 Порошенко: Украина и США договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности

Об этом Петр Порошенко сообщил на брифинге по итогам встречи, которая состоялась в рамках участия главы государства в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Мы также договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности", - сообщил Петр Порошенко.



"Я поблагодарил Госсекретаря США за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонного оружия. Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились об определенных этапах этого сотрудничества", - также отметил Глава государства.



Президент также поблагодарил Госсекретаря США за санкции, которые вводятся американскими партнерами против российских резидентов. "Уверен в том, что эта политика является эффективной. Для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить де-оккупацию Донбасса и освобождения Крыма", - отметил Президент.



Президент также напомнил, что сегодня происходит встреча Специального посланника Президента США по Украине Курта Волкера с представителем России. "Безусловно, настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия об освобождении остальных заложников и об освобождении политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России", - подчеркнул Президент.

Он также проинформировал Госсекретаря США о процессах, которые происходили при освобождении украинских заложников и поблагодарил за помощь, которая была предоставлена ​​украинской стороне в этом процессе. "Мы договорились, что этот процесс сейчас будет продолжен", - добавил он.

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Президент также поздравил еще одного освобожденного заложника Романа Савкова, который находился в тюрьме в очень тяжелом состоянии, и благодаря эффективным действиям его вернули домой. "Я разговаривал с ним и его отцом. Еще раз поздравляю, что украинцы возвращаются домой, где их ждут родные и весь украинский народ", - сказал он.



Петр Порошенко также сообщил, что поблагодарил США за помощь, которая была оказана украинским пилотам в Кабуле. "Это еще раз продемонстрировало наше эффективное сотрудничество: сотрудники были переведены и размещены в надежно защищенном месте; помогли идентифицировать погибших пилотов и помогли организовать их возвращение в Украину", - отметил Президент.



"Это очень важно, потому что наше сотрудничество, наше доверие должно демонстрироваться, в том числе и во время таких террористических атак. Безусловно, координация наших действий в противодействии терроризму станет лучше. Мы договорились о сотрудничестве в этом направлении", - сказал он и выразил соболезнования в связи и тем, что во время этой атаки погибли трое американцев.