 Если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"С августа прошлого года заболело около 6500 человек. Это достаточно много для такого короткого промежутка времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большие заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания", - отметила она.

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По ее словам, на сегодня ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась.

"Далее идет заболевания, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", - добавила и.о. министра здравоохранения Украины.

Супрун также отметила, если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет.

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