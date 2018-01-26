 НАПК проверит декларации нардепов Хомутынника, Чумака и Микитася

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Субъекты декларирования, по которым будет проведена проверка:

Василенко Ярослав Николаевич, судья Киевского апелляционного административного суда Украины, за 2015 и 2016 годы (2 декларации).

Балбекова Елена Александровна, директор департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Министерства экономического развития и торговли Украины, за 2016 год (1 декларация после увольнения).

Бутков Игорь Николаевич, секретарь Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год (1 декларация).

Кононенко Альберт Васильевич, депутат Харьковского городского совета, за 2016 год (1 декларация).

Микитась Максим Викторович, народный депутат Украины, за 2016 год (1 декларация).

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Кулик Константин Геннадьевич, военный прокурор сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год (1 декларация).

Мартынюк Максим Петрович, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, за 2015 и 2016 годы (2 декларации).

Толубко Владимир Борисович, ректор Государственного университета телекоммуникаций, за 2016 год (1 декларация).

Хомутынник Виталий Юрьевич, народный депутат Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).

Чумак Виктор Васильевич, народный депутат Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации). Также читайте: Апелляционный суд Киева оставил засекреченными декларации о доходах сотрудников СБУ

Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней.