 В Украине в 2020 приступят к разработке нового закона о высшем образовании, - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В 2018 году мы издадим прогноз развития образования в Украине в части профессионального предвысшего, высшего образования и образования взрослых. В 2019 году – разработка стратегии развития высшего образования до 2025 года. И в 2020 году – подготовка проекта новой редакции закона Украины о высшем образовании", - сказала она во время заседания коллегии Минобразования в пятницу в Киеве.

Л.Гриневич пояснила, что в отличие от законодательства США и других старых демократий, нормативно-правовые акты в Украине слишком детализированы. "Потому закон о высшем образовании 2014 года драматически стареет", - добавила она.

В то же время министр отметила, что не все университеты были готовы перейти от прямого контроля государства к практике независимой экспертной оценки их деятельности, как это предусматривает закон о высшем образовании.

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"Сегодня, когда Министерство образования отменило ряд своих приказов для де бюрократизации высшего образования, что сделали многие университеты решениями своих ученых советов? Бюрократизируют процесс в своем университете, требуя от преподавателей кипы бумаг, которые давно уже никому не нужны в европейских и других ведущих университетах мира", - сказала она.

Между тем Л.Гриневич добавила, что три года имплементации закона о высшем образовании показали, что финансовая автономия университетов остается заложником бюджетного законодательства.