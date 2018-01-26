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Все про:Супрун Ульяна (206) корь (43)

 Если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет, - Супрун

С августа 2017  года в стране корью заболело около 6,5 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"С августа прошлого года заболело около 6500 человек. Это достаточно много для такого короткого промежутка времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большие заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания", - отметила она.

Также смотрите: Украинские дети получают надежную вакцину от кори, - Супрун рассказала, как родители могут проверить препарат. ФОТО

По ее словам, на сегодня ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась.

"Далее идет заболевания, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", - добавила и.о. министра здравоохранения Украины.

Супрун также отметила, если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046918
 
 
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с 1990 по 2010 год в сша специальная комиссия подтвердила 2000 случаев поставкцинальных осложнений, которые повлекли тяжелые последствия для здоровья. по данным искам было выплачено порядка 2 млрд. долларов компенсаций пострадавшим. Простой вопрос: сколько случаев поствакцинальных осложнений официально признано в Украине за последние 20лет?
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Пока токо твой случай признан. Но денег мы тебе не дадим!
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" Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания" Источник: https://censor.net.ua/n3046918

А надо "хозяина" Закарпатья спросить, почему до самого последнего времени его проблема вакцинации населения не волновала. Занят был, наверное...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЕсли в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет, - Супрун
 
 
 
 
 
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