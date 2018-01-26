EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1143  34
Все про:Беларусь (2611) ОБСЕ (2969) свобода слова (931) СМИ (3024) блокирование (202)

 В ОБСЕ встревожены блокировкой интернет-СМИ в Белоруссии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал тревожным явлением блокировку некоторых интернет-СМИ в Белоруссии и призвал белорусские власти обеспечить к ним доступ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: "Жизнь у нас не прекрасна, она терпима", - Лукашенко

"Блокировка доступа к сайтам в Беларуси за последние несколько месяцев вызывает тревогу. Подобные действия препятствуют реализации основных прав человека на получение и распространение информации, а также на свободу СМИ", - говорится в заявлении А.Дезира, распространенном в пятницу.

По словам представителя ОБСЕ, "власти несут ответственность за обеспечение того, чтобы граждане Беларуси не просто беспрепятственно имели доступ к интернету, но и доступ к информации в интернете". Он подчеркнул, что обязательства ОБСЕ, которые разделяет и Беларусь, не позволяют широко трактуемому понятию " национальные интересы" ограничивать осуществление основополагающего права человека на доступ к информации.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинец признался, что был завербован КГБ Беларуси для шпионажа на Черниговщине

Как сообщалось, 24 января интернет-провайдеры в Беларуси начали блокировать доступ к оппозиционному сайту новостей Charter97.org. Власти объяснили блокировку угрозой национальным интересам в неуказанных материалах на веб-сайте. Ранее в декабре анологично был заблокирован доступ к другому популярному сайту Belaruspartisan.org.

Источник: https://censor.net.ua/n3046923
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А поки прибрали мій про політику Беларусі.
 показать весь комментарий
 
Возможно посчитали разжиганием ненависти? Или подобное..
Продублируй мне, почитаю..заодно повисит. Это в этой ветке было?
 показать весь комментарий
 
Те, що нічого нового нема в політиці Беларусі. Лукашенко завжди проводив утиски свободи слова і в Україні повно його прихильників.
 показать весь комментарий
 
В 2008 году как рассказывал сам Лукашенко американцы пообещали отключить Беларусь от SWIFT,если он признает Абхазию и Южную Осетию, как того хотела Россия. Не признал. Так что санкции работают.
 показать весь комментарий
 
 
У одноглазніках ;русскій шансон; слухає.
 показать весь комментарий
 
 
Доброй ночи, Цензор. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе наверняка встревожена ситуацией в Беларуси. А по белорусссссиии встревожены только НА росии. Исправьте заголовок.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Есть Беларусь и в Украине. А не Белоруссия и на Украине.
 показать весь комментарий
 
та там то сябров процента так 4, не больше. остальные - точно позеленевшие челавеки.
ну и бать их с колей, на пару!
 показать весь комментарий
 
 
в обсе встревожены блокировкой интернет-сми в россии

-------------------------
что-то я не припомню такую встревоженность от обсе
 показать весь комментарий
 
Ну майже так стривожені, як вибухами на Донбасі. Бідні, ні дня без тривоги. Валер'янка, валокордин. Кепська робота. В ОБСЕ встревожены блокировкой интернет-СМИ в Белоруссии - Цензор.НЕТ 2082
 показать весь комментарий
 
Как сказал бы хуйлоПутин -их заблокировали..
Его вассал просто промолчит. Пардон, и усом не поведёт..
 показать весь комментарий
 
Лукашенко вспомнил старое и снова стал душить независимые СМИ
Jan. 25th, 2018 at 4:36 PM

В ОБСЕ встревожены блокировкой интернет-СМИ в Белоруссии - Цензор.НЕТ 8562
Не успел я вчера поразмышлять о лавировании Александра Лукашенко меж двух берегов, как из Беларуси пришла очередная, не воодушевляющая новость - заблокирован доступ к сайту "Хартыя-97", одному из немногих, независимых в Республике.

Напомню, что в середине декабря прошлого года блокировке подвергся сайт "Белорусский партизан", который в свое время основал Павел Шеремет, убитый в Киеве 20 июля 2016 года.
Что же до "Хартыя-97" то его блокировать пытались неоднократно, в первый раз накануне президентских выборов 2001 года, а в последний - в 2014 году. Вчера же, 24 января согласно решению министерства информации Республики Беларусь, сайту вновь перекрыли кислород.
Таким образом, в Беларуси продолжилась практика преследования независимых СМИ, после непродолжительной оттепели. Оттепели, которая на Западе спровоцировала ответную реакцию в виде снятия санкций с окружения президента РБ Александра Лукашенко. Санкций, которые в первую очередь были наложены за ограничение свободы слова.
Однако, в Минске решили далее не заигрывать с Западом, а брать пример с гибридного соседа. Что же, Александр Лукашенко продолжает рыть себе могилу, ведь подобные действия не останутся незамеченными и возвращение в "Лигу последних диктаторов Европы" ему гарантировано. Правда, уже не в качестве №1, а на вторых ролях.
 показать весь комментарий
 
 
Проблема исчезнет только вместе с Лукашенко. Пациент неизлечим как и Янукович.
 показать весь комментарий
 
 
Це не так, бо велика кількість вати (у теж таких повно) знов обере наступного Лукашенко. Більше того, у нас теж є багато прихильників Лукашенко.
 показать весь комментарий
 
 
Ну у вас ладно. Пусть мечтают. А у нас сторонников Лукашенко осталось 25-30%. Остальные уже за европейский путь развития. Всем всё стало ясно. 24 года ватного совка успешно лечит от ватности
 показать весь комментарий
 
Соцопросы, пока их за это не прикрыли, ну и в Минске теперь его сторонников поискать надо.
 показать весь комментарий
 
Це вже цікаво. Виходить, що настрої в Беларусі змінюються?
 показать весь комментарий
 
Требование налога с безработных-полмиллиона человек получило извещение также не способствует любви к власти. Вчера правда отменили-заплатило только 10%, остальные послали подальше. Теперь будут драть с нищих 100% коммуналку. Коттеджу 500 метров будет по льготе-главное числится работающим, а вот безработным вкатят по полной.
 показать весь комментарий
 
Это у нас отдельная каста ватников.. Мол -вот сказал, и сделали! Чуть украли -посадил! Нам бы такого!
У меня ответ для них один -в чужих руках фаллос всегда толще. Долго пытаются понять и крутят глазами))
 показать весь комментарий
 
Беженцы ваши бегут обратно. Говорят в Украине даже и лучше.
 показать весь комментарий
 
 
А это факт. Я в 2014 выезжал с семьей из лугандона в свою родную страну - куда глаза глядят, а знакомый бизнесмен - к другу в Беларусь. Через год он оттуда свалил, оставив все нажитое непосильным), признав что жить там не возможно. А я вроде как о своем выборе не жалею... Так что очень даже верю.
 показать весь комментарий
 
Отож за це можуть коментарі видалити🙅
 показать весь комментарий
 
Еще на выборах 2010, ну Лукашенко понятно нарисовал себе 80%, но в реальности удалось подсчитать наблюдателям, что он получил только 40%, а все остальные кандилаты, а они все были демократические и проевропейские, получили в сумме 60% и должен был быть второй тур. А уж теперь его все просто ненавидят. Дошли до ручки.
 показать весь комментарий
 
 
"белорусские власти" - ну они в ОБСЕ Прикалываются. Именно ВЛАСТИ, там Руководит просто ОДИН чувак, просто такой Председатель епта. А они - ВЛАСТИ.
белорусские власти

белорусские власти

белорусские власти
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ОБСЕ встревожены блокировкой интернет-СМИ в Белоруссии
 
 
 
 
 
 вверх