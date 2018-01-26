 В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти героя Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Шествие памяти Михаила Жизневский прошло уже по сложившемуся маршруту, как и четыре года назад, когда провожали в последний путь нашего Героя-белоруса.

Среди организаторов - белорусский центр в Украине "Сябры", тактическая группа "Беларусь", движение Солидарности "Разам" в Украине.

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Фото, видео - Олег Богачук