EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  7146  233
Материалы по теме:
Все про:МИД РФ (1068) санкции (6454) США (13126)

 "Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением

Министерство иностранных дел России прокомментировало введение американской стороной дополнительных санкций в отношении ряда россиян и российских компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

В комментарии отечается: "Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису. В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: США расширили санкции в отношении РФ

В российском МИД отмечают: "Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность".

"Примечательно, что за несколько часов до введения санкций Посол США в России Дж.Хантсман опубликовал в издании "Москоу таймс" статью, в которой выразил стремление к улучшению российско-американских отношений. Как видим, в Вашингтоне своего Посла в этом желании не поддержали", - резюмируют в ведомстве Лаврова. 

Также читайте: Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин

 

Источник: https://censor.net.ua/n3046920
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Это, типа, очередная победа твоего фюрера?..
Не парься, москалик, то просто биржевые игры...
 показать весь комментарий
 
=== "Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением===

Слепят очередного петуха из говна
 показать весь комментарий
 
 
А знаете, что самое смешное, во всем этом кацапском мраке - "Мы оставляем за собой право на ответ", НИХУЯСЕБЛЯ!!!!! Как будто у них кто-то, это право забирал! А они побороли "супостата" и все-таки оставили право на ответ за собой! ЭТО ПОБЕДА БЛЯ!!! Вот уж руських не сломить, раз сказали - "что право на ответ у них, то так и будет!" Ну, допустим вытащили бутылку с жопы и извинились перед Рамзан Ахматовичем, а ответ то какой будет????????????
 показать весь комментарий
 
 
Обычное протокольное заявление пресс-службы. На то пресс-службы и существуют, чтобы делать такие унылые комментарии.
 показать весь комментарий
 
Лечись, если уверен что это - "Обычное протокольное заявление пресс-службы..", кстати чей? Просто интересно? "Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением - Цензор.НЕТ 5971
 показать весь комментарий
 
Прочитайте первые два предложения новости и всё поймёте.
 показать весь комментарий
 
С таким же успехом мы читаем протокольные заявы мидрф по донбасу, что "ихтамнет"...
 показать весь комментарий
 
 
Хороший пример, что "ихтамнет"?
Или пример, что кацапы - прирожденные подлецы и лжецы?
 показать весь комментарий
 
опять песта воронежу. правда русня?
 показать весь комментарий
 
 
Вам осталась "одна забава". Нет, не по Есенину Сергею, а по аналогии с ЕС : проявлять крайнюю озабоченность. Даже можно более крайнюю, чем была на мобильные МРБ Китая вдоль границ "скрепоносной".
 показать весь комментарий
 
 
Наверное не МРБ, а МБР. К вашему сведенью, чем они ближе, тем безопасней. Это не парадокс, а ограничение по минимальной дальности межконтинентальных ракет. В соседний город такой ракетой не попасть
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А что Вы склоняете этот Воронеж? Вы хоть в курсе откуда пошёл этот мем? Вы знаете, что Воронеж единственный город в мире, где ещё серийно выпускаются самолёты "Антонова"?
 показать весь комментарий
 
Ну да, серийный украинский завод "Антонов" под Киевом не в счёт...
Ну Вы, товарысч, хоть мысли свои фильтруйте...
 показать весь комментарий
 
А в каком году он выпустил последний серийный самолёт?
 показать весь комментарий
 
Ну, во-первых, Вам, товарысч, следует признать свою поспешность в "единственный город, где..."
Во-вторых, не хочу болезненно воздействовать на Ваш мозг подсказками. Лишь намекну о контрактах Украины по АНам с Египтом, С.Аравией, ОАЭ...
И вот ещё, немножко просмотрите Ле-бурже за последние три года - неожиданно найдете украинские АНы...
 показать весь комментарий
 
Никакой поспешности. За последние 2 года "Антонов" не продал ни одного самолёта.
На выставках да, всё нормально.
 показать весь комментарий
 
Ан-132 опытный. На продажу не пойдёт. Будет разрушен на статических испытаниях как и любая первая опытная машина.
 показать весь комментарий
 
Хотя планер там проверенный от Ан-32, чего его испытывать? Но в любом случае это не серийная машина и не для продажи.
 показать весь комментарий
 
700млн.длр. контракт подписан после показательных выступлений в Ле-бурже
 показать весь комментарий
 
==="Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ===

Слепят очередного петуха из говна
 показать весь комментарий
 
И это их ещё не бомбили
"Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением - Цензор.НЕТ 8563
ул. Пирогова, Воронеж, Мордор. Наши дни.
"Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением - Цензор.НЕТ 9348
 показать весь комментарий
 
 
Какое бы право за собой не оставляли бы кацапы,они все равно останутся дерьмом собачим. "Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением - Цензор.НЕТ 4248
 показать весь комментарий
 
 
Амеры лупят дубинкой по башке облезлую двуглавую рашистскую курву, а та в ответ что то там крякает
 показать весь комментарий
 
 
И ни капли сожаления и раскаяния. Ни за тысячи загубленных жизней, ни за грубейшее нарушение пачки международных договоров, законов и самого Устава ООН. Как будто они не понимают за что им эти санкции.
 показать весь комментарий
 
в ответ русосрань запретит пользоваться ватным холопам АНДРОИДом , ВИНДОВС и долларами.
 показать весь комментарий
 
ЕЩЁ ГОДИК ДВА И ПУТИНСКИХ НА ВИЛАХ ВЫНЕСУТ С КРЕМЛЯ !!!
 показать весь комментарий
 
ЕЩЁ ГОДИК ДВА И ПУТИНСКИХ НА ВИЛАХ ВЫНЕСУТ С КРЕМЛЯ !!!
 показать весь комментарий
 
Дочь друга Путлера требует внести отца в санкционные списки в ЕС. (Видео)

Ольга Литвиненко, дочка ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко, потребовала внести отца в санкционные списки в Европе. В таком случае Литвиненко запретят въезд в Евросоюз и арестуют его активы в странах ЕС, пишет «Настоящее время».
«В Литве был принят «Закон Магнитского», и я выступила с инициативой внесения моего отца в санкционный список», - заявила Ольга.
По ее словам, он должен попасть под действие закона из-за преступлений против прав человека как «подельник банды путина» и его близкий друг.
Он связан с преступлениями против прав человека. Мой отец три раза руководил избирательной кампанией Путлера (в 2000-м, 2004-м и 2012 годах) и сейчас входит в перечень доверенных лиц президента России. Мы прекрасно знаем, что на России при путене был абсолютно уничтожен сам институт прав человека как таковой. Поэтому мой отец является подельником путина и пособником банды путина против свободы слова и прав человека», - подчеркнула Ольга Литвиненко.
Ее доклад в Сейме Литвы вызвал «оживленную дискуссию» и «огромный интерес».
Въезд в Литву людям, связанным с коррупцией, отмыванием денег и нарушением прав человека, Закон запретит со следующего года. Первые в списке - россияне.
Владимир Литвиненко - «самый богатый ректор России» (состояние оценивают в 1 млрд долл.), крупный акционер компании «ФосАгро», владеет элитной недвижимостью.--

https://inforesist.org/vladimir-litvinenko-doch-tebuet-primenit-k-nemu-sanktsii/
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением
 
 
 
 
 
 вверх