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 Наемники "ЛНР" помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из РФ "гумконвоем"

В Луганске боевики "ЛНР" помешали представителям миссии ОБСЕ посетить склад с так называемым "гумконвоем", который прибыл на оккупированный Донбасс из Российской Федерации 25 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В оккупированном Луганске четверо боевиков "ЛНР", из которых двое были вооружены, помешали СММ ОБСЕ посетить складской комплекс после того, как туда проехал конвой из десяти тентованных грузовиков, которые имели российские номерные знаки и надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На маршруте движения наблюдателей ОБСЕ террористы устанавливают ложные таблички о минах, - ИС

"Один из членов "ЛНР" сказал, что СММ требует разрешение от членов "ЛНР" для доступа на объект", - говорится в отчете ОБСЕ.

Напоминаем, 25 января Россия отправила на временно оккупированные территории Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой". МИД Украины выразил протест по этому поводу.

Читайте: Попытки провести разминирование, отвести вооружение и развести силы на Донбассе провалены, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3046917
 
 
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Ну все , оказывается не Волкер мешал стрелять по Украине, просто у убийц закончились патроны...
Храни Господь наших воинов.
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Довбана їх ротова порожнина. А хто б сумнівався
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Виходить - під тентами була не гуманітарка... Інакше б орки не приховували.. Було що приховувати..
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кто бы сомневался...) там мукой и маслом даже и не пахло..."можемпавтарить" опять прислали боеприпасы..."шахтёрам" Днбасса...)))
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Ну и нафига там это ОБСЕ, какой толк?!
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там половина свинособак и подсвинков - работа на Хуйла, это не хухры-мухры... Наемники "ЛНР" помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из РФ "гумконвоем" - Цензор.НЕТ 7414
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https://www.facebook.com/Charles.L.Schreiber/videos/10211550168249214/

"Вы должны четко понимать, что сегодня там террор. Там сегодня не просто аресты. Вот я сидел в тюрьме России на территории Крыма. Я сидел за то, что пытался отстаивать мирными методами свою гражданскую позицию.
Сегодня гражданин Украины в Крыму - это угроза. Угроза жизни себе, угроза жизни своим близким. Сегодня аресты в Крыму - это проявление безжалостного террора со стороны государства Россия.
Вооруженные до зубов собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму. Они сегодня насаждают страх и взрослым, и детям, для того чтобы помнили, покорились и превратились в быдло. Чтобы не смели даже говорить о каких-то правах. Все это происходит утром, в пять-шесть утра. Это так было в 1944 году, когда наш народ насильственно высылали из своих домов, из Крыма.
Вы представьте себе, когда в этом доме маленькие дети спят еще. Когда старики, твои родители, спят еще. И вот эти скоты врываются в дом, выламывая окна и двери. Бросают мужчин на пол, прижимают сапогом лицо к полу на глазах у твоих маленьких детей. Это нарушение прав человека? Это угроза жизни человеку!" - заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
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а вот нельзя смотреть на предметы гигиены и как бы.... офисную технику...
или что там заявлялось?
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Мне кажеться, если подсчитать количество обстрелов, то камазами там не особо навозишься.
Там вагонами завозят давным давно!
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"Один из членов "ЛНР" сказал, что СММ требует разрешение от членов "ЛНР" для доступа на объект", - ось тут зрозуміло, що там на об'єкті.
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Это правильно. Они его обезопасить хотели. А то вдруг какое-то рукожопое обдолбаное тело уронило бы ящик с гречкой и "БАБАХ!" - нету наблюдателя.
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заглавие должно быть такое: "Ублюдки не пустили геев к свиньям"
- и всем всё ясно,а то - "обээсйе,найомники,лнр,рф"..
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Просто наблюдатели ОБСЕ отказались помогать разгружать снаряды, а зрители им не нужны
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самые отпетые извращенцы - это которые любят только наблюдать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники "ЛНР" помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из РФ "гумконвоем"
 
 
 
 
 
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