 На Волыни прокурор попался при получении $2 тыс. взятки, - Лысенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко
Кроме прокурора, задержаны еще двое граждан, уличенных в пособничестве в совершении этого преступления.
Операцию проводили прокуратура Волынской области, Генеральная инспекция Гнепрокуратуры с участием следователей управления СБУ и сотрудников Нацполиции.
а то я пропустил что то...
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- Как мучительно дается этот геополитический выбор… Избрать ли латиноамериканский вектор и отдать предпочтение Чили или Аргентине? А может быть, обратить взор в сторону Китая? Но ведь и европейцев не надо сбрасывать со счетов - Франция, Италия, Португалия, Испания. А ведь есть еще Америка с Австралией… Не понимаешь ты меня Ирка!
- Слушай, ты уже почти час ходишь вдоль витрин с бутылками! Юр, выбери, наконец, вино да пошли домой! А?
2. Застосовується для тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, але строк для них не вийшов..
it will cost you 57 dollars!
Кстати, как там поживают бриллиантовые прокуроры?
В декабре Розенко получил 40 тыс. гривен материальной помощи на решение социально-бытовых проблемЗаработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за декабрь составила 84 103,06 гривны. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров.Согласно ему, Розенко было начислено за декабрь 84 103,06 гривны, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 357,69 гривен, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем - 40 225,37 гривен.В декабре вице-премьер получил премию в размере 3 570 гривен.Сумма удержанных налогов составила 16 400,1 гривен, из них налог с доходов физических лиц - 15 138,55 гривен, военный сбор - 1 261,55 гривна.Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 67 702,96 гривны.
Зарплата Розенко за январь составила 43,6 тыс. гривен, за февраль - 44,6 тыс. гривен, за март и апрель - 43,7 тыс. гривен, за май - 43,6 тыс. гривен, за июнь - 43,7 тыс. гривен, за июль - 44,2 тыс. гривен, за август - 87,5 тыс. гривен, за сентябрь - 43,8 тыс. гривен, за октябрь - 44 тыс. гривен, за ноябрь - 44,2 тыс. гривен.Розенко задекларировал 248,2 тыс. гривен доходов за 2013 год, 408,3 тыс. гривен доходов - за 2014 год, 75 тыс. гривен доходов - за 2015 год и 883,5 тыс. гривен доходов - за 2016 год.Как сообщали Українські Новини, в декабре Кириленко получал 3 тысячи надбавок ежедневно.Зарплата Луценко в декабре почти в шесть раз превысила его оклад.ua-banker.com...