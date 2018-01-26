 Принятый в Варшаве закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши, - Вятрович

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Вятрович отметил: "Принятый в настоящее время в Польше закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши. Это серьезный шаг к сворачиванию свободы слова и введению партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца. Без свободы слова невозможна демократия. Опыт нашего восточного соседа это доказал. Не хочется повторения этого урока у западного".

Как сообщал Цензор.НЕТ польские депутаты поддержали законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".