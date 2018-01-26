 Рассчитываем, что Сенат Польши при рассмотрении законопроекта о "бандеровской идеологии" проявит политическую мудрость, - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Принятый в Варшаве закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши, - Вятрович

Также в МИД напомнили авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, и также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - говорится в комментарии МИД.

Также читайте: У Украины и Польши нет другого выхода, кроме как сотрудничать, - посол Пекло

Как сообщал Цензор.НЕТ, польские депутаты поддержали законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".