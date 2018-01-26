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 Политика Украины
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 Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин

Санкции США постепенно охватывают всех причастных к российской оккупации территории Украины.

Об этом в Твиттер написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Усиление давления на Россию - новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", - отметил министр.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Работа над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января. Вопрос санкций против России остается гибким, - посол США в РФ Хантсман

Напоминаем, сегодня Минфин США ввел новые санкции против России.

Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046915
 
 
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Лолку коли ?
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Коли проти медведчука Україна веде санкції? Чи й надалі воно буде представляти Україну в Мінську?
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Леонид, никогда не введут. Я бы развил свою мысль дальше, но плохо с телефона калякать. Но есть мысли и по НАЗНАЧЕНИЮ пэти, и кто назначал, и как, и почему крым так слили, и почему турчинов стал в.о. преза, и почему рыги в раде, и много чего, но то такэ.
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Пиши сразу в ФБР и АНБ. Пусть шоколадного пэдру наконец-то сместят.
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Что с вами случилось, Александр? Почему такой разворот на 180?
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Портнов так классно всё рассказал по ЗИКу про барыжного офшорника. Да и Песков так подробно о тайных встречах пэдры с Путиным рассказывал. В общем как не поверить этим уважаемым людям?
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Оу, так ты так легко поддаешься манипуляциям？отруби зик, забудь, кто такой портнов, кстати кто это, да, и зика я никакого не знаю, полит токшоу не смотрю, делаю выводы сугубо из высказываний наших "политиков". Вот, выруби все и включи мозг и шли нах токшоу и политманипуляторов.
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Пи..дец. Сарказм, знаешь такое?

А политманипуляторов я и шлю. Это ж не я бегаю то за юлями, то за семёнами с вованами и егорками, то за мишами - это вы носитесь с теми политманипуляторами, как с идолами. Какой следующий будет. Или ещё мишу не сносили?
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Про сарказм знаю. Ты плохо про манипуляторов осведомлен. А петя, юля, михо и прочее, то как раз и есть результат манипуляторов. Но, заметь, есть плохие （негативные）персонажи, как результат манипушяторов, которые поднимают ""хороших"", все просто, не слушать, что говорят манипуляторы, а анализировать деятельность ""деятелей"". Вот ивсе
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Ну вот я и проанализировал действия барИгоборцунов. Если у пороха действий "0", то у барИгоборцунов вообще минусовые результаты. Хотя по уровню воплей и пустого сотрясания воздуха они победители.
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Пожалуйста.

Спасибо и тебе, что обошлось без фразы о "порохоботах, шоколаде, конфетах" и подобном.
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Хех! Відповім тобі коротко. При владі сплошняком совки (камуністи-камсамольці) і обирають їх такі ж самі совки. Всі діла.
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писец цензор отключаю рекламу и весь текст в текстовый столбик выпадаед вы уже у не цензор а рекламное агенство конторы Розетка.УА ...по чем там электрочайники ?
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дополнительно отключай инлайн скрипты, всё будет ок
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только, чтоб потом иметь возможность писать нужно подключить вручную один из инлайн-скриптов
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цензор сколько вам Розетка плотит ? ну это когда не я а шлюха предлагает классика-100 минет-50 анал-150 ...все вместе 300 но по акции третье можно по цене первого ...главное столбиков по болше ...у меня браузер аж глючит от страницы вашей
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клим к ин, а скажи, как Дещица, - пе сос ху? ))
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На агонизирующей Раисии только за квартал накрылось более 157 тысяч предприятий
За четвертый квартал прошлого года обанкротилось, закрылось, прекратило деятельность 157 тысяч предприятий малого бизнеса. Рашка - страна о*уительных перспектив в любой сфере.
Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин - Цензор.НЕТ 8387


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И все эти санкции вводят страны у которых не оттяпали часть территории. А пэтя торгует.
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Самообеспечивайся, а не старайся не думать! Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин - Цензор.НЕТ 1570
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Российская промышленность обвалилась из-за сокращения госзаказа

Промышленное производство РФ в декабре вновь продемонстрировало отрицательную динамику, а за весь 2017 год рост замедлился до 1,0 процента в годовом сопоставлении, вдвое ниже ожиданий Минэкономразвития, с 1,3 процента в 2016 году.
По данным Росстата, индекс промпроизводства в декабре 2017 года снизился на 1,5 процента в годовом выражении после рекордного за несколько лет падения на 3,6 процента в ноябре.

В месячном выражении увеличение этого макроэкономического индикатора составило в декабре 8,2 процента, но с исключением сезонного и календарного факторов этот показатель повысился лишь на 0,4 процента, пишет Кризис-копилка.

Самочувствие промышленного сектора оказалась хуже прогноза опрошенных Рейтер аналитиков, ожидавших нулевую динамику промпроизводства в декабре и повышение на 1,2 процента по итогам 2017 года. Минэк рассчитывал на 2-процентный рост показателя за год.

Глубокий и неожиданный провал промышленного выпуска в ноябре внес основной вклад в снижение ВВП в тот месяц и породил сомнения среди аналитиков в возможности продолжения восстановительной тенденции.

Однако Минэк РФ тогда не увидел фундаментальных причин для столь резкого спада, расценив его как временное явление. Министерство ориентировало на улучшение динамики промпроизводства в декабре, учитывая оперативные данные о потреблении электроэнергии и значение индекса PMI в обрабатывающей промышленности в декабре.
Дмитрий Долгин из Газпромбанка связывает слабые данные в промпроизводстве с настроениями в отраслях, зависящих от госзаказа.
"В этом году план по расходам бюджета был недовыполнен, в декабре было сокращение госрасходов на рекордные за два года 22 процента в годовом выражении, а по итогам года рост расходов федерального бюджета впервые был нулевым после роста на 5 процентов годом ранее", - сказал Долгин.

Дефицит федерального бюджета в 2017 году составил 1,34 триллиона рублей, или 1,4 процента ВВП, ниже ожиданий главы Минфина Антона Силуанова, который прогнозировал его на уровне 1,6 процента ВВП, или 1,5 триллиона рублей. Расходы бюджета за 12 месяцев Минфин оценил в 16,4 триллиона рублей, или 98,2 процента годового плана.

Спад промпроизводства в декабре оказался скромнее ноябрьского результата за счет менее выраженного снижения обрабатывающих производств: минус 2 процента в годовом выражении против 4,7 процента в ноябре. Ухудшение наблюдается в пищевой промышленности.

На динамику добывающих отраслей по-прежнему отрицательное влияние оказывает заморозка нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Добыча полезных ископаемых снизилась в декабре, как и в ноябре, на один процент в годовом выражении.

Принимая во внимание тот факт, что бюджетный план на этот год снова предполагает нулевой рост госрасходов, для улучшения динамики промпроизводства в этом году необходимо проведение структурных мер по улучшению настроений в негосударственных секторах, тогда как повышение плана госрасходов вступает в противоречие с приоритетной для правительства цели макростабильности, считает Долгин.

Источник - Рейтер
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а может даже и к Медведчуку и Ринатке доберутся.....
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США выслали 72 расейских дипломата,а сколько выслала Украина-0,дипотношения тоже не прекращены.
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Эх, жалею, что я не за компом, а клацаю на телефоне. А так бы пояснил.
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Используй компьютер и пускай козла в огород! Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин - Цензор.НЕТ 7767
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Чугун, валил бы ты постепенно в отставку, но лучше как можно быстрее Постепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин - Цензор.НЕТ 9893
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Президент України Петро Порошенко домовився про «координацію дій в безпекових питаннях» з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном під час переговорів у швейцарському Давосі. Крім безпекових питань, сторони обговорювали і питання поновлення роботи комісії стратегічного партнерства Україна-США. Як повідомляє прес-служба президента, йшлося також про позитивні зміни, які американські інвестори помічають в інвестиційному кліматі в Україні та у боротьбі з корупцією. У час, коли відбувалася зустріч, надійшло повідомлення, що адміністрація президента США Дональда Трампа наклала санкції на 21 особу та 9 компаній у зв'язку з діями Росії в Україні, зокрема анексією Криму. https://www.radiosvoboda.org/a/29000712.html
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Технология зрады ...

Руслан Благой

Технология зрады проста, как угол дома. Чего бы хорошего власть не делала, зрадофил всегда говорит - а вот этого не сделали! Когда сделали то, о чем зрадофил говорил, он немедленно находит новую тему для зрады и никогда не возвращается к проблеме, которая его "волновала" раньше, и уже решена.

По этому принципу они и живут, чтобы беспрестанно кормить недалеких людей зрадой, не давая последним остановиться и сравнить ситуацию трехлетней давности и нынешнюю.

Самая благодарная тема зрады - это борьба с коррупцией. Именно потому, что ее можно юзать бесконечно.

Вот увидите, когда парламент примет закон об антикоррупционном суде, зрадолюбы мгновенно перекинутся на новую проблему и к этому суду уже не вернутся. Разве только для того, чтобы рассказать, что он плохо работает, бо злочинна влада заважає
Так будет. 100%
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Да. Постепенно так. Лет через …охватят все 140 миллионов, теоретически.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостепенно санкции охватывают всех причастных к оккупации украинской земли, - Климкин
 
 
 
 
 
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