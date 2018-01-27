 Порошенко: Украина и США договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности

Об этом Петр Порошенко сообщил на брифинге по итогам встречи, которая состоялась в рамках участия главы государства в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Мы также договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности", - сообщил Петр Порошенко.
"Я поблагодарил Госсекретаря США за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонного оружия. Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились об определенных этапах этого сотрудничества", - также отметил Глава государства.
Президент также поблагодарил Госсекретаря США за санкции, которые вводятся американскими партнерами против российских резидентов. "Уверен в том, что эта политика является эффективной. Для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить де-оккупацию Донбасса и освобождения Крыма", - отметил Президент.
Президент также напомнил, что сегодня происходит встреча Специального посланника Президента США по Украине Курта Волкера с представителем России. "Безусловно, настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия об освобождении остальных заложников и об освобождении политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России", - подчеркнул Президент.
Он также проинформировал Госсекретаря США о процессах, которые происходили при освобождении украинских заложников и поблагодарил за помощь, которая была предоставлена украинской стороне в этом процессе. "Мы договорились, что этот процесс сейчас будет продолжен", - добавил он.
Президент также поздравил еще одного освобожденного заложника Романа Савкова, который находился в тюрьме в очень тяжелом состоянии, и благодаря эффективным действиям его вернули домой. "Я разговаривал с ним и его отцом. Еще раз поздравляю, что украинцы возвращаются домой, где их ждут родные и весь украинский народ", - сказал он.
Петр Порошенко также сообщил, что поблагодарил США за помощь, которая была оказана украинским пилотам в Кабуле. "Это еще раз продемонстрировало наше эффективное сотрудничество: сотрудники были переведены и размещены в надежно защищенном месте; помогли идентифицировать погибших пилотов и помогли организовать их возвращение в Украину", - отметил Президент.
"Это очень важно, потому что наше сотрудничество, наше доверие должно демонстрироваться, в том числе и во время таких террористических атак. Безусловно, координация наших действий в противодействии терроризму станет лучше. Мы договорились о сотрудничестве в этом направлении", - сказал он и выразил соболезнования в связи и тем, что во время этой атаки погибли трое американцев.
Не слушайте.
Ты ж ненави дишь Порошенка и всегда ненавидил.
Зачем ты его слушаешь?
Слушай Путина.
Только упс у него последняя встреча с Трампом тоже сорвалась.
Лидер нации это путин в россии. И лукашенко в белоруси.
А Порошенко это доктор который пихает в рот кислую пилюлю.
А доктора не могут по определению быть лидерами нации.
Докторов не любят.
По словам Майка Карпентера, советника бывшего вице-президента США Джо Байдена, новые санкции Конгресса против России должны стать предупреждением для тех украинцев, которые получают прибыль от коррупции. Карпентер напомнил, Закон Магнитского носит глобальный характер и может применяться к людям любой национальности.
Так что, кроме Путина и компании, под американский каток могут попасть и отечественные персонажи типа Порошенко, Ахметова и присных.
В китае сажают и даже стреляют, а их меньше не становится.
Гражданами стали.
Раньше УЗ распределяла вагоны по заниженым ценам и конечно же там появлялись посредники, которые получали откат за вагоны, которых на всех не хватало. Теперь УЗ будет сдавать вагоны по рыночным ценам и посредникам будет там просто нечего делать.
Другой пример. Ввели декларации для судей и больинс тво взяточников просто ушли на пенсии. Без посадок и так далее.
Незачем рисковать свободой и активами когда можно просто зарабатывать как обычный бизнесмен.
Росія може спричинити «хаос» в Британії - міністр оборони
Міністр оборони Британії Гевін Вільямсон в інтерв'ю Daily Telegraph висловив думку, що Москва має підступний план щодо інфраструктури Британії, і що її блокування може спричинити «абсолютний хаос» в країні.
Росія може спричинити «тисячі, тисячі і тисячі смертей», завдавши шкоди інфраструктурі Британії, зазначив міністр.
Він сказав, що це «реальна загроза», із якою стикається країна….
У Британії є чотири підводні сполучення для постачання електроенергії з континенту, і ще чотири - для транспортування газу.
Пан Вільямсон, який став міністром оборони минулого листопада, заявив, що Росія досліджує ці сполучення і готова вдатися до кроків, які б для «будь-якої іншої країни вважали абсолютно неприйнятними»….http://www.bbc.com/ukrainian/news-42838281
Климкин, отвечай за базар!
Порошенко встретится с президентом США в Давосе, - Климкин