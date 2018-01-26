 В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Шествие памяти Михаила Жизневский прошло уже по сложившемуся маршруту, как и четыре года назад, когда провожали в последний путь нашего Героя-белоруса.
Среди организаторов - белорусский центр в Украине "Сябры", тактическая группа "Беларусь", движение Солидарности "Разам" в Украине.
Світла пам'ять і земля пухом загиблим за Україну.
или ты что-то увидел в моём посте о встрече...?
І хотілося би знати, кого ж ти обираєш? Невже грузина, для обрання якого потрібно порушувати Конституцію?
Добре, що Саакашвілі теж не сприймаєш, хоч і з інших мотивів, ніж я. Але хотілося би тоді почути твій вибір з того лайна, що ми зараз маємо в політикумі?
Он никогда не упустит.
Беспринципное тело
Вічна пам,ять та уклін тобі ,брате,вічна Слава Герою!!!
Па сэрца ў крыві Ўкраіна.
Майдан ад гранат аглух…
Калі забіваюць сына -
тады ажывае Дух…
Па сэрца ў крыві Ўкраіна.
А Беркут ля самых воч…
Калі забіваюць сына -
тады надыходзіць ноч…
Як маці сказаць аб страце?
А Каін запомніць змог:
калі забіваюць брата -
тады памірае Бог…
Калі забіваюць сына -
не здацца сябе прымусь…
Па сэрца ў крыві Ўкраіна.
Па вочы ў слязах Беларусь…