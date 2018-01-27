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 Политика Украины
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 Украина не включала Эстонию в список офшоров, - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не включала Эстонию в список офшорных зон – речь идет о перечне государств, операции с резидентами которых контролируются для целей трансфертного ценообразования.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

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Данилюк 25 января в Давосе обсудил с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом вопрос внесения Эстонии в перечень стран, где налог на прибыль ниже, чем в Украине, или где введен налог на выведенный капитал, и хозяйственные операции с резидентами которых признаются Киевом контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

"Речь не идет о "списке офшоров". Это перечень стран, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списокв является ошибочным", - заявил министр финансов.

Также он отметил важность исполнения обязательств в рамках BEPS (Base erosion and Profit Shifting, плана действий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения).

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"Есть разница в налоговых ставках и для того, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонений от налогообложений, мы контролируем операции резидентов Украины с другими странами, где эти ставки ниже. Нужно, чтобы налоги уплачивались в стране, где они формируются, поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля. Это то, к чему мы стремимся в рамках плана действий BEPS. Это также важно для наполнения государственного бюджета", - добавил Данилюк.

Министр финансов также отметил, что переговоры ведутся также с Латвией, где также был введен налог на выведенный капитал.

Как сообщалось, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО). В него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа. Общее количество стран увеличилось с 65 до 85.

По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога (согласно действующему в Эстонии налогу на выведенный капитал) рассматривает эстонскую ставку налога на прибыль как нулевую. В то же время в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения. "Поэтому мы считаем, что оказались в списке по ошибке", - сказал он.

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Г.Антсу отмечал, что решение касается всех предпринимателей, занимающихся экспортом в Украину. В позапрошлом году таких фирм было 402.

Источник: https://censor.net.ua/n3046924
 
 
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А може, вартує все-таки знизити податки для бізнесу, але щоб платили всі без винятку? Тоді естонці своїх бізнесменів будуть контролювати, аби в нас податки не платили? Украина не включала Эстонию в список офшоров, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1836
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МВФ з вас три шкури зніме за свої вкрадені гроші , віддавати бачим ви не збираєтесь ...
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Тобто влада визнала, що тисне податками.🙋
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Короче все как в рашке. Большой брат СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ - БИЗЬНЕСЬМЕН, спикулянт. (ишь чаго удумал с Зыграницами всякими торговать)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не включала Эстонию в список офшоров, - Данилюк
 
 
 
 
 
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