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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:история (1307) МИД (4348) Польша (4041) сейм (65)

 Рассчитываем, что Сенат Польши при рассмотрении законопроекта о "бандеровской идеологии" проявит политическую мудрость, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность фактом принятия Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссия по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы".

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Принятый в Варшаве закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши, - Вятрович

Также в МИД напомнили авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, и также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - говорится в комментарии МИД.

Также читайте: У Украины и Польши нет другого выхода, кроме как сотрудничать, - посол Пекло

Как сообщал Цензор.НЕТ, польские депутаты поддержали законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

Источник: https://censor.net.ua/n3046913
 
 
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Мало раніше одержали прокуйловскі шістки.
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а что мешает Украине принять такой же закон про армию крайову?

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Сожаления,обеспокоенность,плачь навзрыд,слёзы в три ручья.... Хоть бы ноту протеста вручили что ли. Не МИД а свора терпил.
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О чем? О НЕПРИНЯТОМ законопроекте? Он еще не одобрен Сенатом
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Что от поляков,что от параши,которые всю свою историю рассматривают Украину,как свое ,глупо и смешно.Примитивизм мида поражает.Может стоит выбрать другие векторы дипломатии.
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Тільки обов'язково - визнати пацифікацію пілсудського злочином проти українського народу. + кожного хто публічно виступатиме проти цього формулювання притягати до кримінальної відповідальності.
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Не думаю, що поляки своєю більшостю підтримують крайніх правих Качинського. Скоріше не хочуть з ними зв'язуватись. Тож на ці провокації треба дивитись зверхньо, з здивуванням. Воно попустить. Навіть Ващевський педалював у США надання Україні летальної зброї. Тож не варто на ці піар акції для внутрішнього споживача зауважувати
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Про акцію Вісла забули. 2 мільйни українців були знищені або депортовані з етнічних українських земель, які перебувають ще й досі під польською окупацією.
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Украинцам следует больше заботиться о моральном здоровье и мудрости поляков...
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Нехай жиють своїм розумом, ми їм не няньки.
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поляки молодці...
так тримати.
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а ще кордон закрити і депортувати усіх "панаехавших" заробітчан.
Нехай економіку України відроджують.
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а еще надо выслать из Украины всю рашавыдрань, и не пускать триколоровыплядков. и избивать вату до смерти
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Знов про распятих мальчіков в трусіках з подачі маскалів.
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Але, якщо без емоцій. Ну куди дінуться ляхи від русинів?! Єще не згінєви?
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Предлагаю учредить Министерство истории (в Украине министерств маловато) с достойной (рыночной) зарплатой министрам... Кандидата в министры угадайте сами...
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"Тут есть почище, а ещё не генералы..."
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Прийшов я на пасіку вчора, А там нема нікого І тільки мертві бджоли Біля вулика мого! Бджоли! Мертві бджоли! Біля вулика мого! А хто учинив такий злочин? Це мабуть якісь комуняки. Піду їх всіх зарубаю За мертві бджілки мої. Бджоли! Мертві бджоли! Мертві бджілки мої! Пощади не буде нікому, Усі будуть землю ковтать. І тільки мертві бджоли Біля вулика лежать! Бджоли! Мертві бджоли! Біля вулика лежать!
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Мертві бджоли не гудуть, а якщо гудуть, то тихо - тихо...
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Ну примут, и что изменится? Можно и Украине принять закон об угнетении Польшей Украины и украинцев. В свое время не мало зла натворили поляки.
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Особенно на Правобережной Украине, земли Польши простирались до Минска и Житомира, охватывали всю Волынь. При этом население было очень бедное, ни школ, ни больниц по сравнению даже с восточной Украиной. Поляки держали украинцев за быдло.
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Ivory) Если Украина примет об угнетении Польшей Украины и украинцев, это для польши будет иметь очень плохие последствия! Это будет рассматриваться преступления государства польши против Украинцев!
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а от тут, аспорю.
наш физический мир, - Шефа виртуальность ))
маладые, всехда умнее старикофф.
они - обчество патребления
и экономлють свои расходы, как могуть
а мы, старики,тупо, по старинке предков,
сушим сухари и запасаемсо огнивами на
случаЙ блэкдаута от старшей систры. могу строго доказать. от противного.
но буду подождать. разность восприятия времени ((. ))
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не буду спорить!
(не удачное четверостишье)
(из прошлого века)
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***
летели камни в огороды!
а в мой - всё чаще и крупней...
ну, что ж прекрасным будешь садом
камней
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нормально. у каждого Юнговского интраверта, в своём Кюснахте, свой сад камней де сад )))
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***
Ну, в общем, я живу и не скучаю!
Дарю я радость, ну все.. такэ!
И на добро - добром я отвечаю...
А Вы... про Кюснахте ...
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)) сам, уже гаварил - йа трикстер, стёб не со зло, а ради стёба. хто им виноват, шо боты ложаться не под смысл, а под логику ))) гадицца!!
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ЗЫ. мну приучили с децтва, выкать только на тех, хто далеко от мну по духу. те, хто тыкает на мну, мне одной крови )))
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ага. и на скупщину есчо обоппетритесь.
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Вместо того, чтобы строить сегодня отношения, имея общего врага, ищем повод для вражды друг с другом. А всему виной дураки, по обе стороны границы. Камо грядещи?
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Вбивство - це стосунки між вбивцею і жертвою. Завжди уточнюйте,які види стосунків тебе цікавлять,бо можете бути неприємно здивовані.
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Люди , дивіться !Вони чудово знають і розуміють слово "колабораціоністи",але вперто називають колабораціоністів на окупованих українських територіях - сепаратистами!
Колабораціонізм кабміну рошенка очевидний.
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І ,як мінімум,дивним є той розрахунок,з огляду на попередні дії цього ж сейму.
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Спостерігається яка річ. Річ така. Маскалі, модяри, поляки, румуни зуби гострять на Україну. Що треба зробити Україні? Вибити зуби гострякам. Будь-який стоматолог скаже, що це єдиний спосіб лікування стоматиту. Тупо-глупо. Ага. І. Навчити їх володіння українською мовою.
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Кволий спротив або відсутність спротиву заохочує агресора можливістю легкої перемоги.На фоні цього заохочення рошенівського МЗС до сейму є зрозумілими,з огляду на колабораціонізм Рошенка.
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Такова доля слабой, разграбленной страны. Разоружились дятлы. Скоро румыны че придумают. К Суворову и красной армии у пшеков ведь притензий нет. Потому что будут посланы без раздумий.
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Це все воду варить Ярослав Качинський. Він дуже заздрісна людина і його методи політичної боротьби відрізняються брудними прийомами. Буває, що два брата-близнюка є ззовні схожими, а по натурі - дві протележності. Так само було і з Ярославом і загиблим у літаку Лєхом Качинськими. Вони не дуже мирились один з одним і Ярослав не дарма не полетів у літаку до Смоленська(тому польський слід катастрофи теж не варто відкидати повністю). До того ж партія Ярослава Качинського "Право і Справедливість" пересварилась з усіма сусідами Польщі. З Німетчиною, Угорщиною, навіть Чєхією і Швецією. Залишилась лише Словатчина. Навіть у ЄС Польща теж стала об'єктом критики за свою зухвалу поведінку. Здається дивним, що пан Ярослав псує стосунки не з тими, хто вбив його брата-близнюка і половину польської еліти, а з своїми партнерами по супротиву російській загрозі. Дуже дивно.
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Вірогідна версія.Та напевно Я.Качинський там не єдиний ,хто ласий до рубля.
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Мер Варшави Ганна Гронкевич-Вальц виступила проти встановлення пам'ятника екс-президенту Польщі Леху Качинському в центрі польської столиці. Чому?
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Писал уже про истоки вм2. Из за спесивых пшеков все тогда и началось.
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Годі фантазувати. Кадирка чекає. А він чекати не любить
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Московия всегда считала что мы украинцы не народ,а обычные мешки с песком,которые сдерживают от нападения Европу на Московию. Сейчас эти мешки с песком переместились на российскую границу и роль биомусора теперь для Московии ,будет играть российское население, По тому Московия сейчас старается украинцев поругать с соседями с Польшей ,Венгрией,Румынией и белорусами.Рассчитываем, что Сенат Польши при рассмотрении законопроекта о "бандеровской идеологии" проявит политическую мудрость, - МИД - Цензор.НЕТ 9275
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Поругать кацапы никого НЕ смогут. Если только поругиваемые сами этого не захотят. Это к вопросу о всех соседях Украины.
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типа посорить и памятники им облить краской или разрушить
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Да пошли они на*уй! Пусть принимают, что хотят.
Мы дадим вдоль бульбашеской границы дадим касабам 4-метровою полосу земли (чтобы танки прошли) и пусть себе идут аж до линии Данциг (Гдансьск) - Бреслау (Вроцлав). А там, западнее пусть немцы забирают свои исконные земли, незаконно переданные поллякам после ВМВ.
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Лінія Гданськ-Вроцлав має стати українсько-німецьким кордоном. А з ляхами ми й без москалів впораємося.
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пшеки в своем репертуаре...Быдлошляхта недоделанная....пока, кто то, не даст по сусалам, опять начнут орать про "Вельку Жеч Посполиту од можа до можа".
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Если поляки свою страну сдали без единого выстрела во время 2МВ что тогда говорить за Украину. Они верёвку и мыло продадут тому кто их потом и повесит. Ничтожная нация с какими то смешными амбициями речи посполитой и куриной памятью. На пустом месте сами себе создают проблему.
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Це Австрія пішла під Гітлера без єдиного пострілу, Чєхія майже без пострілів, а Польща на Балтиці робила спротив добрячій. Це кацапи завжди ставали дупою до ворога. Навіщо? Фіг
їх знає...
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Чес слово. Люди добрі. Здається нам з Ізраїлю приклад треба брати. Бути оточеними з усіх боків "друзями" означає бути ОЗБРОЄНИМИ ДО ЗУБІВ. І не забувати тримати автомат НАЧИЩЕНИМ.
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Если Германия будет платить деньги за наши жертвы, и США будет помогать всем, как Израилю.
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А что со взрывом польского самолета Россией? Так Рашка и не отдала Польше обломки и ничего, утерлись поляки.
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Поляки тихой сапой подводят базу под очередную пацификацию а наш мид выражает"озабоченность"... . и где зеркальные меры?!! Товариство нам треба відновити ядерну зброю.
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Поляки любят выставлять себя жертвами.А вот своих соседей-евреев сдавали немцам за банку сгущенки. Или сервант из квартиры. 3-х миллионов как не бывало. Да и без немцев, сами, уже после войны, в 1946-м убивали во время погрома в Кельце
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Йопнулись окончательно....

Желто-блакытный стяг - бандеровская идеология.
Тризуб - бандероская идеология.
Гимн Украины - тоже бандеровская идеология.

Каким местом думают их депутаты, тем же, что и наши в Раде?
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"Шила в мішку не утаїш".................... Скільки б не старався "дехто" а той факт, що навіть переважна більшість жителів України вважають бандерівців злочинцями та фашистськими посіпаками - залишається фактом. До того ж ООН прийняла резолюцію про заборону героїзації фашистів і їхніх поплічників. Проти голосували лише США і Україна. Тому дії Польщі в цьому питанні - цілком логічні. Доречі щось подібне буде і на Україні після зміни нинішньої "влади".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассчитываем, что Сенат Польши при рассмотрении законопроекта о "бандеровской идеологии" проявит политическую мудрость, - МИД
 
 
 
 
 
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