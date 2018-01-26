 Рассчитываем, что Сенат Польши при рассмотрении законопроекта о "бандеровской идеологии" проявит политическую мудрость, - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений", - заявили в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться.
Также в МИД напомнили авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, и также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.
"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - говорится в комментарии МИД.
У Сенате все на вате....
так тримати.
Нехай економіку України відроджують.
наш физический мир, - Шефа виртуальность ))
маладые, всехда умнее старикофф.
они - обчество патребления
и экономлють свои расходы, как могуть
а мы, старики,тупо, по старинке предков,
сушим сухари и запасаемсо огнивами на
случаЙ блэкдаута от старшей систры. могу строго доказать. от противного.
но буду подождать. разность восприятия времени ((. ))
(не удачное четверостишье)
(из прошлого века)
летели камни в огороды!
а в мой - всё чаще и крупней...
ну, что ж прекрасным будешь садом
камней
Ну, в общем, я живу и не скучаю!
Дарю я радость, ну все.. такэ!
И на добро - добром я отвечаю...
А Вы... про Кюснахте ...
Маугли так Маугли...
Колабораціонізм кабміну рошенка очевидний.
Мы дадим вдоль бульбашеской границы дадим касабам 4-метровою полосу земли (чтобы танки прошли) и пусть себе идут аж до линии Данциг (Гдансьск) - Бреслау (Вроцлав). А там, западнее пусть немцы забирают свои исконные земли, незаконно переданные поллякам после ВМВ.
їх знає...
Желто-блакытный стяг - бандеровская идеология.
Тризуб - бандероская идеология.
Гимн Украины - тоже бандеровская идеология.
Каким местом думают их депутаты, тем же, что и наши в Раде?