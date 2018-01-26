 Наемники "ЛНР" помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из РФ "гумконвоем"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В оккупированном Луганске четверо боевиков "ЛНР", из которых двое были вооружены, помешали СММ ОБСЕ посетить складской комплекс после того, как туда проехал конвой из десяти тентованных грузовиков, которые имели российские номерные знаки и надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".
"Один из членов "ЛНР" сказал, что СММ требует разрешение от членов "ЛНР" для доступа на объект", - говорится в отчете ОБСЕ.
Напоминаем, 25 января Россия отправила на временно оккупированные территории Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой". МИД Украины выразил протест по этому поводу.
Храни Господь наших воинов.
"Вы должны четко понимать, что сегодня там террор. Там сегодня не просто аресты. Вот я сидел в тюрьме России на территории Крыма. Я сидел за то, что пытался отстаивать мирными методами свою гражданскую позицию.
Сегодня гражданин Украины в Крыму - это угроза. Угроза жизни себе, угроза жизни своим близким. Сегодня аресты в Крыму - это проявление безжалостного террора со стороны государства Россия.
Вооруженные до зубов собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму. Они сегодня насаждают страх и взрослым, и детям, для того чтобы помнили, покорились и превратились в быдло. Чтобы не смели даже говорить о каких-то правах. Все это происходит утром, в пять-шесть утра. Это так было в 1944 году, когда наш народ насильственно высылали из своих домов, из Крыма.
Вы представьте себе, когда в этом доме маленькие дети спят еще. Когда старики, твои родители, спят еще. И вот эти скоты врываются в дом, выламывая окна и двери. Бросают мужчин на пол, прижимают сапогом лицо к полу на глазах у твоих маленьких детей. Это нарушение прав человека? Это угроза жизни человеку!" - заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
или что там заявлялось?
Там вагонами завозят давным давно!
- и всем всё ясно,а то - "обээсйе,найомники,лнр,рф"..