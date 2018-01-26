 Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин

Об этом в Твиттер написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Усиление давления на Россию - новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", - отметил министр.
Напоминаем, сегодня Минфин США ввел новые санкции против России.
А политманипуляторов я и шлю. Это ж не я бегаю то за юлями, то за семёнами с вованами и егорками, то за мишами - это вы носитесь с теми политманипуляторами, как с идолами. Какой следующий будет. Или ещё мишу не сносили?
Спасибо и тебе, что обошлось без фразы о "порохоботах, шоколаде, конфетах" и подобном.
За четвертый квартал прошлого года обанкротилось, закрылось, прекратило деятельность 157 тысяч предприятий малого бизнеса. Рашка - страна о*уительных перспектив в любой сфере.
Промышленное производство РФ в декабре вновь продемонстрировало отрицательную динамику, а за весь 2017 год рост замедлился до 1,0 процента в годовом сопоставлении, вдвое ниже ожиданий Минэкономразвития, с 1,3 процента в 2016 году.
По данным Росстата, индекс промпроизводства в декабре 2017 года снизился на 1,5 процента в годовом выражении после рекордного за несколько лет падения на 3,6 процента в ноябре.
В месячном выражении увеличение этого макроэкономического индикатора составило в декабре 8,2 процента, но с исключением сезонного и календарного факторов этот показатель повысился лишь на 0,4 процента, пишет Кризис-копилка.
Самочувствие промышленного сектора оказалась хуже прогноза опрошенных Рейтер аналитиков, ожидавших нулевую динамику промпроизводства в декабре и повышение на 1,2 процента по итогам 2017 года. Минэк рассчитывал на 2-процентный рост показателя за год.
Глубокий и неожиданный провал промышленного выпуска в ноябре внес основной вклад в снижение ВВП в тот месяц и породил сомнения среди аналитиков в возможности продолжения восстановительной тенденции.
Однако Минэк РФ тогда не увидел фундаментальных причин для столь резкого спада, расценив его как временное явление. Министерство ориентировало на улучшение динамики промпроизводства в декабре, учитывая оперативные данные о потреблении электроэнергии и значение индекса PMI в обрабатывающей промышленности в декабре.
Дмитрий Долгин из Газпромбанка связывает слабые данные в промпроизводстве с настроениями в отраслях, зависящих от госзаказа.
"В этом году план по расходам бюджета был недовыполнен, в декабре было сокращение госрасходов на рекордные за два года 22 процента в годовом выражении, а по итогам года рост расходов федерального бюджета впервые был нулевым после роста на 5 процентов годом ранее", - сказал Долгин.
Дефицит федерального бюджета в 2017 году составил 1,34 триллиона рублей, или 1,4 процента ВВП, ниже ожиданий главы Минфина Антона Силуанова, который прогнозировал его на уровне 1,6 процента ВВП, или 1,5 триллиона рублей. Расходы бюджета за 12 месяцев Минфин оценил в 16,4 триллиона рублей, или 98,2 процента годового плана.
Спад промпроизводства в декабре оказался скромнее ноябрьского результата за счет менее выраженного снижения обрабатывающих производств: минус 2 процента в годовом выражении против 4,7 процента в ноябре. Ухудшение наблюдается в пищевой промышленности.
На динамику добывающих отраслей по-прежнему отрицательное влияние оказывает заморозка нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Добыча полезных ископаемых снизилась в декабре, как и в ноябре, на один процент в годовом выражении.
Принимая во внимание тот факт, что бюджетный план на этот год снова предполагает нулевой рост госрасходов, для улучшения динамики промпроизводства в этом году необходимо проведение структурных мер по улучшению настроений в негосударственных секторах, тогда как повышение плана госрасходов вступает в противоречие с приоритетной для правительства цели макростабильности, считает Долгин.
Источник - Рейтер
Руслан Благой
Технология зрады проста, как угол дома. Чего бы хорошего власть не делала, зрадофил всегда говорит - а вот этого не сделали! Когда сделали то, о чем зрадофил говорил, он немедленно находит новую тему для зрады и никогда не возвращается к проблеме, которая его "волновала" раньше, и уже решена.
По этому принципу они и живут, чтобы беспрестанно кормить недалеких людей зрадой, не давая последним остановиться и сравнить ситуацию трехлетней давности и нынешнюю.
Самая благодарная тема зрады - это борьба с коррупцией. Именно потому, что ее можно юзать бесконечно.
Вот увидите, когда парламент примет закон об антикоррупционном суде, зрадолюбы мгновенно перекинутся на новую проблему и к этому суду уже не вернутся. Разве только для того, чтобы рассказать, что он плохо работает, бо злочинна влада заважає
Так будет. 100%