 Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс" 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.
"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.
Он отметил, что конкретных решений по итогам встречи не принято, но "стороны договорились продолжить диалог".
Ранее в пятницу в Кремле призвали не ожидать результатов от встречи Суркова и Волкера. "Это "сверка часов", рабочий процесс", по ситуации на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, что ждут в Кремле от встречи.
о чем могут договориться Волкер (Волк по нашему) и сурков (сурок по ихнему)?
по любому разные у них понятия и о погоде и о пропитании и о деоккупации чего-то там...
Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей -
Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском
институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете
режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В
конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр
экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он
в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум
Кремля»!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
У мировой элиты задача турнуть Петю без особых хлопот, их чмо шоколадное заи....о, а после можно делать в Украине бизнес по европейским правилам при новом президенте...бабло у инвесторов есть, климата благоприятного нет...поэтому мировая элита будет только аплодировать приговору с конфискацией для кондитера!!! Ну шо утырки, ещё хотите "Джевелинов"?
Если бы Запад не забрал у Украины ядерное оружие, то Путлер десять раз подумал бы прежде чем совать свой нос в Украину. А если бы и полез, то Запад реагировал бы совсем по другому, зная что идет война на территории страны, имеющей ядерное оружие и расположенной в Европе.
А сейчас их сытым задница ничего не угрожает, вот они и не разбежались принимать против Рашки жесткие санкции
Список пострадавших
Среди компаний, подпавших под санкции, оказались "Силовые машины" миллиардера Алексея Мордашова, а также "Технопромэкспорт", с которым судилась корпорация Siemens из-за поставок турбин в Крым. "Технопромэкспорт" входит в госкорпорацию "Ростех".
Также в список внесены 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом", в том числе его страховое общество и дочерний банк нефтяной компании под руководством Владимира Богданова. Среди физических лиц, которых коснулись ограничения, есть заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и руководитель "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. В санкционный список также попали "министры" контролируемых Россией "республик" Донбасса