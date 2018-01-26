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Все про:марш (438) память (693) Жизневский (22) Небесная Сотня (135) Богачук Олег (455)

 В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 января 2018 в день рождения Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневский, который погиб во время кровавых событий на ул. Грушевского 22 января 2014 от беркутовской пули в Киеве состоялось памятное шествие.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Шествие памяти Михаила Жизневский прошло уже по сложившемуся маршруту, как и четыре года назад, когда провожали в последний путь нашего Героя-белоруса.

Среди организаторов - белорусский центр в Украине "Сябры", тактическая группа "Беларусь", движение Солидарности "Разам" в Украине.

Также смотрите: "Михаил Жизневский был настоящим украинцем по духу - смелым, гордым и несокрушимым", - Порошенко. ФОТО

Также смотрите: В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни 01
В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни 02
В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни 03
В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни 04
В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни 05
В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни 06
В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни 07

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3046916
 
 
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Чотири роки пройшло.. Три генеральні прокурори і один в.о. генерального - нічогісінько не зробили для покарання вбивць.. Ганьба такій нікчемній владі, ганьба!
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Один вопрос ,ради чего погибли люди ,ради того,чтобы порошенко во время войны мог слетать на Мальдивы ,может ради того,чтобы Сеня Яценюк вышивал в панталонах по Штатам ,может ради невиданной коррупции,может для того,чтобы платить по тарифам в десятки раз больше ,может для того,чтобы жулики дорвавшиеся до корыта гробили тысячи людей в котлах и декларировали наворованные миллиарды ? Ради чего ?????????????
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Не довели до победного конца Оранжевую революцию, все отдали на откуп коррупционерам и барыгам. Неужели и с Революцией Достоинства будет то же самое?!
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Є така українська студентська байка про недороблені курсові,але тут вона недоречна.
Світла пам'ять і земля пухом загиблим за Україну.
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Как там результаты встречи Порошенко-Трамп в Давосе?
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я тебе придурку - Трамп или Порошенко...?
или ты что-то увидел в моём посте о встрече...?
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не знаю что он тебе обещал доверчивому придурку - с него и спрашивай...)
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Ради того, чтобы всё, что перечислено, не имело шансов в будущем Украины. Дело не в Майдане, а в тех, кто не имеет воли закончить то, что начали на Майдане.
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В будущем ? С сегодняшней властью у Украины нет будущего !
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Влада януковича чи путіна тобі підходить?
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Не найкраща позиція - обирати між злочинцем і окупантом.Різниця між ними мізерна.
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это был олигархический переворот циничной быдло элиты где в качестве тарана они выбрали очередную доверчивость украинского народа и на крови людей зашли, заплыли во власть для беспредельного воровства и слились криминал и эта быдлоэлита в едином екстазе и без вил смены не будет а словоблудие их только веселит они боятса тоько физ уничтожения остальное от лукавого
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В буцегарні вони також себе почувають непогано,лише фізичне знищення з усім їхнім кодлом.
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Наши люди погибли не зря. Сегодня Мишико имеет возможность наводить страх на барыжную власть, открыто собирая десятки тысяч людей на Майдане в то время как в РФ нормальные люди вынуждены шептаться по кухням. И в этом, по-моему, главная заслуга наших погибших граждан. Они начали, мы продолжим.
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Убийцы гуляют на воле, власть вытирает жопу об майдан. До жопы ваши марши цинизма.
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Ну а борцуны с барИгами при власти, уже умиляются словам портновых и письковых.
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Між злочинцем і окупантом я не оберу нікого.Твій вибір тебе виявляє схильним до співпраці із злочинцями.
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Противсіхи дали шанс прийти до влади гівнюковичу, якщо забув.

І хотілося би знати, кого ж ти обираєш? Невже грузина, для обрання якого потрібно порушувати Конституцію?
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Як маєш на увазі Саакашвілі,то воно дискредитувало себе ,коли було собакою рошенка.Тоді я підтримав "Свободу",деталі тобі знати не треба,але знай що за "сильні команди"("прохідні партії") відверто,не за гроші,ідуть лише слабкі люди.
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Воно себе дискредитували ще раніше під час гулянок, які йому влаштовував Ющенко😎
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Я теж підтримував "Свободу" і до цих пір вважаю, що серед рядових свободівців маса людей патріотичних, чесних і гарних. Але в верхівці. Слава Богу, що тоді не пройшов Тягнибок.

Добре, що Саакашвілі теж не сприймаєш, хоч і з інших мотивів, ніж я. Але хотілося би тоді почути твій вибір з того лайна, що ми зараз маємо в політикумі?
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Послушай, Болтуновец. Дискредитировала себя "Свобода", а не Мишико. Нашёл причину, чтобы уколоть единственного активного оппозиционера в нашей стране, за которым гоняется власть по крышам домов. Мишико с самого начала предлагал всей оппозиции выйти на Майдан, публично заявив, что не претендует на должность Президента. Но практически у всех из них очко задрожало. Кроме, может быть, Гриценко. "Свобода" вместе с "Национальным корпусом" - это бумажные тигры, которые любят ходить с факелами под лозунгами, которые власть тоже поддерживает.
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"..за которим гоняется власть по крышам домов.." У день народження Жизневського у центрі Києва відбувся марш пам'яті героя Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8179 .. То влада його на ту "кришу" гелікоптером висадила?, чи з хмарочосу скинула?)).. Ну це, пля, вже вобШЕ)))
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Якщо казати тупо у лоб, то ми оберемо того, на кого вкаже Мишко. Чи ти також противсіх? Або невже обереш того, на кого вкажуть олігархи? Не вірю. Вже нема дурних. Ми вже не пяні.
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Его убийцы щас служат новому хозяину- парашенко.
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По долгу службы совершенствуйся! В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 295
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Царствие небесное и вечная память настоящим Героям - Небесной сотни. Они смотрят с небес и содрогаются от того, что творят те, что пришли к власти на их крови.
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Оце прямо так взяли і прийшли? А ви де були?
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Поросенко наверное речь толкал.
Он никогда не упустит.
Беспринципное тело
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на цвинтарі біля селища Стяг Праці у Гомельському районі Білорусі.

В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3025
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Революции делают романтики , а к власти приходят подонки и ублюдки ..
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результатом, которых пользуются негодяи и мерзавцы, вроде парашенка и его рыгоанального кодла из жопоблока, что протирает штаны в раде
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Ось він,брат по крові!!!!
Вічна пам,ять та уклін тобі ,брате,вічна Слава Герою!!!

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Светлая память. Не ругайтесь в этой теме. Он не за это умер.
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Умер зря паренек. Лучше бы оставался в РБ и на худой конец готовился к переезду в цивилизованную страну.
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. Пам'яті Жизневського присвятили вірші відомі білоруські поети Михась Скобла та Едуард Акулін,

Па сэрца ў крыві Ўкраіна.
Майдан ад гранат аглух…
Калі забіваюць сына -
тады ажывае Дух…

Па сэрца ў крыві Ўкраіна.
А Беркут ля самых воч…
Калі забіваюць сына -
тады надыходзіць ноч…

Як маці сказаць аб страце?
А Каін запомніць змог:
калі забіваюць брата -
тады памірае Бог…

Калі забіваюць сына -
не здацца сябе прымусь…
Па сэрца ў крыві Ўкраіна.
Па вочы ў слязах Беларусь…
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Жизневский Герой Беларуси, но к сожалению, только де-факто, в наших умах. Де-юре диктаторская власть этого не признаёт. Власть его не замечает. Несколько раз русскими нациками осквернялся памятник на могиле. Но поскольку он был застрахован в государственной страховой компании и она платила за его восстановление, то власти видимо дали команду охранять и с тех пор его не трогают.
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Что делают партийные флаги на этом мероприятии? Или это пиар-акция данной партии?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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