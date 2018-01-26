 В ОБСЕ встревожены блокировкой интернет-СМИ в Белоруссии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Блокировка доступа к сайтам в Беларуси за последние несколько месяцев вызывает тревогу. Подобные действия препятствуют реализации основных прав человека на получение и распространение информации, а также на свободу СМИ", - говорится в заявлении А.Дезира, распространенном в пятницу.
По словам представителя ОБСЕ, "власти несут ответственность за обеспечение того, чтобы граждане Беларуси не просто беспрепятственно имели доступ к интернету, но и доступ к информации в интернете". Он подчеркнул, что обязательства ОБСЕ, которые разделяет и Беларусь, не позволяют широко трактуемому понятию " национальные интересы" ограничивать осуществление основополагающего права человека на доступ к информации.
Как сообщалось, 24 января интернет-провайдеры в Беларуси начали блокировать доступ к оппозиционному сайту новостей Charter97.org. Власти объяснили блокировку угрозой национальным интересам в неуказанных материалах на веб-сайте. Ранее в декабре анологично был заблокирован доступ к другому популярному сайту Belaruspartisan.org.
Продублируй мне, почитаю..заодно повисит. Это в этой ветке было?
ну и бать их с колей, на пару!
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Ржу німагу !!!
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что-то я не припомню такую встревоженность от обсе
Его вассал просто промолчит. Пардон, и усом не поведёт..
Jan. 25th, 2018 at 4:36 PM
Не успел я вчера поразмышлять о лавировании Александра Лукашенко меж двух берегов, как из Беларуси пришла очередная, не воодушевляющая новость - заблокирован доступ к сайту "Хартыя-97", одному из немногих, независимых в Республике.
Напомню, что в середине декабря прошлого года блокировке подвергся сайт "Белорусский партизан", который в свое время основал Павел Шеремет, убитый в Киеве 20 июля 2016 года.
Что же до "Хартыя-97" то его блокировать пытались неоднократно, в первый раз накануне президентских выборов 2001 года, а в последний - в 2014 году. Вчера же, 24 января согласно решению министерства информации Республики Беларусь, сайту вновь перекрыли кислород.
Таким образом, в Беларуси продолжилась практика преследования независимых СМИ, после непродолжительной оттепели. Оттепели, которая на Западе спровоцировала ответную реакцию в виде снятия санкций с окружения президента РБ Александра Лукашенко. Санкций, которые в первую очередь были наложены за ограничение свободы слова.
Однако, в Минске решили далее не заигрывать с Западом, а брать пример с гибридного соседа. Что же, Александр Лукашенко продолжает рыть себе могилу, ведь подобные действия не останутся незамеченными и возвращение в "Лигу последних диктаторов Европы" ему гарантировано. Правда, уже не в качестве №1, а на вторых ролях.
У меня ответ для них один -в чужих руках фаллос всегда толще. Долго пытаются понять и крутят глазами))
белорусские власти
белорусские власти
белорусские власти