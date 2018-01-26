 Просим прощения и надеемся на ваше понимание, - Шабунин извинился перед полицией

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что полиция действовала по инструкции. Сейчас мы не связываем этот инцидент с профессиональной деятельностью нашей коллеги в ЦПК. Протоколы составлены, инцидент исчерпан, суд вынесет свое решение.

Извиняемся и надеемся на ваше понимание реакции команды, которая последний год находится под серьезным давлением", - заявил Шабунин.

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Напоминаем, 25 января сотрудница ЦПК Устинова сообщила, что полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции Елены Щербань. В ЦПК связывли данное задержание с тем, что адвокат Щербань "представляла ЦПК в суде против СБУ".

Сегодня руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков пояснил, что мужчина был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде, предоставив запись с нагрудных камер патрульных.

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