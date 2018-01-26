EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1439  36
Материалы по теме:
Все про:Волынь (491) Лысенко Андрей (14)

 На Волыни прокурор попался при получении $2 тыс. взятки, - Лысенко

Неправомерную выгоду прокурор получил от жены одного из осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко

Кроме прокурора, задержаны еще двое граждан, уличенных в пособничестве в совершении этого преступления.

Операцию проводили прокуратура Волынской области, Генеральная инспекция Гнепрокуратуры с участием следователей управления СБУ и сотрудников Нацполиции.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Чиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3046908
 
 
TUV4TVVYUTVSMUF3V1V4UmRuUkhTREJNTTFGMVRrTTJNRXhuZGt3NVEySXdXWFpTWjJSRE1UQk1NMUYxZEVNclNVNURVVEJNTTFGMFRrZEJNRXhZVVhWVE9IWXdTa3hSZG5SRE56QlpkbEYyWkVkTg==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В нас самі низькі зарплати по Україні.Відповідно хабарі теж. На Волыни прокурор попался при получении $2 тыс. взятки, - Лысенко - Цензор.НЕТ 7653
 показать весь комментарий
 
странно другое.президент должен быть первый в стране бороться с коррупцией.у нас же все наоборот.западные партнеры просят ввести антикоррупционный суд чтобы садить коррупционеров. а порошенко отбивается защищается юлит.Это же его прямая обязанность бороться с коррупцией
 показать весь комментарий
 
 
Тут теж Порошенко винен, так, зрадоботи?
 показать весь комментарий
 
А що там з діамантовими прокурорами? Тиша...
 показать весь комментарий
 
 
мабуть ,чекають або на амністію, або на строки давності.
 показать весь комментарий
 
 
а шо там с гадиным законом?
а то я пропустил что то...
 показать весь комментарий
 
***
- Как мучительно дается этот геополитический выбор… Избрать ли латиноамериканский вектор и отдать предпочтение Чили или Аргентине? А может быть, обратить взор в сторону Китая? Но ведь и европейцев не надо сбрасывать со счетов - Франция, Италия, Португалия, Испания. А ведь есть еще Америка с Австралией… Не понимаешь ты меня Ирка!
- Слушай, ты уже почти час ходишь вдоль витрин с бутылками! Юр, выбери, наконец, вино да пошли домой! А?
 показать весь комментарий
 
 
юга, вот тебе подружка лолитка, бухайте
 показать весь комментарий
 
 
1. Він відмінений.
2. Застосовується для тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, але строк для них не вийшов..
 показать весь комментарий
 
да, пожалуйста! с Вас - 50 долларов.
it will cost you 57 dollars!
 показать весь комментарий
 
 
не в этом дело! очень сложная консультация!
 показать весь комментарий
 
т. е. я могу обращаться по сложным вопросам?
 показать весь комментарий
 
это то же самое, чтобы я попался на взятке 5 копеек, стыдоба
 показать весь комментарий
 
Падло прокурорское отделается только выговором . И то вряд-ли.
 показать весь комментарий
 
Грохнуть таких надо ,ну типа при побытке к бегству.Лучше лишний раз отписаться,а козлов немного меньше станет.
 показать весь комментарий
 
какой-то бедный прокурор, просто нищий. Я как пересiчний селянин имею ящик золотых слитков и бидон бруликов в сарае. Этому нищеброду нужно помочь - пусть даст номер приват-карты, скинемся кто чем может
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, отмажут, не впервой.
Кстати, как там поживают бриллиантовые прокуроры?
 показать весь комментарий
 
 
...На Волыни прокурор попался при получении $2 тыс. взятки, - Лысенко - Цензор.НЕТ 2681
В декабре Розенко получил 40 тыс. гривен материальной помощи на решение социально-бытовых проблемЗаработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за декабрь составила 84 103,06 гривны. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров.Согласно ему, Розенко было начислено за декабрь 84 103,06 гривны, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 357,69 гривен, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем - 40 225,37 гривен.В декабре вице-премьер получил премию в размере 3 570 гривен.Сумма удержанных налогов составила 16 400,1 гривен, из них налог с доходов физических лиц - 15 138,55 гривен, военный сбор - 1 261,55 гривна.Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 67 702,96 гривны.
Зарплата Розенко за январь составила 43,6 тыс. гривен, за февраль - 44,6 тыс. гривен, за март и апрель - 43,7 тыс. гривен, за май - 43,6 тыс. гривен, за июнь - 43,7 тыс. гривен, за июль - 44,2 тыс. гривен, за август - 87,5 тыс. гривен, за сентябрь - 43,8 тыс. гривен, за октябрь - 44 тыс. гривен, за ноябрь - 44,2 тыс. гривен.Розенко задекларировал 248,2 тыс. гривен доходов за 2013 год, 408,3 тыс. гривен доходов - за 2014 год, 75 тыс. гривен доходов - за 2015 год и 883,5 тыс. гривен доходов - за 2016 год.Как сообщали Українські Новини, в декабре Кириленко получал 3 тысячи надбавок ежедневно.Зарплата Луценко в декабре почти в шесть раз превысила его оклад.ua-banker.com...
 показать весь комментарий
 
прокурор - не прокуратор. он же есчо дети! опустите его - ради креста!! ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Волыни прокурор попался при получении $2 тыс. взятки, - Лысенко
 
 
 
 
 
 вверх