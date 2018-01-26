 На Волыни прокурор попался при получении $2 тыс. взятки, - Лысенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко

Кроме прокурора, задержаны еще двое граждан, уличенных в пособничестве в совершении этого преступления.

Операцию проводили прокуратура Волынской области, Генеральная инспекция Гнепрокуратуры с участием следователей управления СБУ и сотрудников Нацполиции.

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