будь-якої іншої країни вважали абсолютно неприйнятними»….http://www.bbc.com/ukrainian/news-42838281
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Не актуально, как сказал Байден. Перестаньте демонстрировать, что вы против РФ. Займитесь своей страной и начните борьбу с коррупцией.
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Тема почему Трамп не встретился с Порошенком не раскрыта!
Климкин, отвечай за базар!

Порошенко встретится с президентом США в Давосе, - Климкин
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Оправдания всегда можно найти, особенно из методички. Это легко.
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За день Трамп встретился только с президентом Руанды и Швейцарии и все...


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На фотке, на заднем фоне, у господина Чакраборти, отсутствует даже протокольно-обязательное подобие радостной улыбки. Зато лысина отсвечивает весьма дружелюбно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Украина и США договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности
 
 
 
 
 
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