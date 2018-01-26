 Наемники "ЛНР" помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из РФ "гумконвоем"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В оккупированном Луганске четверо боевиков "ЛНР", из которых двое были вооружены, помешали СММ ОБСЕ посетить складской комплекс после того, как туда проехал конвой из десяти тентованных грузовиков, которые имели российские номерные знаки и надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".

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"Один из членов "ЛНР" сказал, что СММ требует разрешение от членов "ЛНР" для доступа на объект", - говорится в отчете ОБСЕ.

Напоминаем, 25 января Россия отправила на временно оккупированные территории Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой". МИД Украины выразил протест по этому поводу.

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