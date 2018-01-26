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 Политика Украины
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 НАПК проверит декларации нардепов Хомутынника, Чумака и Микитася

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки деклараций за 2015 - 2016 годы ряда лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Субъекты декларирования, по которым будет проведена проверка:

  • Василенко Ярослав Николаевич, судья Киевского апелляционного административного суда Украины, за 2015 и 2016 годы (2 декларации).
  • Балбекова Елена Александровна, директор департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Министерства экономического развития и торговли Украины, за 2016 год (1 декларация после увольнения).
  • Бутков Игорь Николаевич, секретарь Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год (1 декларация).
  • Кононенко Альберт Васильевич, депутат Харьковского городского совета, за 2016 год (1 декларация).
  • Микитась Максим Викторович, народный депутат Украины, за 2016 год (1 декларация).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Дело судьи с Луганщины, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, направлено в суд, - САП

  • Кулик Константин Геннадьевич, военный прокурор сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год (1 декларация).
  • Мартынюк Максим Петрович, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, за 2015 и 2016 годы (2 декларации).
  • Толубко Владимир Борисович, ректор Государственного университета телекоммуникаций, за 2016 год (1 декларация).
  • Хомутынник Виталий Юрьевич, народный депутат Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).
  • Чумак Виктор Васильевич, народный депутат Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).

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Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3046906
 
 
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Компании президента Украины и его бизнес-партнеров, судя по всему, через офшоры контролируют завод в Германии. Запутанная схема собственности дает анонимность и минимизирует налоги..
Может и этого проверить? Или там табу
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60 дней?
Да я сейчас могу их вердикт огласить - "Чисты, аки младенцы."
Особенно Хомутынник.
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Рыги для прикрытия,чтобы нагнуть Чумака...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК проверит декларации нардепов Хомутынника, Чумака и Микитася
 
 
 
 
 
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