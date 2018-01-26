 Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по закону о деоккупации Донбасса, - российский "Интерфакс" 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

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Он отметил, что конкретных решений по итогам встречи не принято, но "стороны договорились продолжить диалог".

Ранее в пятницу в Кремле призвали не ожидать результатов от встречи Суркова и Волкера. "Это "сверка часов", рабочий процесс", по ситуации на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, что ждут в Кремле от встречи.

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