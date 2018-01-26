 НАПК проверит декларации нардепов Хомутынника, Чумака и Микитася

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Субъекты декларирования, по которым будет проведена проверка:
- Василенко Ярослав Николаевич, судья Киевского апелляционного административного суда Украины, за 2015 и 2016 годы (2 декларации).
- Балбекова Елена Александровна, директор департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Министерства экономического развития и торговли Украины, за 2016 год (1 декларация после увольнения).
- Бутков Игорь Николаевич, секретарь Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год (1 декларация).
- Кононенко Альберт Васильевич, депутат Харьковского городского совета, за 2016 год (1 декларация).
- Микитась Максим Викторович, народный депутат Украины, за 2016 год (1 декларация).
- Кулик Константин Геннадьевич, военный прокурор сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год (1 декларация).
- Мартынюк Максим Петрович, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, за 2015 и 2016 годы (2 декларации).
- Толубко Владимир Борисович, ректор Государственного университета телекоммуникаций, за 2016 год (1 декларация).
- Хомутынник Виталий Юрьевич, народный депутат Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).
- Чумак Виктор Васильевич, народный депутат Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).
Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней.
Компании президента Украины и его бизнес-партнеров, судя по всему, через офшоры контролируют завод в Германии. Запутанная схема собственности дает анонимность и минимизирует налоги..
Может и этого проверить? Или там табу
Да я сейчас могу их вердикт огласить - "Чисты, аки младенцы."
Особенно Хомутынник.