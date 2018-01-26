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Все про:извинение (39) Шабунин (87) патрульная полиция (1044) ЦПК (1)

 Просим прощения и надеемся на ваше понимание, - Шабунин извинился перед полицией

Виталий Шабунин принес извинения полиции за реакцию сотрудников Центра противодействия коррупции на инцидент с задержанием мужа адвоката ЦПК.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что полиция действовала по инструкции. Сейчас мы не связываем этот инцидент с профессиональной деятельностью нашей коллеги в ЦПК. Протоколы составлены, инцидент исчерпан, суд вынесет свое решение.

Извиняемся и надеемся на ваше понимание реакции команды, которая последний год находится под серьезным давлением", - заявил Шабунин.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Дело о драке активиста Шабунина с блогером Филимоненко передано в суд

Напоминаем, 25 января сотрудница ЦПК Устинова сообщила, что полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции Елены Щербань.  В ЦПК связывли данное задержание с тем, что адвокат Щербань "представляла ЦПК в суде против СБУ".

Сегодня руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков пояснил, что мужчина был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде, предоставив запись с нагрудных камер патрульных.

Просим прощения и надеемся на ваше понимание, - Шабунин извинился перед полицией 01

Читайте: Уголовное производство против Центра противодействия коррупции передали в прокуратуру Черкасщины: активисты расценивают это как давление. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3046919
 
 
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Плохо, что поднял кипиш раньше времени. Хорошо, что извинился, как цивилизованный человек.
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Переврать факты и подать их как преследование властей это просто плохо, айяйяй, не делай так больше Виталька. Ну зашибись. Так можно ж постоянно фейки набрасывать, говорить выгодную им "правду", а если припрут с доказательствами, которые не оспоришь типа видео, можно просто сказать "извините"
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"Так можно ж постоянно фейки набрасывать, говорить выгодную им "правду"...
Татышо?
А чего ж не припереть доказательством?
Может потому, что нет их. И не фейк? Тут ведь шустро показали. Значит, когда не показали опровержения, то ыла чистейшая правда. А про фейки - это к господину луценко
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Знаешь, Виталий. Прежде чем п..рднуть, надо оглянуться сначала. А то ведь неудобно может получиться.
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хитропопый какой, набрасывать оно легче чем опровергать и оправдываться.
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на что только не готовы пойти славные антикоррупционеры лишь бы привлечь ка себе максимум внимани, все же нет совести у ребят вовсе и чем дальше тем совсем печальнее стает
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А вы, судя по ответу, сторонник коррупции. Сами воруете у государства, или на хлебной должности взятки гребете?
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Человек извинился за мужа своей сотрудницы,к которому он не имеет никакого отношения.Ждем ботоферму стеця и ольгина в полном составе Просим прощения и надеемся на ваше понимание, - Шабунин извинился перед полицией - Цензор.НЕТ 4325.
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а он за мужа сотрудницы извинился ?

вроде бы он за словесный понос своих сотрудников извинился
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колабораціоністські коментарі тобі ближче, насолоджуйся тим ,що є.
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Ти про кого? Я не в темі мабуть? Нещодавно їхав з колегою. Жит область. Мусора зупинили. Сумнівне порушення правил обггону. Відразі дві машини. З одної відразу взяли бабло, а нам почали розповідати казочки. Мій приятель дав 200 гривень. Раніше мусора не дозволяли собі по 2 машини одночасно зупиняти і брати хабара з обох. Тепер рехворма.
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Ти брешеш кацап. ДАЇ у нас немає вже пару років. Ні хто нікого на дорогах не ловить.
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А що таке ДАЇ? Єнто как расшифровувалось?
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Звідки ти, тварина? Як тебе злапаю будеш яйця собі лизати.
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Віталік, пообіцяй ще щільніше зімкнути ряди борцунів з корупцією!
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Шабуніну ту ж статтю шиють,що й крисіну.Твоя шана до крисіна зрозуміла.
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За наругу над мовою нехай тебе назоні нутрощами виверне.Амінь.
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Окуляри з вухами промий,як не відрізняєш навмисне знущання від недосконалого володіння .І Саакашвілі в моїх очах має авторитет,що дорівнює авторитету Рошенка,тобто не має.Не зациклюйся на цих двох,вони один одного варті.
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Шабунька стал порохоботом!!! .. Ой! не-не-не!
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Дааа...без Пети в Украине не пойми что происходит, толи дело когда гарант на месте и следит за порядком Давос кончился если шо, и там особо не позагораеш)))) так шо Петя возвращайся, раскажеш нам как прошла помпезно анонсированная встреча с Трампом, которую Трамп променял на теребеньки с Президентом Республики Руанда
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Встреча прошла,ее просто не заметили)))Как там твитер клима,не сгорел от стыда.
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Дык, для этого нужна самая малость- стыд. А там- отморозка. Хрена загорится.
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Це я набухавсь за кермом бо зрада і корупція.
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Да ну, а вчера говорил другое: "Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів."
И после этого конечно зарядил про злочинну владу, которая это все организовала.
А как оказалось, чувак бухой за рулем подвергал опасности жизни людей, а Шабунин его отмазывал, красавец.
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Насірова випустити, Шабуніна посадити? Тьху! Насіров і так не сидить!
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Кто умеет кроме Пети так брехать:-"Мы, первое украинское правительство, и я, первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня, мы выполнили 80% взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ".

Здесь три неправды:

1) В украинской истории сотрудничества с МВФ, Украина несколько раз получала 4-х до 9-ми кредитных траншей от МВФ:

- Stand-By 1996-1997 - 9 траншей подряд;

- Stand-By 1997-1998 - 4 транша подряд;

- и, наконец, по программе EFF (аналогичная действует сегодня) Украина в 1998-2002 годах получила 8 траншей подряд.

2) Украина по текущей программе EFF никогда "полностью" не выполняла взятых на себя обязательств.

В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года, черным по-белому написано (кстати, там стоит подпись Президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя.

Т.е. менее 30%, а не "полностью".

3) Из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, Украина выполнила выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), т.е. 37%, что гораздо меньше заявленных Президентом 80%.

Спрашивается, зачем и с какой целью Президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?" - Заявил Виктор Скаршевский.
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Не за тією першістю Рошенко женеться.А Ваш допис не за темою статті.
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Ну вот за то, что хватило совести и смелости извиниться за наброс - респект и уважуха.

Форумные борцуны с барИгами, которые тут тот наброс размазывали, тоже извинитесь? Или кишка тонка?
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Ну не перед кем, а просто, типа, был не прав, ошибался, разгонял непроверенный наброс.
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Александр,сколько тогда вы должны извинятся??
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За что? Приводи пример. Клифа найдёшь, он тебе картинку одного моего вброса покажет, с которго он слепил в фотошопе напоминалку, какой же я гад. Там непроверенную инфу про канал ЗИК выложил. Раз. Всё. Был не прав. Распространил непроверенную инфу.
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А я тебе лично что-то написал? Я предложил тем, кто в предыдущих новостях по этой теме писал про пресс антикоррупционеров барИгой, про копов-мудаков и тому подобное последовать примеру Шабунина. Ты же сам начал что-то спаршивать?
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Странно, что не начал ныть о преследовании очередном) хорошо, что видео есть)
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Разогнали зраду за день, а сейчас извиняются? Так может нужно для начала разобраться, а не манипуляцией заниматься?
Или так Шабунин и К свои схемы пытаются скрыть, лишний раз прокричав про политическое преследование.
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Может хватит вбрасывать двойные стандарты.Бпп минимум на половину бывшие рыги,во главе с лолитой.Начинайте с них.Когда посадите розенблатушку хотя бы,потом поговорим.
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Це як з КПРС. Як Мараревич колись співав?
"І каждий пятий, вродє бил у руля!"
У КПРС було 40млн осіб, і 99% з них крім куняння на зборах та сплати внесків нічого з того членства не мали. Так само і так змвні "Риги" Так, була донецька шобла, якій Йуля допомогла прийти до влади, а інші, просто намагалися якось пересидіти цей час, з мінімальними втратами для себе.
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И как шобла Йуле отблагодаріла? А как Лолітє? Сравнітє пажалуста
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Донецькі Юлю фактично посадили і перший, і другий раз, порохоботе Жагун
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Перший раз за спробу реформувати вугільну галузь, а другий за Криворіжсталь.
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не зіскакуй, тема зовсім інша!
то як там з вибаченням онучатій племінниці двоюрідної тітки пасинка його звідної сестри? Просим прощения и надеемся на ваше понимание, - Шабунин извинился перед полицией - Цензор.НЕТ 5872
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Смієтесь,а схожим чином,за безцінь, Рошенко із подібними до нього набув державних підприємств у власність.
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Харьковской лохушке сбившей людей всего лишь надо было сказать что она борец с коррупцией, как можно было так стратить.
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Этим отличается нормальный, современный, цивилизованный человек от ненасытных, лживых барыг. Признать свою ошибку и извиниться, если не прав, а не придумывать ложь, раздувать/распространять её и переть рогом, настаивая на своём, даже если все вокруг смеются и плюют тебе в глаза. Как это было с фейковыми "плёнками Саакашвили".

Молодец Шабуня! Просим прощения и надеемся на ваше понимание, - Шабунин извинился перед полицией - Цензор.НЕТ 1006
Хотя, опять таки, не факт что и это видео- не фуфло.
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обосратушкі в шабуніна.. От так у всьому, спочатку посмердять, потім поцікавляться, а в чому ж таки справа.. Тьху, звідки ті дауни повилізали?!
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Мужчина был задержан за управлением автомобиля в нетрезвом виде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПросим прощения и надеемся на ваше понимание, - Шабунин извинился перед полицией
 
 
 
 
 
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