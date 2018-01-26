 Если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"С августа прошлого года заболело около 6500 человек. Это достаточно много для такого короткого промежутка времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большие заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания", - отметила она.
По ее словам, на сегодня ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась.
"Далее идет заболевания, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", - добавила и.о. министра здравоохранения Украины.
Супрун также отметила, если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет.
А надо "хозяина" Закарпатья спросить, почему до самого последнего времени его проблема вакцинации населения не волновала. Занят был, наверное...