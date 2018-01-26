 Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин

Об этом в Твиттер написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Усиление давления на Россию - новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", - отметил министр.

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Напоминаем, сегодня Минфин США ввел новые санкции против России.