=== "Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением===

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

В комментарии отечается: "Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису. В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов".

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В российском МИД отмечают: "Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность".

"Примечательно, что за несколько часов до введения санкций Посол США в России Дж.Хантсман опубликовал в издании "Москоу таймс" статью, в которой выразил стремление к улучшению российско-американских отношений. Как видим, в Вашингтоне своего Посла в этом желании не поддержали", - резюмируют в ведомстве Лаврова.

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