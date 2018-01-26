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 Политика Украины, Общество
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 Принятый в Варшаве закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши, - Вятрович

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович прокомментировал принятие Польшей закона об уголовной ответственности за "бандеровскую идеологию".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Вятрович отметил: "Принятый в настоящее время в Польше закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши. Это серьезный шаг к сворачиванию свободы слова и введению партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца. Без свободы слова невозможна демократия. Опыт нашего восточного соседа это доказал. Не хочется повторения этого урока у западного".

Как сообщал Цензор.НЕТ польские депутаты поддержали законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

Источник: https://censor.net.ua/n3046910
 
 
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історія вона така.. спіральна...
і яйця і кіпятильники і всякий шлак можуть знову стати в пригоді...
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Псяки знову по кремлівським нотам свою арію затягли. Йдіть до дупи, пся ваша крев.
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Интересно почему поляки обвиняют Украину, а не РФ как наследницу СССР??? Ведь в те времена Украина как самостоятельное государство не существовала?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринятый в Варшаве закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши, - Вятрович
 
 
 
 
 
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