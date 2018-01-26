=== "Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением===

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
В комментарии отечается: "Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису. В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов".
Читайте на «Цензор.НЕТ»: США расширили санкции в отношении РФ
В российском МИД отмечают: "Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность".
"Примечательно, что за несколько часов до введения санкций Посол США в России Дж.Хантсман опубликовал в издании "Москоу таймс" статью, в которой выразил стремление к улучшению российско-американских отношений. Как видим, в Вашингтоне своего Посла в этом желании не поддержали", - резюмируют в ведомстве Лаврова.
Не парься, москалик, то просто биржевые игры...
Слепят очередного петуха из говна
Или пример, что кацапы - прирожденные подлецы и лжецы?
Ну Вы, товарысч, хоть мысли свои фильтруйте...
Во-вторых, не хочу болезненно воздействовать на Ваш мозг подсказками. Лишь намекну о контрактах Украины по АНам с Египтом, С.Аравией, ОАЭ...
И вот ещё, немножко просмотрите Ле-бурже за последние три года - неожиданно найдете украинские АНы...
На выставках да, всё нормально.
Слепят очередного петуха из говна
ул. Пирогова, Воронеж, Мордор. Наши дни.
Ольга Литвиненко, дочка ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко, потребовала внести отца в санкционные списки в Европе. В таком случае Литвиненко запретят въезд в Евросоюз и арестуют его активы в странах ЕС, пишет «Настоящее время».
«В Литве был принят «Закон Магнитского», и я выступила с инициативой внесения моего отца в санкционный список», - заявила Ольга.
По ее словам, он должен попасть под действие закона из-за преступлений против прав человека как «подельник банды путина» и его близкий друг.
Он связан с преступлениями против прав человека. Мой отец три раза руководил избирательной кампанией Путлера (в 2000-м, 2004-м и 2012 годах) и сейчас входит в перечень доверенных лиц президента России. Мы прекрасно знаем, что на России при путене был абсолютно уничтожен сам институт прав человека как таковой. Поэтому мой отец является подельником путина и пособником банды путина против свободы слова и прав человека», - подчеркнула Ольга Литвиненко.
Ее доклад в Сейме Литвы вызвал «оживленную дискуссию» и «огромный интерес».
Въезд в Литву людям, связанным с коррупцией, отмыванием денег и нарушением прав человека, Закон запретит со следующего года. Первые в списке - россияне.
Владимир Литвиненко - «самый богатый ректор России» (состояние оценивают в 1 млрд долл.), крупный акционер компании «ФосАгро», владеет элитной недвижимостью.--
https://inforesist.org/vladimir-litvinenko-doch-tebuet-primenit-k-nemu-sanktsii/