EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  771  10
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8448) допрос (1052) Якименко (45)

 Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу СБУ Якименко

Генпрокуратура вызвала на допрос бывшего главу Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича Александра Якименко.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно повестке, размещенной на сайте Генпрокуратуры, Якименко необходимо явиться 6 февраля 2018 года в 12:00 в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 1 декабря разрешил заочное расследование против бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Согласно решению суда, контрразведка Службы безопасности Украины установила, что Якименко находится в оккупированном Россией Крыму. 15 сентября 2017 года Генпрокуратура России отказала Украине в выдаче Якименко, а Интерпол отказывается объявлять подозреваемого в международный розыск.

Напомним, что Якименко бежал с материковой части Украины 22 февраля 2014 года. В марте 2015 года ему предъявили обвинения в незаконном объявлении АТО во время Майдана.

Также читайте: Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3046922
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
афигеть!. .вот щас он с Рашки приедет и сдаст своих подельников.. ага!
 показать весь комментарий
 
Якименко якраз той росіянин, якого янукович поставив красти всі військові таємниці України. Ось так росія за допомогою януковича готувала агресію в Україні. Чого тоді багато людей мовчали?
 показать весь комментарий
 
 
Всех корупционеров предателей вырастил кучма . Всё окружение кучмы сбегало в россию ещё начиная с 2004 - го года .
 показать весь комментарий
 
Ещё бы Мазепу вызвали клоуны .А почему не вызывают Махницкого ,Ярему ,Шокина ? Ведь при этих красавцах генпрокурорах вся банда иванющенки адаменки рыгыаналов была снята с розыска Интерпола ..
 показать весь комментарий
 
 
Долбойобы а вы проверили жив ли он? Может за эти годы состарился и "кони двинул" )))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
А дух сралина слабо вызвать в генпгокугатугу на допгос?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенпрокуратура вызвала на допрос экс-главу СБУ Якименко
 
 
 
 
 
 вверх