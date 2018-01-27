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Все про:вуз (621) закон (2343) Минобразования (874) высшее образование (55) Гриневич (250)

 В Украине в 2020 приступят к разработке нового закона о высшем образовании, - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что закон о высшем образовании устаревает, и в 2020 году приступят к разработке новой редакции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В 2018 году мы издадим прогноз развития образования в Украине в части профессионального предвысшего, высшего образования и образования взрослых. В 2019 году – разработка стратегии развития высшего образования до 2025 года. И в 2020 году – подготовка проекта новой редакции закона Украины о высшем образовании", - сказала она во время заседания коллегии Минобразования в пятницу в Киеве.

Л.Гриневич пояснила, что в отличие от законодательства США и других старых демократий, нормативно-правовые акты в Украине слишком детализированы. "Потому закон о высшем образовании 2014 года драматически стареет", - добавила она.

В то же время министр отметила, что не все университеты были готовы перейти от прямого контроля государства к практике независимой экспертной оценки их деятельности, как это предусматривает закон о высшем образовании.

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"Сегодня, когда Министерство образования отменило ряд своих приказов для де бюрократизации высшего образования, что сделали многие университеты решениями своих ученых советов? Бюрократизируют процесс в своем университете, требуя от преподавателей кипы бумаг, которые давно уже никому не нужны в европейских и других ведущих университетах мира", - сказала она.

Между тем Л.Гриневич добавила, что три года имплементации закона о высшем образовании показали, что финансовая автономия университетов остается заложником бюджетного законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3046925
 
 
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В Украине к 2020 году не будет тебя Гиневич и твоего воровского хозяина Порошенко и всей вашей коррупционной банды...
Так, что готовься не разработке нового закона, а к нарам, на которых ты окажешься к 2020 году.
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Ага! Ещё один закон. Это- хорошо. Кто на этот раз возникнет с предъявами? Ставлю на Словакию.Бо она, кажись- единственная из соседей, с кем пока что не возникало непоняток. Пора восполнить пробел?
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Це хто вас буде терпіти до 2020 року? У 2020 ви, будете все або на нарах або у ростові, потвори безідейні
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине в 2020 приступят к разработке нового закона о высшем образовании, - Гриневич
 
 
 
 
 
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