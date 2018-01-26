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 Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс" 

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

Также читайте: "Нельзя сказать, что я настроен оптимистично", - Волкер о предстоящих переговорах с Сурковым

Он отметил, что конкретных решений по итогам встречи не принято, но "стороны договорились продолжить диалог".

Ранее в пятницу в Кремле призвали не ожидать результатов от встречи Суркова и Волкера. "Это "сверка часов", рабочий процесс", по ситуации на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, что ждут в Кремле от встречи.

Читайте: Волкер приедет в Киев и на Донбасс перед встречей с Сурковым, - Голос Америки

 

Источник: https://censor.net.ua/n3046912
 
 
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«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.)

Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 129
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«Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский,
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а як вам оцей вислів гея Уінстона Черчіля: "«Гитлер компетентный, хорошо информированный чиновник с прекрасными манерами и обезоруживающей улыбкой. Дай бог, чтобы он пошел на Восток. Если он пойдет на Запад, то, конечно, это будет ужас».(из книги У.Черчиля «Мои великие современники»)
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Сэмэн Поштовый как не прискорбно( мы - украинцы были частью ссср) но в случае Блицкрига сталина сегодня мир был бы на 99% как в книге Оруэлла "1984" ... как-то так!
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с сурками вообще сложно разговаривать - звери они.
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Так он же Волкер!!! Должен был по волчьи с сурком разобраться! Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 465
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Ничего, скоро для рашки настанут долгие темные ночи, тогда волки и разберутся.
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Да неужели? Мне как-то странно и непонятно. Второкласснику-двоечнику отчетливо ясно- договориться по этому поводу- невозможно. Волкеру и Суркову, как мне кажется- тоже. Они шо, просто выездной пикник устроили? А зачем? Шо они там перетирали? Явно что-то иное, а не наш Закон.
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В каждом вопросе важно соблюсти процедуру. Что бы потом не было стонов: "Да мы бы и сами из Крыма ушли, нас просто никто не просил, мы думали всех всё устраивает".
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Да? Оптимистичненько! Тока оптимисты- это плохо информированные пессимисты.
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впереди шел пессимист, а за ним два оптимиста в шатском.
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Та я не знаю... Мой доллар, честно заработанный, улетел, за последнее время, аж на 15%, по отношению к Евро. Поляки- хихикают, бо они в Евро получают. С нефтью и рублем- непонятки... Шо ещё? Та и этого хватит.
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если доллар падает переживать в первую очередь нужно кацапам - маленькая победоносная война обычно очень приглядывается всяческим "лидерам". а выбор - есть, и вряд ли там были бы касабы, если б не Х#йло.
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ну о чем...
о чем могут договориться Волкер (Волк по нашему) и сурков (сурок по ихнему)?
по любому разные у них понятия и о погоде и о пропитании и о деоккупации чего-то там...
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Ну, в морг, так в морг! Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 2642 Никто ж не против.
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Сурков -
Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей -
Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском
институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете
режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В
конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр
экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он
в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум
Кремля»!
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Это говорит о том что винт в тисках с яйцами кремлевского недомерка не должен останавливаться-САНКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕАЛЬНЫМИ И ГУБИТЕЛЬНЫМИ
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Пока у них не начнется цинга Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 3818
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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Порохоботы, будем надеяться что козырный Трамп не будет откладывать передачу "джевелинов" Украине, и к вашей радости этот день будет означать конец Петиному правлению, поскольку Украине нужно безболезненно пройти этап от Петиного безпредела до избрания другой власти, чтоб Куйло не бросил своих отморозков Пете на помощь спровоцировав военное положение...сечёте дыбилы?

У мировой элиты задача турнуть Петю без особых хлопот, их чмо шоколадное заи....о, а после можно делать в Украине бизнес по европейским правилам при новом президенте...бабло у инвесторов есть, климата благоприятного нет...поэтому мировая элита будет только аплодировать приговору с конфискацией для кондитера!!! Ну шо утырки, ещё хотите "Джевелинов"?
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Петро forever
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Фууух. Нарешті згадали про Кондитера. Я вже думав що забули про нього.
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В сторону кацапских танков парочку стрельнём и усрёшся.
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расею?, интер?_ фак's? ариганально!!! )))
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Я плохо не понял! Соглашение должно быть одно - расея НАЙУХ из Украины.
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«Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты». - Фридрих Энгельс

Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 6871
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))))такы нарыл и ты ей ху на рыло такого )) мну чють зза такого нарытого в канспекте, чють не нах ,научный каммунизимь готовы булы нах, пересдавать послать. меченый билет врятував )))
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Ну с новыми санкциями и блокировкой счетов вас, рассеянчики.
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значит опять длинные зеленые ящики в Очакове разгрузят.
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Могут обговаривать Годами , Они никуда не спешат , берут на измор. Посмотрим кто с измора не выйдет ,Будит забавно смотреть как события Ускоряясь изменят Реальность .
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"Разминать дупло твой Петя должен" - то что рассейский патриот?)) Это у них фишка вспоминать о дупле, писюнах и геях) Кстати, там кнопочка такая есть "ответить". Мог бы и под моим комментарием написать. А грамматика просто ужасающая. Не умеешь писать по-российски, пиши по-украински. Но только ГРАМОТНО, а то азировщина какая-то.
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Это в народе называется "ипать вола".Но главное что время работает против рашки. Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 7739
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Даже жаль, что удалили. Красиво было сказано. Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 1217
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америкосы ведут мордор к эшафоту.то что договориться не смогли это хороший результат для нас.для кацапов без вариантов.они делают хорошую мину при плохой игре а Вашингтон делает анаконду.решили продолжить встречу,после "февраля".символично.
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непонятливым русским многоходовочникам США будет вбивать в бошки причинно-следственные связи поставками нелетального (замечательный эвфемизм) оружия. Раз - джавелинны, два - пэтриоты, три - иджисы... пока не дойтет до дураков..
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Давно понятно, что на Путлера могут воздействовать только жесткие санкциии. Но Запад на это не идет, над ними не капает и ладно.

Если бы Запад не забрал у Украины ядерное оружие, то Путлер десять раз подумал бы прежде чем совать свой нос в Украину. А если бы и полез, то Запад реагировал бы совсем по другому, зная что идет война на территории страны, имеющей ядерное оружие и расположенной в Европе.

А сейчас их сытым задница ничего не угрожает, вот они и не разбежались принимать против Рашки жесткие санкции
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що страшно тепер жовчею тут плюватися? Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 3437 тіпо під аналітика косиш?
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Бред. Пакистан-Индия, Индия-Китай, Израиль - арабские страны, совок - США (тут речь о непрямых столкновениях у виде "добровольцев" или передаче оружия). Все эти страны имеют ядерное оружие, но это не спасло их от столкновений между собой.
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Не надо сравнивать. Эти страны где-то там, а Украина рядышком со странами Европы.
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сурок не смог выторговать их жалкие жизни Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс"  - Цензор.НЕТ 9567
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Ну на нет и санкции есть. Кацапьё настолько примитивно,что у него даже чувства самосохранения нет. Амёбы.
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И теперь хуйла будут плющить не подецки
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Не договорились? Значит США затянет тиски на яйцах рашистов еще на пару оборотов...
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http://defence-line.org/2018/01/spec-otryad-davos-chast-1/#more-20482
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Волкер и Сурков не договорились....

Список пострадавших

Среди компаний, подпавших под санкции, оказались "Силовые машины" миллиардера Алексея Мордашова, а также "Технопромэкспорт", с которым судилась корпорация Siemens из-за поставок турбин в Крым. "Технопромэкспорт" входит в госкорпорацию "Ростех".
Также в список внесены 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом", в том числе его страховое общество и дочерний банк нефтяной компании под руководством Владимира Богданова. Среди физических лиц, которых коснулись ограничения, есть заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и руководитель "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. В санкционный список также попали "министры" контролируемых Россией "республик" Донбасса

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Я не понимаю, для чего западные наблюдатели хотят приехать на выборы президента в Россию?! Все предвыборная компания и вся политическая система России работают таким образом, что никаких реальных выборов просто не может быть, одна лишь их видимость. Ну и для чего западным наблюдателям участвовать в завершающем этапе этого спектакля в марте месяце, какой смысл?! Чтобы засвидетельствовать легитимность Путина, так что ли?
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Да, именно так. Западу нужен путин, чтоб, развал продолжался.
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Все идет логично и правильно, пока русня упирается и корчит из себя супердержаву, санкции будут сдавливать все больше. И, пока пукин считает, что санкции русне только на пользу, приближается ее конец.
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Какое может быть соглашение или компромис если цель кремля уничтожить Украину как государство. На какие вы хотите с кремлем пойти компромисы? Здавать Украину по частям или всю сразу? Единственный возможный выход для Украины ето держать крепко и без доли поколебимости свою позицию, ни на шаг не уступая хуйлу, так как малейший компромис дает кремлю повод думать что он побеждает.
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Самый плохой исход для Украины ето было бы если бы хуйло пошел на маленькую уступку или компромис. Вся европейско-газпромовская братия обрадовалась бы и завыла что нужно снимать с Разеи санкции. Благо Хуйло как баран держит нож у себя между ребер крепко и не дает его вытащить.
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ну.. что тут сказать. хуйло больше боится местной ваты и фанатов гондон иваныча дыркина. чем санкций для ватников
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Почему встречам этих лиц так много уделяется внимания прессой? Ведь они ничего не решают. Встретились, поговорили, разошлись и толку от их деятельности ноль.
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Чего все удивляются, что не достигли консенсуса? Думаете Волкер дурак и ничего не понимает. Просто потом будет касапам объяснение за что еще санкции. Надо соблюдать процедуру.
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Люби друзи! Все у рашки будет нормально, у них как была газовая и нефтяная труба, так эти трубы у них и останутся. Как был пол-доллара бензин, так и останется. А у нас как не было ни хрена, так и нет. Только доллар (В 3,5 раза)вырос. В рашке в 2 раза. И с голоду там не помрут от санкций, все будет путем у них. Многие страны ( Израиль ) например- под санкциями десятки лет, и ничего. Я понимаю что мозги евреев и русских нельзя сравнивать, но факт налицо. И пока мы сами не введем санкции против рашки- толку не будет. Зато мы смотрим на запад и комментируем их шаги, мол мало делают для нас. А мы что сделали сами? На четвертый год войны признали кацапстан агрессором? И дальше что? Как торговали так и торгуем, только еще на 35% больше. Да мы Западу поперек горла стоим уже, бо сами ничего не делаем. Волкер сказал, что без Украины никаких договорняков не будет! А многочасовая встреча с Сурком это что? Что можно обсуждать не в первый раз и не один час? Это как Порох говорил в 14 году , что с путиным общался каждую неделю по 2-3 раза по пару часов! О чем?.... Наверно Волкер говорил о своем удивлении сурку что видел в Харькове новые ,,Оплоты,, на экспорт ,а Украина ,,Джавелины,, просит! Так что многое зависит от наших деятелей, там, на верху. Но к сожалению никто не торопится решать проблему. Проще торговать с агрессором. И по пятницам валить из Рады в обед- ведь короткий день, и депутаты устали за ,,тяжелую,, неделю! Америкосы и Запад не решат за нас нашу проблему, потому что наши ,,мужи,, не торопятся ее решать. Зато у нас ,,реформы,, И некоторые завершены оказываются! Не стыдно, президент, врать Западу в Давосе? Сам то веришь что ляпаешь? Мы радуемся проблемам в кацапстане? Да мне насрать что у них там! Мне главное что у меня в стране делается и делают. А кроме вранья и балабольства, с лапшой на уши- ничего не делается! А ребята гибнут каждый день. Вот что страшно. Извините, это мое мнение. И больно слышать, когда известные Украинцы с грустью констатируют, что Украина не страна, а территория. И начинаешь задумываться...
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Я думаю, это к лучшему. РФ должна быть полностью разрушена.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс" 
 
 
 
 
 
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