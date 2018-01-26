 Просим прощения и надеемся на ваше понимание, - Шабунин извинился перед полицией

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что полиция действовала по инструкции. Сейчас мы не связываем этот инцидент с профессиональной деятельностью нашей коллеги в ЦПК. Протоколы составлены, инцидент исчерпан, суд вынесет свое решение.
Извиняемся и надеемся на ваше понимание реакции команды, которая последний год находится под серьезным давлением", - заявил Шабунин.
Напоминаем, 25 января сотрудница ЦПК Устинова сообщила, что полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции Елены Щербань. В ЦПК связывли данное задержание с тем, что адвокат Щербань "представляла ЦПК в суде против СБУ".
Сегодня руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков пояснил, что мужчина был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде, предоставив запись с нагрудных камер патрульных.
Татышо?
А чего ж не припереть доказательством?
Может потому, что нет их. И не фейк? Тут ведь шустро показали. Значит, когда не показали опровержения, то ыла чистейшая правда. А про фейки - это к господину луценко
вроде бы он за словесный понос своих сотрудников извинился
И после этого конечно зарядил про злочинну владу, которая это все организовала.
А как оказалось, чувак бухой за рулем подвергал опасности жизни людей, а Шабунин его отмазывал, красавец.
Здесь три неправды:
1) В украинской истории сотрудничества с МВФ, Украина несколько раз получала 4-х до 9-ми кредитных траншей от МВФ:
- Stand-By 1996-1997 - 9 траншей подряд;
- Stand-By 1997-1998 - 4 транша подряд;
- и, наконец, по программе EFF (аналогичная действует сегодня) Украина в 1998-2002 годах получила 8 траншей подряд.
2) Украина по текущей программе EFF никогда "полностью" не выполняла взятых на себя обязательств.
В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года, черным по-белому написано (кстати, там стоит подпись Президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя.
Т.е. менее 30%, а не "полностью".
3) Из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, Украина выполнила выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), т.е. 37%, что гораздо меньше заявленных Президентом 80%.
Спрашивается, зачем и с какой целью Президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?" - Заявил Виктор Скаршевский.
Форумные борцуны с барИгами, которые тут тот наброс размазывали, тоже извинитесь? Или кишка тонка?
Или так Шабунин и К свои схемы пытаются скрыть, лишний раз прокричав про политическое преследование.
"І каждий пятий, вродє бил у руля!"
У КПРС було 40млн осіб, і 99% з них крім куняння на зборах та сплати внесків нічого з того членства не мали. Так само і так змвні "Риги" Так, була донецька шобла, якій Йуля допомогла прийти до влади, а інші, просто намагалися якось пересидіти цей час, з мінімальними втратами для себе.
то як там з вибаченням онучатій племінниці двоюрідної тітки пасинка його звідної сестри?
Молодец Шабуня!
Хотя, опять таки, не факт что и это видео- не фуфло.