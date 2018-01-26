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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 170 взрывов на Донбассе 25 января

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за сутки зафиксировали почти 170 взрывов в зоне проведения АТО.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 24 января до 19:30 25 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Однако миссия зафиксировала меньше взрывов (70 против 83)", - говорится в отчете.

По данным наблюдателей, ведение огня было зафиксировано в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Авдеевки, Березовки.

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"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе почти 100 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (один взрыв)", - говорится в отчете.

В частности, представители миссии, находясь в контролируемой боевиками "ЛНР" деревне Сабовка, слышали 88 взрывов из неустановленного вооружения на расстоянии 15-20 км со стороны юга, юго-запада. По оценке миссии, в этом районе проходили учения с боевой стрельбой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046921
 
 
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